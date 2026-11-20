사진공동취재단

한덕수 전 총리와 김건희씨 사건의 대법원 전원합의체 선고가 19일 서초동 대법원 대법정에서 열리고 있다. 조희대 대법원장을 비롯한 대법관들이 착석 하고 있다.졸속 논의의 흔적은 이날 판결문에서도 드러난다. 대법원은 지난 8월 한덕수 사건 전합 회부의 명분으로 "국민적 관심도가 매우 높고 역사적으로 사법적 평가가 필요하다"고 했다. 하지만 내란에 대한 법리적, 역사적 평가는 너무나 부실하다. 재판장인 조 대법원장이 서두에서 "비상계엄 자체가 헌법질서에 어긋나고 국민의 기본권을 침해하는 것으로서 위헌·위법함에는 의문의 여지가 없다"고 밝힌 게 고작이다.한편의 헌법 강의를 방불케 했던 같은 사건 1심의 이진관 재판장보다도 낮은 수준이다. 당시 이 부장판사는 12·3 비상계엄을 '친위 쿠데타'로 규정하고, 이 계엄이 왜 국헌문란 목적의 폭동인지에 대해 온 국민이 고개를 끄덕이게 설명했다. 그런데 모두가 주시했던 대법원의 내란 판단은 초라하고 허무했다. 대법관들이 단 한 차례 회의를 여는 데 그쳤으니 무슨 깊은 고민을 하고 논의를 주고받았겠는가.전원합의체 판결문은 뚝딱 씌어지는 게 아니다. 대법관들이 합의했다고해도 세부적으로 쟁점에 따라 소수의견이 나오기 마련이다. 대표 집필자가 초안을 잡으면 대법관 전원이 승인할 때까지 회람과 수정을 반복한다. 그 기간이 족히 한 달은 소요된다. 그런데 이번 판결문을 쓸 수 있는 기간은 아무리 길게 잡아도 열흘이 안 된다. 애초 졸속이 될 수밖에 없는 구조였다.정작 대법관들은 숲이라는 생태계는 제쳐 놓고 개별적인 나무에만 매달렸다. 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의가 인정되느냐, 아니냐에만 꽂혔다. 판결문의 상당 부분을 한덕수 입장을 구구절절 옹호하는 데 할애했다. 1·2심 재판부 모두 일관되게 유죄로 인정한 '계엄 선포 전' 국무회의 심의 외관 형성 부분을 무죄로 판단한 것이다. 내란 특검이 사실 입증을 제대로 못했다며 '피고인의 이익'을 내세웠다.대법원이 재판 절차를 손바닥 뒤집듯 하는 장면은 익숙하다. 지난해 5월 조희대 대법원장 주도로 진행된 대법원 전합에서 이재명 대통령 선거법 위반 사건을 9일 만에 파기환송한 것과 판박이다.당시 조 대법원장은 이 사건을 직권으로 전합에 회부하고 단 두 차례 평의를 거친 뒤 2심 무죄를 뒤집었다. 졸속·부실 재판의 후유증은 지금껏 이어져 조 대법원장 국정조사와 탄핵까지 거론되는 마당이다. 그런데 조 대법원장은 반성도 없이 똑같은 일을 벌였다.조 대법원장은 2023년 취임사에서 "재판과 사법 정보의 공개 범위를 넓혀 재판의 투명성을 높이고, 국민의 알 권리를 보장하겠다"고 밝혔다. 올해 1월 시무식에서도 개별 재판 절차의 진행이 사법부에 대한 국민 신뢰와 직결된다며 불필요한 오해를 초래하지 않도록 유념해달라고 했다. 그런데 정작 자신은 재판 절차를 마음대로 정하고, 마음대로 바꾸고 있다.