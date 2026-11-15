자료이미지

[참고]

○ 딥시크: 허깅페이스 모델 카드

https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017

○ 텐센트: hy.tencent.ai 공식 발표 페이지

https://hy.tencent.ai/research/hy4?langVersion=en

○ 알리바바: 알리바바 클라우드 공식 문서

https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/qwen4-max-preview

11월 보름간 발표된 DeepSeek-V4.1-Flash, 텐센트 Hy4, 알리바바 Qwen4-Max Preview.훈위안 Hy4 발표 자료에서 가장 눈에 띄는 숫자는 벤치마크가 아닙니다. 환각률(hallucination rate)이 프리뷰의 15.76%에서 5.45%로, 근거 없는 추측 오류가 23.1%에서 5.6%로 떨어졌다는 수치입니다. 한 번 답하고 끝나는 챗봇이라면 몇 퍼센트 오류는 눈감아 줄 수도 있습니다.그러나 스무 단계를 거치는 에이전트가 단계마다 15%씩 틀리면 끝까지 성공할 확률은 4%에 못 미칩니다. 오류율을 5%로 낮추면 그 확률이 36%로 올라갑니다. 루프가 길어질수록 정확도는 덧셈이 아니라 곱셈으로 무너지기 때문입니다. 텐센트가 겨냥한 것이 바로 이 곱셈입니다.Hy4가 가는 길도 다릅니다. 컴퓨터 사용(Computer Use) 기능으로 명령줄과 화면을 함께 조작하고, 블렌더(Blender)나 CAD 같은 전문 소프트웨어도 다룹니다. 이것이 텐센트에게 왜 중요한지는 위챗 생태계를 떠올려 보면 알 수 있습니다.위챗 미니프로그램, 기업용 결재 시스템, ERP처럼 API가 없어서 지금까지 자동화가 닿지 못한 화면이 수없이 많습니다. 화면을 보고 클릭하는 에이전트는 그런 길 없는 동네까지 들어갑니다. 텐센트는 8월 프리뷰판을 아파치 2.0(Apache 2.0) 라이선스로 공개했고, 정식판 가중치도 곧 풀겠다고 예고했습니다. 자사 모델 마켓에서는 딥시크와 GLM까지 함께 팝니다. 모델 사용료보다는 위챗의 생태계를 통합하고 클라우드라는 진입로에서 통행료를 거두겠다는 계산입니다.그렇다고 텐센트가 요금 경쟁을 포기한 것은 아닙니다. Hy4의 정가는 100만 토큰당 입력 6위안, 출력 18위안으로 딥시크보다 비싸지만 연말까지는 절반만 받습니다. 비용을 낮춘 경량판 Hy4 플래시(Hy4 flash)도 곧 내놓겠다고 예고했습니다. 이 모델이 나오면 딥시크가 지키고 있는 '싸고 충분히 좋은' 시장에서 정면으로 맞붙게 됩니다. 신뢰성으로 문을 연 텐센트가 이제 가격의 문까지 두드리고 있습니다.큐웬4-맥스 프리뷰는 좀 이상한 출시입니다. 파라미터 규모도, 벤치마크 점수도, 정식판 일정도, 오픈소스 계획도 공개하지 않았습니다. 쓴 만큼 내는 종량제 API도 없습니다. '토큰 플랜(Token Plan)'이라는 월 구독제로만 쓸 수 있습니다. 요금은 월 39위안에서 312위안(1위안=약 200원 기준 약 7800~6만2400원)까지 네 단계이고 등급이 오를수록 동시에 돌릴 수 있는 에이전트가 12개에서 6~8개로 늘어납니다.방향 전환도 눈여겨볼 대목입니다. 알리바바는 지난 8월 그동안 API로만 팔던 맥스 시리즈 가운데 처음으로 큐웬3.8-맥스의 가중치를 공개하겠다고 발표했습니다. 그런데 석 달 만에 나온 큐웬4-맥스는 다시 문을 닫고 패스 안으로 들어갔습니다. 가장 좋은 차는 패스를 산 사람만 탈 수 있게 한 것입니다.딥시크가 요금을 깎는 동안 알리바바는 미터기를 아예 떼어 냈습니다. 대신 이 패스로 갈 수 있는 노선은 알리바바가 정합니다. 