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"우리 사회 가장 약한 고리에 있는 사람들이 가장 기본적인 출산조차도 보호받지 못하고 사각지대로 내몰리는 것이다. 아직 완전한 제도와 법이 아니다."(이종락 목사)

보호출산제 시행 후 베이비박스에 온 아이들그렇다면 여전히 왜 사람들은 베이비박스 문을 두드릴까. 주사랑공동체는 부모들의 사연을 분류했다. 가장 많은 답은 당장 아이를 돌봐 줄 곳이 없다는 것이었다. 20명의 위기임산부에게 일시보호와 돌봄이 필요했다. 그다음은 신분 노출 우려가 16명이었고 경제적 빈곤이 9명, 외국인 신분 문제가 6명이었다.또한 산후우울증 같은 정신건강 문제와 행정의 장벽이 각각 4명, 가정폭력·성폭력과 기댈 곳 없음이 각각 3명이었다. 보호출산제의 숙려기간을 감당하기 어렵다는 사연도 2명 있었다.이를 보면 가장 많은 부모가 절박하게 바란 것은 아이와의 이별이 아니라 숨 돌릴 틈이었다. 이 아이들 중 33명이 상담을 거쳐 가정으로 돌아갔다는 사실도 같은 말을 하고 있었다. 찾아온 시점도 눈여겨볼 만하다. 69명 가운데 60명(87.0%)이 아이를 낳고 한 달 안에 베이비박스를 찾았다. 출산 후 24시간을 넘겨 온 경우가 59명이었다. 대부분은 이미 아이를 낳고, 며칠에서 몇 주를 버티다 난곡동 언덕길을 올랐다.베이비박스 문은 그래서 아직도 열린다.2023년 당시 보호출산제 반대를 외쳤던 사람들의 질문들은 어떻게 됐을까. 대부분은 아직 답을 받지 못했다. 의미 있는 통계는 훨씬 더 오랜 시간 뒤에 나올 수 있기 때문이다.보호출산으로 태어난 아이는 성인이 된 뒤 출생증서 공개를 청구할 수 있다. 그러나 친생모가 반대하면 그의 인적사항은 빠진 채 나머지 정보가 공개된다. 이 정보들이 아이의 정체성 찾기에 어느 정도 효능감이 있을지는 2040년대가 되어야 드러난다.다음은 보호출산 상담을 거쳐 아이를 직접 키우기로 한 409명 위기임산부의 현재의 모습이다. 그들은 1년 뒤에도 혹은 3년 뒤에도 아이와 함께 살고 있을까. 장애가 있는 아이는 다시 시설로 보내지는 일도 생길 거라는 우려는 어떻게 됐을까.베이비박스 자료는 제도 시행 이후 온 아이 69명 중 장애가 있는 아이는 1명이었다. 그러나 정작 보호출산 아동의 장애 여부와 원가정 양육 가정의 이후는 공개된 숫자가 없다. 숫자 안에는 개별적 사연이 숨겨져 있을 뿐 각각의 사연은 드러나지 않는다.통계로 보고된 4251명이라는 상담 인원은 그중 누가 어떤 형편에서 아이와 함께 살아가고 있는지 말해주지 않는다. 제도의 성과는 상담 건수나 선택 유형이 아니라 궁극적으로 엄마와 아이가 함께 살아갈 기반을 얼마나 마련했는지로 드러나야 한다.보호출산제 2년이 남긴 성과는 분명하다. 심층 상담을 받은 726명의 위기임산부 중 409명은 아이 곁에 남았다. 보호출산을 택한 206명은 가명으로, 병원에서 아이를 낳았다. 제도가 없었다면 이들 가운데 일부는 신분을 숨기려 병원 밖에서 홀로 출산했을지 모른다.그 수를 정확히 셀 수는 없다. 다만 앞서 본 <뉴스토마토> 분석처럼 위기 출산으로 숨진 아이 상당수가 병원 밖에서 태어났다는 사실은, 병원 문을 열어 둔 것만으로도 지킬 수 있는 생명이 있다는 것을 말해준다.법은 그들에게 병원과 전문상담사와 숙려기간을 보장해 주었다. 그전에는 숨기에 급급했던 위기임산부와 아이들에게 국가가 만들어 준 새로운 길이다. 이제 이 길을 없애거나 막을 수는 없다. 짧은 기간의 수치만 보아도 금방 알 수 있다.하지만 과제도 있다. 외국인 위기임산부에게도 보호출산제로 가는 문을 열어야 한다. 그들도 공적 상담을 받고 안전한 출산을 할 수 있도록 도와야 한다. 단지 한국 국적이 없다는 이유로 두 생명이 위험에 빠져서는 안 된다. 적어도 긴급돌봄까지는 해줘야 마땅한 문명사회의 모습이다.보호출산제로 태어난 아이들이 보호조치완료까지 시설에서 자라는 문제도 심각하다. 가정보호 우선원칙은 일관되게 지켜져야 한다. 위탁가정이 모자라면 위탁가정을 늘리는 방법을 적극 모색해야 한다. 공적입양체계 이후 행정의 문제로 아이들이 마냥 시설에서 대기하는 문제도 마찬가지다.공적입양체계가 시행된 뒤인 올해 1월 기준, 입양을 기다리는 아이는 292명, 아이를 기다리는 예비양부모는 528가정이었다. 그런데 결연까지 이어진 아이는 18명에 그쳤다. 복지부도 국회에 "일부 입양절차 단계에서 정체가 발생"했다고 인정했다. 국가정책이 아동최우선의 이익이 되어야지 행정최우선의 이익이 되었다는 조롱을 언제까지 받고 있을 것인가.보호출산제로 안전하게 생명을 얻고 공적 보호를 받는 173명 아이 중 새 가족을 만난 아이는 겨우 22명이다. 나머지 아이들은 지금도 새 부모의 품을 막아서고 있는 행정절차라는 벽을 쳐다만 보고 있다. 거기 가정보호 우선이라는 복지부의 구호가 선명하게 쓰여 있는데도 말이다.지독하게 어려운 상황에서 출생의 문을 연 것이 생명에 대한 약속이었다면, 그 아이들에게 가정의 문을 열어주는 것은 그 약속을 지키는 일이다. 첫 번째 문을 연 지 두 해가 지났다. 가장 먼저 태어난 아이가 두 번째 문 앞에서 기다린 시간도 그만큼이다.국가가 해야 하고, 할 수 있는 일은 오래전에 정해져 있었다. 그럴싸한 선언은 해마다 되풀이됐지만 아이들을 위한 숫자는 좀처럼 움직이지 않았다. 국가가 스스로 한 약속을 저버리고 있다. 그러나 말을 못 하는 어린아이들은 국가를 고발하거나 항의조차 할 수 없다. 그 아이들이 할 수 있는 것이라곤 오직 우는 것뿐이다. 그 울음소리에 공명해야 하는 게 어른의 도리고 국가의 의무다.