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주사를 놓는 모습 (자료사진)올해 국정감사에서 주목을 받은 수액 치료가 있다. 바로 납 중독에 쓰이는 '킬레이션 치료(Chelation therapy)'이다. 그리스어로 게의 집게발을 뜻하는 'chele'를 어원으로 하는 이 치료는 납이나 수은 같은 금속 이온과 결합해 몸 밖으로 배출하도록 돕는 약물을 사용한다.약물이 체내 중금속을 붙잡아 소변으로 함께 배출시키는 원리인데, 그 과정에서 중금속과 결합한 약물을 걸러내는 신장이 손상되는 것이 가장 치명적인 부작용이다. 이 외에도 다양한 부작용이 발생할 수 있어 미국 보건당국은 심각한 중독 증상이 있거나 혈중 납 농도가 매우 높은 경우가 아니면 킬레이션 요법을 적용하지 말 것을 권고해 왔다.킬레이션 치료가 정치권의 관심을 받게 된 것은 울산의 한 축전지 제조 회사가 이를 이용해 노동자들의 납 중독을 은폐했다는 의혹이 불거지면서다. 올해 초 DN오토모티브 노조는 회사가 특수건강진단 전에 노동자들에게 킬레이션 치료를 받게 해 중금속 중독을 은폐해 왔다고 주장했다. 특수건강진단은 업무상 유해물질에 노출되는 노동자의 직업병을 조기에 찾아내 대응하기 위한 제도다.국정감사에서 드러난 바에 따르면, 이 회사는 매년 2~3월에 실시되는 특수건강진단을 앞둔 지난해 12월에 미리 혈중 납 농도를 검사했다. 그리고 수치에 따라 일시적으로 납 농도를 낮출 수 있는 킬레이션 주사를 노동자 1명당 최대 5차례까지 맞도록 했다. 그런데 정작 그 과정에서 노동자들은 자신이 '비타민 수액'을 맞는 것으로 잘못 알고 있었다(DN오토모티브 측은 '비타민 주사'라고 설명한 적도 없고, 킬레이션 치료는 직원들이 자율적으로 참여했단 입장이다. - 편집자 말)주사로 혈중 납 농도는 일시적으로 낮추더라도 작업장의 납 노출 환경은 그대로 유지된다. 검진 결과가 문제없이 나오도록 하여 현장의 위험을 놓친다면, 조기에 직업병을 발견하고 작업환경을 개선할 기회도 잃게 된다.DN오토모티브 사건에서 공급된 킬레이션 주사제는 5년 동안 570개였지만, 지난해 한 해 동안 전국 의료기관에 공급된 물량은 무려 13만 6000여 개에 달했다. 울산에서 비타민 수액으로 둔갑했던 킬레이션 약제가 전국의 병의원에서는 '혈관청소주사'라는 이름으로 절찬리에 팔려 나가고 있다.한 내과 전문의는 블로그와 유튜브를 통해 '혈관청소주사'를 10~30회 이상 맞으면 각종 질병을 예방하고 뇌경색 후유증을 줄일 수 있다고 거짓 홍보를 한다. 여러 차례 시술 비용을 미리 결제하면 할인해 준다는 광고도 한다.의학연구의 질을 평가하는 국제 비영리 연구네트워크 코크란의 체계적 문헌고찰은 '혈관청소주사'로 알려진 'EDTA 킬레이션 주사'에 대해 심혈관질환 치료에 효과가 있다는 근거가 부족하다고 지적했다. 심근경색 병력이 있는 당뇨병 환자를 대상으로 한 연구에서도 심혈관 사건을 줄이는 효과는 확인되지 않았다.킬레이션 주사는 중금속 중독을 치료하는 약제일 뿐, 다른 질환의 치료나 예방에 효과가 있다는 근거는 없다. 중독치료가 필요한 사람이 아니라면, 신장이 망가질 수도 있는 불필요한 건강 위험을 감수하는 일일 수 있다.의사는 치료를 결정할 때 의사 개인의 경험이나 짐작이 아닌 많은 환자에 대한 연구 결과를 토대로 한 체계적·종합적 지식을 확인하고 따라야 한다. 이것이 '근거기반의학(Evidence-Based Medicine)'이며, 의사가 갖추어야 할 '의학적 전문성'이다. 킬레이션 주사를 '혈관청소주사'로 이름 붙이고, 각종 효능을 광고하는 의사의 경험담이 전문성과 근거를 대신해서는 안 된다.비급여는 건강보험이 비용을 보장하지 않는 의료 서비스를 의미한다. 일반적으로 치료를 위해 꼭 필요하고, 의학적 효능과 안전성이 검증된 의료는 건강보험이 비용을 보장하는 '급여'로 인정된다. 비급여는 환자에게 필요한 치료인지, 효과가 입증된 치료인지 판단하기 어렵다.생명과 관련된 치료 목적이 아닌 '미용 성형 수술'과 '피부 레이저 시술', '라섹 수술'은 법이 정해놓은 비급여 영역이다. '독감 치료'처럼 먹는 약은 급여가 되지만 비슷한 약을 수액 주사로 맞으면 비급여 치료가 되는 경우도 있다. 비용은 일반적인 복강경 수술에 비해 10배는 비싸지만, 효과가 더 낫다는 근거는 충분치 않은 '로봇 수술'처럼 하나의 질병을 치료하는 방법 안에서도 급여와 비급여가 나뉘기도 한다. 암 환자에게 행해지는 항암치료 중에서도 어떤 경우에는 건강보험 급여가 되고, 또 다른 경우에는 급여가 되지 않는 경우도 있다. 환자가 그 차이를 판단하고 치료 과정을 선택하기란 결코 쉬운 일이 아니다.의사에게는 치료의 필요성과 근거를 판단하고, 기대할 수 있는 이익과 부작용을 환자에게 설명할 책임이 있다. 그러나 치료를 권하는 의료기관과 의사가 그 치료를 판매해 수익을 얻는다면, 환자는 필요성을 묻기 어렵다. 결국 효과적인 치료를 제안할 전문성과 권한을 쥔 의료공급자인 의사는 비급여 수익 창출 구조 속에서 의료소비자인 환자보다 절대적으로 유리한 위치에 서게 된다.울산 사례에서 의료인의 책임을 묻지 않을 수 없는 이유다. 회사로부터 노동자들에게 킬레이션 수액 치료를 해 달라는 요청을 받았다면, 왜 같은 사업장에서 온 노동자들에게 집단으로 납 중독 치료제를 투여해 달라고 요구하는지 먼저 살폈어야 한다. 노동자 본인에게 투여 목적과 위험을 충분히 설명했어야 한다.