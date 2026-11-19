독립기념관

'내 평생 의를 구하고 조국을 위해 부끄러움 없이 살았다. 동포들을 위해 일했고, 다행히 많은 사람들의 목숨을 구할 수 있었다. 이제 우리나라가 곧 해방될 것이다. 시대가 어려워 너희가 고초를 겪고 있지만 모두 바르게 살아왔으니 내 자식들이 크게 잘못되는 일은 없을 것으로 믿는다.'

"북만주 지역에서 독립운동 당시 누가 거처와 모든 장비, 피복, 식량, 군자금을 제공하였는가요? 도독부, 독군부에서 사재를 투입하여 서대파에 군정서 겸 군사교련소를 창설한 사실을 알고 계시며, 창설 당시 자금은 누가 조달하였는가요?"

2013년 도문시가 세운 봉오동반일전적비최진동이 봉오동전투의 총사령관으로 맹활약할 수 있었던 것은 그의 뛰어난 동생 최운산이 있어서 가능했다. 최운산은 자신을 내세우지 않고 형 최진동의 뒤에서 그림자처럼 일했다. 최운산은 봉오동전투가 끝난 다음에도 무려 여섯 차례나 투옥되었다. 그는 여덟 개의 이름을 바꾸어 쓰며 독립투쟁을 이어갔다. 원래 이름은 최명길이었고, 중국인을 상대할 때는 최풍이었다. 장사꾼으로 위장해 첩보활동을 할 때는 최복이었고 러시아에 가 무기를 밀매입할 때는 최고려였다. 사업가로 활약할 때는 최만익이었으며 무장투쟁을 할 때는 최문무와 최빈, 최운산이었다.1925년 4월 10일 자 동아일보와 매일신보, 조선일보에는 일제히 '최문무'란 이름으로 무장활동을 하다 체포된 한 '악한'의 재판 기사가 실렸다. 매일신보의 기사 제목은 '무장단의 괴수, 8년 징역에 불복 항소'였고, 부제는 '부하 수십 명과 각처로 다니며 구천여 원을 위협 강탈한 악한'이었다. 이 악한 최문무가 바로 최운산이었다.최운산은 1945년 7월 5일, 광복을 41일 앞두고 평양에서 세상을 떠났다. 고문 후유증으로 시달리던 몸을 이끌고 최운산이 평양으로 간 것은 그와 마찬가지로 고문을 당한 다음 도피한 아들 최봉우의 생사를 확인하기 위해서였다. 간신히 아들의 생존을 확인했지만, 그의 건강은 회복 불가능했다. 그가 아들에게 남긴 유언은 짧았다.그가 예견한 대로 해방이 되었다. 하지만 남은 가족의 고초는 끝나지 않았고, 그는 45년 동안이나 서훈도 받지 못했다.1962년 박정희 정부가 독립유공자 서훈 업무를 시작할 당시 담당부처는 총무처였다. 최운산의 아들 최봉우는 아버지가 서훈심사위원회를 통과했으니 총무처로 등록하러 오라는 통보를 받았다. 총무처로 찾아간 최봉우는 어처구니없는 일을 당했다. 서훈을 주는 조건으로 뇌물을 요구했다. 자신의 그 많은 재산, 생의 모든 것을 독립전쟁에 바친 아버지의 삶이 뇌물로 거래하는 대상이 되어 있었다.그것이 아버지 최운산과 어머니 김성녀, 큰아버지 최진동, 작은아버지 최치홍을 비롯한 그들 가문이 멸문지화를 당하며 되찾은 나라 대한민국이었다. 고문 후유증으로 숨을 거둔 아버지의 최후를 생생하게 기억하는 최봉우는 모욕감으로 치를 떨었다.분노를 참지 못한 최봉우는 뇌물을 요구하는 총무처 직원의 면상에 주먹을 날렸다. 서훈은 취소되었다. 