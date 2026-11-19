연합뉴스

"1974년 간행된 <인하 20년사>를 보더라도 '하와이 교포들이 정성을 모아 공과대학 설립을 위한 기금을 마련하고 국내 동포들의 협조를 얻어서', '설립에 있어서는 국립이나 공립으로 하기보다는 하와이 교포들의 성금을 기본으로 하고 국내 동포들의 성금과 합작하여 거족적인 사학재단을 구성하는 데 뜻을 모으고···'라고 명기되어 있다. 이러한 입장은 '인하대학 설립에 관하여'라는 특별담화(공보처 발표 제248호)에도 잘 나타나 있다. 이승만은 당시 대통령이란 자리를 차지하고 있던 자로서 하와이 이주민들의 제의에 단지 대학의 설립을 허가해준 것뿐이다. 다시 한번 강조하건데, 인하대학교는 온 민족의 세금·성금·마음의 정성으로 세워진 명실상부한 '민족의 대학'인 것이다."

"1960년 4월 서울 종로 바닥을 밧줄에 묶여 질질 끌려다니던 더러운 자의 동상이 우리 학원에 온갖 거짓된 위엄을 다 갖춘 채 다시 세워져 있다. 냉전 이데올로기의 주구가 되어 이 땅의 간절한 염원을 배신한 채 민족을 두 동강이 내는 데 앞장섰던 자, 온갖 친일의 괴뢰들에게 다시 권력을 나눠주고 민족의 정기를 압살했던 자, 개인의 정권욕을 위해 민중의 고혈을 빨아 먹던 자, 결국 수많은 민주선배들의 가슴에 총탄을 박고 해외로 도망쳤던 자, 그 더러운 자의 검은 악의 그림자가 이 땅을 능욕하려 하고 있다."

