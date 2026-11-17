유성호

'사전 모의에 관여하지 않은 하급 지휘관의 국헌 문란 목적을 인정하려면 비상계엄이 위헌·위법 목적을 달성하기 위한 수단이라는 사정까지 인식하면서 이에 가담하려는 의사가 엄격히 증명돼야 한다'

윤석열 대통령이 비상계엄을 선포한 가운데 2024년 12월 4일 오전 서울 여의도 국회에 무장한 계엄군들이 투입되고 있다.피고인들은 전부 무죄를 주장했다. 이 과정에서 일명 부정선거 의혹 관련 제2수사단 임무 등을 논의했던 '롯데리아 회동' 등 계엄군 지휘관들 1심 무죄 선고가 주요 근거로 제시됐다. 지난달 30일 서울중앙지방법원 형사합의38-2부(재판장 정수영 부장판사)는 구삼회 전 육군 2기갑여단장·정성우 전 방첩사 1처장 등 피고인 8명 전원에게 무죄를 선고한 바 있다.김대우 전 방첩수사단장 측은 "2024년 12월 3일 동일한 비상 상황에서 상급자인 여인형 전 방첩사령관 지시를 받고 부대원들을 출동시킨 정성우(전 방첩사 1처장) 무죄 판단 기준과 비교할 때 김대우에 대한 원심 판결(징역 5년)은 부당하다"며 "동일한 지휘 계통 내에서 동일한 대응을 했으나 (법원의) 결론이 정반대"라고 말했다.이어 "정성우는 비상계엄 선포 이전 명시적 임무를 부여 받지 않고 사령관(여인형)의 '선관위 서버 반출' 지시를 거부하고 건물 진입 금지를 지시했는데, 김대우도 비상계엄 선포 전 명시적 임무를 부여받지 않았고 사령관의 (정치인 등) 체포 지시를 거부했다"며 "(김대우는 국회로 출동하는) 체포조에 대해 직접 체포 금지와 신병 인계 및 이송만 수행하고 민간인 접촉 금지를 지시했다"고 주장했다.더해 "법원은 (내란)는 법리를 적립하고 정성우에게 무죄를 선고했다"며 "김대우 행위와 인식을 정성우 판결이 제시한 기준에 대입하면 김대우에게도 무죄가 선고돼야 한다"고 목소리를 높였다.