코딩 도구 코더(Qoder), 큐웬 오피스, 협업 도구 딩톡(DingTalk), 알리바바 클라우드가 하나의 구독으로 묶입니다. 기업으로서는 여러 도구를 이어 붙이는 비용과, 문제가 생겼을 때 책임을 따질 상대를 알리바바가 대신 떠안아 주는 구조입니다. 거래 비용을 흡수해 주는 대신 고객을 노선 안에 묶어 두는 전략입니다.요금 설계를 들여다보면 의도가 더 선명해집니다. 신규 가입자는 정가의 10%까지 할인받고, 밤 10시부터 아침 8시까지는 심야 할인이 붙습니다. 매달 받은 크레딧은 남아도 다음 달로 넘어가지 않습니다. 휴대전화 요금제와 똑같은 구조입니다. 남은 데이터가 아까워서라도 이번 달 안에 쓰게 만들고, 그렇게 쌓인 습관이 다른 모델로 못 넘어가게 잡아둡니다. 알리바바가 파는 것은 토큰이 아니라 습관입니다.이 패스의 약점도 분명합니다. 노선 전체가 큐웬이라는 엔진 하나에 달려 있습니다. 큐웬이 뒤처지면 코더도 오피스도 함께 멈춥니다. 그래서 큐웬4-맥스가 성적표 없이 나왔다는 사실은 다른 두 회사의 경우보다 훨씬 무겁게 읽힙니다.세 모델에는 공통점이 하나 더 있습니다. 모두 세상을 보는 눈을 달고 나왔다는 것입니다. 큐웬4-맥스는 텍스트뿐 아니라 이미지와 비디오를 입력으로 받고, CAD·블렌더·피그마(Figma)·언리얼 엔진 5(UE5) 같은 3D·디자인 소프트웨어 조작을 전면에 내세웠습니다. 훈위안 Hy4는 세밀한 이미지와 복잡한 차트를 읽고, 텐센트 게임 사업부(IEG)와 함께 언리얼·유니티(Unity)·고도(Godot) 엔진에 맞춰 게임 개발 능력을 끌어올렸습니다.딥시크 V4.1-플래시는 자체 비전 인코더(DeepSeek-ViT)를 사전학습 단계부터 통합한 네이티브 멀티모달 모델입니다. 시각 처리, 3D 그래픽, 게임 제작은 서로 다른 기능처럼 보이지만 가리키는 곳은 하나입니다. 에이전트가 문자를 넘어 세상을 입체적으로 이해하는 감각기관을 갖추기 시작했다는 것입니다.귀와 입도 달렸습니다. 딥시크는 올인원 API와 함께 음성 인식(ASR), 음성 합성(TTS), 문자 인식(OCR)을 독립 도구로 열었습니다. 한시 할인가 기준으로 음성 인식은 1시간에 0.39위안(약 78원), 음성 합성은 1만 자에 1.5위안(약 300원)입니다. 텐센트는 11월 13일 실시간 음성 모델 Hy 리얼타임(Hy Realtime)을 내놓았습니다. 대화 맥락을 스스로 판단해 검색과 도구 호출, 답변 생성을 한 흐름으로 처리합니다.번역 모델 Hy-MT2는 33개 언어를 오가고, 1.8B 모델을 압축하면 440MB까지 줄어 스마트폰에서 인터넷 없이도 돌아갑니다. 알리바바는 9월에 실시간 멀티모달 모델 큐웬3.8-옴니-플래시-리얼타임(Qwen3.8-Omni-Flash-Realtime)과 동시통역 모델 큐웬3.8-라이브트랜슬레이트(Qwen3.8-LiveTranslate)를 내놓았습니다. 60개 언어를 알아듣고 평균 2.3초 지연으로 통역하며 말하는 사람의 목소리를 살려 번역문을 읽어 줍니다.정리하면 중국 에이전트는 이제 보고, 듣고, 말합니다. 그것도 아주 싼 값에 말입니다. 택시로 치면 기사에게 카메라와 마이크, 통역기까지 달아 준 셈입니다. 승객이 말로 목적지를 알려 주면 알아듣고, 길가의 표지판을 읽고, 외국인 승객에게는 그 나라 말로 답합니다. 에이전트가 사무실 화면을 벗어나 공장과 매장, 콜센터로 나갈 채비를 마친 것입니다.그렇다면 중국 모델은 프론티어에 얼마나 다가섰을까요. 이번 자료에서 가장 흥미로운 대목은 '인류의 마지막 시험(HLE, Humanity's Last Exam)'의 두 점수입니다. 도구 없이 풀면 클로드 오퍼스 5가 56.3점, 딥시크 V4.1-플래시가 36.8점으로 20점 가까이 벌어집니다. 그런데 검색과 코드 실행 같은 도구를 쥐여 주면 딥시크가 63.9점, 오퍼스 5가 63.6점으로 순위가 뒤집힙니다.