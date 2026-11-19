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"그러므로 민주주의는 '국민을 위해서'보다는 '국민에게서'가 앞서야 한다. 무엇이 나라와 겨레를 '위해서' 좋으냐는 판단이 '국민에게서' 나와야 한다는 말이다. 그 판단에 귀를 기울이지 않고 국민을 위한다는 생각만으로 민주주의는 결코 이루어지지 않는다. 그것으로 민주주의가 이루어진다고 생각하는 것은 명령과 복종을 민주주의라고 착각하는 것이다. 그것은 결코 국민을 위하는 일이 되지 못한다. 국민은 복종을 원하지 않고 구체적인 참여를 주장한다. 국민은 정부를 감시하고 비판할 기본권을 포기할 수 없다. 그것은 민주주의를 포기하는 일이기 때문이다."

1980년 8월 14일 육군계엄보통군법회의 대법정에서 김대중씨가 '내란음모사건' 첫 공판을 받고 있다. 왼쪽은 문익환 목사.문익환이 기초하고 함석헌·김대중·문동환·이문영·정일형·윤보선 등이 검토한 '민주구국선언'은 2024년 12월 3일 밤중에 민주주의의 일대 위기를 맞은 지금의 대한민국에도 시사점을 줄 만하다.1987년 6월에 이룩한 한국 민주주의의 성과를 파괴할 뻔했던 윤석열 전 대통령은 2025년 2월 25일의 탄핵심판 최종의견진술에서 "국가와 국민을 위한 계엄", "계엄의 형식을 빌린 대국민 호소"라고 주장했다. 자기 자신이 아닌 국민들을 위해 그날 밤에 거병했다는 것이 그의 주장 취지다.그런 윤석열이 꼭 읽어봐야 할 것이 '민주구국선언'이다. 이 선언에서 문익환은 "민주주의란 무엇인가?"라는 질문을 던진 뒤, "한 사회를 형성한 성원들의 뜻을 따라 최선의 제도를 창안하고 부단히 개선해 나가면서 성원 전체의 정의와 행복을 도모하는 자세요, 신념"이라고 민주주의를 정의한다. 그런 다음, 이렇게 외친다.민주주의의 출발점은 '국민을 위해서'가 아니라 '국민에게서'라고 역설했다. 국민을 위한답시고 박정희 대통령 마음대로 하지 말고 '국민에게서' 주권이 나오는 이치를 되새겨보라는 외침이었다.이 선언이 정권을 자극했다는 점은 이에 대한 정권의 대응에서도 감지된다. 위의 서울지검 발표문 제1항은 이 사건을 "정부전복선동 사건"으로 거창하게 규정했다. 제6항은 "성당 내에서의 종교의식에 편승하여 다수인에게 정부전복을 선동함으로써 종교의 자유를 악용한 행위인 동시에 헌법질서를 파괴한 행위"라고 과대포장했다.문익환은 선언문만 작성했을 뿐, 서명자 명단에는 그의 이름이 없다. 그런데도 검찰은 그를 꼭 집어 김대중 다음에 그의 이름을 넣었다.발표문 제7항은 "이번 사건에서 입건된 자는 총 20명으로서 그중 사건의 주동자이며 죄질이 나쁜 김대중·문익환·함세웅·문동환·이문영·서남동·안병무·신현봉·이해동·윤반웅·문정현 등 11명은 구속수사 중"이라고 말한다. 선언문 작성자이지만 서명 미참가자인 인물을 "죄질이 나쁜" 사람 중의 두 번째에 배치했다.문익환은 '죄질이 나쁜' 사람들 중에서도 '가장 나쁜' 쪽으로 분류됐다. 1심은 문익환과 더불어 김대중·함석헌·윤보선에게 징역 8년을 선고했다. 다른 피고인들에게는 징역 5년 이하를 선고했다. 2심은 그 네 명에게 징역 5년을, 다른 피고인들에게 3년 이하를 선고했다.1977년 3월 23일자 <조선일보> 7면은 "명동사건 피고인 18명 전원에 대한 상고가 기각돼 징역 5년 자격정지 5년에서 징역 1년 자격정지 1년 및 집행유예 2년까지의 원심 형량이 확정됐다"고 보도했다. 이 보도에 따르면, 대법원은 긴급조치 제9호 위반과 관련해 "피고인들의 공소사실을 모두 인정할 수 있고 원심 판단이 타당하므로 피고인 전원의 상고를 기각한다"고 선고했다.유죄선고가 타당하다는 위 판결은 36년 뒤에 뒤집혔다. 2013년 7월 3일 서울고등법원은 위 사건에 대한 재심재판에서 문익환과 김대중 등에게 무죄를 선고했다. 긴급조치 제9호 자체가 위헌이므로 이 조치에 근거한 유죄선고를 인정할 수 없다는 것이었다.박정희의 폭정을 견디다 못한 개신교와 가톨릭 인사들은 종파의 차이를 뛰어넘어 1976년 3월 1일 명동성당에서 민주구국선언에 참여했다. 김대중·윤보선 같은 정치권 지도자들과 손을 맞잡은 그들은 '국민을 위해서'보다 '국민에게서'가 앞서야 한다면서, 국민을 위한다는 미명하에 독재와 폭정을 하지 말 것을 외쳤다.민주구국선언 참여자들은 당시 법원에서 유죄 판결을 받았다. 하지만 그 후의 민주주의 투쟁들에 힘입어 한국 현대사가 점차적으로 진보한 결과, 지금은 박정희가 선포한 것이 위헌이 되고 당시의 사법부가 유죄로 선고한 것이 무죄가 되는 세상으로 바뀌어 있다.