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해 질 녘의 APEC 조형물. 가운데에 여러 색 띠를 층층이 쌓은 둥근 조형물이 있고, 양옆에 문양을 뚫은 붉은 탑 두 개가 서 있습니다.먼저 '허'입니다. 트럼프의 대중 규제는 두 겹으로 무력해졌습니다. 2월 미국 연방대법원은 트럼프가 IEEPA를 근거로 매긴 관세를 위법이자 처음부터 무효라고 판결했습니다. 수출통제는 협상 카드가 됐습니다. 수출 통제는 흥정 카드가 됐습니다.미국은 제재 기업의 자회사까지 막는 규칙을 1년 미뤄 주고, 그 대가로 중국의 희토류 수출 제한을 1년 미루게 했습니다. 베선트 재무장관이 직접 밝힌 거래입니다. 안보를 위한 규제를 광물과 맞바꾼 셈입니다.H200 판매 허가에는 판매액의 25%를 정부가 가져간다는 조건이 붙었습니다. 안보를 위해 묶어 두던 칩이 돈을 받고 파는 상품이 된 셈입니다.여기에 젠슨 황의 퇴장이 더해졌습니다. 그는 엔비디아의 중국 점유율이 0으로 떨어졌다며 중국 시장을 내주는 것은 전략적으로 맞지 않다고 주장해 왔습니다. 그런데 그는 중국 스파이로 의심받는 여성과의 관계가 드러나 CEO에서 물러났습니다. 중국 외교부는 '스파이 서사'를 기술 봉쇄의 핑계로 삼지 말라고 반박했습니다. 진위와 별개로 젠승황이 불명예 스럽게 퇴임하면서 워싱턴에서 대중 판매를 주장하는 목소리는 크게 약해졌습니다.다음은 '실'입니다. 규제는 흔들렸지만 효과는 남았습니다. 중국 AI 칩 값이 오르고 있습니다. 화웨이는 어센드 950DT 가격을 25만 위안(약 5,000만 원) 이상으로 올렸는데, 두 달 전보다 20~50% 비쌉니다. 원인은 고대역폭 메모리(HBM)입니다. 이 시장은 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론이 장악하고 있고, 미국의 수출통제 이후 중국 기업들은 몇 배 비싼 회색시장 물량에 기대고 있습니다. 중국의 국산화는 빠릅니다. 화웨이는 올해 AI 칩 매출을 약 120억 달러로 예상합니다. 하지만 비쌉니다.그런데 젠슨 황이 위기라고 부른 진짜 국면은 칩 판매량이 아닙니다. 쿠다(CUDA) 생태계와 화웨이 생태계의 분열입니다. 엔비디아의 힘은 칩 자체보다 쿠다에서 나옵니다. 쿠다는 전 세계 AI 개발자들이 엔비디아 칩 위에서 프로그램을 짜는 소프트웨어 플랫폼입니다.개발자가 쿠다로 일하는 한, 어떤 칩이 나와도 결국 엔비디아로 돌아옵니다. 그래서 젠슨 황은 중국 시장을 칩을 파는 곳이 아니라 개발자를 붙잡아 두는 곳으로 봤습니다. 그는 미국이 빠진 사이 화웨이가 번성하고 있다고 경고했고, 실수를 했으며 이 실수는 되돌리기 어렵다고 말했습니다.중국은 정확히 그 틈을 파고들었습니다. H200을 훈련용으로만 소량 허용하고 추론은 국산 칩으로 돌린 조치는 시장 보호에 그치지 않습니다. 중국 개발자들이 화웨이 칩과 그 소프트웨어인 칸(CANN) 위에서 일하도록 만드는 설계입니다.칩은 몇 년 안에 다시 따라잡거나 바꿀 수 있습니다. 하지만 개발자들이 한번 다른 생태계로 옮겨 가면 돌아오지 않습니다. 결국 미국의 규제는 중국을 멈추지 못했지만 비싸게 만들었고, 그 대가로 세계 AI 시장을 쿠다 진영과 화웨이 진영으로 갈라놓고 있습니다. 이것이 규제의 진짜 '실'이자, 젠슨 황이 되돌리기 어렵다고 한 이유입니다.트럼프의 관심사는 반도체가 아닙니다. 트럼프는 '비핵화'와 '이란 전쟁 종식'을 핵심 과제로 꼽았습니다. 3자회담도 핵무기 통제에 초점을 맞추고 있습니다.반도체와 무역의 시계는 2027년 1월 10일에 맞춰져 있습니다. 중국은 핵심 광물 수출통제 유예를 두 달 연장했고, 휴전 시한도 1월 10일까지 늘어났습니다. 미국의 계열사 규칙 유예도 같은 날 끝납니다. 선전 회담은 모든 것을 매듭짓는 자리라기보다 그날까지 시간을 버는 자리가 될 가능성이 큽니다. 눈에 보이는 성과가 나온다면 AI 안전 분야일 것입니다. 양국은 AI 대화를 시작했고, AI 사고 소통 채널을 만들기로 했습니다. 칩을 두고는 싸우면서 AI의 위험은 함께 관리하는 이중 구조입니다.한중 정삼회담이 11월 18일 오늘 진행됩니다. 이 구도에서 한국은 열쇠도 자물쇠도 아닌 경첩입니다. 엔비디아의 문이든 화웨이의 문이든 한국산 메모리 위에 달려 있습니다. 당장은 기회입니다. 올해 4월 한국의 대중 반도체 수출은 62.5% 늘었습니다.그러나 숙제도 분명합니다. 미국 의회가 수출 통제를 법으로 묶으면 중국에 공장을 둔 한국 기업에 대한 심사도 엄격해질 수 있습니다. 중국이 자체 HBM에 성공하면 한국 메모리의 중국 매출은 가격 프리미엄부터 줄어들 것입니다. 1월 10일 휴전이 깨지면 양쪽에 모두 수출하는 한국이 가장 먼저 충격을 받습니다.세계의 AI모델이 엔비디아의 쿠다와 화웨이 칸(CANN)라는 두 개의 AI 생태계로 갈라지면 한국은 양쪽 모두에 꼭 필요한 공급자가 되거나 양쪽 모두에게서 의심 받는 공급자가 됩니다. 어느 쪽이 될지는 기술이 아니라 외교와 제도 설계가 정합니다. 선전에서 우리가 물어야 할 질문은 누가 이기느냐가 아니라 어떤 문이 열리든 그 무게를 견딜 경첩을 준비하고 있느냐, 입니다.