이 숫자는 두 가지를 말해 줍니다. 머릿속 지식과 순수 추론에서는 미국 모델이 여전히 앞서 있습니다. 텐센트도 연구 수준의 수학과 장시간 코딩에서 격차가 남아 있다고 공식 문서에서 인정했습니다. 그러나 도구를 쓰는 루프 안에서는 그 격차가 거의 사라집니다. 에이전트 시대의 성적이 '도구를 쥔 상태'에서 매겨진다면 중국이 노리는 자리는 바로 그곳입니다. 터미널벤치 4.0(Terminal-Bench 4.0)과 딥SWE(DeepSWE) 같은 실행형 벤치마크에서 딥시크가 GPT-5.6-솔과 오퍼스 5를 앞지른 것도 같은 흐름입니다.가격 격차는 반대 방향으로 벌어집니다. 출력 100만 토큰 기준으로 GPT-5.2가 14달러를 받을 때 Hy4는 약 2.5달러, 딥시크는 0.6달러를 받습니다. 각각 5분의 1, 23분의 1 수준입니다. 미국은 비싸더라도 가장 높은 곳을, 중국은 조금 낮더라도 가장 넓은 곳을 겨냥합니다. 미터기가 하루 종일 도는 에이전트 시장에서 어느 쪽이 더 많은 승객을 태울지는 아직 열려 있습니다.세 회사의 과학 전략에서도 같은 구도가 되풀이됩니다. 딥시크는 형식 증명(formal proof) 모델 프루버(Prover)로 추론의 원료를 대고, 알리바바는 큐웬 기반 바이오 모델로 생태계를 넓힙니다. 텐센트는 한 걸음 더 나갔습니다. 하이라 2.0이 내건 명제는 "AI의 후반전은 문제를 푸는 일에서 문제를 함께 정의하고 연구하는 일로 옮겨간다"입니다.하이라 2.0이 직접 만들었다는 도구는 단백질 역접힘(HyInv), 원자 수준 역장(HyFF), 수학 증명(HyProver), 양자 오류 정정(HyQEC)까지 이어집니다. 파라미터 1,610만 개짜리 단세포 모델 하이셀(HyCell)이 열세 배 넘게 큰 모델과 같은 점수를 냈다는 결과도 있습니다.이미 주어진 길을 찾아가는 기사가 아니라 없는 길을 만들어 내는 선구자 역할을 한다는 것입니다. 에이전트가 쓸 도구를 에이전트가 만들기 시작하면 루프의 비용을 낮추는 주체도 사람에서 기계로 옮겨갑니다. 프론티어를 쫓아가는 대신 프론티어의 정의를 다시 쓰려는 시도입니다.요즘 한국 대기업에 임직원 교육을 하러 자주 갑니다. 가장 많이 받는 질문은 "중국 모델 중 어느 게 가장 믿을만 합니까. 쓸만합니까"입니다. 저는 질문을 바꿔 보자고 말씀드립니다. "우리 회사 업무 루프에서 가장 비용이 많이 드는 구간은 어디입니까." 그리고 회사의 제품과 서비스에서 에이전트를 도입할 예정이라면 적용하건 안하건 간에 중국 모델의 이해는 필요하다고 전달합니다. 결국은 비용 때문에 만나게 될 문제니까요.한국의 소버린 AI(Sovereign AI) 논의도 이 지점에서 다시 짚어 볼 필요가 있습니다. 우리는 아직 '우리 모델이 몇 점인가'를 중심으로 이야기합니다. 그런데 중국 3사의 이번 답안지가 보여준 것은 점수 싸움이 아니라, 루프의 총비용을 낮추고 총신뢰성을 누가 더 확보하느냐의 싸움입니다.한국이 강한 자동차 혼류 생산, 조선의 블록 공법, 반도체 수율 관리는 모두 길고 되풀이되는 루프입니다. 모델 경쟁에서 한발 늦었더라도, 그 공정을 에이전트 루프로 설계하는 경쟁에는 아직 빈자리가 있습니다. 중국이 자기 제조기반으로 이 루프 마저 장악한다면 우리는 에이전트 시장에서 설 자리가 없습니다.만년 2등 중국 AI는 굿 이너프에서 프론티어로 올라설 수 있을까요. 맨손으로 푸는 시험지라면 아직 아닙니다. 그러나 도구를 쥐고 현실 세계의 문제를 다투는 배틀에서라면 중국 모델이 적게 먹고 끝까지 버티며 지구력 있게 잘 싸울지도 모릅니다. 그리고 오픈소스 생태계에서 키워진 막강한 유저들이 쉴새 없이 서로를 검증하고 응원하고 다시 배틀에 오르는 선수들이 됩니다. 내년은 프론티어 라는 개념의 정의가 다시 쓰여지는 시간일 수도 있습니다.