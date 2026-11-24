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KNN <"합성인 줄 알았는데 실존" 피카츄 닮은 희귀 동물 화제> 유튜브 영상 갈무리동물원 수의사는 프레리도그나 기니피그와 같이 손바닥에 올라오는 설치류도 진료 합니다. 얼마 전 한 마리 동물의 사진을 보고 한참 동안 손을 멈췄습니다. 동그란 눈, 둥글게 솟은 귀, 회갈색 털에 목덜미를 두른 붉은 갈색 무늬가 보였습니다. 토끼라기보다 동화책에서 걸어 나온 작은 강아지 같았습니다. 사람들이 '마법의 토끼'라고 부르는 일리피카(일리우는토끼, Ochotona iliensis)입니다.일리피카라는 이름을 들으면 유명한 애니메이션인 <포켓몬스터>의 '피카츄'가 떠오르는 분도 있을 겁니다. 그래서일까요, 피카츄가 바로 이 '일리피카'를 모티브로 해서 만들어진 캐릭터라는 설도 존재합니다. 이 귀여운 외모에 끌려 논문을 찾아 읽기 시작했는데, 그 귀여운 얼굴 뒤의 이야기는 전혀 귀엽지 않았습니다. 일리피카는 중국 신장 위구르 자치구 톈산산맥의 두 능선에서만 삽니다. 지구상에서 이곳 말고는 어디에도 없습니다.이 동물이 세상에 알려진 것은 1983년입니다. 중국 연구자 리웨이둥(LiWeidong)이 톈산에서 처음 마주쳤고, 1986년 표본 세 점을 근거로 신종으로 정식 기재됐습니다. 이름이 붙은 지 40년 남짓인데, 벌써 사라질 걱정부터 해야 하는 동물입니다. 몸무게는 216~250g으로 우는토끼류 가운데 덩치가 큰 편입니다. 귀 길이는 36~37mm이고 털이 촘촘하게 덮여 있습니다. 여름 털조차 다른 종보다 길고 두툼합니다. 서늘한 고산에서 버티기 위한 두툼한 외투인 셈입니다.사는 곳도 남다릅니다. 다른 바위 우는토끼들이 무너진 돌무더기에 깃드는 것과 달리, 일리피카는 완만하게 기울고 구멍과 틈이 숭숭 뚫린 커다란 바위벽을 집으로 삼습니다. 저마다 영역을 차지한 채 드문드문 흩어져 사는 독립생활을 하고 잘 울지 않는 편이라고 합니다.일리피카의 번식 속도도 더딘 것으로 보입니다. 연구자가 보금자리에서 확인한 일리피카의 새끼는 두 마리뿐이었습니다. 원래 일반 토끼들은 한 번에 적어도 5~6마리의 새끼를 낳는데 반하여 매우 적은 편입니다. 수의사의 눈에는 이 대목이 가장 불안합니다. 번식이 느린 종은 한번 무너지면 다시 일어서는 데 아주 오랜 시간이 걸립니다.연구팀은 발견 직후 한동안 이 동물을 따라다녔지만, 이후 10년 가까이 현장 조사가 중단됐습니다. 다시 산에 오른 것은 2002~2003년입니다. 3~10명으로 꾸린 조사팀이 37일 동안 걷고 말을 타며 모두 247km를 누볐습니다. 찾아간 곳은 기존 서식지 13곳과 옛 흔적이 뚜렷한 1곳이었습니다. 그런데 연구진이 스스로 "소름 끼치는" 결과라고 적을 만큼 상황은 심각했습니다. 14곳 중 8곳에서는 살아 있는 일리피카는 물론 갓 싼 배설물도 겨울나기용 풀더미도 보이지 않았던 것입니다.일리피카가 처음 소개된 지리말라러 산에서는 무려 20km를 찾아다녔지만 흔적조차 없었고 2006~2007년과 2010년 조사도 다르지 않았습니다. 흔적이 남은 곳은 두 번 모두 14곳 중 5곳뿐이었고, 살아 있는 개체는 한 마리도 보지 못했습니다.왜 이런 일이 벌어졌을까요? 연구진은 먼저 질병을 의심했지만 근거를 찾지 못했습니다. 가장 유력하게 지목된 직접 원인은 방목입니다. 양 떼가 늘면서 일리피카가 의지하는 풀밭이 과하게 뜯겼습니다. 목동을 따라 들어온 맹견 마스티프가 천적 노릇을 했을 가능성도 거론됩니다.그러나 연구자들이 가장 경계하는 요인은 소리 없이 스며드는 기후변화입니다. 처음 발견됐을 때 서식 고도는 해발 2800~3300m였습니다. 이후 조사에서는 4100m 지점에서도 살고 있음이 확인됐습니다. 4100m이면 백두산 정상(2744m)보다 1300m 넘게 높은 곳입니다. 우는토끼류는 서늘한 고산 환경에 맞춰 살아온 동물입니다. 날이 더워지면 더 높은 곳으로 옮겨 갈 수밖에 없습니다. 하지만 산에는 정상이 있습니다. 더 오를 곳이 없어지면 길도 끝납니다. 기후변화와 방목이 맞물려 작은 동물의 목숨을 조여 온 것입니다.2014년 여름, 리웨이둥은 다시 산을 찾았습니다. 38일 동안 150km를 걸었고 적외선 카메라 트랩 20대 안팎을 설치했습니다. 남쪽 능선 텔리마티 다반의 카메라에는 사진이 가득 쌓였지만 일리피카는 단 한 장도 없었습니다. 반전은 지푹(Jipuk) 동쪽에서 일어났습니다. 카메라 트랩을 세팅하던 리웨이둥의 등산화 위로 작은 동물이 쪼르르 달려 넘어갔습니다. 20년 만에 눈으로 확인한 살아 있는 일리피카였습니다.같은 날 한 마리가 더 모습을 드러냈습니다. 지금까지 살아 있는 모습이 확인된 28번째, 29번째 개체입니다. 이 소식은 해외 언론에서도 크게 다뤄졌습니다. 발견 후 30년 동안 생존 모습이 확인된 것이 고작 스물아홉 번이라는 사실이 이 동물의 처지를 말해 줍니다.털이 새까만 개체도 카메라에 잡혔지만 같은 종의 흑색형인지 별개의 종인지는 아직 가려지지 않았습니다. 연구팀은 촬영 위치를 밝히지 않았습니다. 호기심 많은 사람들이 덫을 놓으면 몇 안 되는 개체가 위험해질 수 있기 때문입니다. 지키려는 사람이 일부러 알리지 않는 선택을 한 것입니다.