성덕

"가로수 문제는 시 행정, 또는 지역 정치인과 주민들과의 관계로 귀결되더라고요. 가로수 문제를 해결하는 과정에서 이루어져야 하는 민주적인 절차나 시민들의 알권리 보장 등이 전체 환경운동과 다 연관되어 있다는 걸 깨달았어요. 가로수를 지키고자 하는 게 일상의 시민 정치고 환경 정치구나 하는 것도요. 이제는 가로수 문제만 하는 것도 벅차요. 가로수로 다 이야기 할 수 있다는 생각이 들어요."

"나무의 권리가 뭘까요? 결국 나무 스스로 늙어 죽을 때까지 살 수 있고 번성할 수 있도록 그들의 존재 양식을 충분히 근본적으로 보장될 수 있어야 하는 거거든요. 하지만 참 험난한 길이죠. 아직 동물권도 계속 제자리인 마당에 나무도 권리가 있다고 하는 게 사실 아직 상당히 미래지향적인 과제인 거죠. 그래서 지금 나무의 권리를 제도적으로 성취하는 것을 근본적인 목표로 두되, 가칭 '시민나무 가디언십' 조례안을 만들어 보려고 노력하고 있어요. 사유지 나무든 공공의 나무든 그 나무의 평소의 상황을 기록하고 살펴보는 등 시민들의 그 나무를 보살필 수 있는 권리, 그 나무가 위태로워졌을 나무를 대신해서 말하고 의견을 개진하는 등 시민들이 역할을 할 수 있는 제도적인 장치의 필요성이 점점 더 요구되고 있거든요."

"건강하고 성숙한 모습의 오래된 나무들 사이로 보행자와 자전거가 편안하게 지나다니면 좋겠어요. 그러려면 우선 차도가 좀 줄어들어야 해요. 나무뿌리가 옆으로 뻗을 수 있게 보행로는 더 넓어져야 하고요. 여러 포켓 식 정원도 늘어나고요. 그런 도시 풍경이 하나씩 하나씩 생겨났으면 좋겠어요."

"결국 혁신적인 도시의 미래 비전과 시민들의 이해가 있어야 가능한 일이에요. 자동차 통행 위주의 도시가 아니고 보행자, 가로수, 자전거 세 가지 요소가 합쳐진 혁신적인 도시기획과 더불어, 크고 오래된 나무와 함께하는 시민 문화 또한 정착돼야 할 거고요. 사회 전체 구조가 바뀌어야지만 가능하죠."

"당연히 최종적으로는 나무를 베지 않는 방향으로 논의되기를 바라지만, 그러지 못할 수도 있다는 걸 염두하고는 있죠. 하지만, 이 나무들이 중요한 이정표가 될 거예요. 영광스럽게 살아가게 될지, 슬프게도 희생될지는 아직 모르지만요. 그건 우리에게 달린 거죠. 이제 시작입니다."

"가로수를 돌보는 방식으로 도시를 돌본다는 건, 이 사회에서 가장 말 없는 존재 곁에 서는 일인지도 모른다. 그리고 그 곁에 서는 사람이 많아질 때 도시는 조금 더 민주적인 곳이 된다."

