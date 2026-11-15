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26.11.15 10:39최종 업데이트 26.11.15 10:40
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1920년 신민단 유격대는 삼툰자에 주둔하며 국내에 진입하여 일본군과 경찰, 관공서를 습격하고 친일파와 일본군 첩자를 처단했다. 일본군은 잇따른 피습에 독이 올라 국경을 무시하고 두만강을 건너 신민단 유격대를 추격했다. 봉오동전투는 이렇게 시작되었다.[기자말]
일광산에서 내려와서 다시 차를 타고 두만강 상류로 10리 정도를 거슬러 올라갔다. 강 너머 북한의 강양이 바로 눈앞에 보인다.

1920년 6월 4일 새벽 5시경, 강을 건너 국내 진입 작전을 펼치려던 독립군 유격대가 일본군과 두만강을 사이에 두고 교전을 벌인 현장이 여기다. 이날 일본군 헌병대 순찰대와 교전을 벌인 유격대는 봉오동전투에 참전한 대한신민단 예하 부대였다.

남양에서 압록강 상류 강양동 방면의 두만강 대안
남양에서 압록강 상류 강양동 방면의 두만강 대안신민단 유격대와 일본군은 두만강을 사이에 놓고 교전을 벌인 현장이다.방현석

박승길이 이끄는 신민단 유격대는 일본군 남양수비대 순찰대를 타격하고 삼툰자로 퇴각했다. 그때만 해도 두만강 이쪽은 중국 땅이어서 일본군이 중국의 승인 없이 함부로 건너오지 못했다. 독립군은 이런 조건을 이용하여 1920년 들어 하루가 멀다고 국내에 진입하여 일본군과 경찰, 관공서를 습격하고 친일파와 일본군 첩자들을 처단했다. 잇따른 피습을 당하고 잔뜩 독이 올라 있던 남양수비대는 이날, 국경을 무시하고 두만강을 건너 신민단 유격대를 추격해왔다.

이렇게 봉오동전투는 지금 내가 서 있는 바로 이 강양동 두만강 대안에서 시작되었다. 일본군 중위 니이미 지로가 이끄는 남양 국경수비대 1개 중대는 삼툰자까지 맹렬히 추격해왔다. 박승길이 이끄는 신민단 유격대도 호락호락하지 않았다. 삼툰자의 유리한 지형을 선점하고 매복전을 펼쳐 일본군 수비대를 격퇴했다.


병력과 무기의 압도적 열세에도 불구하고 일본군 1개 중대를 격퇴하며 봉오동전투의 전초전을 승리로 이끈 것은 박승길이었다. 신민단부대 왕청현 유격대 야전지휘관이었던 박승길은 용맹한 매복 기습전으로 '무적황군'이라고 떠벌려온 적의 기세를 꺾고, 봉오동전투에서 독립군 연합부대가 승전으로 가는 길을 열었다.

남양 국경수비대가 독립군에 패퇴하자 일본군은 추가로 월강추격대를 편성해 두만강을 건너 퇴각하는 신민단부대를 봉오동까지 쫓아왔다. 나는 남양 국경수비대와 월강추격대가 신민단 유격대를 쫓아 간 길을 따라 두만강을 등지고 봉오동으로 향했다.

봉오동전투의 서전을 이끈 박승길과 대장급 분대장 이화일

삼툰자전투에서 패퇴한 뒤 일본군 제19사단이 긴급 편성한 월강추격대 대장은 제73연대 소속 야스카와 사부로 소좌였다. 나는 봉오동으로 들어가는 길목에 있는 수남촌을 지나며 이화일 분대장을 떠올렸다.

봉오동전투의 전초전이 삼툰자전투였고, 그 주역은 박승길이었다. 봉오동전투의 첫 영웅들이 국내 진입작전에 나섰던 신민단 유격대와 박승길 대장이었다면, 봉오동전투의 두 번째 영웅은 단연 이화일 분대장이다.

