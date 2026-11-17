로이터 EPA 연합뉴스

▲1945년 2월 크림반도 얄타에서 마주한 윈스턴 처칠 영국 총리, 프랭클린 루스벨트 미국 대통령, 이오시프 스탈린 소련 공산당 서기장(왼쪽부터). 위키미디어 공용

'새로운 얄타'라는 이름은 사진 한 장을 불러낸다. 1945년 2월 크림반도 얄타, 두툼한 외투를 두른 프랭클린 루스벨트 미국 대통령과 윈스턴 처칠 영국 총리와 이오시프 스탈린 소련 공산당 서기장이 나란히 앉아 있다. 세계를 구한 영웅들처럼 보이는 사진이고, 그러라고 찍은 사진이다. 선전의 회동을 '새로운 얄타'로 부르는 사람들이 기대하는 것도 이런 사진일 것이다.



이 사진에 찍히지 않은 사람들이 있다. 세 사람은 폴란드의 동부 국경과 임시정부 구성을 폴란드 대표 없이 합의했고, 동유럽에 약속한 자유선거는 제대로 지켜지지 않았다. 한반도의 앞날도 그 자리에서 한국인 없이 오갔다. 루스벨트는 스탈린에게 20~30년의 한반도 신탁통치를 제안했다.



외교에서는 이런 일을 세력권 분할이라는 그럴듯한 말로 부르고, 골목에서는 구역 갈라 먹기라고 한다. 사진 밖의 사람들이 그 값을 반세기 가까이 치렀다. '새로운 얄타'라는 이름은 모르고 쓰면 무지이고, 알고 쓰면 자백이다.



얄타는 지나간 일도 아니다. 얄타가 있는 크림반도는 2014년 푸틴이 병합했다. 그 회담에서 합의된 원칙 하나도 지금껏 작동한다. 유엔 안전보장이사회 상임이사국의 거부권이다.



강대국 하나가 반대하면 어떤 실질적 결의도 통과할 수 없다. 2022년 2월 25일 안보리는 우크라이나 침공을 규탄하는 결의안을 표결에 부쳤다. 찬성 11, 반대 1이었고, 반대한 나라가 러시아여서 결의안은 부결됐다.



닷새 뒤 유엔 총회에서 141개국이 같은 취지의 결의안에 찬성했지만 총회 결의에는 구속력이 없다. 141개국의 찬성보다 한 나라의 반대가 무겁다. 세계가 언제부터 이들의 것이 되었느냐는 물음의 답은 81년 전에 나와 있다.



무엇을 하러 만나는가



▲12일(현지시간) 러시아 상트페테르부르크에서 러시아 예술가 알렉세이 세르기엔코가 ‘선전 26’이라는 제목으로 제작한 팝 아트 그림이 공개되었다. 이 작품은 중국 선전시에서 열릴 예정인 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 기념해 도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석을 묘사했다. 로이터 연합뉴스

루스벨트, 처칠, 스탈린에게도 남의 나라 국경을 정할 자격은 없었다. 그들이 남긴 것은 갈라진 유럽과 강대국의 거부권이다. 그래도 그들에게는 변명 하나가 있었다. 나치 독일의 아돌프 히틀러가 시작한 전쟁을 끝내는 중이었고, 석 달 뒤 유럽에서 전쟁을 끝냈다. 다시는 그런 전쟁이 없게 하겠다며 유엔 창설회의를 열기로 한 것도 그 자리였다.



선전의 세 사람에게는 그 '그래도'가 없다. 둘은 전쟁을 시작했고, 하나는 군사적 위협을 키웠다. 자신들이 만든 위기조차 수습하지 못하면서 세계질서를 논하겠다고 나선다. 그런 이들이 얄타의 외투를 빌려 입겠다는 것이다.



셋은 서로에게는 손대지 않는다. 주먹은 언제나 자기보다 작은 쪽으로 간다. 러시아는 인구가 3분의 1도 안 되는 이웃을 쳤고, 미국은 핵무기가 없는 나라를 폭격했고, 중국은 인구가 60분의 1인 섬을 군함으로 에워싼다.



