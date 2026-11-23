청주충북환경운동연합

"여기는 사업장폐기물이 오래전부터 많이 처리되고 있어요. 그럼에도 '우리 동네에 소각장이 있는 게 아니니까' 하면서 청주 시내에 사는 주민들도 남 일처럼 생각했죠. 그러다가 수도권 생활폐기물이 내려온다고 하니 굉장히 공감하면서 분노하게 된 거예요."

▲마포자원회수시설현재 서울 5개 구의 쓰레기를 처리하고 있는 공공 소각장 ‘마포 자원회수시설’ 변정정희

올해부터 쓰레기는 다른 길을 가고 있다. 직매립 금지 이후에도 줄지 않은 종로의 쓰레기는 마포 자원회수시설과 함께 인천의 민간 소각장에서 태워지고 있다. 그나마 가까운 여정이다. 국회 기후에너지환경노동위원회 자료에 따르면 올해 1월 1일부터 6월 30일까지 수도권 생활폐기물 5만 7천t이 비수도권 지역으로 이동했다. 경기 화성시와 양평군은 충북 청주시로, 서울 강동구는 세종시와 충남 천안시로, 경기 고양시는 충북 음성군으로, 경기 광주시는 충남 당진시로 생활폐기물을 보냈다. 심지어 경북과 전북, 강원까지 보내는 장거리 이동도 있었다. 수도권과 비교적 가까운 충북은 반출량의 48%가 넘는 수량을 처리했다. 나도 가보지 못한 곳을 내 쓰레기가 관광 중인 이 상황이 정말 괜찮은 걸까?



물론 그동안 서울시도 손을 놓고 있었던 것만은 아니다. 그러나 기존 마포 자원회수시설 옆에 용량 1천t의 새 시설을 더 지으려다 마포구와의 긴 소송 끝에 패소했고, 대안으로 강남 자원회수시설을 증설하려다 거센 주민 반대에 부딪히고 있다. 그런데 이를 지역 이기주의라고 손가락질할 수 있을까? 지금까지 마포, 강남, 노원, 양천 자원회수시설은 서울 25개 구의 쓰레기를 전담해 왔다. 공공 소각장을 확대하는 일은 쉽지 않다. 쓰레기를 감량하는 정책이 꼭 필요한 이유다.



지난 6월 청추충북환경운동연합은 일반 쓰레기 종량제봉투 성상 조사를 실시했다. 이틀간 단독주택과 상가, 아파트에서 나온 쓰레기 총 98개 봉투를 수거해 어떤 쓰레기가 있는지 펼쳐본 것이다. 그 결과 재활용할 수 있는 자원이 많이 혼입되어 있었다. 음식물 쓰레기나 플라스틱 배달 용기, 비닐 등이 많았다.



"정말 태워서 처리해야 될 것만 태우고 있는지 보고 싶었어요. 종량제봉투가 싸니까 분리배출을 안 하고 오만가지 다 넣는 거예요. 확인한 바로는 재활용품이 30% 이상 들어가 있었어요. 현재 우리 공공 소각장 용량이 400t으로 포화 상태라고 하는데, 여기서 재활용을 잘하면 30%인 120t을 줄일 수 있잖아요? 그럼 더 안 지어도 되는 거잖아요."



새 종량제봉투를 씌우며 고민한다. 어떤 것이 재활용이고 어떤 것이 폐기물일까? 가능한 한 분류하고 씻어서 재활용으로 내놓으려고 하지만 처음부터 재활용되지 않는 것들이 많다. 매일 아침 한 잔씩 내려 마시는 커피 캡슐은 플라스틱과 알루미늄 등 재활용이 가능한 소재로 구성되어 있지만, 여러 재질이 섞여 있고 분리할 수 없어서 종량제봉투에 버려야 한다.



▲김포시재활용수집소재활용품을 수거해 선별, 압축하는 공공 재활용 선별장 ‘김포시재활용수집소’ 변정정희

쓰레기 감량은 시민들의 노력이 필요하지만, 그것만으로는 불가능한 일이다. 처음부터 기업이 분리배출하기 쉽게 물건을 만들어야 하고, 수거한 재활용품은 잘 선별해 자원 순환해야 한다. 일회용품 규제를 비롯한 쓰레기 정책이 필요한 것은 물론이다. 정부의 정책과 기업의 노력과 시민들의 실천이 함께 해야 가능한 일이다.



