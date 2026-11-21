연합뉴스

최교진 교육부 장관은 오는 19일 실시되는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 인공지능(AI) 기기를 활용한 부정행위를 막기 위해 시험장 내 전파 차단 조치와 수험생 가방 검사 등을 검토하겠다고 밝혔다. 사진은 16일 서울 한 수능 시험장 부근 이동통신 관련 시설 모습.수능 전날, 고3 수험생을 둔 직장 동료 워킹맘들은 수능일 도시락을 밀키트로 주문했다고 했다. 바라는 건 하나, 조용히 별 탈 없이 치러지는 것. 안 그래도 불안한 아이들에게 인공지능(AI) 부정행위 때문에 학교에서 알림 문자가 계속 온다고도 했다.그리고 19일 수능날, 오전과 오후 위급재난문자가 울렸다. 정부가 며칠 전 예고한 대로, 시험장에 몰래 들여온 휴대전화를 가려내기 위해 전국의 휴대폰을 한꺼번에 울린 것이다. 시험장엔 기존 감독 인력에 8400명이 더해졌다.2001년, 무감독 시험을 치르던 교실엔 감독관이 없어도 옆자리의 눈이 있었다. 지금은 감독관이 있어도, 옆자리의 눈이 있어도 보이지 않는다. 시험장은 점점 더 철저히 지켜지는데, 그 안에서 벌어지는 일은 점점 더 보이지 않는다.시험을 AI로 보는 건 명백한 부정이다. 그건 분명하다. 나는 낮에는 AI를 필수 역량으로 쓰는 회사원이지만, 저녁에는 시험에서 AI를 쓰면 안 된다고 아이에게 가르쳐야 하는 엄마다. 그래서 꽤 고민이 된다.우리는 AI 없이 공부하고 시험을 본 세대다. 아이들은 AI와 함께 공부하는 세대다. 회사는 면접과 이력서에서 AI를 얼마나 잘 쓰는지를 본다. 나도 회사 뉴스레터와 홍보물을 만들 때, 사업 결과보고서와 발표자료를 만들 때 AI를 쓴다. AI 관련 교육은 어느새 필수 교육이 됐고, AI를 활용하기 위한 비용도 일부 지원해 준다. 내 주변에는 직장 상사나 동료와의 갈등을 AI에게 상담한다는 사람도 많다.집에서도 마찬가지다. 여섯 살 우리 아이는 모르는 캐릭터 이름이 나오면 사진을 찍어서 AI에게 물어봐 달라고 한다. 아이가 내게 모르는 걸 물어올 때 내가 주로 하는 말도 "AI한테 물어보자"다. 일하고 돌아온 저녁에는 특히 그렇다. 아이에게 AI는 선택이 아니라 이미 일상이다. 그런데 이 아이가 자라 서게 될 시험장에는 AI가 없다. 과정에서는 AI에게 물어보지만, 결과를 보는 자리에서는 혼자 서야 한다. 그 사이에서 나는 아이에게 무엇을 가르쳐야 할까.