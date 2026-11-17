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5인 미만 사업장에는 해고 제한과 부당해고 구제, 법정근로시간, 연차유급휴가 등 근로기준법의 주요 규정이 적용되지 않는다. 근로기준법 관련 조항. ChatGPT를 활용해 재구성·편집.근로기준법 관련 조항 출처
법의 공백은 때로 악용되기도 한다. 한 유명 베이커리 회사는 노동자가 동료의 임금체불과 부당해고 문제를 노동청에 신고하자, 서류상으로 매장을 분리해 5인 미만 사업장으로 위장하기까지 했다. 다행히, 지방노동위원회는 분리된 사업장들을 사실상 하나의 사업장으로 보고 근로기준법 부당해고 구제 규정을 적용하여 부당해고라고 판정하였다. 그러나 판정이 나오기까지 해당 노동자는 해고와 형사고소를 감당해야 했다. 법의 예외가 법을 피하는 수단으로 악용된 것이다.
적용 제외가 필요하다는 목소리도 있다. 소상공인 단체들은 영세 사업자의 지불 능력과 운영 여건을 고려해야 한다고 주장한다. 현실적으로 살펴야 할 문제다. 그러나 영세 사업자의 어려움을 인정하는 것과 해고 절차나 직장 내 괴롭힘 금지, 휴가 같은 노동자의 기본적인 권리를 통째로 제외하는 것은 별개의 문제다. 사업주의 부담이 문제라면 사회보험료나 노무관리 지원, 단계적 적용 등에 대해 국가가 부담을 나눌 방안을 마련해야 한다. 노동자의 휴식과 존엄을 사업주의 지불 능력에 따라 달리 보장해서는 안 된다.
정부도 이 문제를 알고 있다. 이재명 정부는 5인 미만 사업장에 대한 근로기준법 적용 확대를 통해 '차별과 배제 없는 일터'를 만들겠다는 국정과제를 제시했다. 2025년 8월 직장 내 괴롭힘 금지와 모성보호 적용을 시작으로, 가산 수당·근로 시간·공휴일·연차휴가 등으로 적용 범위를 확대해 2027년까지 전면 적용하겠다는 방향을 밝혔다.
그러나 영세 소상공인 사업자들의 반발과 제도 적용에 따른 부작용 우려로, 논의는 좀처럼 진척되지 못하고 있다.
이탈 대신 '항의', 흩어진 390만 명의 목소리
그렇다면 노동자는 법이 바뀌기만을 한없이 기다려야 할까? 경제학자 앨버트 허시먼(Albert O. Hirschman)은 <이탈, 항의, 충성(Exit, Voice, and Loyalty)>에서 조직에 불만을 느낀 구성원의 선택지로 이탈(exit)과 항의(voice)를 제시했다.
5인 미만 사업장 노동자도 더 나은 직장으로 '이탈'하거나 부당한 노동조건과 제도에 맞서 '항의'할 수 있다. 이탈을 택하면 개인은 부당함에서 벗어날 수 있지만 구조는 바뀌지 않는다. 구조를 바꾸려면 조직에 남아 문제를 제기하고 변화를 요구하는 '항의'를 택해야 한다. 용기가 필요한 일이다.
문제는 소규모 사업장에 흩어져 있는 노동자들이 개별적으로 문제를 제기하기는 어렵다는 점이다. 서너 명이 일하는 작은 가게에서 개별 노동자가 사장에게 문제를 제기했다가는 곧바로 해고될 위험에 노출된다. 흩어진 목소리를 모아줄 노동조합이 필요한 이유다.
"우리의 목소리를 직접 내겠다", 직장갑질119 온라인노조 출범
지난 10월 14일, 5인 미만 사업장 노동자들이 사업장의 경계를 넘어 노동조합을 결성했다. 직장갑질119 온라인노조 안에 '5인 미만 지부'가 출범한 것이다. 업종과 관계없이 5인 미만 사업장에서 일하는 노동자는 누구나 가입할 수 있으며, 편의점 노동자와 사회복지시설 노동자가 공동지부장을 맡고 있다.
사용자를 대변하는 단체는 많지만, 작은 일터에서 일하는 노동자를 대변하는 목소리는 없었기에 다른 누군가가 대신 말해주기를 기다리기보다 스스로 권리를 요구하기로 한 것이다.
'5인 미만 지부'는 출범과 함께 무료 노동·법률 온라인 상담 모임 '5인 미만 119' 운영, 현행 근로기준법에 대한 헌법소원 제기, 정부·국회 청원 추진 등 구체적인 행동계획을 내놓았다. 최종 목표는 근로기준법의 전면 적용이다. 그에 앞서 부당해고 금지, 직장 내 괴롭힘 방지, 연차휴가와 공휴일 규정만큼은 올해 안에 적용하라고 요구하고 있다.
온라인노조, 조직의 문턱을 낮추다