쓰레기 처리가 끝나는 이 여정의 끝에서



어느덧 한 해가 끝나가고 있다. 수도권 생활폐기물 직매립 금지 제도 시행도 일 년이 되어 간다. 정부와 각 지역자치단체는 얼마나 잘 지키고 있을까?



인천 수도권매립지는 '예외적 허용'이라고 말하며 공공 소각장 정비 기간 동안 직매립을 허용했다. 인천시에 따르면 지난 3월부터 8월까지 상반기만 약 4만t의 쓰레기를 땅에 묻었다. 20t 트럭 2,000대 분량이다. 이 트럭에 10L짜리 종량제봉투가 몇 개나 담겼을까? 11월 현재 종로구청에 문의하니 어제 내가 버린 종량제봉투 역시 인천 수도권매립지로 갔다는 답변을 들었다. 담당 공무원은 정비 기간 동안의 한시적 허용이라고 답했지만, 금지와 허용이 한 번에 이뤄지는 모순적인 제도가 확실한 변화를 끌어낼 수 있을지 의문이다.



그렇다면 수도권 쓰레기로 몸살을 앓은 청주는 어떨까? 지난달 14일 청주시는 민간 소각장들과 '수도권 생활폐기물 관내 반입 차단' 업무 협약을 했다. 내년부터 수도권 쓰레기를 받지 않기로 한 것이다. 다행이라는 생각이 들었지만, 박종순 사무처장은 '쓰레기를 줄인다'라는 약속이 절대 아니라는 것을 명확하게 꼬집었다. 수도권 쓰레기는 태우지 않겠지만, 그만큼 다른 지역 생활폐기물이나 기존 사업장폐기물을 태울 것이기 때문이다.



"환경이 망가지고 있는데도 정부는 계속해서 '괜찮아, 괜찮아.' 이러니까 사람들이 진짜 괜찮은 줄 알고 풍요로움을 누리고 있어요. '우리 지금 되게 위험하니까 같이 노력해서 위험을 줄여야 해' 이런 메시지를 줘야 하는데, 정부가 그런 걸 안 하니까 너무 답답해요."



최근 환경운동연합은 전국 228개 지역자치단체를 대상으로 '2030 직매립 금지 대응 계획'을 물었다. 조사 결과에 따르면 감량 정책을 제시한 곳은 34곳에 불과했고, 나머지는 소각을 확대하겠다고 답했다. 이마저도 실제 소각장 건설 단계에 있는 지자체는 12곳밖에 없었다. 2030년은 먼 미래가 아니다. 5년 뒤 또 한 번 진통을 겪을 것이다. 그때도 비수도권 지역에서만 고통을 전담할지 모른다.



"저는 서울시도 구마다 하나씩 소각장을 지어야 한다고 생각해요. 조그맣게라도. 제일 좋은 자리가 구청이에요. 지하에 소각로 하나 놓고, 그 열로 구청 난방하고, 인근 주민들한테 보내서 냉온수도 쓰게 하는 거죠. 자원순환 시설을 만드는 거예요. 어찌 됐든 처리해야 되잖아요. 물론 그 전에 소각량을 줄여야겠지만."



▲종량제봉투늦은 밤 수거를 기다리고 있는 서울 종로구 종량제봉투에 담긴 일반 쓰레기. 이 많은 쓰레기는 어디로 가야할까? 변정정희

누구도 쓰레기를 환영하지 않는다. 그래서 쓰레기는 보이지 않는 시간에 수거하고, 보이지 않는 먼 공간으로 보내진다. 어느 지역도 쓰레기 처리시설을 내 집 앞에 지어달라고 요청하지 않는다. 수도권이나 비수도권이나 마찬가지이다. 다만 인구수가 많은 수도권에 밀려 비수도권으로 쓰레기가 밀려나고 있을 뿐이다. 언제까지 좋은 것은 수도권으로, 나쁜 것은 수도권 바깥으로 가야 할까? 어제 서울에서 버린 10L 종량제봉투 하나가 트럭을 타고 100km를 이동해 오늘 청주 외곽에서 불타올라 재가 되었다. 쓰레기를 보지 않으려 하는 이들은 여전히 알 수 없는 여정이다.



