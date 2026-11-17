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김종대 전 의원은 "말에서 내려 사람들을 돌보고 품어야 할 때는 진영 논리가 독이 된다”고 말했다.조성식
"아니, 대체 어느 시절 진영을 말하는 건가?"
안보전문가이자 시사평론가인 김종대 전 정의당 의원은 진영 논리에 대해 "개탄을 금할 수 없다"라고 비판했다. 여권 분열이 심해지는 시점에 김 전 의원을 인터뷰한 건 민주진보 진영의 유력한 논객으로 활동하면서도 더불어민주당과는 일정한 거리를 유지해 온 그의 제3자적 시선이 궁금했기 때문이다.
진보 진영에서 드문 안보전문가로 꼽히는 김 전 의원은 김대중 정부 대통령직 인수위원회와 노무현 정부 때 대통령직 인수위원회에서 각각 안보분과 행정관과 국방전문위원으로 활동했다. 2012년 18대 대선 때는 문재인 후보의 국방 멘토로 활약하기도 했다.
김 전 의원은 지난해 21대 대통령선거 당시 이재명 더불어민주당 후보의 거듭된 '러브콜'을, '정의당에 대한 의리'를 내세워 거절했다. 여전히 정의당 소속인 그에게 여권 유력 정치인들은 현안이 있을 때마다 조언을 구한다. 최근에는 한성숙 국무총리가 비공식적으로 주재한 안보 관련 토론회에 좌장으로 초청되기도 했다. <논어>에 나오는 정치의 본질 세 가지를 인터뷰 화두로 삼았다.
- 공자는 정치의 본질을 식량과 군사, 믿음이라고 규정했다. 오늘날로 치면 경제와 안보, 국민의 신뢰라고 하겠다. 공자는 그중 신뢰를 으뜸 가치로 꼽았다.
"그렇다. 공자가 말한 신뢰는 단순히 어떤 호감을 말하지 않는다. 견고한 제도적 기반 위에서 가능한 신뢰다. 나는 이것을 공화주의라고 본다. 누구나 법 앞에 평등하고 불이익이나 차별을 받지 않고 자유롭게 정치에 참여하면서 조화로운 공동체를 유지하는 게 공화주의다. 공화주의 토대가 바로 공동체에 대한 신뢰다."
"진영 재건축은 고리타분한 얘기"
- 한국의 정치 현실과 결부해서 얘기해 보자.
"우리가 빛의 혁명을 통해 어떤 새로운 나라를 만들고, 다음 세대를 위한 설계를 하고, 세대 간 대화를 나누고, 이런 것들이 정치의 주된 내용이 돼야 하는데, 무슨 진영 논리가 판을 치고 있다. 진영의 힘으로 대통령 만들었는데 대통령이 자기 진영을 부수고 있다니. 아니, 도대체 어느 시절 진영 논리를 말하는 건가? 김대중·노무현 시절의 진영인가, 문재인 시절의 진영인가?
진영이라는 건 삼투압 같은 막에 불과하다. 생물체처럼 유기적 상호작용을 하면서 나아가는 게 정치다. 그런데 지금 민주진보 쪽에서 말하는 진영은 그게 아니라, 무슨 코어 집단이 따로 있고 그걸 둘러싼 위성세력이 있다는 거다. 마치 군대의 진용 같은 걸 진영으로 착각하는 것 같은데, 그런 진영은 존재하지도 않을뿐더러 존재한다면 부숴야 한다. 진영 논리에 집착하면 우선 젊은 세대와 말이 통하지 않는다.
진영을 진보인 것처럼 얘기하면서 분배나 노동, 사회적 약자는 언급하지 않는다. 정치적 구호에 불과한 셈이다. 정치적 반대세력과 건곤일척의 투쟁을 벌일 때는 단단한 진영이 도움이 된다. 말 위에서 전쟁할 때는 진영이 필요하다. 하지만 말에서 내려 사람들을 돌보고 품어야 할 때는 진영 논리가 독이 된다."
김 전 의원은 "정치를 액체가 아닌 고체로 이해하는 발상이 문제"라며 "병영적 사고방식을 버려야 한다"고 강조했다.
"유시민씨처럼 학식 있는 분이 이런 식으로 진영의 개념을 남용하면 안 된다. 진영 정치라는 건 없다. 민주당이 압승한 미국 중간선거도 보수·진보 싸움이 아니다. 정치를 다원적 역동적으로 이해하는 유연한 관점이 필요하다. 진영 재건축과 같은 고리타분한 얘기는 젊은 세대가 못 알아듣는다. 알아들을 필요도 없고. 그 점에서 개탄을 금할 수 없다. 선동을 걸러 낼 집권당의 내부 장치가 없다. 지도부의 대응 능력도 없다. 그야말로 총체적 위기 상황이다."
대법원장 탄핵의 딜레마