그의 주먹 한 방에 날아간 것은 불의가 아니라 아버지의 서훈이었다. 대한민국 정부는 최운산의 아들이 날린 주먹을 16년 동안이나 용서하지 않았다. 이의 신청과 재신청, 탄원도 소용없었다. 최운산의 아들이 날린 주먹 한 방의 죄를 씻는 데는 16년이 걸렸다.1977년에야 박정희 정권은 최운산에게 대통령표창을 주고 독립유공자로 인정하는 '시혜'를 베풀었다. 훈장도 아니고 표창이었다. 최봉우는 서훈신청 30년만인 1990년에야 아버지 최운산의 서훈을 받아냈다. 애족장, 건국훈장 5등급 서훈의 최하위 등급이었다. 최운산에게 주어진 최하위 등급의 서훈은 지금까지 유지되고 있다. 그것이 부산의 면적 예닐곱 배가 되던 만주의 토지와 목장, 공장을 모두 독립운동에 바치고 여섯 번의 투옥과 고문 끝에 숨진 봉오동의 영웅에 대한 대한민국의 보답이었다.봉오동전투에서 병참보급대장 역할을 맡았던 김성녀는 최운산의 아내였다. 그녀는 연해주에서 재봉틀을 8대나 사다가 밤낮으로 돌렸다. 그 덕분에 봉오동전투에 참전한 독립군들은 김성녀가 이끄는 봉오동의 애국 부인들이 지은 번듯한 군복을 입었다. 김성녀는 군복과 식량 공급뿐만 아니라 군수물자를 관리하는 봉오동 독립군 기지의 병참을 실질적으로 책임졌던 병참보급대장이었다.봉오동전투는 총을 든 1500여 독립군만의 전투가 아니었다. 봉오동 주민들이 혼연일체가 되어 싸웠다. 그들은 누가 대준 쌀로 어떻게 해준 밥을 먹고 싸웠는가. 김성녀는 때로는 3천여 명에 달하는 독립군과 주민들을 먹일 식량을 조달하고 배분했으며, 취사 인력 운영을 도맡았다.김성녀는 해방된 뒤 평양방송국 아나운서로 취직한 큰아들 최봉우를 찾아갔다가 6.25를 만났다. 그녀는 큰아들 가족을 데리고 남한으로 내려가기로 했다. 두 살짜리 손자를 업고 2천 리를 걸어서 거제도 피난민 수용소로 갔다. 봉오동의 병참보급대장이 아니면 엄두도 내지 못할 강단이었다.그녀가 죽기 전에 하고 싶었던 일은 단 하나였다. 남편 최운산의 공훈을 역사에 남기는 일이었다. 서훈조차 받지 못한 채 저세상에 가면 남편을 볼 면목이 없을 것 같았다.하지만 아들 최봉우의 주먹 한 방으로 취소된 최운산의 서훈신청은 번번이 반려되었다. 그녀는 대한민국의 초대 국무총리 겸 국방부장관을 지낸 이범석을 찾아갔다. 최운산이 만주에서 무엇을 했는지, 누구보다 이범석이 잘 알았다. 김성녀는 한동안 봉오동 집에서 같이 거처했던 이범석의 부인을 잘 알았다. 만주 시절의 이범석 부부와 최운산 부부는 비교의 대상이 될 수 없었다.누구보다 자존감이 높던 김성녀는 자존심을 내려놓고 남편 최운산의 서훈 문제를 해결하려고 세 차례나 이범석의 집을 찾아갔지만 그를 만날 수 없었다. 김성녀는 1969년에 낸 진정서에서 '독립운동을 하시고 생존해 계시는 분들의 양심에 호소한다'며 이렇게 물었다.서대파의 북로군정서 군사교련소의 교관이었던 이범석은 대답해야 할 질문이었다. 이범석이 소속된 북로군정서 병영지인 서대파, 그가 교관이었던 사관연성소가 있었던 십리평은 최운산의 사유지였다. 이범석은 김성녀의 질문에 대답하지 않은 채 1972년 사망했다. 김성녀도 남편 최운산이 서훈을 받는 것을 끝내 보지 못한 채 1975년 세상을 떠났다.