[필자 소개] 변정정희: 다큐멘터리와 라디오 방송 작가로 활동했으며, 최근 르포르타주 작업을 하며 새로운 글쓰기를 모색하고 있습니다. 책 <인생은 길고 투쟁은 진행 중>을 썼고, <우리가 잃어버린 푸른 시간>, <작가노동 선언>, <기억의 공간에서 너를 그린다>를 함께 냈습니다.

#수도권쓰레기 #생활폐기물 #직매립금지 #청주충북환경운동연합 #환경운동연합 프리미엄 2026 환경생태 현장르포 이전글 "효자로 100년 나무 지켜주세요"... 구청의 '시한부 선고'에 맞선 사람들 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 늦은 밤 수거를 기다리고 있는 서울 종로구 종량제봉투에 담긴 일반 쓰레기. 이 많은 쓰레기는 어디로 가야할까?누구도 쓰레기를 환영하지 않는다. 그래서 쓰레기는 보이지 않는 시간에 수거하고, 보이지 않는 먼 공간으로 보내진다. 어느 지역도 쓰레기 처리시설을 내 집 앞에 지어달라고 요청하지 않는다. 수도권이나 비수도권이나 마찬가지이다. 다만 인구수가 많은 수도권에 밀려 비수도권으로 쓰레기가 밀려나고 있을 뿐이다. 언제까지 좋은 것은 수도권으로, 나쁜 것은 수도권 바깥으로 가야 할까? 어제 서울에서 버린 10L 종량제봉투 하나가 트럭을 타고 100km를 이동해 오늘 청주 외곽에서 불타올라 재가 되었다. 쓰레기를 보지 않으려 하는 이들은 여전히 알 수 없는 여정이다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 변정정희 (byunjung) 내방 구독하기 목차77 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 "효자로 100년 나무 지켜주세요"... 구청의 '시한부 선고'에 맞선 사람들 맨위로 다크 재활용품을 수거해 선별, 압축하는 공공 재활용 선별장 ‘김포시재활용수집소’쓰레기 감량은 시민들의 노력이 필요하지만, 그것만으로는 불가능한 일이다. 처음부터 기업이 분리배출하기 쉽게 물건을 만들어야 하고, 수거한 재활용품은 잘 선별해 자원 순환해야 한다. 일회용품 규제를 비롯한 쓰레기 정책이 필요한 것은 물론이다. 정부의 정책과 기업의 노력과 시민들의 실천이 함께 해야 가능한 일이다.어느덧 한 해가 끝나가고 있다. 수도권 생활폐기물 직매립 금지 제도 시행도 일 년이 되어 간다. 정부와 각 지역자치단체는 얼마나 잘 지키고 있을까?인천 수도권매립지는 '예외적 허용'이라고 말하며 공공 소각장 정비 기간 동안 직매립을 허용했다. 인천시에 따르면 지난 3월부터 8월까지 상반기만 약 4만t의 쓰레기를 땅에 묻었다. 20t 트럭 2,000대 분량이다. 이 트럭에 10L짜리 종량제봉투가 몇 개나 담겼을까? 11월 현재 종로구청에 문의하니 어제 내가 버린 종량제봉투 역시 인천 수도권매립지로 갔다는 답변을 들었다. 담당 공무원은 정비 기간 동안의 한시적 허용이라고 답했지만, 금지와 허용이 한 번에 이뤄지는 모순적인 제도가 확실한 변화를 끌어낼 수 있을지 의문이다.그렇다면 수도권 쓰레기로 몸살을 앓은 청주는 어떨까? 