봉오동전투 전적지 입구
봉오동전투 전적지 입구지금은 출입이 통제되어 들어갈 수 없다방현석

월강추격대가 봉오동에 접근해오자 홍범도 장군은 고려령 고지에 포진하고 있던 이화일 분대장에게 일본군의 선두를 공격해 유인할 것을 지시했다. 화력이 열세인 독립군이 적을 제압하려면 일본군 본대를 반드시 봉오동의 매복망 안으로 깊숙이 끌어들여야만 했다.

6월 7일 새벽, 봉오동전투에 참전한 독립군의 주력부대가 봉오동 깊숙이 매복하는 동안, 이화일은 분대원들을 데리고 골짜기 바깥 길목으로 나갔다. 임무는 적을 먼저 공격하늩 척 '양격'해서, 적이 반격해 오면 쫓기며 퇴각하는 것처럼 '양퇴'하면서 봉오동 깊숙이 유인하는 것이었다.

그러나, 일본군도 바보는 아니었다. 공격하는 척하는 '양격'에 말려들지 않았다. 이화일 분대의 첫 사격에 일본군의 선두에 선 척후분대는 오히려 물러났다. 이렇게 되면 도리어 독립군이 봉오동 안에 고립되는 상황이 벌어질 수 있었다. 적이 봉오동 밖에서 진을 치면서 증원군을 끌고 온다면 독립군은 심각한 타격을 입을 수밖에 없었다. 이화일 분대장은 이 위기 상황을 맹렬한 공격과 맹렬한 퇴각으로 '맹격맹퇴'로 돌파해냈다. 나는 소설 <범도>를 쓰면서 그의 결단과 맹활약을 이렇게 재구성했다.

나(홍범도 장군)는 이화일 분대장에게 작전지시를 내렸다.
스물여덟 살의 이화일 분대장은 겁을 몰랐다. 이화일이 이끄는 2중대 3소대 1분대는 지금까지 국내 진격작전에서 가장 대담한 유인 매복전으로 혁혁한 전과를 거둔 특임분대였다.

"맹격을 퍼부어야 하오."
"양격이 아니고 맹격입니까?"
옆에 섰던 최운산이 의아한 눈빛으로 나를 쳐다봤다.

"적도 지금쯤 수면과 휴식을 취하며 전열을 정비한 다음 공격에 나서려 할 것이오. 양격 정도로는 따라 들어오지 않을 거요. 계속 맹공을 퍼부어야 체력이 바닥난 적이 쉬지 못하고 반격에 나설 거요."
"알겠습니다. 장군님."

이화일이 경례를 붙이고 돌아섰다. 이화일 분대는 가파른 비탈길을 거침없이 달려 내려갔다. 그들의 팔각 군모 위로 떠오른 일곱 빛깔의 무지개가 선명했다.
잠시 후 무지개가 걷혔다. 요란한 총성이 봉오동 계곡을 흔들었다. 이화일 분대가 유인작전을 개시한 것이었다.

이화일 분대장이 이끄는 특임분대는 맹격을 가했다. 대대급 분대로 자임하기에 충분한 이화일 분대였다. 적의 척후분대는 병력의 절반을 잃고 전멸의 위기에 빠졌다. 척후 분대를 구출하기 위해서는 적의 본대가 공격에 나서지 않을 수 없었다.

적은 오전 내내 교전을 하면서도 우리의 포위망 속으로 호락호락 끌려 들어오지 않았다. 일본군 사상자가 무려 6만에 달했던 뤼순공방전에서 살아남은 야스가와 소좌가 봉오동이 지닌 지형의 위험성을 한눈에 파악하지 못했을 리 없었다. 적은 점심 무렵이 되어서야 상대가 1개 분대에 불과하다는 사실을 깨달았다. 고작 1개 분대 병력에 농락당했다고 판단한 월강추격대는 화력을 쏟아부으며 진격을 감행했고, 이화일 분대는 최강의 특임분대답게 능수능란하게 분대원들이 응사와 엄호를 교대해가며 퇴각했다.

