퍼블릭 도메인

▲빌 트레일러 <남자와 큰 개> / <멍에를 멘 남자> 1939년 퍼블릭 도메인

20세기 중후반 이후의 노년은 인류가 경험해보지 못한 새로운 국면이다. 이전까지는 결혼 후 대략 25~30년 후에, 즉 자식 성장해 독립하면 생을 마감했다. 현재는 이 기간이 끝나도 30년 정도는 더 산다. 성인 기간으로 치자면 또 한 번의 인생이 생겼다고 봐야 한다. 수명 연장이나 인생 2막을 넘어 새롭게 펼쳐지는 인생으로 받아들일 때, 역사적으로 바뀐 노년의 성격에 제대로 대처하는 삶이 열린다.



미술로 새 인생의 의미를 실현한 사례를 만나보자. 미국 화가 빌 트레일러(1854~1949)가 대표적이다. 그는 농장에서 흑인으로 태어나 평생 농사를 짓고 살았다. 80대 노인이 되어 길거리에서 생활하다, 버려진 판지에 연필로 그림을 그리기 시작했다. 차별 속에서 살아가는 흑인들의 삶과 개·말·고양이·새·뱀 등의 동물을 주로 묘사했다. 검정 윤곽선에 빨강·초록·파랑 원색을 채우는 방식으로, 세부 묘사를 생략한 실루엣 중심으로 그렸다.



<남자와 큰 개>는 그의 그림 가운데 드물게 백인이 나온다. 백인의 뒤로 거대한 몸집의 개 한 마리가 따른다. 굳이 백인을 등장시켜 목줄을 쥐고 검은색 개를 끌고 가는 모습은 다분히 비유의 의미로 다가온다. 백인에게 동물 취급을 당하며 차별과 착취 속에서 살아가던 미국 흑인의 삶을 드러낸 게 아닐까 싶다. 남북전쟁으로 미국에서 노예 해방이 이루어지기까지 10여 년을 노예로 살았던 경험을 고려할 때 충분히 떠올릴 만한 비유다.



<멍에를 멘 남자>도 그 연장선에서 다가온다. 멍에는 원래 소·나귀 같은 가축이 수레나 쟁기를 끌도록 목에 얹는 틀을 말한다. 멍에 위의 두 인물은 노예 해방 이후에도 바뀌지 않는 극심한 차별 앞에서, 날아가는 새를 바라보며 자유를 갈구하거나 혹은 자포자기하여 술에 빠져 사는 현실을 반영한다. 이 그림을 그린 시기에도 식당·화장실·대중교통조차 공간이 철저히 분리됐고, 극심한 빈곤 속에서 살아야 했던 미국 흑인들의 고통이 담겨 있다.



1940년 '민중 예술가'라는 제목으로 첫 전시회가 열렸다. 이후 몇몇 전시회에 작품이 전시되었다. 사람들은 그를 특이한 예술가로 여겼고, '미국 원시주의 화가'로 불렀다. 노년이 깊어 갈 즈음 이전의 삶과는 전혀 다른 새로운 인생을 시작했다. 비록 죽는 날까지 가난한 예술가로 살았지만 1500여 점의 작품을 남겼을 정도로 새 인생에 열정적이었다.



노년에 새로운 도전에 나선 미국 문학가로는 로라 잉걸스 와일더가 꼽힌다. 60세가 넘어 문학의 길에 들어섰다. 어머니와 언니의 죽음에 이어, 1929년 대공황으로 주식 시장이 폭락하면서 가족이 경제적으로 파산한 직후였다. 자신의 어린 시절 개척 시대 경험을 바탕으로 한 <초원의 집>을 집필하여 세계적인 아동문학가가 되었다.



노년은 성숙을 넘어선 도전의 시기



극소수 사람의 특별한 이야기로만 치부할 일이 아니다. 만약 위의 두 작가처럼 사회적으로 크게 인정받을 정도라면 희귀한 성공 신화가 되어버린다. 그런데 노년에게 중요한 것은 성공 여부가 아니다. 삶에서 사그라져가던 열정이 다시 살아나 아침에 눈을 뜨는 의미가 뚜렷해지는 경험이 절실하다. 노년은 사회적 시선에서 벗어나 또 다른 출발선 위에 설 기회임을 프랑스 작가 시몬 드 보부아르의 <노년>이 잘 보여준다.



노인은 더는 사회에 잘 보이려 염려하지 않게 된다는 이점을 갖게 된다. (…) 이것은 해방의 첫걸음이다. 이러한 태도는 그들을 위선에서 벗어나게 해준다. (…) '드디어 나는 나 자신일 수 있게 되었다. 이제 나는 아무개 부인이 아니며 아무개라고 하는 직원이 아니다.' 더는 사회적 직책으로 자신을 정의하지 않는다. 지시에 의해서가 아니라 취향에 따라 자신의 행동을 결정할 권리가 있는 개인으로 여긴다.

