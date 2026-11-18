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도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽부터), 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 [AP=연합뉴스 자료사진]사상 초유의 미중러 정상회담이 19일 중국 광둥성 선전(심천)에서 열린다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 계기로 열리는 이 회담에서 우크라이나전쟁·이란전쟁과 핵군축 등이 논의될 수 있다는 보도가 나오자, 이 회담이 제2의 얄타회담이 되는 게 아니냐는 우려가 제기되고 있다.제2차 세계대전 막바지인 1945년 2월 4일부터 11일까지 소련 크림반도에서 개최된 얄타회담은 현존 국제질서의 틀을 만들었다. 독일 분할, 소련의 대일(對日)전쟁 참가, 폴란드 국경, 국제연합 창설 등이 이 자리에서 논의됐다.독일과 일본의 전쟁범죄를 응징하고 이들의 재무장을 견제하는 가운데 미국·소련·영국·프랑스·중국이 국제연합을 통해 국제사회를 이끄는 것이 1945년 이후 세계질서의 주요 특징들이다. 이 특징들은 지금은 많이 약해졌지만, 규범적 측면에서는 여전히 힘을 갖고 있다.그런 사항들이 논의된 얄타회담을 주도한 지도자들은 프랭클린 루스벨트 대통령, 윈스턴 처칠 총리, 이오시프 스탈린 소련공산당 서기장이다. 미·영·소 3개국 지도자들이 흑해 연안 휴양지에서 향후 세계질서의 향방을 대략적으로 결정했던 일이 이번 선전회담에서 재현될지 모른다는 우려가 세계 각국에서 제기되고 있다.우크라이나와 유럽 국가들은 자신들의 이해관계가 걸린 우크라이나전쟁이 러시아의 판단에 의해 좌우될 가능성을 우려한다. 일본은 이 전쟁에 대한 미국의 입장이 대만문제 등에 대한 미국의 입장에 미칠 파장을 경계한다.미중러 회담의 의제가 될지는 알 수 없지만, 북핵이나 한반도 문제가 거론될 가능성을 한국은 주시한다. 우크라이나전쟁이 북한군의 참전을 계기로 한반도 문제와 연동되고, 이란전쟁이 에너지 수급 문제나 청해부대 임무 확대 등을 매개로 한반도 문제에 영향을 끼치고 있다. 그렇기 때문에, 북핵이나 한반도 문제가 논의되지 않는다 해도, 우크라이나전쟁 및 이란전쟁이 논의되는 것만으로도 한국에 미치는 영향이 크다고 볼 수 있다.그런데 한국의 운명에 영향을 미친 제2, 제3의 얄타회담은 해방과 정부수립 이후에도 있었다. 한국을 제외한 강대국들 혹은 외국들의 협상이 한국의 명운을 부정적으로 바꾸는 사건들이 1950년대에 있었다.한국전쟁(6·25전쟁) 중인 1951년 9월 8일, 대일평화조약으로도 불리는 샌프란시스코강화조약이 체결됐다. 52개국이 참여하고 미국과 영국이 주도한 이 조약의 제2조 (a)항은 "일본은 한국의 독립을 인정"한다고 규정했다. 한국의 해방에 관한 조문이 한국을 제외한 나라들의 손에 의해 체결됐다.(a)항은 일본이 포기해야 할 것들도 규정했다. "제주도, 거문도 및 울릉도를 비롯한 한국에 대한 모든 권리와 소유권 및 청구권을 포기한다"는 구절이 이 항의 후반부에 있다. 독도가 빠져 있는 이 조문은 일본이 독도 영유권을 주장하는 근거가 되고 있다.독도뿐 아니라 백령도·흑산도·오동도 같은 대부분의 한국 섬들이 (a)항에 빠져 있다. 이 조항은 일본이 포기해야 할 섬들을 모두 열거한 게 아니라 그 일부를 예시한 것에 불과하다. 그렇지만, 일본은 독도가 조문에 나타나지 않는 점을 근거로 삼는다. 한국 정부는 독도를 명시해 달라고 미국에 요청했다. 하지만 한국의 요청은 샌프란시스코강화조약에 반영되지 않았다.그 뒤 한국은 또 다른 형태의 얄타회담이라고 할 수 있는 한국전쟁 휴전협상을 경험했다. 남한은 1953년 7월 27일의 정전협정에 서명하지 못했다. 이는 한국이 한반도 평화협정의 주체가 될 수 있는가 하는 물음표를 남겼다.