정보공개센터

아시아의회투명성지수 국가별 평가결과 인포그래픽세부 항목을 살펴볼 때, 한국 국회는 공개해야 할 정보를 비교적 빠르고 꾸준하게 공개하고 있는 것으로 평가되었다.본회의와 상임위원회는 생중계되고 영상은 계속 보존되며, 회의록은 회의 후 사흘 안팎이면 임시 회의록으로 먼저 공개된다. 본회의 표결은 전자투표로 이루어지고, 의원별 찬성·반대·기권이 실명으로 즉시 공개된다. 위원회 회의가 끝나면 다음 날까지 위원별 출석 여부가 국회 공보에 실린다.국회가 보수를 지급하는 의원 보좌 직원의 이름과 직위도 의원별 페이지에 공개된다. 이 보좌 직원 정보 공개와 위원회 출석 기록의 신속한 공개는 9개국 가운데 한국만 만점을 받은 항목이다. 시민 참여 측면에서도 국회에 회부된 법률안은 원칙적으로 입법 예고되어 누구나 온라인으로 의견을 낼 수 있고, 제출된 의견은 원문 그대로 공개된다. 2024년 국회법 개정 이후에는 의원이 등록한 사적 이해관계도 국회 공보를 통해 공개되고 있다.한국 국회의 높은 공개 수준은 시민들의 지속적인 관심과 국회의 노력이 함께 만든 성과다. 시민단체와 언론은 국회 투명성을 위해 정보공개 청구와 소송, 제도 개선 캠페인 등을 꾸준히 진행해 왔고, 2010년대 이후에는 의회 회의록과 공약 등을 활용해 선출직 공직자에 대한 판단을 돕는 '시빅해킹(시민이 기술로 공공 문제를 해결하는 활동)' 프로젝트도 여럿 이어져 왔다.국회 역시 이런 요구에 조금씩 응답해 왔다. 2018년 국회 특수활동비와 의원 경비 사용 내역에 대한 정보공개 소송에서 공개 판결이 나온 뒤, 국회는 특수활동비를 대부분 폐지했다. 2019년에는 의원 수당, 지원 경비, 출결 현황 등의 사전 공개 확대를 발표했고, 2020년에는 열린국회정보 포털을 열었다. 시민이 청구해야만 받을 수 있던 정보를 국회가 먼저 공개하는 쪽으로 바뀌어 온 것이다. 이번 평가 결과는 이렇게 쌓여 온 변화를 보여준다.그러나 공개된 정보가 실제로 시민의 국정 참여와 의정 활동의 책임성 강화로 이어지기 위해서는 아직 개선해야 할 과제도 있다.첫째, 회의 안건을 미리 알 수 없다. 국회 본회의와 위원회 안건은 교섭단체 간 협의로 정해지기 때문에 회의 전날이나 당일에야 확정되는 경우가 많다. 때문에 시민들은 관심이 있는 법안이 언제 다루어질지 알 수 없는 상황이다. 회의록과 영상이 아무리 빨리 공개되어도, 일정을 미리 알 수 없으면 시민은 지나간 결정을 확인할 수 있을 뿐 그 과정에 목소리를 내기 어렵다.둘째, 시민이 국회를 찾아가기 위한 안내가 부족하다. 국회에서 열리는 각종 위원회 회의는 위원장의 허가를 받으면 방청이 가능하지만 신청 방법이 안내되어 있지 않다. 국회 시설에 적용되는 장애인 접근성 기준도 공개되어 있지 않다.셋째, 의원의 책임성을 보장하기 위해 필요한 정보들이 데이터로 열려 있지 않다. APOI가 꼽은 국회 핵심 데이터 8종 가운데 컴퓨터가 바로 읽을 수 있는 파일(기계 판독 파일)로 공개되는 것은 4종, API로 제공되는 것은 3종이다. 의원 정보와 표결 기록은 데이터로 열려 있다. 반면 의원 재산 등록, 사적 이해관계 등록, 위원회 출석 현황, 국가 예산안 등은 PDF나 한글 파일로만 공개되고 있어, 시민이 직접 분석하고 활용하기에는 여전히 어려움이 크다.