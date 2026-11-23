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지난 2월 서울 청와대 앞에서 각 지역 환경운동연합과 공동으로 연 ‘수도권 생활폐기물 원정 처리 중단 요구’ 기자회견청주충북환경운동연합
수도권 각 구청 이름이 선명하게 새겨진 종량제봉투가 이름과 상관없는 비수도권 지역에서 태워졌다. 민간에서 운영하는 소각장은 어디에서 어떤 쓰레기가 왔는지 궁금해하지 않았다. 다만 365일 24시간 쉬지 않고 불타오를 뿐이었다.
쓰레기 처리 업체에 투자하는 외국계 사모펀드들
청주에서 쓰레기가 태워지는 것은 어제오늘 일이 아니다. 민간 소각장 총 6곳, 약 1천5백t의 쓰레기(하루 평균 시설용량 기준)를 태우는 청주는 수도권 생활폐기물이 들어오기 전부터 이미 전국 소각량의 18%라는 엄청난 양의 사업장폐기물을 태우고 있었다. 산업폐기물이라고도 부르는 사업장폐기물은 공장, 회사, 건설 현장 등 가정이 아닌 사업장에서 발생하는 쓰레기를 뜻한다. 이 역시 공장과 회사, 아파트 건설이 많은 수도권에서 오는 경우가 대다수다. 문제는 폐수, 폐유, 폐석면, 의료폐기물 등 해로운 물질을 포함하고 있다는 것이다.
실제로 민간 소각장 3곳이 몰려있는 청주 북이면 주민들은 20년 동안 60명이 암으로 사망했고, 지금도 40명 이상이 기관지 질환을 앓고 있다. 새 아파트가 즐비한 수도권의 시민들이 새로 생긴 카페에 앉아 신선한 커피 향을 맡고 있을 때, 북이면 주민들은 발암물질이 포함된 소각장의 매연과 악취를 맡고 있었다.
"여기는 사업장폐기물이 오래전부터 많이 처리되고 있어요. 그럼에도 '우리 동네에 소각장이 있는 게 아니니까' 하면서 청주 시내에 사는 주민들도 남 일처럼 생각했죠. 그러다가 수도권 생활폐기물이 내려온다고 하니 굉장히 공감하면서 분노하게 된 거예요."
청주에서도 외곽에 자리한 민간 소각장의 폐해를 가까이 살지 않는 청주 시민들은 몰랐다. 아니, 관심이 없었다. 이번 수도권 쓰레기가 내려오지 않았다면 계속 몰랐을 일이다.
사람들이 쓰레기를 피하는 동안 돈맛을 아는 투자기업들은 십여 년 전부터 쓰레기로 몰려들었다. 정확히는 쓰레기 관련 회사들을 사들인 것이다. 외국계 사모펀드들은 소각장을 비롯해 수집, 운반, 재활용, 매립에 이르는 폐기물 업체에 투자했다. 2016년 당시 청주 북이면 최대 소각장도 호주계 사모펀드가 사들였다. 그들은 알고 있었다. 환경 규제와 주민 반대로 신규 소각장 만들기는 점점 하늘의 별 따기이지만, 쓰레기는 계속해서 나온다는 것을. 처리할 쓰레기가 많아질수록 독점하고 있는 기존 소각장의 값이 올라간다는 것을. 실제로 주인이 바뀐 다음 북이면의 최대 소각장은 허가받은 용량을 초과해서 쓰레기를 태워 이윤을 남겼고, 몇 년 후 우리나라 대기업에 매각하며 막대한 차익을 거뒀다.
여기에 더해 수도권 생활폐기물 직매립 금지로 쓰레기가 몰려들면서 민간 소각장들은 더 큰 호황을 맞았다. 서울시 공공 소각장인 자원회수시설의 1t당 평균 처리 비용이 약 13만 원인 것에 비해 민간 소각장은 평균 38%나 비싼 값을 불렀다. 두 배 가까이 치솟은 곳도 있었다. 치솟은 비용과 환경 부담은 누가 감당하게 될까? 고스란히 우리의 몫이 된다. 쓰레기 처리 비용과 환경 보전 비용은 세금으로 지급하기 때문이다. 우리가 쓰레기를 멀찌감치 밀어두고 눈 감고 있는 동안 배를 불리는 자는 따로 있었다.
그런데 이게 청주만의 문제일까? 다른 농어촌 지역에서도 폐기물 매립지와 불법투기로 엄청난 환경 재난을 앓고 있다. 이런 상황에서 전국으로 직매립 금지가 확대되는 2030년이 되면 어떻게 될까? 우리는 지금처럼 쓰레기를 버려도 괜찮은 걸까?
우리는 쓰레기 종량제봉투에 무엇을 담아야 할까?
종량제봉투를 씌운 쓰레기통이 꽉 찼다. 내가 살고 있는 종로구 10L 봉투는 1장에 250원. 쓰레기봉투를 묶으며 더 버릴 것이 없는지 살폈다. 월수금 저녁 6시 이후. 퇴근하자마자 묶어둔 쓰레기를 갖다버렸다. 고작 봉투 하나 치웠을 뿐인데 집이 한결 깨끗해진 기분이 들었다. 다음 날 아침 쓰레기는 흔적도 없이 눈앞에서 사라졌다. 캄캄한 지난밤 수거 차량이 가지고 간 것이다.
지난해까지만 해도 종로에서 버린 쓰레기는 마포 자원회수시설과 인천 수도권매립지로 갔다. 자체 쓰레기 처리 시설이 없는 종로구는 중구, 용산구, 서대문구와 함께 쓰레기를 마포구로 보내 소각했다. 문제는 항상 처리 용량보다 더 많은 쓰레기가 나온다는 것이다. 소각하지 못한 쓰레기는 인천 수도권매립지로 보내져 땅에 묻었다.