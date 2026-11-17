조성식

"아니, 대체 어느 시절 진영을 말하는 건가?"

- 공자는 정치의 본질을 식량과 군사, 믿음이라고 규정했다. 오늘날로 치면 경제와 안보, 국민의 신뢰라고 하겠다. 공자는 그중 신뢰를 으뜸 가치로 꼽았다.

- 한국의 정치 현실과 결부해서 얘기해 보자.

▲더불어민주당 김민석 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 의원들이 지난 9월 22일 국회 본청 로텐더홀 계단에서 조희대 대법원장의 대법관 재제청 요구 거부 관련 규탄 구호를 외치고 있다. 남소연

- 이재명 정부의 위기가 외부보다는 내부에서 더 심각하다. 일종의 주도권 다툼, 노선 투쟁으로 비친다. 대통령을 향한 공격도 그런 양상이다. 검찰 보완수사 폐지를 둘러싼 갈등이 출발점인데, 범여권 유력인사들과 대형 스피커들이 내분을 키우는 양상이다. 거기에 친명-반명 대립 구도가 삽입돼 있고. 일반 국민은 '쟤들 힘들게 정권 잡고 나서 왜 저러는 거지' 하고 의문을 품을 만하다.



"민주당 최고위원의 절반 이상이 초선 의원이다. 정당 지도부는 정치적 경륜과 지성의 집합체로, 당의 노선을 지도할 수 있는 현자들의 집단이 돼야 한다. 근데 민주당 지도부에는 각 계파의 돌격대로 보이는 초선이 많다.



갈등 상황이 발생할 때 지도부가 절충하고 균형을 잡아줘야 하는데, 친청이든 친석이든 친명이든 반명이든, 오로지 세 대결에서 밀리지 않으려고만 한다. 집권여당이 강성 당원들, 목소리 큰 사람들에 대한 동원 체계, 말하자면 유튜브의 '좋아요'나 '슈퍼챗'을 많이 받는 일종의 구독자 정당이 돼 버렸다. 최고위원들이 세 대결의 첨병 노릇을 하니 갈등이 터질 때 답이 안 나온다. 누구 하나 죽을 때까지 싸운다.



이번에 신천지 당원 가입 문제를 두고 싸우는 걸 보라. '너는 가해자, 나는 피해자'라는 프레임 안에서 싸운다. 절대 물러서지 않는다. 그게 오늘날 민주당 최고 지도부의 현실이다. 4선 이상 중진 의원들은 찍소리 안 한다. 거기에 조국혁신당과의 합당 논란까지 겹쳤다."



- 진보 진영에서는 대통령이 개혁에 철저하지 못하다는 불만이 크다.



"불만 여론이 높은 건 사실이다. 대통령한테 직언할 사람은 몇 안 된다. 당 대표와 국무총리, 비서실장 등이 모여 끝장토론을 해서라도 국정의 큰 방향을 잡아줘야 한다. 그런데 이 사람들이 모여서 뭘 했다는 얘기를 들은 적이 없고, 장관들은 따로 논다."



- 비판하는 쪽에서는 지지층 이탈을 대통령 지지율 하락의 최대 원인으로 꼽는다.



"그것도 바탕에는 진영 논리가 깔려 있다. 집권 초 60~70%의 지지율로 이 대통령을 지켜주는 중도개혁 연합세력이 존재했다. 개혁 세력의 코어가 대통령을 지켰다고 하는데, 그 외피를 둘러싼 것은 진영이 아니라 두터운 중도층이었다. 이 자유주의 연합이 6·3 지방선거 이후에 깨졌다.



대통령 위기의 본질은 이 연합이 깨진 데서 비롯됐다. 그때부터 정반대 논리가 득세했다. 예컨대 조희대 대법원장 탄핵 논의를 보자. 강성 개혁 세력을 단단하게 결집하는 데 이보다 좋은 카드가 없을 거다. 그런데 이 카드를 쓰면 중도 세력이 떨어져 나간다. 개혁 세력에 좋은 게 중도 세력에는 나쁜 거다. 마치 제로섬 게임처럼 한쪽 손을 들어주면 다른 쪽이 빠져나가는 거다.