저자가 62세가 되던 시기에 집필을 시작했으니, 스스로 노년에 접어들어 형성된 내적 성찰을 담은 내용이다. 청년에서 장년에 이르기까지 사람들은 대체로 지위·역할·직함·명예를 탐욕스레 추구한다. 수십 년을 그렇게 질주했으니 노년이 되어 직업과 함께 사회적 지위를 상실한 개인은 자신이 아무것도 아닌 사람이 되었다는 생각에 고통스러워한다.



보부아르에 의하면 오히려 사회에서 배척당한 듯한 노년의 상황이 새 인생의 소중한 계기가 된다. 퇴직과 함께 이전까지 옭아매던 사회적 지위와 역할에서 벗어날 기회가 된다. 사회가 특정한 지위나 역할을 맡은 사람에게 바라는 전형적 행동과 태도인 '역할 기대'에 얽매이지 않을 수 있기 때문이다. 사회적 역할에서 벗어나 온전히 자신에게 집중할 수 있는 시기이기에 누구에게 잘 보이기 위해서가 아니라 자기 욕구에 따라 새 삶을 열어나갈 때라는 것이다.



조건이 곧바로 실행을 뜻하지는 않는다. 경험해보지 못한 새로운 방향으로 발을 내딛는 일은 큰 두려움을 불러일으키기 때문이다. 보통은 전혀 경험하지 않았던 활동이 겁나기 때문에 노인들은 대부분 느닷없이 찾아온 '자유'의 조건을 거부한다. 수십 년간 자신이 겪어왔기에 너무나 익숙한 기존의 일이나 관계로 돌아가려는 경향이 지배한다. 인간에게 관성보다 무서운 힘을 찾아보기 어렵다는 점을 누구나 안다.



관성의 덫을 끊어내고 미지의 세계로 한 발 내디딜 용기를 내야만 노년에 새 인생을 시작할 수 있다. 이를 위해서는 무엇보다도 먼저 노년을 단순히 수명이 늘어나거나 기존 삶의 연장으로 바라보는 사고방식에서 벗어날 필요가 있다. 스스로 노년을 질적인 전환점이자 새로운 삶의 계기로 절실하게 받아들이는 사람에게만 도전의 길이 열린다.



