반병률 교수 제공

1922년 1월 모스크바 극동민족대회에 참석한 홍범도(왼쪽) 장군과 최진동 장군(오른쪽) 모습.봉오동전투를 이끈 진정한 영웅은 홍범도 장군도 최진동 장군도 아니었다. 봉오동전투는 평범한 사람들의 비범한 용기과 희생으로 이루어낸 승리였다. 그 평범한 봉오동의 첫 번째 영웅이 박승길이었고, 두 번째가 이화일이었다. 이화일은 내가 범도에서 '대장급 분대장'이라고 한 분대장이었다.홍범도 장군이 소설 <범도>의 주인공이 될 수 있었던 것은 그가 주인공의 자리를 양보할 줄 아는 주인공이었기 때문이었다.내가 소설 <범도>를 쓰기로 작정했던 것은 16년 전, 만주에서였다. 나의 아버지가 유년을 보냈던 만주의 이야기를 짧게 써보려고 찾아온 곳이 만주였다. 아버지는 내게 자주 '나는 열네 살 때 혼자서 만주를 오갔다. 솜이불 한 채만 사서 가면 왕복기차비가 나왔다'는 말을 내게 하곤 했다. 그러나 나는 한 번도 아버지의 말을 귀담아 듣지 않았다. 세상의 아들들이 다 그렇듯이 아버지 인생에 아무 관심이 없었다. 남의 이야기는 쓰려고 취재·조사하고, 열심히 인터뷰했으면서 정작 내 아버지 이야기는 흘려들었다. 뒤늦게 철이 들어 노트 하나를 장만해 인터뷰를 시작했지만, 몇 번 하지 못하고 돌아가셨다.아버지를 떠나보낸 다음 그 노트를 들고 아버지가 사셨다는 만주에 찾아오게 되었다. 서간도 유하현이었다. 마침 창설 100주년을 앞둔 신흥무관학교가 문을 열었던 곳이었다. 나는 그 서간도에 이어 바로 여기 봉오동과 청산리전투 전적지가 있는 북간도를 답사하면서 전율하기 시작했다.전율은 충격과 부끄러움으로 이어졌다. 이토록 대단했던 항일무장투쟁사를 지금까지 어떻게 이토록 철저하게 지우고 덮어버릴 수 있었을까. 우리 문학은 이토록 눈물겹게 아름다운 사람들의 이야기를 외면하고 지금까지 대체 무엇을 써온 것일까.어떤 인간의 이야기를 어떻게 다루어야 하는지를 가르치며 살아온 나를 한없이 부끄럽게 만드는 사람들의 이야기가 내게 말을 걸어왔다. 어떤 기억의 보살핌도 받지 못한 채 사라져서는 안 될 사람들의 이야기가 나를 붙들었다. 나는 여기 만주에서 우리 역사가 지워버리고, 우리 문학이 외면한 사람들의 이야기를 쓰기로 작정했다. 마치 전혀 없었던 것처럼 취급되어온 항일무장투쟁사를, 소설로 쓴 '항일무장투쟁사 교과서'를 만들고 싶었다.그러나 소설 <범도>의 주인공이 처음부터 이 봉오동에서 빛나는 승리를 거둔 영웅으로 알려진 홍범도 장군은 아니었다. 나는 10년 가까이 이 소설을 쓰기 위해 조사와 취재를 하면서 몇 번이나 주인공을 바꾸어가며 집필에 착수했으나 번번이 실패했다.내가 선택했던 다른 주인공들도 그 한 사람 한 사람만 놓고 보면 모두 역사적으로 대단한 사람들이었고, 주인공으로서의 손색없이 매력적인 인물들이었다. 하지만 누구도 항일무장투쟁사 전체를 관통하면서, 그 투쟁에 뛰어들었던 사람들이 대체 어떤 사람이었는지 총체적으로 보여줄 수는 없었다.오직, 항일무장투쟁사를 일관되게 보여주면서 항일무장투쟁에 뛰어들었던 사람들이 어떤 인간들인지 보여줄 수 있다는 사실을 깨닫는 데 10년이 걸린 셈이다. 나는 홍범도를 위대한 장군으로 그릴 생각이 조금도 없었다. 나는 홍범도를 통해서 한 시대의 가치가 어떻게 새롭게 출현하고, 그 가치가 어떻게 낡은 가치를 돌파하면서 자신의 길을 가는지를 알고 싶었다. 홍범도를 주인공으로 선택하고 나서야 비로소 내가 이 소설을 끝까지 써낼 수 있었던 것은 그가 항일무장투쟁사의 주인공이면서도 주인공이 아니었기 때문이다.소설로 쓴 항일무장투쟁 교과서 <범도>의 주인공에게는 다른 소설에서는 전혀 필요치 않은 주인공의 자격 하나가 더 필요했다. 주인공의 자리를 양보할 줄 아는 주인공만이 이 소설을 주인공이 될 수 있었다. 혼자서 주인공 다 해먹는 그런 주인공은 이 소설의 주인공이 될 수 없었다. 만주와 연해주, 태항산에서 이름도 남기지 못하고, 시신도 남기지 못한 채 사라진 수많은 항일무장투쟁 전사들을 주인공으로 만들어줄 줄 아는 주인공만이 이 소설의 주인공이 될 수 있었다.홍범도는 무엇보다 다른 사람을 주인공으로 만들어 줄줄 아는 주인공이었다. 홍범도는 소설 <범도>의 수많은 주인공을 만든 장본인인 동시에 그들이 얼마나 근사한 주인공들이었는지를 증언하는 관찰자이며 서술자다. 그래서 이토록 긴 대하소설을 1인칭 시점으로 견뎌내는 것이 가능했다. 그가 아닌 다른 누가 이 대하 서사를 1인칭으로 홀로 감당해낼 수 있겠는가.홍범도가 처음 포수들을 규합해 창설한 항일연합포연대의 총대장이 홍범도였던가. 오로지 평생을 포수로 살아온, 포수 아닌 무엇도 해본 적이 없고 포수 아닌 무엇도 되어보려 한 적이 없는 원로 포수 임창근을 총대장으로 세웠던 사람이 홍범도였다.여기 봉오동전투의 총사령관도 사람들이 흔히 생각하는 것처럼 홍범도가 아니었다. 대한민국의 이름으로 수행한 첫 전쟁의 첫 전투였던 봉오동전투의 총사령관 자리를 최진동에게 기꺼이 양보하고 1군 사령관으로 내려가 싸운 인물이 홍범도였다. 홍범도는 그렇게 임창근과 최진동을, 최재형과 리범진을, 김수협과 진포를, 김숙경과 장진댁을, 은희 금희를, 안국환과 김종천을, 차이경과 여연, 류진철, 한상호, 전홍태... 신포수를 주인공으로 만들고, 그들이 주인공의 자격이 있음을 보증하는 증인이 됨으로써 비로소 <범도>는 완성될 수 있었다.여기 봉오동전투의 진정한 영웅도 홍범도가 아님을, 최진동도 아님을 보여준 사람이 홍범도였다. 봉오동에서 우리가 기억해야 할 이름들은 자신의 이름을 감춘 최운산과 김성녀며, 박서양과 길선주며, 박승길과 이화일이며, 봉오동 주민들이었음을 증명하는 사람이 홍범도였다.