▲최고위 참석한 최민희-김민석
최민희 더불어민주당 최고위원이 16일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 있다. 오쪽은 김민석 대표.남소연
최민희 최고위원의 과거 당원 간담회 발언을 두고 더불어민주당 내분이 격화되는 가운데, 김민석 대표의 리더십이 시험대에 섰습니다. 최 최고위원 징계와 신천지 논란 등 당내 갈등이 악화되는 상황에서 김 대표가 이에 어떻게 대처하느냐가 초미의 관심사로 떠올랐습니다.
이들 사안의 처리 결과에 따라 민주당이 내전으로 치달을지, 내홍 수습의 계기가 될지 변곡점이 될 거라는 전망이 많습니다.
단순한 말실수로 보기 어려운 최민희의 발언
여권 내에서는 최 최고위원 징계가 불가피하다는 데 별다른 이견이 없어 보입니다. 그가 지난달 당원들 앞에서 '이재명 대통령이 당대표 시절 윤석열 당시 대통령 탄핵에 반대했다'고 한 발언은 사실 인식의 착오나 단순한 말실수로 보기는 어렵습니다.
발언의 배경이 이 대통령의 중도 확장 기조를 비판하는 과정에서 하나의 사례로 제시됐다는 점에서 의도적으로 왜곡했을 가능성이 큽니다. 더구나 당사자가 지도부의 핵심인 당의 수석최고위원이기에 책임은 결코 가볍지 않습니다. 이 대통령, 나아가 민주당 전체의 명예를 훼손시킨 책임을 면키는 어렵다는 게 중론입니다.
관건은 징계의 수위입니다. 민주당 징계는 '경고'와 당직 권한 행사를 정지시키는 '당직 자격 정지', 당원으로서 권리 행사를 정지하는 '당원 자격 정지', 그리고 당적을 완전히 박탈하는 '제명' 등 4가지입니다. 친명계 등 일각에선 최 최고위원에 대한 '제명' 주장까지 나오고 있습니다.
하지만 '제명'에 이르기 위해선 해당 발언의 명백한 고의성과 악의성이 입증돼야 가능합니다. 당 차원의 윤리감찰을 통해 그 의도성을 밝혀내는 것은 현실적으로 쉽지 않습니다.
최 최고위원은 당원 자격 정지만으로도 심대한 타격이 불가피합니다. 당헌당규에 따르면 당원 자격이 정지되면 당직이 자동 해제돼 최고위원직이 상실됩니다. 총선 경선에서도 본인 득표수의 15%를 감산하도록 돼있습니다. 단순히 일정 기간 당원 자격이나 당직이 정지되는 게 아니라 최고위원직에서 물러나고 총선 공천도 사실상 어려워지는 셈입니다.
시험대 오른 김민석 대표의 갈등 수습 능력