지난달 14일 청주시는 민간 소각장들과 '수도권 생활폐기물 관내 반입 차단' 업무 협약을 했다. 내년부터 수도권 쓰레기를 받지 않기로 한 것이다. 다행이라는 생각이 들었지만, 박종순 사무처장은 '쓰레기를 줄인다'라는 약속이 절대 아니라는 것을 명확하게 꼬집었다. 수도권 쓰레기는 태우지 않겠지만, 그만큼 다른 지역 생활폐기물이나 기존 사업장폐기물을 태울 것이기 때문이다.최근 환경운동연합은 전국 228개 지역자치단체를 대상으로 '2030 직매립 금지 대응 계획'을 물었다. 조사 결과에 따르면 감량 정책을 제시한 곳은 34곳에 불과했고, 나머지는 소각을 확대하겠다고 답했다. 이마저도 실제 소각장 건설 단계에 있는 지자체는 12곳밖에 없었다. 2030년은 먼 미래가 아니다. 5년 뒤 또 한 번 진통을 겪을 것이다. 그때도 비수도권 지역에서만 고통을 전담할지 모른다. 현재 서울 5개 구의 쓰레기를 처리하고 있는 공공 소각장 ‘마포 자원회수시설’올해부터 쓰레기는 다른 길을 가고 있다. 직매립 금지 이후에도 줄지 않은 종로의 쓰레기는 마포 자원회수시설과 함께 인천의 민간 소각장에서 태워지고 있다. 그나마 가까운 여정이다. 국회 기후에너지환경노동위원회 자료에 따르면 올해 1월 1일부터 6월 30일까지 수도권 생활폐기물 5만 7천t이 비수도권 지역으로 이동했다. 경기 화성시와 양평군은 충북 청주시로, 서울 강동구는 세종시와 충남 천안시로, 경기 고양시는 충북 음성군으로, 경기 광주시는 충남 당진시로 생활폐기물을 보냈다. 심지어 경북과 전북, 강원까지 보내는 장거리 이동도 있었다. 수도권과 비교적 가까운 충북은 반출량의 48%가 넘는 수량을 처리했다. 나도 가보지 못한 곳을 내 쓰레기가 관광 중인 이 상황이 정말 괜찮은 걸까?물론 그동안 서울시도 손을 놓고 있었던 것만은 아니다. 그러나 기존 마포 자원회수시설 옆에 용량 1천t의 새 시설을 더 지으려다 마포구와의 긴 소송 끝에 패소했고, 대안으로 강남 자원회수시설을 증설하려다 거센 주민 반대에 부딪히고 있다. 그런데 이를 지역 이기주의라고 손가락질할 수 있을까? 지금까지 마포, 강남, 노원, 양천 자원회수시설은 서울 25개 구의 쓰레기를 전담해 왔다. 공공 소각장을 확대하는 일은 쉽지 않다. 쓰레기를 감량하는 정책이 꼭 필요한 이유다.지난 6월 청추충북환경운동연합은 일반 쓰레기 종량제봉투 성상 조사를 실시했다. 이틀간 단독주택과 상가, 아파트에서 나온 쓰레기 총 98개 봉투를 수거해 어떤 쓰레기가 있는지 펼쳐본 것이다. 그 결과 재활용할 수 있는 자원이 많이 혼입되어 있었다. 음식물 쓰레기나 플라스틱 배달 용기, 비닐 등이 많았다.새 종량제봉투를 씌우며 고민한다. 어떤 것이 재활용이고 어떤 것이 폐기물일까? 가능한 한 분류하고 씻어서 재활용으로 내놓으려고 하지만 처음부터 재활용되지 않는 것들이 많다. 매일 아침 한 잔씩 내려 마시는 커피 캡슐은 플라스틱과 알루미늄 등 재활용이 가능한 소재로 구성되어 있지만, 여러 재질이 섞여 있고 분리할 수 없어서 종량제봉투에 버려야 한다.

