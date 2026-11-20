산업통상자원부

"당시 한국의 시스템 반도체가 취약하다는 건 정부와 기업이 같은 생각이었고, 이 부분을 키워야겠다는 생각을 했다. 앞으로 시간이 많으니 산단 조성 이후에 어떤 시설이 들어설지 장담할 수 없고, 국가산단을 조성한 뒤에 기업의 상황에 따라 다른 걸 만들어도 문제가 없다. 지금 상황에서는 메모리 팹일 가능성이 높은데 메모리와 파운드리의 경계가 모호하기도 하고, 국가산단의 명칭과 실제 들어서는 기업의 업종이 완전히 일치할 필요는 없다."

2024년 1월에 산업통상자원부와 과학기술정보통신부가 함께 발표한 “세계 최대·최고의 ‘반도체 메가 클러스터 조성방안’” 보도자료. 용인국가산단에는 "파운드리"라고 표시되어 있습니다.김정관 장관이 도대체 어디서 무엇을 보고 "메모리도 같이 하는 걸로" 기억하는지 직접 확인하고 싶었습니다. 그간 용인국가산단에 관한 기사를 여러 차례 쓰며 질문을 던졌지만, 산업부가 제대로 답변하지 않아 직접 만나 묻는 수밖에 없었습니다. 마침 김 장관이 지난 2일 국민경제자문회의가 개최한 공개 포럼에 참석한다는 소식을 듣고 방청객으로 현장을 찾았습니다. 장관이 자리를 뜰 때까지 기다렸다가 행사장을 나서는 순간 따라붙어 질문을 던졌습니다.용인국가산단은 시스템 반도체 산단으로 승인받았는데, 어떤 근거로 메모리도 같이 하는 것으로 알고 있다고 발언했는지 물었습니다. 김 장관은 차규근 의원에게 답했던 대로 파운드리와 메모리를 함께 하는 것으로 안다는 말만 되풀이했습니다.경호원에 둘러싸여 엘리베이터에 오르는 김 장관을 향해 저는 "장관님은 지금 거짓말을 하고 있습니다"라고 외쳤습니다. 짧은 정적을 뒤로한 채 엘리베이터 문은 닫혔고, 더 이상의 답은 들을 수 없었습니다.그리고 몇 시간 뒤, 산업부에서 반도체를 총괄하는 이규봉 국장에게서 연락이 왔습니다. 낮에 있었던 일을 전해 들었다며 장관을 대신해 답변하겠다고 했습니다. 이 국장은 2023년 '첨단 시스템 반도체 클러스터' 보도자료 작성 실무 책임자로, 가장 위에 이름을 올렸던 인물이자 지금도 산업부 내 반도체 정책을 총괄하는 책임자입니다. 전화 통화로는 같은 말만 맴돌아 아예 날을 잡아 직접 만났습니다. 이 자리에는 용인국가산단 계획 철회 소송을 제기한 경기환경운동연합의 김현정 사무처장도 함께했습니다.저는 이 국장에게 물었습니다. '시스템 반도체 클러스터라는 명분으로 승인받은 용인국가산단에 파운드리 팹이 들어설 가능성은 희박하고 결국 메모리 팹을 짓게 될 텐데, 국민의 세금과 토지 수용권이 동원되는 국가산단이 애초의 목적에서 벗어난다면 아직 착공 전인 지금이라도 계획을 철회하거나 최소한 사업 타당성 조사라도 다시 해야 하는 것 아니냐'고요.이에 대한 이 국장의 설명을 요약하자면 이렇습니다.한마디로 용인국가산단에 파운드리 팹이 들어서든 메모리 팹이 들어서든 무슨 차이가 있느냐는 의미로 들렸습니다. 하지만 그 차이는 하늘과 땅만큼 분명합니다.지금 용인에는 두 개의 반도체 산단을 짓고 있습니다. 하나는 국가가 직접 산단을 조성해 주면 삼성전자가 그곳에 시스템 반도체용 파운드리 팹을 짓겠다고 발표한 '국가산단'이고, 다른 하나는 SK하이닉스가 메모리 반도체 팹을 짓기 위해 스스로 땅을 사고 인허가를 받은 '일반산단'입니다.만약 삼성전자에 메모리 팹이 필요하다면 SK하이닉스처럼 기업 스스로 일반산단을 조성해 지으면 됩니다. 그렇게 민간이 자력으로 조성한 일반산단이라면 삼성전자가 필요에 따라 파운드리를 짓든 메모리를 짓든 그 누구도 시비를 걸 이유가 없습니다.