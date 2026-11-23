김은식

11월 14일 잠실야구장 고별전 '라스트이닝' 시작 전 삼성 라이온즈의 두 영구결번자 이만수와 이승엽이 캐치볼을 하고 있다.1982년 세계야구선수권대회로부터 2026 프로야구까지, 좌측 파울 폴 저 높은 곳을 때리던 한대화의 3점 홈런과 김재박의 개구리번트부터 오지환의 벤트레그 슬라이딩 캐치와 정수빈의 다이빙 캐치까지, 수많은 묘기와 명장면이 그곳에서 연출되었다.그 순간 누군가는 환희의 함성을 질렀고 또 누군가는 좌절의 탄식을 흘렸으며, 다른 누군가는 들뜬 공기 덕분에 마음에 품던 사람과 와락 껴안을 수 있었고 또 누군가는 라면과 떡볶이를 씹으며 귀와 몸으로 야구장의 리듬을 익히고 있었다. 그리고 그 순간의 떨림과 흥분과 분노와 맛과 소리와 냄새들이, 다시 길고 복잡한 통로를 지나 출입구 계단을 올라설 때마다 겹겹이 떠오르곤 했다.어떤 오래된 노래를 들으면 그 노래가 흘러나오던 버스를 타고 만나러 갔던 한 사람이 떠오르고, 어느 낡은 예배당 벽을 마주하면 그 골목 끝에 이미 사라진 집과 그곳에 살던 사람들의 얼굴이 되살아난다. 기억은 몸이 없다. 그래서 그것과 함께했던 장소와 사물에 기대어 살아간다. 우리가 살아온 모든 시간을 머릿속에 고스란히 담아둘 수는 없으니, 기억은 때로 자신이 깃들었던 바깥의 장소와 사물에 자리를 잡는다. 수십 년 동안 수많은 사람이 함께했던 장소가 사라진다는 것은 건물 하나가 없어지는 일을 넘어, 그곳에 기대어 살아가던 기억들이 함께 자리를 잃는 일이기도 하다.잠실의 낡은 야구장 자리에 대신 더 깨끗하고 편리한 돔구장을 짓는다는 기쁜 소식과 함께 서글픈 생각이 일어나는 이유다.초등학생 시절 소풍 전날처럼 하루에도 몇 번씩 일기예보를 확인할 필요 없이 일정표만 보고 야구장으로 가면 되니 얼마나 좋을까. 화장실 앞에서 하염없이 줄을 선 채 그라운드 안에서 들려오는 소리에 귀를 쫑긋 세울 필요도 없고, 컵라면 하나로 허기나 좀 달래보자고 장사진을 치는 시간도 좀 줄어들 테니 또 얼마나 좋을까. 하지만 다만 한 가지 마음에 걸리는 것은, 그곳에 쌓인 기억을 어떻게 이어갈 것인지에 관한 이야기가 좀처럼 들리지 않는다는 점이다.그래서 한 번 생각해 본다. 돔구장을 새로 짓더라도 좌우 외야의 파울 폴은 혹시 그대로 그 자리에 계속 세워둘 수는 없을까? 1982년 세계야구선수권대회에서 한대화의 3점 홈런 타구가 때렸던 바로 그 '폴대' 말이다. 또 우즈와 오스틴, 김재환과 이병규의 타구가 그 기둥이 나눈 공중의 선 어느 쪽으로 넘어갔는지 확인하려고, 수천 명의 관중이 일제히 목을 길게 빼고 미어캣처럼 고개를 흔들게 하던 그 철기둥 말이다.야구장이 어떻게 변하더라도 그 기둥 하나를 바라보며 그렇게 짜릿하고 아득했던 순간들로부터 뭉게뭉게 피어오르는 몇 가지 기억들만이라도 깃들어 남아줄 수 있도록. 혹 돔구장의 지붕이 낮아 그대로 두기 어렵다면, 밑동을 조금 잘라 키를 맞추는 정도는 어렵지 않은 일이 아닐까.