그 작은 상대도 꺾지 못했다. 러시아는 5년째, 미국은 아홉 달째 전쟁을 끝내지 못하고 있다. 무도한 데다 무능하기까지 하다.



이번에 무엇을 논의할지도 셋은 맞추지 못했다. 백악관은 우크라이나를 다루지 않는다 하고 러시아는 그 문제를 협상 의제로 올리고 싶어 한다. 트럼프는 핵 감축을 말하고 싶은 모양인데 중국은 내켜 하지 않는다. 세계를 요리할 자격은 81년 전의 세 사람에게도 없었다. 하물며 이들이다.



세 사람이 만나야 하는 건 맞다. 어지른 사람이 치워야 하니까. 세계 핵탄두의 약 90%가 세 나라에 있고, 미국과 러시아의 마지막 핵 군축 조약인 뉴스타트는 지난 2월 후속 조약 없이 만료됐다. 탄두를 쌓은 것도, 조약이 사라지게 둔 것도, 전쟁을 시작한 것도 이들이 이끄는 국가들이다.



선전은 그래서 세계의 문제를 푸는 자리가 아니다. 그 일을 이들에게 맡긴 사람은 없다. 자신들이 벌인 일을 거둬야 하는 자리다.탁자에 올릴 것은 새 질서의 설계도가 아니라 지난 일의 결산서와 반성문이다.



19일 선전에서도 기자들은 셔터를 정신없이 눌러댈 것이다. 세 사람은 나란히 서서 손을 맞잡고, 이를 드러내며 웃을 것이다. 사진에는 '역사적 회동'이라는 설명이 붙을 것이다. 그들이 바라는 역사의 평가도 이미 정해져 있을 것이다.



루스벨트, 처칠, 스탈린. 그리고 트럼프, 시진핑, 푸틴. 앞의 셋은 역사가 심판했다. 뒤의 셋은 굳이 역사에까지 맡겨야 할까.

