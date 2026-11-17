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12.3 비상계엄 선포 이틀 전인 2024년 12월 1일 노상원 전 정보사령관과 문상호 정보사령관이 만나 계엄을 모의한 것으로 알려진 경기도 상록수역 인근의 롯데리아 매장. 이날 두 전현직 사령관은 정보사 소속 대령 2명을 햄버거집으로 불러 '중앙선관위 전산 서버를 확인하면 부정선거 증거를 확보할 수 있을 것'이라는 지시를 한 것으로 전해졌다.김지현
노상원(민간인)·문상호(전 정보사령관)와 공모해 선관위를 침탈한 김봉규 전 정보사 중앙신문단장 측도 1심 무죄 판결을 주장의 근거로 썼다. 구체적으로 자신과 함께 기소됐으나 무죄가 선고된 고동희 전 정보사 계획처장 1심 무죄 판결과 구삼회 전 육군 2기갑여단장(준장), 방정환 전 국방부 혁신기획관(준장) 1심 무죄 판결을 거론했다.
김 전 단장 측은 "법원이 구삼회와 방정환의 무죄를 선고했는데, 두 사람은 계엄 선포 전날까지 계엄 계획이나 (부정선거 의혹을 수사하는) 제2수사단 존재를 알지 못해 자신의 역할과 내란 연관성을 알 수 없었다는 게 이유"라며 "김봉규 또한 마찬가지"라고 말했다.
그러면서 "김봉규는 계엄의 적법성을 판단할 정보가 충분하지 않았고 명령을 내린 사람이 사령관(문상호)이었다는 사정은 (이 사건) 원심이 무죄를 선고한 선발대 지휘관(고동희)에게도 인정한 사실로 피고인도 똑같이 해당한다"며 "무죄를 선고해 달라"고 했다. 다만 특검 측은 "김봉규는 노상원과 만나 계엄에 대한 (국헌문란 목적) 사전 인식이 있는 상황"이라고 반박했다.
다른 피고인들도 1심 판단에 대해 사실 오인, 법리 오해, 양형 부당의 이유를 들며 무죄 선고를 재판부에 요청했다.
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