도전은 사람에 따라 다양할 수 있다. 하지만 현대인이라면 대체로 평생을 자신과 가족 생계와 관련된 직장인으로서의 사적 활동만 해왔을 가능성이 크다. 새로운 인생은 그 관성에서 벗어나는 방향에서 모색될 수 있다. 사회 구성원 모두의 안전이나 환경, 혹은 복지를 증진하는 공적인 활동도 하나의 예다. 또한 생존 경쟁에 관련된 일에만 집중하면서 놓친, 예술적·문화적 욕구를 계발하는 활동도 좋은 대안 모색의 하나다. #미술인문학 #노년 #루벤스 #트레일러 #보부아르 프리미엄 미술로 만나는 인문학 이전글 50대 파산하고 빈민가로... 렘브란트가 남긴 뜻밖의 걸작들 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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페테르 파울 루벤스 <촛불을 든 노인과 소년> 1617년17세기 바로크 미술을 대표하는 페테르 파울 루벤스(1577~1640)의 <촛불을 든 노인과 소년>은 노년의 성격과 역할에 대해 많은 생각을 하게 만든다. 70세는 넘었을 노인과 손자뻘이 되어 보이는 소년이 촛불 주위에 있다. 노인은 살짝 웃음을 띠며 다정한 표정으로 무언가 이야기를 건네는 듯하다. 소년은 할머니에게 바싹 붙은 채로 호기심이 가득한 시선을 보내며 이야기에 귀를 기울인다.그림이 주는 시각적인 자극이 워낙 강해서 오히려 화가가 전하려는 메시지가 잘 보이지 않는다. 빛과 어둠의 대비를 보여주는 바로크 미술의 특징이 극적으로 실현돼서, 우리의 눈이 일단 그 강렬함에 멈추기 때문이다. 짙은 어둠 속에서 작은 촛불이 단 하나의 광원 역할을 한다. 한 줄기 빛이 아래에서 위로 향하면서 평소에 접하지 못한 시각적 경험을 제공한다. 빛이 그림의 주인공이고 사람이 효과를 살려주는 수단으로 느껴질 정도다.마치 연극 무대 아래에서 빛을 비춤으로써 주인공이 어둠 속에서 홀연히 드러나는 효과를 낸다. 평소라면 검은 그림자가 드리웠을 두 인물의 턱·뺨·코의 아랫부분, 눈썹과 눈 사이가 가장 밝게 빛을 반사한다. 반대로 이마나 머리카락은 어둠과 구별할 수 없을 만큼 경계가 사라졌다. 단순히 빛이 아래에서 위로 향하는 데 머물지 않는다.루벤스는 촛불 오른쪽 위에 노인의 손을 배치함으로써 빛의 흐름을 더 복잡하게 만든다. 이로 인해 가장 밝은 부분이 손바닥이 된다. 같은 광원이지만 소년의 얼굴과 노파의 얼굴에 빛을 직접 받는 정도의 차이가 나타난다. 마치 간접 조명의 효과처럼 노인의 얼굴에는 빛이 은은하게 스며든다. 또한 손가락 사이로 빛이 나뉘어 빠져나가면서 할머니 몸과 얼굴의 명암 대비에 여러 갈래가 생긴다.빛과 어둠의 대비 효과를 연구하려는 의도는 분명해 보인다. 루벤스는 이 작품을 팔지 않고 작업실에 항상 보관해 두었다고 한다. 별도의 동판 판화로도 제작했다. 제자들에게 빛을 관찰하고 묘사하는 방법을 가르칠 때 이 그림을 활용했다는 이야기도 전해진다. 우리가 한 줄기 빛이 만들어내는 향연에 압도당하는 게 주관적이거나 우연한 느낌이 아니라는 말이다.그런데 인물들의 행위를 꼼꼼히 보면 기능적인 목적 이외에 화가가 전하고자 하는 메시지를 만날 수 있다. 단순히 촛불로 어둠을 밝히는 동작에 머물지 않는다. 노인의 어깨 너머에서 얼굴을 들이민 소년이 한 손에 든 초를 내민다. 아직 불이 붙지 않은 초다. 할머니의 촛불을 옮겨 붙이려는 중이다. 그 과정에서 불이 흔들리지 않도록 손으로 막아준 것이다.촛불과 이들의 행위를 상징으로 이해하고 메시지에 다가서야 한다. 초는 불이 켜져 있는 동안 촛농이 녹고, 심지가 타서 점점 줄어든다. 할머니의 초에 지금은 불이 붙어 있지만, 시간이 흘러 얼마 지나지 않으면 꺼질 운명이다. 아무리 화려한 인생을 살았더라도 노인의 삶이 얼마 남지 않았듯이 말이다. 소년에게 불을 붙이도록 하는 이유는 분명하다. 자신의 시대는 이제 끝났고 삶의 바통을 다음 세대로 넘겨주는 뜻을 담고 있다.결국 노인의 역할이 이제 스스로에 있기보다는 다음 세대를 이어주는 징검다리에 있다는 의미가 된다. 그렇다고 해서 루벤스가 노년을 부정적인 시각으로 보고 있다는 말은 아니다. 루벤스는 이 그림을 그대로 만든 판화에 직접 다음의 라틴어 문구를 새겨 넣었다. '다른 빛에서 수천 번 불꽃을 가져가도 원래의 빛은 줄어들지 않는다'. 한 사람의 인생이 노년을 겪고 세상에 마침표를 찍는다고 해서 무의미해지는 것은 아님을 알려준다.정신적인 유산이든 사회나 가족을 통한 이어짐이든 다음 세대로 전해져 의미가 보존된다는 점에서 가치가 있다. 하지만 노년의 성격과 역할은 딱 거기까지가 되어버린다. 노년 자체의 독자적인 의미, 더 나아가서는 새로운 전망을 향한 발걸음과는 거리가 멀다.흔히 노년을 '인생 2막'이라고 한다. 장년 후반기에 이를 무렵이면 누구나 자주 접할 정도로 노년의 성격을 규정짓는 대표적인 말로 통한다. 연극의 1막에 이어지는 2막에 비유하여 퇴직 이후 시작되는 삶을 뜻한다. 수명이 '늘어났다'라는 상투적인 표현보다 훨씬 적극적이기는 하다. 늘어난다는 말은 단순한 연장에 머문다. 하지만 엿가락이 늘어난다고 해서 양이나 맛이 증가하는 게 아니라는 점에서 살아갈 날의 증가 이외에 다른 의미가 없다.이와 달리 인생 2막은 은퇴 이후의 변화 계기라는 점에서 나름대로 긍정적인 규정이라 할 수 있다. 그저 더 사는 게 아니라, 중장년기까지의 생활과는 다른 계기를 품고 있으니 말이다. 보통은 퇴직 후에 쉬면서 '여생'을 보낸다고 하는데, 쉬는 날이 반복되면서 아침이 일어나 눈을 뜨는 의미를 찾지 못하며 무력감에 빠지곤 한다. '2막'은 개인적·사회적 역할을 유지하기 위한 준비를 포함하기에 상대적으로 진전된 태도다.2막인 이상 1막과는 다른 내용이 펼쳐진다. 하지만 엄밀하게 보자면 '새로운' 내용은 아니다. 연극이 그러하듯이 막은 하나의 연극 내에서 구분되는 경계고, 2막은 1막의 연장선으로 이어진다. 극에 따라 꽤 큰 폭의 반전이 생기기도 하지만, 본질상 한 줄거리 내의 변화라는 면에서 차이가 없다. 인생에 적용해도 마찬가지다. 보통은 인생 2막을 외치며 단순한 여생을 거부하고, 재취업 혹은 창업을 시도하거나 이전에 바빠서 미루던 여행에 나선다.이삼십 년간 몸담았던 직장이나 직종에서 벗어나 다른 경제 활동을 모색하더라도, 일에서 자기 정체성을 찾던 기존 삶의 연장이기에 결국 같은 연극 내의 2막이다. 퇴직 전에는 엄두를 내지 못하던 십여 일 이상의 여행을 종종 다니지만, 이전에 가끔 가던 휴가의 연장에 가깝기에 2막의 성격에서 벗어나지 못한다.