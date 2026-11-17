▲
최교진 교육부 장관이 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 박정훈 국민의힘 의원이 제시한 AI 첨단기술을 악용한 부정행위 수법 관련 자료를 살펴보고 있다.유성호
세계적 이슈가 된 인도의 바퀴벌레 시위(바퀴벌레 운동)에서도 시험부정이 핵심 쟁점 중 하나다. 의과대학 입학시험 문제지가 사전에 유출된 것이 공정성에 대한 인도 청년들의 감수성을 자극했다. 지난 5월에 온라인상으로 시작된 이 운동에서는 6월 20일부터 장기농성 양상이 나타났다. 항의 시위는 7월 하순에 잦아들었지만, 여진은 지금도 이어지고 있다.
인도의 사례는 시험 부정이라는 사건이 국가의 공정성을 묻는 전국적 항의 사태로 번질 수 있음을 보여준다. 한국 정부도 수능을 앞두고 시험 부정을 막고자 긴급대책 수립에 들어갔다.
도구를 이용한 시험부정은 조선 후기의 청나라에서도 문제가 됐다. 2011년 11월 9일부터 이듬해 2월 6일까지 홍콩역사박물관에 전시됐던 상하이 자딩박물관의 소장품이 청나라 시대의 문제점을 증명했다. 당시의 전시품 중 하나는 연한 갈색으로 된 삼베 조끼다. 이 조끼의 주인공은 스마트폰이 아닌 삼베 조끼를 부정행위 도구로 활용한 청나라 유생
이다.
이 삼베 조끼의 복제품 사진을 보여주는 홍콩 정부의 <정부정보서비스> 사이트는 "(조끼) 안쪽에는 총 4만 자 이상의 글자가 담긴 62편의 팔고문(八股文)이 숨겨져 있다"고 설명한다. 글 전체가 여덟 부분으로 구성된 팔고문을 62편이나 적어둔 조끼를 걸치고 시험장에 들어갔던 것이다. 커닝을 성공적으로 해냈다면, 그는 삼베 조끼로 오명을 남긴 수험생이 아니라 관복을 입고 다니는 관료로 기억됐을 것이다.
위 수험생은 삼베 조끼에 일일이 붓으로 글씨를 적어넣는 '성의'를 보여줬다. 이런 성의도 없이 첨단 기술을 활용하는 수험생들도 있었다. 19세기 후반에 도입된 석판 인쇄술을 이용해 글자가 깨알같이 인쇄된 커닝 페이퍼를 소지하고 시험장에 들어가는 청나라 유생들도 있었다.
독일의 알로이스 제네펠더가 1796년경에 개발한 석판 인쇄술이 청나라에 도입된 것은 19세기다. 일부 수험생들은 이 기술의 도움을 받았다. 대만 중앙연구원 역사언어연구소가 운영하는 <역사문물진열관> 사이트는 그들이 사용한 커닝 페이퍼를 사진으로 보여준다. 이 페이퍼
에는 돋보기를 들이대야 할 정도로 글자가 빽빽하게 적혀 있다.
이 사이트는 "19세기 후반 중국에 전래된 석판 인쇄는 글자 수를 극소하게 압축할 수 있고 인쇄 속도가 빠르고 한 번에 많은 양을 인쇄할 수 있으며 목각 인쇄에 비해 비용이 훨씬 저렴했기 때문에 그 당시 부정행위용 포켓 서적을 만드는 도구가 되었다"고 설명한다.
조선왕조에서도 비일비재
시험부정은 많은 선비들이 과거시험에 목숨을 걸었던 조선왕조에서도 비일비재했다. 정조 임금이 시험부정 타파를 국정 현안으로 제시한 것도 그 때문이다. 음력으로 정조 1년 1월 29일자(양력 1777.3.8.) <정조실록>은 정조가 즉위 직후부터 "과장(科場)을 엄히 하는 것"을 급선무로 삼았다고 알려준다.
정조의 이전 시기인 영조 때는 임금도 기가 막혀 할 만한 부정행위가 있었다. 영조 25년 11월 5일자(1749.12.14.) <영조실록>에 따르면, 영조가 직접 참관한 시험에서 유생 10명이 한 사람의 답안지를 돌려보는 사건이 있었다.
오늘날에는 선거제도를 통해서도 국가 엘리트들이 많이 배출되지만, 이런 시스템이 없었던 과거에는 시험을 통한 엘리트 선발이 한층 더 중요할 수밖에 없었다. 과거시험은 오늘날의 공무원 임용시험보다 훨씬 더 중요한 시험이었다. 이는 과거시험의 공정성이 국가의 공정성을 가늠하는 핵심 척도로 인식된 이유다.
광해군 8년 11월 27일자(1617.1.4.) <광해군일기>에 등장하는 원이곤이라는 선비는 "나라가 제대로 다스려지느냐 혼란스러우느냐는 인재의 진퇴에 달려 있고, 인재의 진퇴는 과거시험의 공정·불공정에 달려 있다"고 광해군에게 상소했다.
조선 후기의 성균관 사성(종3품)인 이형하는 과거시험의 공정성 여하가 국가에 대한 신뢰의 척도라고 주장했다. 순조 18년 5월 29일자(1818.7.2.) <순조실록>에 따르면, 이형하는 순조 임금에 대한 상소문에서 "과거의 폐단이 제거되면 인재가 비로소 등용되고 조정이 존중받게 되고"라고 말했다. 정부가 존경을 받으려면 과거시험의 폐단을 없애야 한다는 말을 했던 것이다.
세무사시험은 공무원을 뽑는 시험은 아니지만, 국가가 주관하는 주요 자격시험 중 하나다. 한국산업인력공단은 고용노동부 산하의 위탁집행형 준정부기관이다. 한국산업인력공단법에 의거해 설립됐다는 점은 이 공단의 중요성과 위상을 반영한다.
그런 공단이 주관한 시험에서 앞자리 수험생이 문제지를 촬영하고 AI를 이용해 정답을 알아냈다는 것은 국가가 주관하는 자격시험에 대한 신뢰성을 떨어트릴 만한 일이다. 그런 수험생이 수석 합격자가 됐다는 것은 더욱더 황당한 일이다. 이 일이 그의 자수 동영상을 통해 널리 알려진 것도 문제다. 수험생 본인의 문제도 크지만 시험을 관리하는 쪽의 허점도 적지 않았다고 이해할 수밖에 없다.
이번 사건은 최첨단 기술이 국가자격시험의 공정성을 훼손하는 데 악용될 수 있음을 극명하게 보여줬다. 국가시험의 관리·감독 체계를 기술혁신에 맞춰 보완해야 할 과제를 남겼다고 할 수 있다.