14일 오전 인하대학교 후문에서 인하대 학생들로 이뤄진 소모임 '인하정신'이 이승만 동상 복원위원회 출범식을 열고 있다. 이날 집회에는 김문수 전 고용노동부 장관도 참석했다.인하대학교에서 이승만 동상을 복원하기 위한 움직임이 전개되고 있다. 재학생 소모임인 '인하정신'이 중심이 된 '인하대 이승만동상 복원위원회'가 지난 14일 출범했다. 보도에 따르면 김문수 전 국민의힘 대통령후보가 출범식에 참석해 "대한민국 교육을 바로 세우고 인하대를 설립한 이 전 대통령 동상을 복원하는 것은 너무나 당연하다"고 발언했다.인하정신이 내놓은 '인하대 설립자 이승만 동상 복원 취지문'은 "이승만을 빼고는 인하대학교를 설명할 수 없습니다"라며 "애초에 하와이 독립운동의 핵심이 이승만이었고, 후에 인하대 설립을 시작한 것도 이승만이었습니다"라고 한 뒤 "우리는 2027년 안으로 원래 자리에 동상을 복원하여 인하의 뿌리를 회복한다"라는 각오를 표했다.온라인 서명 플랫폼 서명닷컴에 따르면, 인하정신이 11일 시작한 온라인 서명에는 17일 오전 11시 18분까지 2만2365명이 참여했다. 이 숫자가 16일 오전에는 2만863명이었다. 16일 오전까지의 집계를 다룬 보도에 따르면, 2만863명 중에서 재학생은 133명이고 졸업생은 945명이었다.학교 측은 안전 우려 등을 이유로 위 단체의 행사를 불허했다. 그래서 14일 출범식도 대학 후문에서 이뤄졌다. 동상 복원 자체에 관한 학교 측의 입장은 아직 나오지 않았다.'인하정신'이 말하는 '동상 복원'은 동상을 새로 건립하겠다는 의미가 아니다. 과거에 세워진 동상을 창고에서 꺼내 교정에 다시 설치하겠다는 의미다. 그래서 이 문제는 간단치 않다. 창고에서 꺼내고자 하는 그 동상의 역사적 의미가 작지 않기 때문이다.이승만 동상이 보관된 곳은 경기도 파주의 한진그룹 자재창고다. 이 동상에 관해 1979년 2월 26일자 <동아일보> 7면은 "인하대학교는 24일 오후 이 대학 설립자인 우남 이승만 박사의 동상을 세워 제막"했다고 한 뒤 "제막식에는 이 박사의 미망인 프란체스카 여사를 비롯, 조중훈 이사장 이재철 총장 등이 참석했다"고 전했다.이 동상 건립은 단순히 인하대 차원에서만 의미를 갖는 게 아니었다. 이는 한국 현대사 차원에서도 의미가 있었다. 4·19혁명 이후 최초로 건립된 이승만 동상이 바로 그 동상이다. 위 <동아일보>는 "4·19 의거로 생전에 세워졌던 이 박사의 동상이 철거된 후 처음으로 건립되어 관심을 끈 이 동상"이라는 표현을 썼다.4·19 당시의 이승만 동상은 국민적 분노의 대상이었다. 당시 분위기를 보도한 1960년 4월 27일자 <동아일보> 3면은 이승만의 하야성명이 나온 26일 상황을 전하면서 "이날 상오 이승만 박사가 대통령직을 사임하겠다는 의사를 정식으로 발표하자 서울 장안은 마치 15년 전의 8·15해방이라도 맞은양 사람 사람의 노도가 폭풍우 모양 스치고 밀쳐 2백만 서울시민, 아니 3천만의 자유만세를 외치는 함성 소리가 지축을 뒤흔들었다"고 보도했다.그날 서울 시민들이 이승만 동상을 상대로 표출한 분노가 같은 3면의 바로 아래 기사에 묘사돼 있다. 이 기사는 25일 밤부터 이어진 시위 상황을 전하면서 "1천여 병사들의 삼엄한 경비에도 불구하고 마침내 서울 시내를 뒤덮은 수십만 명의 학생과 시민들은 각처에서 데모를 전개"했다고 한 뒤 "최루탄·공포와 위협 발사마저 무릅쓰고 탑동공원에 있는 이승만 대통령의 동상을 무너뜨려 파괴하고 '대통령직에서 하야하겠다'는 이 박사 성명도 뿌리치듯 거대한 파도의 데모는 천지를 진동하였다"고 보도했다.1960년의 서울 인구는 244만5402명이다. 이런 시절에 서울에서 수십 만 명이 시위에 참여했으니 그 열기가 어땠을지 가늠할 수 있다. 그런 속에서 지금의 탑골공원에서 이승만 동상이 파괴됐다.당시에는 전국 곳곳에 이승만 동상이 있었다. 부산 우남공원(용두산공원)에도 있었고 서울 남산에도 있었고 서울 용산의 교통부 청사 광장 등에도 있었다. 그 모든 '이승만들'이 4·19 이후에 사라졌다. 그랬다가 다시 출현한 것이 1979년 2월 24일 인하대에서였다.1979년 연초는 박정희 유신체제의 절정기였다. 학생 시위를 금지한 긴급조치 제9호(1975.5.13.) 이후로는 거리 시위도 위축돼 있었다. 이런 정치 상황이 이승만 동상의 부활을 가능케 한 핵심 배경이라고 볼 수 있다.그러나 얼마 뒤 박정희가 죽고 전두환에 대한 저항이 거세졌다. 이는 민주화운동세력이 이승만 동상을 겨냥해 민주화운동을 전개하는 상황으로 이어졌다. 이 흐름을 이끈 이들이 인하대 학생들이다.민주화운동기념사업회의 <오픈 아카이브>에 실린 1983년 10월 5일자 '이승만 동상에 관한 일만오천 인하인의 입장'이라는 성명서는 이승만이 어떻게 우리 학교 설립자가 되느냐고 묻는다. 성명서는 "이승만이 우리 대학의 설립자라는 사실은 새빨간 거짓말이다"라면서 이렇게 말한다.이승만의 뜻이 인하대 설립에 결정적 영향을 미쳤으므로 그와 인하대의 관계를 부정하기는 힘들다. 위 문건에서 중요한 것은 이승만 동상의 부활을 목격한 인하대 학생들이 느낀 반발심이 상당했다는 점이다. 그들이 이 대학 설립에 대한 이승만의 역할을 부정하고자 했던 이유 중 하나는 성명문의 서두에서 느낄 수 있다.이 문단 바로 뒤에 나온 것이 "이승만이 우리 대학의 설립자라는 사실은 새빨간 거짓말이다"라는 문구다. 우리 사회에 그처럼 많은 죄악을 저지른 인물을 대학 설립자로 인정하기 힘들었던 인하대생들의 정서를 엿볼 수 있다.