부동산 문제도 마찬가지다. 개혁하려면 세금을 매겨야 하는데 그러면 중도 표가 떨어져 나간다. 서울과 수도권은 이미 정권 교체 여론이 지배하는 분위기다. 개혁의 골든 타임을 놓치고는 '구조적 다수론'을 펴니 허탈한 거다. 문재인 정부 때는 그래도 2년 이상 중도개혁 연합이 유지됐다. 그러다 조국 사태가 터지면서 지지율이 40%대로 내려가고 이후 회복되지 않았다.



문제의 본질은 조국이 검찰 탄압을 받은 게 아니라 연합이 깨져 많은 국민이 돌아선 것이었다. 그런데 진영 논리에 빠진 사람들 눈에는 이런 현상이 눈에 보이지 않는다. 연합이 깨지는 것을 안타까워하지도 않고 관심도 없고 지킬 의지도 없다. 그러면 그다음부터는 제로섬 게임으로 가는 거다. 대법원장 탄핵, 조작기소 특검, 내란 특수본이 다 그렇다. 한쪽을 선택하면 다른 쪽을 잃게 되는 딜레마 상황이다."



"당내 협치도 안 되면서 합당을?"



▲왼쪽은 김민석 더불어민주당 대표, 오른쪽은 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장 오마이뉴스 남소연

김 전 의원은 "연합과 통합의 정치는 늘 진보 정권 초기에 시도했다"며 역대 정권 사례를 들었다.



"김대중 대통령도 집권 초에는 노태우 쪽 사람을 중용했다. 주요 고위직에 호남 사람이 별로 없었다. DJ가 평생 지향한 게 화해와 통합의 정치다. 그런데 집권 중반기에 DJP(김대중+김종필) 연합이 깨지면서 레임덕이 시작됐다. 노무현 대통령도 이 문제로 힘들었다.



문재인 정부와 이재명 정부는 촛불혁명과 빛의 혁명으로 등장했다. 국정 농단 주범과 내란 주도 세력이 명확했기에 칼자루를 휘두르기만 해도 국민이 박수를 보냈다. 검찰개혁과 사법개혁을 넘어 정말로 법 앞에 평등한 새로운 나라를 만들어 달라, 연합과 협치의 정권을 제대로 구성해 달라는 게 국민의 염원이었다. 그런데 협치를 할 기회를 번번이 걷어찼다. 요즘 조국혁신당과의 합당 얘기가 나오는데, 당내 협치도 안 되면서 어떻게 범진보 연합을 한다는 건지 모르겠다."



- 합당은 보통 시너지 효과를 내려는 건데, 오히려 서로 마이너스다?



"왜 그런 짓을 하려는지 모르겠다. 결선투표제와 연동형 비례제 도입하면 싹 사라질 얘기다. 한국의 대통령 선거 제도는 필터링이 안 된다. 이번에 브라질 대선에서 룰라가 그 덕을 봤지만, 우리도 만약 결선투표제가 있었다면 20대 대선에서 윤석열이 대통령 되는 일도 없었을 거다.



대선이든 총선이든 승자 독식이다. 제3당에는 생존 공간을 안 준다. 그러니 더 좋은 정치를 하려는 데는 관심이 없고 오로지 의석만 생각한다. 조국혁신당도 지금 생존 공간을 찾으려 몸부림치는 거다. 선거 제도 자체가 괴물이다. 다 먹어야 한다는 탐욕의 정치가 연합과 연정 같은 다원적 정치를 가로막는다."



대통령의 X 메시지가 위험한 이유



▲이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 국무회의에 입장하고 있다. 연합뉴스

- 유능한 행정가 출신인 이 대통령의 진보적 실용주의에 기대를 건 국민이 많았다. 그런데 주식 시장과 부동산 정책 혼란을 지켜보면서 실망감이 커졌다. 이재명 정부는 뭔가 다를 것이라고 그토록 강조했는데, 뚜껑을 열고 보니 노무현·문재인 정부와 별반 다르지 않아 보였다. 큰소리만 쳤지 실력이 없는 게 아닌가?



"진보 정부가 교육이나 부동산, 주식 시장에 뭣 모르고 덤벼든다. 진보적 담론으로 접근하다가 낭패를 보는데, 부동산만 해도 통화주의자들의 진단은 전혀 다르다. 부동산 시장 자체의 문제라기보다는 유동성 과잉이 원인이라는 것이다. 돈이 어디론가 흘러가야 하는데 부동산이 안전자산이다 보니..."



- 이 대통령은 그 물줄기를 주식 쪽으로 돌리겠다고 하지 않았나?