지난 2월 서울 청와대 앞에서 각 지역 환경운동연합과 공동으로 연 ‘수도권 생활폐기물 원정 처리 중단 요구’ 기자회견수도권 각 구청 이름이 선명하게 새겨진 종량제봉투가 이름과 상관없는 비수도권 지역에서 태워졌다. 민간에서 운영하는 소각장은 어디에서 어떤 쓰레기가 왔는지 궁금해하지 않았다. 다만 365일 24시간 쉬지 않고 불타오를 뿐이었다.청주에서 쓰레기가 태워지는 것은 어제오늘 일이 아니다. 민간 소각장 총 6곳, 약 1천5백t의 쓰레기(하루 평균 시설용량 기준)를 태우는 청주는 수도권 생활폐기물이 들어오기 전부터 이미 전국 소각량의 18%라는 엄청난 양의 사업장폐기물을 태우고 있었다. 산업폐기물이라고도 부르는 사업장폐기물은 공장, 회사, 건설 현장 등 가정이 아닌 사업장에서 발생하는 쓰레기를 뜻한다. 이 역시 공장과 회사, 아파트 건설이 많은 수도권에서 오는 경우가 대다수다. 문제는 폐수, 폐유, 폐석면, 의료폐기물 등 해로운 물질을 포함하고 있다는 것이다.실제로 민간 소각장 3곳이 몰려있는 청주 북이면 주민들은 20년 동안 60명이 암으로 사망했고, 지금도 40명 이상이 기관지 질환을 앓고 있다. 새 아파트가 즐비한 수도권의 시민들이 새로 생긴 카페에 앉아 신선한 커피 향을 맡고 있을 때, 북이면 주민들은 발암물질이 포함된 소각장의 매연과 악취를 맡고 있었다.청주에서도 외곽에 자리한 민간 소각장의 폐해를 가까이 살지 않는 청주 시민들은 몰랐다. 아니, 관심이 없었다. 이번 수도권 쓰레기가 내려오지 않았다면 계속 몰랐을 일이다.사람들이 쓰레기를 피하는 동안 돈맛을 아는 투자기업들은 십여 년 전부터 쓰레기로 몰려들었다. 정확히는 쓰레기 관련 회사들을 사들인 것이다. 외국계 사모펀드들은 소각장을 비롯해 수집, 운반, 재활용, 매립에 이르는 폐기물 업체에 투자했다. 2016년 당시 청주 북이면 최대 소각장도 호주계 사모펀드가 사들였다. 그들은 알고 있었다. 환경 규제와 주민 반대로 신규 소각장 만들기는 점점 하늘의 별 따기이지만, 쓰레기는 계속해서 나온다는 것을. 처리할 쓰레기가 많아질수록 독점하고 있는 기존 소각장의 값이 올라간다는 것을. 실제로 주인이 바뀐 다음 북이면의 최대 소각장은 허가받은 용량을 초과해서 쓰레기를 태워 이윤을 남겼고, 몇 년 후 우리나라 대기업에 매각하며 막대한 차익을 거뒀다.여기에 더해 수도권 생활폐기물 직매립 금지로 쓰레기가 몰려들면서 민간 소각장들은 더 큰 호황을 맞았다. 서울시 공공 소각장인 자원회수시설의 1t당 평균 처리 비용이 약 13만 원인 것에 비해 민간 소각장은 평균 38%나 비싼 값을 불렀다. 두 배 가까이 치솟은 곳도 있었다. 치솟은 비용과 환경 부담은 누가 감당하게 될까? 고스란히 우리의 몫이 된다. 쓰레기 처리 비용과 환경 보전 비용은 세금으로 지급하기 때문이다. 우리가 쓰레기를 멀찌감치 밀어두고 눈 감고 있는 동안 배를 불리는 자는 따로 있었다.그런데 이게 청주만의 문제일까? 다른 농어촌 지역에서도 폐기물 매립지와 불법투기로 엄청난 환경 재난을 앓고 있다. 이런 상황에서 전국으로 직매립 금지가 확대되는 2030년이 되면 어떻게 될까? 우리는 지금처럼 쓰레기를 버려도 괜찮은 걸까?종량제봉투를 씌운 쓰레기통이 꽉 찼다. 내가 살고 있는 종로구 10L 봉투는 1장에 250원. 쓰레기봉투를 묶으며 더 버릴 것이 없는지 살폈다. 월수금 저녁 6시 이후. 퇴근하자마자 묶어둔 쓰레기를 갖다버렸다. 고작 봉투 하나 치웠을 뿐인데 집이 한결 깨끗해진 기분이 들었다. 다음 날 아침 쓰레기는 흔적도 없이 눈앞에서 사라졌다. 캄캄한 지난밤 수거 차량이 가지고 간 것이다.지난해까지만 해도 종로에서 버린 쓰레기는 마포 자원회수시설과 인천 수도권매립지로 갔다. 자체 쓰레기 처리 시설이 없는 종로구는 중구, 용산구, 서대문구와 함께 쓰레기를 마포구로 보내 소각했다. 문제는 항상 처리 용량보다 더 많은 쓰레기가 나온다는 것이다. 소각하지 못한 쓰레기는 인천 수도권매립지로 보내져 땅에 묻었다.