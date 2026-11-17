남소연

경기도 용인시 남사읍 이동읍 일원에 들어설 용인 반도체 국가산단 부지.지금도 논란이 되고 있는 '용인 반도체 국가산업단지'는 어느 시점에 확정됐다고 봐야 할까?2023년 3월 15일 윤석열 전 대통령이 직접 발표한 시점에 확정된 것으로 보는 것이 합리적일 것이다. 그날 윤석열 전 대통령은 제14차 비상경제민생회의에서 경기도 용인에 '세계 최대 시스템 반도체 클러스터'를 추진하겠다고 발표했다. 그리고 '속도를 내라'고 주문했다. 그날 당일에 국토교통부는 용인이 첨단시스템반도체 국가산업단지 후보지로 선정됐다고 공고했다.그 이후 절차는 일사천리로 진행됐다. 예비타당성조사가 면제되고, 환경영향평가도 패스트트랙으로 진행됐다.국가산업단지 계획을 심의하는 중앙산업단지계획 심의위원회는 서면으로 개최됐다. 수도권 규제를 다루는 수도권정비위원회도 서면으로 개최됐다. 국토교통부 홈페이지의 '위원회 현황'에서 확인되는 사실이다. 그렇게 졸속적인 과정을 거쳐 2024년 12월 31일, '12.3 내란'으로 인해 국가가 혼란스러운 와중에 용인 반도체 국가산업단지 계획이 승인된 것이다.따라서 용인 반도체 국가산업단지는 윤석열 전 대통령이 발표한 2023년 3월 15일 사실상 확정됐다고 보는 것이 상식에 부합한다. 그 이후의 모든 절차는 끼워맞추기 식이었다. 12.3 내란 전까지 윤석열 전 대통령이 행정부 내에서 휘둘렀던 무소불위의 권력을 생각해도, 그렇게 보는 것이 합리적이다.그렇다면 윤석열 전 대통령이 발표하기 전에 관계 부처가 전력과 용수 문제를 어떻게 검토했는지가 중요하다. 또한 삼성전자와는 언제, 어떤 식으로 소통했는지도 중요하다.한 가지 이상한 일은 2023년 3월 15일 삼성전자는 용인 반도체 국가산업단지에 대해 아무런 공시를 하지 않았다는 것이다. 금융감독원 전자공시시스템에서 조회를 해 봐도 그날 삼성전자는 300조원 투자에 대해 공시를 하지 않았다. 정기주주총회 결과만 공시했을 뿐이다.