"내가 올해 4월 칼럼을 통해 이 대통령에게 주식이나 부동산에 지지율을 얹겠다는 생각을 버리라고 조언했다. 지금은 운이 좋아 주식이 잘 되는 것처럼 비치지만, 거품같이 사라진다고. 그쪽은 관리만 잘하면 되지, 몰빵할 일은 아니다. 게다가 X(SNS, 옛 트위터)에 올리는 메시지가 굉장히 감정적이라 위험하다고 봤다.



진짜 보수표, 청년표를 가져오겠다면, 짧은 행복이 아닌 긴 행복을 안겨주는 정책을 펴야 한다. 그래야 지지율도 오래 간다. 예컨대 내가 소속된 국가가 나를 지켜주고 내 손을 잡아준다는 인식 같은 거다. 공동체에 대한 참여 의식의 출발점은 소속감이다. 사람들에게 어딘가에 속한다는 믿음을 주고, 그 공동체에서 나와 우리가 어떤 존재라는 걸 일깨워주는 게 필요하다. 이런 게 바로 보수표를 뺏어오는 비결이다."



"사법 콤플렉스 극복해야"



김 전 의원은 호르무즈 파병 논란에 대해서도 "무조건 반대할 일이 아니다"라고 일부 진보 진영과 다른 목소리를 냈다.



"청해부대가 작전구역을 확대하는 걸 두고 조국혁신당이 반대 당론을 냈는데, 지나치다. 상선보호, 국제 사회 기여 등 국익 차원에서도 필요하다. 다만 폭발물 처리반(EOD)을 보내는 것은 동의하기 어렵다. 전쟁에는 개입하지 않는다고 선언한 마당에 오해의 소지가 있다."



- 파병 반대론에는 미국에 대한 불신 또는 반미도 한몫하는 듯싶다.



"미국도 더는 이 전쟁을 수행할 수 없다. 철수해야 할 시점이다. 다만 미국이 싫은 건 싫은 거고, 우리는 우리가 해야 할 일이 있다. 이런저런 걸 섞어버리면 곤란하다. 적절한 시점에 국제사회가 개입해 평화로운 해결책을 찾아야 한다."



- 위기에 빠진 이재명 정부와 대통령에게 조언한다면?



"무엇이 문제였는지를 잘 진단하고 새로운 국정 방향을 잘 설계하면 된다. 못한 점도 있지만 잘한 점도 있다. 빛의 혁명을 일으킨 시민의 자존감은 아직 살아 있다. 그러니 자신감을 가지라는 말씀을 드리고 싶다. 다만 지도자 개인의 콤플렉스는 극복해야 한다. 김대중은 레드 콤플렉스, 노무현은 언론 콤플렉스가 있었고, 이재명은 사법 콤플렉스가 있다. 두 전직 대통령이 나름대로 잘 대처했듯이 지혜롭게 이겨내야 한다. 공소 취소 문제도 결단을 내리지 못하면 콤플렉스가 된다."



인터뷰를 정리하면서 문득 궁금해졌다. 공자는 이재명 정부의 경제와 안보, 신뢰에 몇 점을 줄지. #김종대 #진영논리 #조성식의통찰 프리미엄 조성식의 통찰 이전글 '위기의 이재명' 안쓰럽기까지... 이 대통령의 치명적 약점 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

