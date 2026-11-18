퓨리서치센터

퓨리서치센터 구글 이용기록 분석.미국에서도 비슷한 행동이 관찰됐다. 퓨리서치센터가 미국 성인 900명의 2025년 3월 구글 검색 이용 기록을 분석한 결과, AI 요약이 표시된 검색 페이지에서 요약 속 출처 링크를 클릭한 비율은 약 1%였다. 일반 검색 결과를 클릭한 비율도 AI 요약이 있을 때 8%, 없을 때 15%였다.AI 요약은 이용자의 시간을 절약해 준다. 그러나 그 편리함이 원문과 출처를 확인할 동기를 줄이기도 한다. 반면 AI 답변의 정확성은 아직 충분히 보장되지 않는다. 2025년 유럽방송연맹(EBU)과 BBC가 18개국의 공영 미디어 기관 22곳과 함께 수행한 연구에서는 ChatGPT(챗지피티), Gemini(제미나이), Copilot(코파일럿), Perplexity(퍼블렉시티)의 뉴스 관련 답변 3000개 이상을 평가했다.45%에서 1개 이상의 중대한 문제가 발견됐다. 31%에는 심각한 출처 관련 문제가, 20%에는 중대한 정확성 문제가 있었다. 모든 AI 답변이 거짓이라는 뜻은 아니다. 그러나 확인이 필요한 답변이 적지 않다는 사실은 분명하다.미국의 플랫폼 연구와 한국의 이용자 연구는 서로 다른 대상을 분석했지만 한 지점에서 만난다. AI가 제공하는 정보에는 오류가 있을 수 있다. 이용자는 그 정보를 충분히 확인하지 않는다. 그런데 자신의 판단 능력은 실제보다 높게 평가한다. 이 조합은 민주주의에 새로운 과제를 던진다.그동안 허위 정보에 대한 사회적 처방은 대체로 비슷했다. 출처를 확인하라. 비판적으로 사고하라. 미디어 리터러시를 높여라 등이다. 모두 필요한 일이다. 그러나 이것만으로 충분한가? 정교하게 합성된 이미지, 실제 기사 일부를 변형한 뉴스, 여러 출처를 요약해 하나의 답변으로 제시하는 AI를 모든 시민이 매번 검증할 수 있을까?비행기를 탈 때 엔진의 안전성을 탑승객의 판단에 맡기지 않는다. 식료품을 살 때도 소비자가 모든 성분을 직접 실험해 확인하도록 요구하지 않는다. AI가 생산하고 유통하는 정보도 마찬가지다. 시민의 비판적 사고는 중요하지만, 정보 환경의 안전성을 시민 개인의 능력에만 맡겨서는 안 된다.AI 기업과 소셜미디어 플랫폼은 선거 관련 답변의 정확성을 독립적인 기구가 검증할 수 있도록 해야 한다. AI가 생성한 정치 콘텐츠의 표시 기준을 명확히 하고, 자동으로 삭제하거나 노출을 제한한 게시물에 대해서는 이의제기 절차를 마련해야 한다.더불어 언론의 역할도 달라져야 한다. AI가 기사를 더 빨리 요약할수록 언론은 현장에서 확인한 사실, 취재 과정, 자료의 맥락을 더 분명하게 제시할 의무가 있다. 잘못된 정보가 확산했을 때 빠르게 검증하는 능력도 중요해진다.정부 역시 독립적인 연구와 감시를 가능하게 하는 제도를 고민해야 한다. 다만 정부가 진실을 독점적으로 판정하는 방식은 또 다른 위험을 낳을 수 있다. 플랫폼의 책임을 강화하는 동시에 표현의 자유와 독립적인 감독을 보장해야 한다.AI는 민주주의의 적이 아니라 도구다. 복잡한 공약을 쉽게 설명하고, 정치정보에 접근하기 어려운 시민을 도우며, 더 많은 사람이 공적 토론에 참여하도록 만들 수도 있다. 한편, AI를 잘 활용하는 사회와 AI에게 판단을 맡겨버리는 사회는 완전히 다르다.2026년 미국 중간선거와 한국의 실험이 함께 보여주는 것은 우리가 진실을 확인하는 과정 자체를 AI에게 넘기기 시작했다는 사실이다. 민주주의는 시민이 스스로 판단한다는 전제 위에 서 있다. 이제 AI가 그 판단에 필요한 정보를 선택하고, 요약하고, 검증하며, 때로는 무엇을 보여줄지까지 결정한다.그렇다면 최종 질문에 도달한다. 우리가 AI의 답변을 믿기 시작한 시대에, 누가 AI를 의심하고 검증할 책임을 질 것인가? 이 질문에 대한 답을 할 수 없다면 AI의 지능은 발전해도 민주주의에 대한 인간의 판단 능력은 상대적으로 퇴보할 우려가 있다.