제거 위기에 처한 효자로 양버즘나무 2-57이 있는 카페보안(보안1942)에서 서울환경연합 생태도시전문위원 최진우를 만났다. 조경학 박사로서 연구자의 길을 걸었던 그는, 부천 대장동 논습지를 지키는 활동으로 시민운동을 시작하게 됐다. 그 경험은 그를 예전의 자신으로 돌아갈 수 없게 만들었고 결국 그로 하여금 연구소를 박차고 나오게 했다. 그때 그의 눈에 제일 먼저 들어온 게 가로수였다. 그는 나무와 시민의 관계맺기의 중요성을 강조한다.최진우는 환경운동과 우리 삶 사이에서의 연결고리를 계속 만드는 것이 중요하다고 믿었다. 그것이 민주주의를 회복하는 길이라고 말이다. 가로수 문제를 홀대하는 것은 시민들의 문제를 홀대하는 것으로 이어지기 때문이었다.'가로수 박사'라는 별명이 일러주듯 결국 그에게 가로수는 모든 것으로 통하는 문이 되어주었다. 처음에는 자신의 한계를 규정하는 것 같아서 꺼려졌던 그 별명도 지금은 '그래, 나 가로수 박사지! 좋은 표현이고 너무나 명예로운 표현이야' 라고 자신 있게 이야기 할 수 있노라했다. 그는 근본적으로 나무의 권리가 지켜지는 사회를 꿈꾸고 있었다.최진우가 꿈꾸는 도시의 풍경은 100년 넘은 가로수들이 도심의 길가에 늘어서 있는 풍경이라고 했다.그 풍경을 구현하려면 결국 도시의 정치가 바뀌어야 한다고 최진우는 말했다.가로수를 가로수답게 자라게 하는 문제는 결국 우리는 어떤 가치를 지향하는 사회에서 살고 싶은가? 하는 질문으로 우리를 데려다 놓는 일이었다.10월 말, '효자로 100년 플라타너스를 지키는 사람들'의 오픈 채팅방에 반가운 소식이 전해졌다. 종로구청 주관하에 '효자로 위험 가로수 진단 관련 전문가 합동 토론회(가칭)'가 비공개로 열린다는 거였다. 구청의 담당자들과 정밀 안전진단을 수행한 나무병원 기관과 학계 전문가들, 그리고 시민단체 대표로 최진우와 이재헌 나무의사가 동석할 예정이라고 했다.토론회 당일, 최진우와 함께 다시금 효자로를 찾았다. 토론회를 위해 동행한 이재헌 나무의사도 함께였다. 2-57 나무에 이어 1-90, 1-96을 살펴보는 동안 이재헌 나무의사의 눈빛에 나무를 향한 감탄과 안타까움이 교차했다. 상태가 좋아 보이지 않는 부분은 있지만 무조건 자르는 것만이 답은 아니라는 의견은 지난 모임의 최영선 나무의사의 의견과 같았다.어느새 종로구청과 약속된 토론회 시간이 다가왔다. 돌아가는 발걸음을 재촉하던 최진우가 문득 커다란 나무 그루터기를 가리켰다. 지난 8월에 잘린 양버즘나무였다. 그 크기만 보아도 대단한 거목이었다는 걸 짐작할 수 있었다. 하트모양의 그루터기를 살피던 이재헌 나무의사가 하트 곡선 양 끝을 가리켰다. 안으로 파고들어 간 것처럼 나선형으로 말린 부분이 보였다. 양의 뿔 모양을 닮아서 '램스 혼'이라고 부른다고 했다. "보면 나무 안쪽이 썩어서 빈 공간이 있죠? 나무가 중심에서 힘을 충분히 받지 못하게 되니까 쓰러지지 않으려고 안이 썩은 부분 바깥쪽을 스스로 강화시킨 거예요. 이러면 쉽게 안 쓰러지거든요. 나무는 끝까지 안간힘을 썼다는 뜻이죠." 나이가 들어 병이 생겼지만 쓰러지지 않으려고 단단히 버티고 있던 백 살 나무의 애씀을 생각하자 마음이 아렸다.경복궁역 앞, 종로구청 방향 건널목 불이 바뀌길 기다리는 최진우에게 "세 그루의 나무가 지켜지게 될까요?" 불쑥 물었다. 가로수 안건을 두고 구청과 대화한다는 것 자체는 긍정적으로 여기고 있다고 운을 뗀 그는 이렇게 말했다.시민들 연대의 힘을 굳게 믿고 있다며 최진우는 싱긋 웃었다. 파란불로 바뀌어 건너가는 그의 뒷모습을 보며 건투를 빌었다.토론회가 진행되는 동안 효자로 가로수 거리를 다시 홀로 걸었다. 한복을 차려입은 외국인 관광객들과 나들이 나온 이들이 나무 아래에 멈추어 사진을 찍고 있었다. 연신 감탄하며 은행나무와 양버즘나무를 올려다보는 얼굴은 감출 수 없는 행복으로 빛나고 있었다. 과연, 구름 한 점 없는 푸른 하늘을 이고 선 가로수들은 참으로 아름다웠다. 보안카페 앞 2-57 나무 앞에 잠시 멈추어 이 나무를 처음 어루만졌을 때를 생각했다. 나무가 나에게로 와 하나의 유일무이한 존재로 다시 관계 맺게 되었던 그 순간을 오래 기억하고 싶었다. 우리가 나무와 연결되는 그 자리에서 새로운 가치가 탄생한다는 것 또한.문득, "나무가 얼마나 아름다운가 하는 마음은 우리에게서 나오는 것, 그러기에 나무를 지키는 건 우리 자신을 위한 일"이라는 최진우의 말이 떠올랐다. 그는 자신의 저서 <아낌없이 주는 나무는 없다>에서 가로수 정치학은 거창한 이념이 아니라 배제된 존재의 자리를 다시 마련하는 일이라고 설명하며 이렇게 덧붙였다.가로수 한 그루가 도시 주민으로서 수명대로 살아갈 권리를 보장받는 먼 미래의 사회를 상상해 보았다. 나무 한 그루가 살 수 있도록 돌보는 사회 속에서, 인간과 동물 또한 행복하지 않을 수는 없으리라.