시리즈 연재발행

오마이뉴스 취재후원

기사 제보하기 이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 국무회의에 입장하고 있다."진보 정부가 교육이나 부동산, 주식 시장에 뭣 모르고 덤벼든다. 진보적 담론으로 접근하다가 낭패를 보는데, 부동산만 해도 통화주의자들의 진단은 전혀 다르다. 부동산 시장 자체의 문제라기보다는 유동성 과잉이 원인이라는 것이다. 돈이 어디론가 흘러가야 하는데 부동산이 안전자산이다 보니...""내가 올해 4월 칼럼을 통해 이 대통령에게 주식이나 부동산에 지지율을 얹겠다는 생각을 버리라고 조언했다. 지금은 운이 좋아 주식이 잘 되는 것처럼 비치지만, 거품같이 사라진다고. 그쪽은 관리만 잘하면 되지, 몰빵할 일은 아니다. 게다가 X(SNS, 옛 트위터)에 올리는 메시지가 굉장히 감정적이라 위험하다고 봤다.진짜 보수표, 청년표를 가져오겠다면, 짧은 행복이 아닌 긴 행복을 안겨주는 정책을 펴야 한다. 그래야 지지율도 오래 간다. 예컨대 내가 소속된 국가가 나를 지켜주고 내 손을 잡아준다는 인식 같은 거다. 공동체에 대한 참여 의식의 출발점은 소속감이다. 사람들에게 어딘가에 속한다는 믿음을 주고, 그 공동체에서 나와 우리가 어떤 존재라는 걸 일깨워주는 게 필요하다. 이런 게 바로 보수표를 뺏어오는 비결이다."김 전 의원은 호르무즈 파병 논란에 대해서도 "무조건 반대할 일이 아니다"라고 일부 진보 진영과 다른 목소리를 냈다."청해부대가 작전구역을 확대하는 걸 두고 조국혁신당이 반대 당론을 냈는데, 지나치다. 상선보호, 국제 사회 기여 등 국익 차원에서도 필요하다. 다만 폭발물 처리반(EOD)을 보내는 것은 동의하기 어렵다. 전쟁에는 개입하지 않는다고 선언한 마당에 오해의 소지가 있다.""미국도 더는 이 전쟁을 수행할 수 없다. 철수해야 할 시점이다. 다만 미국이 싫은 건 싫은 거고, 우리는 우리가 해야 할 일이 있다. 이런저런 걸 섞어버리면 곤란하다. 적절한 시점에 국제사회가 개입해 평화로운 해결책을 찾아야 한다.""무엇이 문제였는지를 잘 진단하고 새로운 국정 방향을 잘 설계하면 된다. 못한 점도 있지만 잘한 점도 있다. 빛의 혁명을 일으킨 시민의 자존감은 아직 살아 있다. 그러니 자신감을 가지라는 말씀을 드리고 싶다. 다만 지도자 개인의 콤플렉스는 극복해야 한다. 김대중은 레드 콤플렉스, 노무현은 언론 콤플렉스가 있었고, 이재명은 사법 콤플렉스가 있다. 두 전직 대통령이 나름대로 잘 대처했듯이 지혜롭게 이겨내야 한다. 공소 취소 문제도 결단을 내리지 못하면 콤플렉스가 된다."인터뷰를 정리하면서 문득 궁금해졌다. 공자는 이재명 정부의 경제와 안보, 신뢰에 몇 점을 줄지. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 조성식 (softrocker) 내방 구독하기 목차75 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 '위기의 이재명' 안쓰럽기까지... 이 대통령의 치명적 약점 맨위로 다크 왼쪽은 김민석 더불어민주당 대표, 오른쪽은 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장김 전 의원은 "연합과 통합의 정치는 늘 진보 정권 초기에 시도했다"며 역대 정권 사례를 들었다."김대중 대통령도 집권 초에는 노태우 쪽 사람을 중용했다. 주요 고위직에 호남 사람이 별로 없었다. DJ가 평생 지향한 게 화해와 통합의 정치다. 그런데 집권 중반기에 DJP(김대중+김종필) 연합이 깨지면서 레임덕이 시작됐다. 노무현 대통령도 이 문제로 힘들었다.문재인 정부와 이재명 정부는 촛불혁명과 빛의 혁명으로 등장했다. 국정 농단 주범과 내란 주도 세력이 명확했기에 칼자루를 휘두르기만 해도 국민이 박수를 보냈다. 검찰개혁과 사법개혁을 넘어 정말로 법 앞에 평등한 새로운 나라를 만들어 달라, 연합과 협치의 정권을 제대로 구성해 달라는 게 국민의 염원이었다. 