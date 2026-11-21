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페테르 파울 루벤스 <촛불을 든 노인과 소년> 1617년퍼블릭 도메인
17세기 바로크 미술을 대표하는 페테르 파울 루벤스(1577~1640)의 <촛불을 든 노인과 소년>은 노년의 성격과 역할에 대해 많은 생각을 하게 만든다. 70세는 넘었을 노인과 손자뻘이 되어 보이는 소년이 촛불 주위에 있다. 노인은 살짝 웃음을 띠며 다정한 표정으로 무언가 이야기를 건네는 듯하다. 소년은 할머니에게 바싹 붙은 채로 호기심이 가득한 시선을 보내며 이야기에 귀를 기울인다.
노인은 다음 세대를 이어주는 징검다리?
그림이 주는 시각적인 자극이 워낙 강해서 오히려 화가가 전하려는 메시지가 잘 보이지 않는다. 빛과 어둠의 대비를 보여주는 바로크 미술의 특징이 극적으로 실현돼서, 우리의 눈이 일단 그 강렬함에 멈추기 때문이다. 짙은 어둠 속에서 작은 촛불이 단 하나의 광원 역할을 한다. 한 줄기 빛이 아래에서 위로 향하면서 평소에 접하지 못한 시각적 경험을 제공한다. 빛이 그림의 주인공이고 사람이 효과를 살려주는 수단으로 느껴질 정도다.
마치 연극 무대 아래에서 빛을 비춤으로써 주인공이 어둠 속에서 홀연히 드러나는 효과를 낸다. 평소라면 검은 그림자가 드리웠을 두 인물의 턱·뺨·코의 아랫부분, 눈썹과 눈 사이가 가장 밝게 빛을 반사한다. 반대로 이마나 머리카락은 어둠과 구별할 수 없을 만큼 경계가 사라졌다. 단순히 빛이 아래에서 위로 향하는 데 머물지 않는다.
루벤스는 촛불 오른쪽 위에 노인의 손을 배치함으로써 빛의 흐름을 더 복잡하게 만든다. 이로 인해 가장 밝은 부분이 손바닥이 된다. 같은 광원이지만 소년의 얼굴과 노파의 얼굴에 빛을 직접 받는 정도의 차이가 나타난다. 마치 간접 조명의 효과처럼 노인의 얼굴에는 빛이 은은하게 스며든다. 또한 손가락 사이로 빛이 나뉘어 빠져나가면서 할머니 몸과 얼굴의 명암 대비에 여러 갈래가 생긴다.
빛과 어둠의 대비 효과를 연구하려는 의도는 분명해 보인다. 루벤스는 이 작품을 팔지 않고 작업실에 항상 보관해 두었다고 한다. 별도의 동판 판화로도 제작했다. 제자들에게 빛을 관찰하고 묘사하는 방법을 가르칠 때 이 그림을 활용했다는 이야기도 전해진다. 우리가 한 줄기 빛이 만들어내는 향연에 압도당하는 게 주관적이거나 우연한 느낌이 아니라는 말이다.
그런데 인물들의 행위를 꼼꼼히 보면 기능적인 목적 이외에 화가가 전하고자 하는 메시지를 만날 수 있다. 단순히 촛불로 어둠을 밝히는 동작에 머물지 않는다. 노인의 어깨 너머에서 얼굴을 들이민 소년이 한 손에 든 초를 내민다. 아직 불이 붙지 않은 초다. 할머니의 촛불을 옮겨 붙이려는 중이다. 그 과정에서 불이 흔들리지 않도록 손으로 막아준 것이다.
촛불과 이들의 행위를 상징으로 이해하고 메시지에 다가서야 한다. 초는 불이 켜져 있는 동안 촛농이 녹고, 심지가 타서 점점 줄어든다. 할머니의 초에 지금은 불이 붙어 있지만, 시간이 흘러 얼마 지나지 않으면 꺼질 운명이다. 아무리 화려한 인생을 살았더라도 노인의 삶이 얼마 남지 않았듯이 말이다. 소년에게 불을 붙이도록 하는 이유는 분명하다. 자신의 시대는 이제 끝났고 삶의 바통을 다음 세대로 넘겨주는 뜻을 담고 있다.
결국 노인의 역할이 이제 스스로에 있기보다는 다음 세대를 이어주는 징검다리에 있다는 의미가 된다. 그렇다고 해서 루벤스가 노년을 부정적인 시각으로 보고 있다는 말은 아니다. 루벤스는 이 그림을 그대로 만든 판화에 직접 다음의 라틴어 문구를 새겨 넣었다. '다른 빛에서 수천 번 불꽃을 가져가도 원래의 빛은 줄어들지 않는다'. 한 사람의 인생이 노년을 겪고 세상에 마침표를 찍는다고 해서 무의미해지는 것은 아님을 알려준다.
정신적인 유산이든 사회나 가족을 통한 이어짐이든 다음 세대로 전해져 의미가 보존된다는 점에서 가치가 있다. 하지만 노년의 성격과 역할은 딱 거기까지가 되어버린다. 노년 자체의 독자적인 의미, 더 나아가서는 새로운 전망을 향한 발걸음과는 거리가 멀다.
노년은 제2막이 아닌 새로운 극의 시작
흔히 노년을 '인생 2막'이라고 한다. 장년 후반기에 이를 무렵이면 누구나 자주 접할 정도로 노년의 성격을 규정짓는 대표적인 말로 통한다. 연극의 1막에 이어지는 2막에 비유하여 퇴직 이후 시작되는 삶을 뜻한다. 수명이 '늘어났다'라는 상투적인 표현보다 훨씬 적극적이기는 하다. 늘어난다는 말은 단순한 연장에 머문다. 하지만 엿가락이 늘어난다고 해서 양이나 맛이 증가하는 게 아니라는 점에서 살아갈 날의 증가 이외에 다른 의미가 없다.
이와 달리 인생 2막은 은퇴 이후의 변화 계기라는 점에서 나름대로 긍정적인 규정이라 할 수 있다. 그저 더 사는 게 아니라, 중장년기까지의 생활과는 다른 계기를 품고 있으니 말이다. 보통은 퇴직 후에 쉬면서 '여생'을 보낸다고 하는데, 쉬는 날이 반복되면서 아침이 일어나 눈을 뜨는 의미를 찾지 못하며 무력감에 빠지곤 한다. '2막'은 개인적·사회적 역할을 유지하기 위한 준비를 포함하기에 상대적으로 진전된 태도다.
2막인 이상 1막과는 다른 내용이 펼쳐진다. 하지만 엄밀하게 보자면 '새로운' 내용은 아니다. 연극이 그러하듯이 막은 하나의 연극 내에서 구분되는 경계고, 2막은 1막의 연장선으로 이어진다. 극에 따라 꽤 큰 폭의 반전이 생기기도 하지만, 본질상 한 줄거리 내의 변화라는 면에서 차이가 없다. 인생에 적용해도 마찬가지다. 보통은 인생 2막을 외치며 단순한 여생을 거부하고, 재취업 혹은 창업을 시도하거나 이전에 바빠서 미루던 여행에 나선다.
이삼십 년간 몸담았던 직장이나 직종에서 벗어나 다른 경제 활동을 모색하더라도, 일에서 자기 정체성을 찾던 기존 삶의 연장이기에 결국 같은 연극 내의 2막이다. 퇴직 전에는 엄두를 내지 못하던 십여 일 이상의 여행을 종종 다니지만, 이전에 가끔 가던 휴가의 연장에 가깝기에 2막의 성격에서 벗어나지 못한다.