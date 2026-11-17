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필리핀 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 및 중국 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 위해 출국하는 이재명 대통령(오른쪽)이 16일 성남 서울공항을 통해 출국하기 위해 공군 1호기로 향하다 환송나온 더불어민주당 김민석 대표와 대화하고 있다. 2026.11.16인사권은 그 내막을 다 알 수는 없습니다. 하지만 유시민 작가의 발언 등에 비추어 볼 때 대통령 직계 아니면 등용되지 않지만, 보수 인사를 그것도 자꾸 낙마함에도 굳이 자꾸 끌어다 쓰려는 이유를 모르겠다는 불만입니다.공천권은 사태의 근원입니다. 이미 8월 전당대회 때 시작되었습니다. 며칠 전에는 아예 친청계 최고위원 세 사람이 회의를 보이콧하고 별도 기자회견을 했습니다. 최민희 의원 감찰 지시가 불꽃이 되었지만, 사실 유증기가 진작 꽉 차 있는 상태입니다. 그 이유를 일일이 열거하기 숨찰 정도입니다. 결국은 공천권입니다. 지난 총선 당시 '비명횡사'가 김민석 대표에 의해 반복되는 거 아니냐는 의심을 비주류가 된 친청계가 하고 있습니다.차기 대권 주자로서 조국 원장의 가능성을 어떻게 보는지는 여러 얘기가 있을 수 있습니다. 하지만 중요한 건 조국 개인의 경쟁력이 아닙니다. 여론조사에서 범민주진영 후보 1위는 김민석 대표입니다. 그러나 범보수진영 주자들을 압도하지 못하고 있습니다. 조사에 따라서는 2위(조원씨앤아이 10월 21일)부터 4위(조원씨앤아이 11월 4일)까지도 내려갔습니다. 반면 한동훈, 오세훈, 장동혁은 트로이카 체제를 굳히고 있습니다. 그러니 조금의 가능성만 있어도 버릴 수 없습니다.네 가지 쟁점은 서로 연결되어 있습니다. 조국-유시민-정청래 혹은 조국혁신당-친청계라는 연결 고리입니다. 개혁성이 외피라면 그 안에 살과 피는 공천권과 차기 주자를 둘러싼 권력투쟁입니다. 그래서 많은 관전자들이 피로를 호소하고 있습니다. 애당심과 지지율이 식어가고 있습니다.반면 대부분의 국민은 넌더리를 내고 있습니다. 공천권 때문에 난리 치지만, 그게 우리 삶과 무슨 상관이냐고 하십니다. 국민의힘이나 민주당이나 자기들끼리 물고 뜯고 싸우는 거 보면 똑같다고 합니다. 보통 두 당이 똑같다고 하는 이들은 사실 민주당이 더 꼴 보기 싫다는 뜻입니다. 이대로 가면 점점 더 합당 안 됩니다. 집안이 시끄러우니 개혁도 민생도 안 됩니다.김민석 대표가 잘 생각해야 합니다. 지방선거 전, 정 대표와 조 원장이 하려 했을 때 반대했습니다. 정 대표는 전대에서 세를 불리고, 조 원장은 민주당에 조기 안착하기 위한 포석이라 보았을 겁니다. 이제 와 본인이 다시 추진하려니 머쓱한 나머지 어물어물하는 모양새입니다. 지금 김 대표가 처한 형국은 전투에서 이기고, 전쟁에서 지는 모양새입니다. 반김민석 계열을 자꾸 궁지로 내몰면 안 됩니다. 싸워 이기려 하기보다, 품어서 외연을 넓혀야 합니다. 그게 대통령이 되려는 자의 정치하는 자세입니다. 그런 것까지 국민이 다 지켜봅니다.의원과 당원은 합당을 반대하거나 시큰둥해합니다. 국민은 무관심 반, 한심 반으로 봅니다. 답답한 건 결국 두 대권 주자입니다. 총선이 걱정됩니다. 그러니 두 사람이 리더십을 발휘하는 수밖에 없습니다. 불평하는 의원들을 꽉 붙잡고 이끌어야 합니다. 강성 당원들 때문에 어렵다며 좌고우면해도 안 됩니다. 관전자와 선수는 다릅니다. 지도자는 이끌거나 떠나거나(lead or leave), 둘 중 하나입니다.다음날, 강민호가 박승규의 "팀보다 위대한 선수는 없다"라는 말을 더그아웃 화이트보드 상단에 또박또박 적었습니다. 야구 선수가 정치인보다 훌륭한 시절입니다.