그런데 협치를 할 기회를 번번이 걷어찼다. 요즘 조국혁신당과의 합당 얘기가 나오는데, 당내 협치도 안 되면서 어떻게 범진보 연합을 한다는 건지 모르겠다.""왜 그런 짓을 하려는지 모르겠다. 결선투표제와 연동형 비례제 도입하면 싹 사라질 얘기다. 한국의 대통령 선거 제도는 필터링이 안 된다. 이번에 브라질 대선에서 룰라가 그 덕을 봤지만, 우리도 만약 결선투표제가 있었다면 20대 대선에서 윤석열이 대통령 되는 일도 없었을 거다.대선이든 총선이든 승자 독식이다. 제3당에는 생존 공간을 안 준다. 그러니 더 좋은 정치를 하려는 데는 관심이 없고 오로지 의석만 생각한다. 조국혁신당도 지금 생존 공간을 찾으려 몸부림치는 거다. 선거 제도 자체가 괴물이다. 다 먹어야 한다는 탐욕의 정치가 연합과 연정 같은 다원적 정치를 가로막는다." 더불어민주당 김민석 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 의원들이 지난 9월 22일 국회 본청 로텐더홀 계단에서 조희대 대법원장의 대법관 재제청 요구 거부 관련 규탄 구호를 외치고 있다."민주당 최고위원의 절반 이상이 초선 의원이다. 정당 지도부는 정치적 경륜과 지성의 집합체로, 당의 노선을 지도할 수 있는 현자들의 집단이 돼야 한다. 근데 민주당 지도부에는 각 계파의 돌격대로 보이는 초선이 많다.갈등 상황이 발생할 때 지도부가 절충하고 균형을 잡아줘야 하는데, 친청이든 친석이든 친명이든 반명이든, 오로지 세 대결에서 밀리지 않으려고만 한다. 집권여당이 강성 당원들, 목소리 큰 사람들에 대한 동원 체계, 말하자면 유튜브의 '좋아요'나 '슈퍼챗'을 많이 받는 일종의 구독자 정당이 돼 버렸다. 최고위원들이 세 대결의 첨병 노릇을 하니 갈등이 터질 때 답이 안 나온다. 누구 하나 죽을 때까지 싸운다.이번에 신천지 당원 가입 문제를 두고 싸우는 걸 보라. '너는 가해자, 나는 피해자'라는 프레임 안에서 싸운다. 절대 물러서지 않는다. 그게 오늘날 민주당 최고 지도부의 현실이다. 4선 이상 중진 의원들은 찍소리 안 한다. 거기에 조국혁신당과의 합당 논란까지 겹쳤다.""불만 여론이 높은 건 사실이다. 대통령한테 직언할 사람은 몇 안 된다. 당 대표와 국무총리, 비서실장 등이 모여 끝장토론을 해서라도 국정의 큰 방향을 잡아줘야 한다. 그런데 이 사람들이 모여서 뭘 했다는 얘기를 들은 적이 없고, 장관들은 따로 논다.""그것도 바탕에는 진영 논리가 깔려 있다. 집권 초 60~70%의 지지율로 이 대통령을 지켜주는 중도개혁 연합세력이 존재했다. 개혁 세력의 코어가 대통령을 지켰다고 하는데, 그 외피를 둘러싼 것은 진영이 아니라 두터운 중도층이었다. 이 자유주의 연합이 6·3 지방선거 이후에 깨졌다.대통령 위기의 본질은 이 연합이 깨진 데서 비롯됐다. 그때부터 정반대 논리가 득세했다. 예컨대 조희대 대법원장 탄핵 논의를 보자. 강성 개혁 세력을 단단하게 결집하는 데 이보다 좋은 카드가 없을 거다. 그런데 이 카드를 쓰면 중도 세력이 떨어져 나간다. 개혁 세력에 좋은 게 중도 세력에는 나쁜 거다. 마치 제로섬 게임처럼 한쪽 손을 들어주면 다른 쪽이 빠져나가는 거다.부동산 문제도 마찬가지다. 개혁하려면 세금을 매겨야 하는데 그러면 중도 표가 떨어져 나간다. 서울과 수도권은 이미 정권 교체 여론이 지배하는 분위기다. 개혁의 골든 타임을 놓치고는 '구조적 다수론'을 펴니 허탈한 거다. 문재인 정부 때는 그래도 2년 이상 중도개혁 연합이 유지됐다. 그러다 조국 사태가 터지면서 지지율이 40%대로 내려가고 이후 회복되지 않았다.문제의 본질은 조국이 검찰 탄압을 받은 게 아니라 연합이 깨져 많은 국민이 돌아선 것이었다. 그런데 진영 논리에 빠진 사람들 눈에는 이런 현상이 눈에 보이지 않는다. 연합이 깨지는 것을 안타까워하지도 않고 관심도 없고 지킬 의지도 없다. 그러면 그다음부터는 제로섬 게임으로 가는 거다. 대법원장 탄핵, 조작기소 특검, 내란 특수본이 다 그렇다. 한쪽을 선택하면 다른 쪽을 잃게 되는 딜레마 상황이다."

