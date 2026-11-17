직장갑질119 제공

10월 14일 서울 정동 프란치스코 교육회관에서 5인 미만 노조(직장갑질119 온라인노조 5인미만지부) 출범식이 열리고 있다.이들이 '온라인노조'라는 형식을 택한 데에는 이유가 있다. 산업별노조가 확대됐지만 한국의 노동조합 체계는 여전히 기업별 노조 중심이다. 작은 사업장에 흩어진 노동자들이 노조를 만들고 활동을 이어가기 어려운 구조다.직장갑질119는 2017년 11월 출범 이후 오픈채팅방 등을 통해 노동 상담의 접근성을 높여 왔다. 중소병원 간호사, 어린이집 교사, 영세 공단 노동자들의 고충을 듣고 업종별 온라인 모임을 통해 권리 찾기 활동을 이어왔다.이러한 경험을 바탕으로 2024년 10월 노조 설립 신고증을 받고, 같은 해 11월 온라인노조를 공식 출범시켰다. 월 5천 원 이상의 조합비를 내고 온라인에서 익명으로 활동할 수 있도록 가입과 참여의 문턱을 낮췄다. 특수고용·프리랜서 노동자뿐 아니라 퇴직자와 구직자에게도 문을 열었다.온라인이라는 방식은 같은 공간에서 일하지 않는 노동자도 연결할 수 있다. 사용자에게 문제를 제기하기 어려웠던 사람들이 자신의 경험을 나누고, 그것이 개인만의 문제가 아니라는 사실을 확인할 수 있다. 노조 조직률이 13% 안팎에 머무는 현실에서, 익명성이 보장되고 월 5천 원의 조합비로 가입할 수 있는 '온라인노조' 형태는 덴마크나 인도의 플랫폼 노동자 조직화 사례처럼 매우 유용한 대안이 된다.물론 한계도 명확하다. 온라인노조를 낭만적으로만 평가할 수는 없다. 조합원이 여러 사업장에 흩어져 있어 단결된 실력을 행사하기 어렵고, 사용자가 서로 달라 임금과 노동조건을 놓고 교섭하거나 단체협약을 체결하기 쉽지 않다. 규모도 여전히 크지 않다. 상담과 캠페인을 넘어 지속적인 교섭력을 어떻게 만들지가 과제로 남는다.그럼에도 불구하고 노동조합의 보호와 지원에서 소외되어 온 이들이 스스로 자신의 이해를 대변하기 시작했다는 사실만으로도 한국 노동운동에 주는 의미는 크다. 온라인노조가 작은 사업장 노동자를 연결하는 새로운 조직화 모델로 자리 잡을 수 있을지 주목해야 한다.이제는 사회가 이들의 용기에 답할 차례다. 먼저, 정부와 국회는 근로기준법 적용 확대 약속을 구체적인 일정과 법·제도 개선으로 보여줘야 한다. 부당해고 구제, 직장 내 괴롭힘 금지, 연차휴가와 공휴일 등 기본적인 권리의 공백을 메우고, 영세 사업자가 이를 이행할 수 있도록 지원해야 한다. 사업장을 5인 미만으로 쪼개는 편법을 차단하고, 상시근로자 수 산정기준도 손봐야 한다.관련 사회적 대화에는 5인 미만 사업장 노동자를 직접 대변하는 조직의 참여를 반드시 보장해야 한다. 사업주의 부담만 논의하고 노동자가 겪는 불이익을 충분히 듣지 않는다면 해법은 한쪽으로 기울 수밖에 없다. 당사자 없는 논의로는 당사자의 삶을 바꾸기 어렵다.기존 노동운동의 역할도 중요하다. 양대 노총은 오래전부터 5인 미만 사업장에 대한 근로기준법 적용 확대를 요구해 왔다. 이제는 그 주장을 작은 사업장 노동자의 조직화와 실질적인 지원으로 이어가야 한다.양대 노총의 법률 지원 역량과 지역 조직망, 교섭 경험이 온라인노조의 현장 접점과 결합한다면 온라인노조의 조직력과 교섭력을 한층 높일 수 있다. 향후 산별노조나 지역 일반노조와의 연계 등 지속적인 활동을 뒷받침할 길도 함께 모색해야 한다.5인 미만 지부는 아직 작고 연약하다. 활동 기반도 충분하지 않다. 하지만 법의 사각지대에 놓인 노동자들이 스스로 모여 자신의 권리를 요구하기 시작했다는 사실은 중요한 변화다. 일하는 사람의 존엄은 일터의 크기로 나뉘지 않는다. 이 당연한 원칙이 법과 제도로 실현될 때까지, 그들이 낸 첫 목소리가 사라지지 않기를 바란다. 작은 일터에서 시작된 용기에 아낌없는 응원과 지지를 보낸다.