#미중러정상회담 #새로운얄타 #APEC선전 #트럼프푸틴시진핑 #핵군축 프리미엄 임상훈의 글로벌리포트 이전글 집권당 갈아치우는 분노만으로는 부족하다 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 12일(현지시간) 러시아 상트페테르부르크에서 러시아 예술가 알렉세이 세르기엔코가 ‘선전 26’이라는 제목으로 제작한 팝 아트 그림이 공개되었다. 이 작품은 중국 선전시에서 열릴 예정인 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 기념해 도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석을 묘사했다.루스벨트, 처칠, 스탈린에게도 남의 나라 국경을 정할 자격은 없었다. 그들이 남긴 것은 갈라진 유럽과 강대국의 거부권이다. 그래도 그들에게는 변명 하나가 있었다. 나치 독일의 아돌프 히틀러가 시작한 전쟁을 끝내는 중이었고, 석 달 뒤 유럽에서 전쟁을 끝냈다. 다시는 그런 전쟁이 없게 하겠다며 유엔 창설회의를 열기로 한 것도 그 자리였다.선전의 세 사람에게는 그 '그래도'가 없다. 둘은 전쟁을 시작했고, 하나는 군사적 위협을 키웠다. 자신들이 만든 위기조차 수습하지 못하면서 세계질서를 논하겠다고 나선다. 그런 이들이 얄타의 외투를 빌려 입겠다는 것이다.셋은 서로에게는 손대지 않는다. 주먹은 언제나 자기보다 작은 쪽으로 간다. 러시아는 인구가 3분의 1도 안 되는 이웃을 쳤고, 미국은 핵무기가 없는 나라를 폭격했고, 중국은 인구가 60분의 1인 섬을 군함으로 에워싼다.그 작은 상대도 꺾지 못했다. 러시아는 5년째, 미국은 아홉 달째 전쟁을 끝내지 못하고 있다. 무도한 데다 무능하기까지 하다.이번에 무엇을 논의할지도 셋은 맞추지 못했다. 백악관은 우크라이나를 다루지 않는다 하고 러시아는 그 문제를 협상 의제로 올리고 싶어 한다. 트럼프는 핵 감축을 말하고 싶은 모양인데 중국은 내켜 하지 않는다. 세계를 요리할 자격은 81년 전의 세 사람에게도 없었다. 하물며 이들이다.세 사람이 만나야 하는 건 맞다. 어지른 사람이 치워야 하니까. 세계 핵탄두의 약 90%가 세 나라에 있고, 미국과 러시아의 마지막 핵 군축 조약인 뉴스타트는 지난 2월 후속 조약 없이 만료됐다. 탄두를 쌓은 것도, 조약이 사라지게 둔 것도, 전쟁을 시작한 것도 이들이 이끄는 국가들이다.선전은 그래서 세계의 문제를 푸는 자리가 아니다. 그 일을 이들에게 맡긴 사람은 없다. 자신들이 벌인 일을 거둬야 하는 자리다.탁자에 올릴 것은 새 질서의 설계도가 아니라 지난 일의 결산서와 반성문이다.19일 선전에서도 기자들은 셔터를 정신없이 눌러댈 것이다. 세 사람은 나란히 서서 손을 맞잡고, 이를 드러내며 웃을 것이다. 사진에는 '역사적 회동'이라는 설명이 붙을 것이다. 그들이 바라는 역사의 평가도 이미 정해져 있을 것이다.루스벨트, 처칠, 스탈린. 그리고 트럼프, 시진핑, 푸틴. 앞의 셋은 역사가 심판했다. 뒤의 셋은 굳이 역사에까지 맡겨야 할까. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 임상훈 (anarsh) 내방 구독하기 목차247 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 집권당 갈아치우는 분노만으로는 부족하다 맨위로 다크 1945년 2월 크림반도 얄타에서 마주한 윈스턴 처칠 영국 총리, 프랭클린 루스벨트 미국 대통령, 이오시프 스탈린 소련 공산당 서기장(왼쪽부터).'새로운 얄타'라는 이름은 사진 한 장을 불러낸다. 1945년 2월 크림반도 얄타, 두툼한 외투를 두른 프랭클린 루스벨트 미국 대통령과 윈스턴 처칠 영국 총리와 이오시프 스탈린 소련 공산당 서기장이 나란히 앉아 있다. 세계를 구한 영웅들처럼 보이는 사진이고, 그러라고 찍은 사진이다. 선전의 회동을 '새로운 얄타'로 부르는 사람들이 기대하는 것도 이런 사진일 것이다.이 사진에 찍히지 않은 사람들이 있다. 세 사람은 폴란드의 동부 국경과 임시정부 구성을 폴란드 대표 없이 합의했고, 동유럽에 약속한 자유선거는 제대로 지켜지지 않았다. 한반도의 앞날도 그 자리에서 한국인 없이 오갔다. 루스벨트는 스탈린에게 20~30년의 한반도 신탁통치를 제안했다.