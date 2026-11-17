자료이미지

리카이푸의 영문 신간 표지. 부제는 '당신의 회사를 바꿔야 할 책무'.솔직히 말하면 현재 에이전트가 지금의 조직원을 대체할 수 있는 일은 이미 상당히 많습니다. AX 전문가들이 기업 임원회의에서 변화의 방향을 설계하면 그 자리에 앉아 있는 임원의 얼굴이 하얗게 질린다는 이야기도 있습니다. 그러나 에이전트가 사람을 줄이는 도구가 되는 순간, 조직은 가장 값진 자산을 잃습니다.리카이푸는 직원이 자기 경험을 기꺼이 AI에 넘기게 하는 것이 가장 큰 도전이며, 경험을 달라고 하면서 감원을 준비해서는 안 된다고 경고합니다. 임직원 누구도 자신을 내보낼 기계에 평생의 노하우를 가르치지 않습니다. CEO가 물어야 할 질문은 몇 명을 줄일 수 있느냐가 아니라 한 사람 한 사람의 능력을 증강해 어떤 성과로 잇느냐입니다. AX(AI 전환)는 거창한 프로젝트가 아니라 이 질문에서 시작됩니다.이 책은 올해 7월 중문판, 9월 영문 전자책, 11월 인쇄본으로 이어졌습니다. AI를 받아들이는 속도가 전혀 다른 두 경제권에서 같은 책이 읽히는 이유는 이 책이 기술이 아니라 사람의 자세를 다루기 때문입니다. 리카이푸는 AI에 충분히 맡기라고 합니다. 그리고 실행 능력이 흔해질수록 무엇이 좋은 제품이고 진짜 고객 가치인지 알아보는 눈이 희소해지므로, 취향(品味)을 먼저 키우라고 합니다.마지막 장은 경영서답지 않게 따뜻합니다. 1983년 박사과정 지원서에 AI를 인류가 자신을 이해하는 마지막 1마일의 길이라고 썼던 그는, 이제 AI를 통해 사람이 더 충분히 살고, 창조하고, 사랑할 기회를 갖기를 바란다고 말합니다. 이 말은 그의 삶에서 나왔습니다. 2013년 그는 림프종 4기 진단을 받았습니다.긴 투병 끝에 2015년 경영 일선으로 돌아왔을 때 그가 세상 앞에 들고 나온 것은 투병기 <죽음을 향한 존재,向死而生>이었습니다. 일밖에 모르던 그는 병상에서 가족에게 너무 많은 빚을 졌다는 것을 깨달았다고 고백했습니다. 11년 만에 다시 책을 들고 나온 그가 AI에 일을 넘겨 생긴 시간을 다시 일로 채우지 말라고 말하는 이유입니다.다음 강연에서 누군가 또 휴대폰을 꺼내 "내 나이에 이걸 다 따라가야 합니까"라고 물으신다면, 저는 이렇게 답하려 합니다. 따라가실 필요는 없습니다. 이끄셔야 합니다. 직접 코드를 짤 필요도, 모든 앱을 익힐 필요도 없습니다.무엇을 맡기고 무엇을 지킬지 정하고, 실수를 허락하고, 사람을 내보내는 대신 키우겠다고 결정하는 일은 수장만 할 수 있습니다. 그 결정은 나이가 아니라 태도에서 나옵니다. 죽음의 문턱에서 돌아와 61세에 다시 창업하고, 64세에 AI와 사랑이 한 집에서 살 수 있다는 리카이푸를 이야기 하며 말이죠. 미래는 이미 와 있습니다. 이제 우리가 함께 도착할 차례입니다.