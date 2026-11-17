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도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽부터)로이터 EPA 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일 중국 선전(深圳)에서 만날 예정이다. 18~19일 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간에 따로 잡은 3자 회동이다. 미국·중국·러시아의 최고 권력자 셋만 마주 앉는 것은 처음이다.
미국 백악관은 이 회동에서 트럼프가 핵무기 감축과 이란 전쟁을 꺼낼 것이라고 밝혔다. 우크라이나 전쟁은 다루지 않는다고 했다. 중국이 그 협상의 당사자가 아니라는 이유다.
이 만남에 '새로운 얄타'라는 이름이 붙었다. 러시아 하원 외교위원장 표트르 톨스토이는 기대를 담아 그렇게 불렀고, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 같은 말을 경고로 썼다. 같은 단어가 침략한 쪽에는 희망이고 침략 당한 쪽에는 공포다. 얄타를 기다리는 것은 탁자에 앉을 사람이고, 얄타를 두려워하는 것은 탁자에 오를 사람이다. 얄타는 처음부터 그런 이름이었다.
탁자에 앉는 세 사람
푸틴에게는 국제형사재판소의 체포영장이 나와 있다. 우크라이나 아동을 불법 이송한 혐의다. 유엔 조사위원회는 지난달 26일 러시아의 에너지 시설 공격을 전쟁범죄이자 반인도범죄로 규정했다.
그가 시작한 전쟁은 5년째다. 북대서양조약기구(NATO·나토)의 확대를 막겠다던 전쟁이 핀란드와 스웨덴을 나토에 가입시켰다. 그 전쟁은 이번 회동에서 다뤄지지 않을 전망이고, 그는 핵 감축을 논의하겠다고 모여든 세 사람 가운데 하나로 앉는다.
트럼프는 취임하면 24시간 안에 우크라이나 전쟁을 끝내겠다고 했다. 취임 22개월째다. 그사이 2월 28일에는 이스라엘과 함께 이란을 공습했다. 4월에 휴전했지만 전쟁은 끝나지 않았다. 인권단체 인권운동가통신(HRANA)이 휴전 때까지 집계한 이란 내 사망자는 3636명, 그중 1701명이 민간인이다.
그 전쟁을 이번 회동에서 꺼내겠다는 사람이 트럼프다. 전쟁을 시작한 사람이 그 전쟁의 해법을 논의하자고 나선다.
시진핑은 주인으로서 두 사람을 맞는다. 유엔 인권최고대표사무소는 2022년 신장의 인권침해가 반인도범죄에 해당할 수 있다고 보고했다. 대만 당국에 따르면 중국군은 이달 들어 대만 주변과 서태평양에서 군사 활동을 크게 늘렸다.
2023년에는 우크라이나 평화의 중재자를 자처하며 12개 항을 내놓았다. 존재감은 거의 없었다. 프랑크발터 슈타인마이어 독일 대통령에 따르면 시진핑은 이번 3자 회동에서 우크라이나 문제를 다루는 데 소극적이며, 이 문제를 논의하려면 유럽도 협상 테이블에 앉아야 한다고 했다. 옳은 말이다. 같은 원칙이라면 우크라이나의 운명도 우크라이나 없이 논할 수 없다.
세 나라의 공통점은 하나 더 있다. 어느 나라도 국제형사재판소를 설립한 로마규정의 당사국이 아니다. 체포영장이 발부된 푸틴이 선전에 갈 수 있는 것도 중국이 그 영장을 집행할 조약상 의무를 지지 않기 때문이다. 미국은 지난해부터 이 재판소의 판사와 검사들을 제재해 왔다.
이 세 사람을 지도자라 부르는 언론도 있다. 지도자는 이끄는 사람이다. 푸틴은 자국 청년을 참호로, 트럼프는 이란 민간인을 방공호로, 시진핑은 위구르인을 수용소로 이끌었다. 이끌기는 이끌었다.
얄타의 사진