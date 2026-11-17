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김준형 조국혁신당 원내대표가 10일 국회에서 열린 의원총회에서 마이크를 잡고 있다. 왼쪽부터 신장식 대표, 김 원내대표, 황운하 의원.남소연
신장식 혁신당 대표는 "내란세력의 어부지리가 걱정인가? 지금 이대로 가면 모두 망한다"라며 "수도권 122개 지역구 가운데 민주당과 국민의힘 득표율 격차가 10%p가 안 되는 곳이 49곳이다. 이곳에 반개혁적 후보를 내면 필패다. 이런 반개혁 지역구에 선명하고 개혁적인 인물을 출마시키겠다"라고 했습니다.
개혁, 반개혁이란 단어를 써서 어떤 가치를 말하는 듯이 보입니다. 그러나 여의도 문법으로 해석하면 전혀 아닙니다. 민주당을 향한 조국혁신당의 협박입니다. 포커로 치면 블러핑입니다. 지지율 차이를 보면 지난 총선 수도권에서 민주당이 이긴 선거구 중 13곳이 3%p미만, 17곳이 5% p미만이었습니다. 마포갑(0.60%p), 영등포을(1.15%p), 도봉갑(1.16%p), 양천갑(1.62%p), 송파병(2.09%p), 강동갑(2.24%p), 중구·성동을(2.28%p), 용인병(0.53%p), 하남갑(1.17%p), 수원정(1.73%p), 포천·가평(2.11%p), 성남 분당을(2.27%p), 이천(2.67%p) 광진을(3.87%p), 용산(4.75%p), 안성(3.35%p), 용인정(4.18%p)이 그랬습니다.
최근 당 지지율을 보면, 조국혁신당 후보는 3%~10% 정도 얻을 것입니다. 최소 13석에서 최대 49석까지 의석이 넘어간다는 소리입니다. 거기다 자객 공천입니다. 낙선시킬 반개혁적 후보 요건을 하나하나 열거했습니다. 해당 민주당 의원들의 입맛이 쓰겠지요. 그러나 뒤집어 보면 조 원장이나 조국혁신당이 그만큼 절박하다는 뜻이기도 합니다.
의원들 입장이 그렇습니다. 합당 안 하면 민주당은 소수당으로 전락하고, 조국혁신당은 소멸합니다. 누구보다 자신들이 더 잘 압니다. 합당은 당위성이 아니라 조건의 문제입니다. 밖에서 볼 때, 합당 후 조국혁신당 의원에게 선거인단 모집 시간을 충분히 보장해 주고 경선 치러 결정하면 되는 거 아닌가 라고 할 수 있습니다. 그렇지 않습니다. 그래봤자 조국혁신당 의원들은 못 이깁니다. 그들의 지명도가 전국적으로는 높을지 몰라도 어떤 한 지역구 수준으로 내려가면 대부분 '누구야?' 할 겁니다.
바닥을 길 각오
권리당원(당비 납부)과 상향식 공천 제도가 도입된 게 대충 20년 전입니다. 그때부터 지금까지 각종 경선에 총선, 대선을 치르며 민주당 지역위원회의 결속력이 많이 다져졌습니다. 내부 결속은 외부 배타성이 되는 법입니다. 거길 뚫고 들어가야 합니다.
현역 의원이니 어디를 가든 의정보고서를 만들어 돌릴 수 있습니다. 지역구 행사에 얼굴 내비치고, 당원들 삼삼오오 만나 인사 나누고, 지지를 호소해야 합니다. 그러면서 유형무형의 시험이 치러집니다. 사람을 대하는 태도에서부터 왜 정치를 하는지 그 목적과 철학에 이르기까지 당원들이 매의 눈으로 지켜볼 겁니다.
귀공자 같은 조국 후보입니다. 선거 때라 응당 그러려니 했습니다. 그런데 낙선 후에도 평택에서 여전히 바닥을 박박 깁니다. 대단합니다. 그러나 대부분의 조국혁신당 의원들은 이런 지역구 활동이 낯설거나 아예 적성에 안 맞는 이들입니다. 흑백 인종 간이나 남녀 성별 간에 적용해 온 어퍼머티브 액션(affirmative action)같은 우대정책을 요구할 수 있습니다. 또 비례를 달라고는 못 할 겁니다. 용혜인 의원의 장관 후보 낙마 사례가 있기 때문입니다. 조국혁신당 의원들이 이런 점을 모를 리 없습니다. 합당하는 대신 유리한 조건을 많이 따질 듯합니다.
당원 차원으로 가면 더 복잡해집니다. 두 당 당원은 이미 부글부글 끓고 있습니다. 대통령을 자꾸 흔들지 말라는 이들과 대통령이 우리를 배신했다는 이들이 대립합니다. 쟁점은 네 가지입니다. 개혁의 완급, 인사권, 공천권, 차기 대권 주자. 이걸 놓고 범민주진영이 자중지란에 빠져 있습니다. 합당 역시 그 연장선에 있습니다.
개혁의 완급에서는 조국혁신당과 민주당 내부 절반가량이 급진적입니다. 검찰개혁에선 보완수사권 전면 폐지, 사법개혁에선 조희대 탄핵, 부동산에선 공공임대주택 공급 확대와 세제 강화를 요구합니다. 대통령과 민주당 지도부는 보완수사권 일부 존속, 조희대 국정조사 유보, 부동산 정책 미세 조정 정도로 속도 조절하는 중입니다.
개혁, 인사권, 공천권, 차기 주자가 쟁점