김종대 전 의원은 "말에서 내려 사람들을 돌보고 품어야 할 때는 진영 논리가 독이 된다”고 말했다.안보전문가이자 시사평론가인 김종대 전 정의당 의원은 진영 논리에 대해 "개탄을 금할 수 없다"라고 비판했다. 여권 분열이 심해지는 시점에 김 전 의원을 인터뷰한 건 민주진보 진영의 유력한 논객으로 활동하면서도 더불어민주당과는 일정한 거리를 유지해 온 그의 제3자적 시선이 궁금했기 때문이다.진보 진영에서 드문 안보전문가로 꼽히는 김 전 의원은 김대중 정부 대통령직 인수위원회와 노무현 정부 때 대통령직 인수위원회에서 각각 안보분과 행정관과 국방전문위원으로 활동했다. 2012년 18대 대선 때는 문재인 후보의 국방 멘토로 활약하기도 했다.김 전 의원은 지난해 21대 대통령선거 당시 이재명 더불어민주당 후보의 거듭된 '러브콜'을, '정의당에 대한 의리'를 내세워 거절했다. 여전히 정의당 소속인 그에게 여권 유력 정치인들은 현안이 있을 때마다 조언을 구한다. 최근에는 한성숙 국무총리가 비공식적으로 주재한 안보 관련 토론회에 좌장으로 초청되기도 했다. <논어>에 나오는 정치의 본질 세 가지를 인터뷰 화두로 삼았다."그렇다. 공자가 말한 신뢰는 단순히 어떤 호감을 말하지 않는다. 견고한 제도적 기반 위에서 가능한 신뢰다. 나는 이것을 공화주의라고 본다. 누구나 법 앞에 평등하고 불이익이나 차별을 받지 않고 자유롭게 정치에 참여하면서 조화로운 공동체를 유지하는 게 공화주의다. 공화주의 토대가 바로 공동체에 대한 신뢰다.""우리가 빛의 혁명을 통해 어떤 새로운 나라를 만들고, 다음 세대를 위한 설계를 하고, 세대 간 대화를 나누고, 이런 것들이 정치의 주된 내용이 돼야 하는데, 무슨 진영 논리가 판을 치고 있다. 진영의 힘으로 대통령 만들었는데 대통령이 자기 진영을 부수고 있다니. 아니, 도대체 어느 시절 진영 논리를 말하는 건가? 김대중·노무현 시절의 진영인가, 문재인 시절의 진영인가?진영이라는 건 삼투압 같은 막에 불과하다. 생물체처럼 유기적 상호작용을 하면서 나아가는 게 정치다. 그런데 지금 민주진보 쪽에서 말하는 진영은 그게 아니라, 무슨 코어 집단이 따로 있고 그걸 둘러싼 위성세력이 있다는 거다. 마치 군대의 진용 같은 걸 진영으로 착각하는 것 같은데, 그런 진영은 존재하지도 않을뿐더러 존재한다면 부숴야 한다. 진영 논리에 집착하면 우선 젊은 세대와 말이 통하지 않는다.진영을 진보인 것처럼 얘기하면서 분배나 노동, 사회적 약자는 언급하지 않는다. 정치적 구호에 불과한 셈이다. 정치적 반대세력과 건곤일척의 투쟁을 벌일 때는 단단한 진영이 도움이 된다. 말 위에서 전쟁할 때는 진영이 필요하다. 하지만 말에서 내려 사람들을 돌보고 품어야 할 때는 진영 논리가 독이 된다."김 전 의원은 "정치를 액체가 아닌 고체로 이해하는 발상이 문제"라며 "병영적 사고방식을 버려야 한다"고 강조했다."유시민씨처럼 학식 있는 분이 이런 식으로 진영의 개념을 남용하면 안 된다. 진영 정치라는 건 없다. 민주당이 압승한 미국 중간선거도 보수·진보 싸움이 아니다. 정치를 다원적 역동적으로 이해하는 유연한 관점이 필요하다. 진영 재건축과 같은 고리타분한 얘기는 젊은 세대가 못 알아듣는다. 알아들을 필요도 없고. 그 점에서 개탄을 금할 수 없다. 선동을 걸러 낼 집권당의 내부 장치가 없다. 지도부의 대응 능력도 없다. 그야말로 총체적 위기 상황이다."