외교에서는 이런 일을 세력권 분할이라는 그럴듯한 말로 부르고, 골목에서는 구역 갈라 먹기라고 한다. 사진 밖의 사람들이 그 값을 반세기 가까이 치렀다. '새로운 얄타'라는 이름은 모르고 쓰면 무지이고, 알고 쓰면 자백이다.얄타는 지나간 일도 아니다. 얄타가 있는 크림반도는 2014년 푸틴이 병합했다. 그 회담에서 합의된 원칙 하나도 지금껏 작동한다. 유엔 안전보장이사회 상임이사국의 거부권이다.강대국 하나가 반대하면 어떤 실질적 결의도 통과할 수 없다. 2022년 2월 25일 안보리는 우크라이나 침공을 규탄하는 결의안을 표결에 부쳤다. 찬성 11, 반대 1이었고, 반대한 나라가 러시아여서 결의안은 부결됐다.닷새 뒤 유엔 총회에서 141개국이 같은 취지의 결의안에 찬성했지만 총회 결의에는 구속력이 없다. 141개국의 찬성보다 한 나라의 반대가 무겁다. 세계가 언제부터 이들의 것이 되었느냐는 물음의 답은 81년 전에 나와 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽부터)도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일 중국 선전(深圳)에서 만날 예정이다. 18~19일 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간에 따로 잡은 3자 회동이다. 미국·중국·러시아의 최고 권력자 셋만 마주 앉는 것은 처음이다.미국 백악관은 이 회동에서 트럼프가 핵무기 감축과 이란 전쟁을 꺼낼 것이라고 밝혔다. 우크라이나 전쟁은 다루지 않는다고 했다. 중국이 그 협상의 당사자가 아니라는 이유다.이 만남에 '새로운 얄타'라는 이름이 붙었다. 러시아 하원 외교위원장 표트르 톨스토이는 기대를 담아 그렇게 불렀고, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 같은 말을 경고로 썼다. 같은 단어가 침략한 쪽에는 희망이고 침략 당한 쪽에는 공포다. 얄타를 기다리는 것은 탁자에 앉을 사람이고, 얄타를 두려워하는 것은 탁자에 오를 사람이다. 얄타는 처음부터 그런 이름이었다.푸틴에게는 국제형사재판소의 체포영장이 나와 있다. 우크라이나 아동을 불법 이송한 혐의다. 유엔 조사위원회는 지난달 26일 러시아의 에너지 시설 공격을 전쟁범죄이자 반인도범죄로 규정했다.그가 시작한 전쟁은 5년째다. 북대서양조약기구(NATO·나토)의 확대를 막겠다던 전쟁이 핀란드와 스웨덴을 나토에 가입시켰다. 그 전쟁은 이번 회동에서 다뤄지지 않을 전망이고, 그는 핵 감축을 논의하겠다고 모여든 세 사람 가운데 하나로 앉는다.트럼프는 취임하면 24시간 안에 우크라이나 전쟁을 끝내겠다고 했다. 취임 22개월째다. 그사이 2월 28일에는 이스라엘과 함께 이란을 공습했다. 4월에 휴전했지만 전쟁은 끝나지 않았다. 인권단체 인권운동가통신(HRANA)이 휴전 때까지 집계한 이란 내 사망자는 3636명, 그중 1701명이 민간인이다.그 전쟁을 이번 회동에서 꺼내겠다는 사람이 트럼프다. 전쟁을 시작한 사람이 그 전쟁의 해법을 논의하자고 나선다.시진핑은 주인으로서 두 사람을 맞는다. 유엔 인권최고대표사무소는 2022년 신장의 인권침해가 반인도범죄에 해당할 수 있다고 보고했다. 대만 당국에 따르면 중국군은 이달 들어 대만 주변과 서태평양에서 군사 활동을 크게 늘렸다.2023년에는 우크라이나 평화의 중재자를 자처하며 12개 항을 내놓았다. 존재감은 거의 없었다. 프랑크발터 슈타인마이어 독일 대통령에 따르면 시진핑은 이번 3자 회동에서 우크라이나 문제를 다루는 데 소극적이며, 이 문제를 논의하려면 유럽도 협상 테이블에 앉아야 한다고 했다. 옳은 말이다. 같은 원칙이라면 우크라이나의 운명도 우크라이나 없이 논할 수 없다.세 나라의 공통점은 하나 더 있다. 어느 나라도 국제형사재판소를 설립한 로마규정의 당사국이 아니다. 체포영장이 발부된 푸틴이 선전에 갈 수 있는 것도 중국이 그 영장을 집행할 조약상 의무를 지지 않기 때문이다. 미국은 지난해부터 이 재판소의 판사와 검사들을 제재해 왔다.이 세 사람을 지도자라 부르는 언론도 있다. 지도자는 이끄는 사람이다. 푸틴은 자국 청년을 참호로, 트럼프는 이란 민간인을 방공호로, 시진핑은 위구르인을 수용소로 이끌었다. 이끌기는 이끌었다.