이렇게 된 데는 이승만 정부의 실책도 적지 않게 작용했다고 본다. 한국은 휴전회담을 통해 자기 입장을 관철시킬 기회가 있었다. 이 점은 친일파 백선엽의 회고록인 <노병은 죽지 않는다 다만 사라질 뿐이다>에서도 확인 가능하다.4·19혁명의 여파로 마흔 살 때인 1960년 5월 31일 서울 용산 육군본부 연병장에서 전역식을 치른 백선엽은 그날 신당동 집으로 돌아간 뒤의 감회를 회고록에 남겼다. 그는 "전역식을 마친 뒤 돌아온 신당동 집은 참 낯설었다"고 한 뒤, 군대 시절의 "이런저런 장면이 떠올랐다"라면서 "휴전회담 참석"을 일례로 들었다.백선엽의 회고에서도 나타나듯이 한국군은 휴전회담에 참석했다. 국사편찬위원회의 <한국 현대 사료 DB> 사이트에서 제공되는 <휴전회담 회의록>에서도 한국군 대표의 이름을 발견할 수 있다. 그런데 한국군의 참석은 독자적 지위에 근거한 게 아니었다. 백선엽은 유엔군 대표단 내의 한국군 대표였다.한국군이 이런 위상을 갖게 된 것이 작전지휘권(작전통제권)을 미국에 넘겼기 때문이라고만 이해할 수는 없다. 김일성도 1950년 12월 3일에 중국인민지원군 사령관 펑더화이(팽덕회)에게 최고지휘권을 넘겼다. 그런 북한도 정전협정에 서명했다. 남한도 협정에 서명할 가능성이 있었다고 본다. 또, 이승만 정부의 전쟁외교 역량에 문제가 있었다는 평가도 가능하다.휴전협상에서 한국의 지위가 낮아진 데는 이승만 정부의 북진통일론도 한몫을 했다. 휴전이 아닌 북진을 주장하는 태도는 휴전협상뿐 아니라 그 결과물인 정전협정과 관련해서도 한국의 위치를 떨어트렸다고 본다.한국전쟁 이듬해인 1954년에 한반도 문제를 논의한 제네바정치회담에는 변영태 외무부장관이 한국 수석대표로 참석했다. 그해 4월 26일 개회된 이 회담에서 한국은 '유엔 감시하의 인구 비례에 의한 총선거'를 통일 방안으로 내놓았다. 북한은 남북이 동수로 참여하는 전조선위원회를 구성해 통일을 추진하자고 맞섰다. 미국 중앙정보국(CIA) 추산에 의할 때 각각 2180만 및 770만의 인구를 보유한 남북한은 합의에 도달하지 못했다.제네바회담과 관련해서도 일종의 '코리아 패싱'이 있었다. 회담의 기본 틀을 정한 것은 남북한이 아니다. 결정권은 미국·소련·영국·프랑스에 있었다.4개국 외무장관들은 그해 2월 18일(현지 시각) 베를린에서 채택한 공동성명을 통해 "미국, 프랑스, 영국, 소련, 중화인민공화국, 대한민국, 조선민주주의인민공화국, 그리고 한국에서 벌어진 전투에 군대를 파견했고 참가를 희망하는 여타 국가의 대표들이 한국 문제의 평화적 해결에 도달할 목적으로 4월 26일 제네바에 모일 것을 제안한다"고 천명했다. 전쟁 당사국인 남북한과 중국을 빼놓고 미·소·영·프가 한반도 문제에 관한 회의 일정과 참가국 범위를 결정했던 것이다.이승만과 김일성의 태도도 제네바회담 결렬에 영향을 끼쳤지만, 한반도 문제를 미·소·영·프가 주도하는 구도 속에서 남북한의 희망이 관철되기는 힘들었다. 회담 결렬은 이 같은 구조적 문제에도 기인했다고 볼 수 있다.샌프란시스코강화회의·휴전협상·제네바정치회담에서 한국이 패싱되는 양상은 제각각 달랐다. 샌프란시스코 회의에는 아예 참석조차 못했고, 휴전협상에는 유엔군 대표단의 일원으로 참석했지만 협정의 서명자가 되지 못했다. 제네바회담의 경우에는, 참가 자격을 얻기는 했지만 회담에 관한 기본 구상은 열강들에 의해 좌우됐다.그렇지만 위 세 가지는 한반도에 관한 핵심 문제들을 강대국이나 외국이 결정했고 그 과정에서 한국이 주도권을 갖지 못한 사례들을 보여준다는 점에서는 공통적이다. 1951년부터 1954년까지 연달아 일어난 위 사건들이 지금의 한반도에도 영향을 미친다는 사실은 제2, 제3의 얄타회담을 경계할 필요성이 얼마나 큰가를 보여준다.제1공화국 초반에 벌어진 이 사례들은 한국 문제가 다뤄지는 회담 테이블에 한국이 당사자로 참여하거나 한국의 입장을 반영하는 것이 얼마나 중요한가를 웅변한다. 한반도 문제에 관한 강대국들의 논의를 마치 스포츠 관람하듯 하지 않고, 그들이 한반도의 운명을 좌지우지하지 못하게 역량을 기울이는 일은 지금 당장뿐 아니라 50년 뒤, 100년 뒤를 위해서도 절실하다.