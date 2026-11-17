남소연

김민석 더불어민주당 대표가 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.당내에서는 김 대표가 최 최고위원 문제를 당내 갈등 봉합의 계기로 활용해야 한다는 주장도 제기됩니다. 당초 최 최고위원 윤리심판원 회부에 격하게 반발했던 친청계 인사들은 기세가 수그러든 모습입니다. 지난 13일 최고위원 회의에 불참하며 기자회견을 열었던 친청계 최고위원 3인방(최민희·이성윤·한민수)은 16일 최고위 회의에 참석했습니다. 최 최고위원은 모두발언에서 "저의 기억 착오와 헷갈린 발언으로 대통령께 누를 끼쳤다. 당원들과 지지자들께도 상심을 끼쳐 드렸다"며 고개를 숙였습니다.친청(친정청래)계의 구심점인 정청래 의원이 닷새째 침묵을 이어가는 점도 주목됩니다. 당초 정 의원은 김 대표 취임 100일을 기점으로 자신의 정치적 노선을 밝히고 활동을 본격화할 계획이었습니다. 하지만 최 최고위원 발언으로 지도부 내 친청계의 입지는 더욱 좁아지고 당 운영에 대한 견제력도 약화될 수밖에 없습니다.이 경우 필요한 게 정무적 판단입니다. 윤리심판원은 독립적인 기구로 일체의 외부 관여가 허용되지 않습니다. 하지만 징계 절차는 윤리심판원의 징계 결정을 보고받은 최고위원회가 추인을 해야 확정됩니다. 당무를 관장하는 최고 결정기관인 최고위가 징계 결정에 이의를 달아 재심을 요구하는 등 재량권을 행사할 수 있습니다. 이 과정에서 당대표는 일정 부분 권한을 행사하는 게 일반적입니다. 징계 결과에 따라서는 친청계 반발 등 당내 갈등이 커질 수 있는 만큼 김 대표의 갈등 수습 능력이 중요한 셈입니다.당 안팎에서는 곧 취임 100일이 되는 김 대표의 리더십 부족을 지적하는 목소리가 적지 않습니다. 무엇보다 당내 계파 갈등이 깊어지는 것이 김 대표 리더십에 의문을 제기하는 가장 큰 요인입니다. 당대표 경선 과정에서 김 대표가 제기했던 신천지 당원 가입 의혹의 진상조사 결과를 둘러싸고 친청계와 갈등이 다시 불거진 상황입니다. 김 대표 역시 윤리심판원에 징계가 접수된 입장에서 최 최고위원의 징계 수위를 적절하게 조절해야 한다는 견해가 나옵니다.김 대표는 취임 100일안에 당 지지율을 10%포인트 끌어올리겠다고 장담했지만 제자리걸음입니다. 리얼미터가 16일 발표한 민주당 지지율은 34.6%로, 국민의힘의 43.0%보다 오차범위를 벗어나 뒤졌습니다. 김민석호가 출범 초기 내세웠던 통합과 확장의 구호가 실제 성과로 이어지려면 최 최고위원 문제부터 지혜롭게 해결해야 합니다. 최 최고위원의 진정성 있는 반성과 자숙을 전제로 정치적 후유증을 최소화하는 길을 찾을 수 있느냐가 김 대표의 당면 과제입니다.