적의 본진이 고려령 제1고지 아래를 지나 우리의 포위망 안으로 들어서기 시작한 것은 정오가 조금 지나서였다. 내가 포진한 고려령 제1고지는 봉오동 계곡의 서쪽 능선이었다. 계곡 건너편 남산에는 신민단 부대가 나의 공격 신호를 기다렸다.

1922년 1월 모스크바 극동민족대회에 참석한 홍범도(왼쪽) 장군과 최진동 장군(오른쪽) 모습.
1922년 1월 모스크바 극동민족대회에 참석한 홍범도(왼쪽) 장군과 최진동 장군(오른쪽) 모습.반병률 교수 제공

주인공의 자리를 양보할 줄 아는 주인공

봉오동전투를 이끈 진정한 영웅은 홍범도 장군도 최진동 장군도 아니었다. 봉오동전투는 평범한 사람들의 비범한 용기과 희생으로 이루어낸 승리였다. 그 평범한 봉오동의 첫 번째 영웅이 박승길이었고, 두 번째가 이화일이었다. 이화일은 내가 범도에서 '대장급 분대장'이라고 한 분대장이었다.

홍범도 장군이 소설 <범도>의 주인공이 될 수 있었던 것은 그가 주인공의 자리를 양보할 줄 아는 주인공이었기 때문이었다.

내가 소설 <범도>를 쓰기로 작정했던 것은 16년 전, 만주에서였다. 나의 아버지가 유년을 보냈던 만주의 이야기를 짧게 써보려고 찾아온 곳이 만주였다. 아버지는 내게 자주 '나는 열네 살 때 혼자서 만주를 오갔다. 솜이불 한 채만 사서 가면 왕복기차비가 나왔다'는 말을 내게 하곤 했다. 그러나 나는 한 번도 아버지의 말을 귀담아 듣지 않았다. 세상의 아들들이 다 그렇듯이 아버지 인생에 아무 관심이 없었다. 남의 이야기는 쓰려고 취재·조사하고, 열심히 인터뷰했으면서 정작 내 아버지 이야기는 흘려들었다. 뒤늦게 철이 들어 노트 하나를 장만해 인터뷰를 시작했지만, 몇 번 하지 못하고 돌아가셨다.

아버지를 떠나보낸 다음 그 노트를 들고 아버지가 사셨다는 만주에 찾아오게 되었다. 서간도 유하현이었다. 마침 창설 100주년을 앞둔 신흥무관학교가 문을 열었던 곳이었다. 나는 그 서간도에 이어 바로 여기 봉오동과 청산리전투 전적지가 있는 북간도를 답사하면서 전율하기 시작했다.

전율은 충격과 부끄러움으로 이어졌다. 이토록 대단했던 항일무장투쟁사를 지금까지 어떻게 이토록 철저하게 지우고 덮어버릴 수 있었을까. 우리 문학은 이토록 눈물겹게 아름다운 사람들의 이야기를 외면하고 지금까지 대체 무엇을 써온 것일까.

어떤 인간의 이야기를 어떻게 다루어야 하는지를 가르치며 살아온 나를 한없이 부끄럽게 만드는 사람들의 이야기가 내게 말을 걸어왔다. 어떤 기억의 보살핌도 받지 못한 채 사라져서는 안 될 사람들의 이야기가 나를 붙들었다. 나는 여기 만주에서 우리 역사가 지워버리고, 우리 문학이 외면한 사람들의 이야기를 쓰기로 작정했다. 마치 전혀 없었던 것처럼 취급되어온 항일무장투쟁사를, 소설로 쓴 '항일무장투쟁사 교과서'를 만들고 싶었다.

그러나 소설 <범도>의 주인공이 처음부터 이 봉오동에서 빛나는 승리를 거둔 영웅으로 알려진 홍범도 장군은 아니었다. 나는 10년 가까이 이 소설을 쓰기 위해 조사와 취재를 하면서 몇 번이나 주인공을 바꾸어가며 집필에 착수했으나 번번이 실패했다.

내가 선택했던 다른 주인공들도 그 한 사람 한 사람만 놓고 보면 모두 역사적으로 대단한 사람들이었고, 주인공으로서의 손색없이 매력적인 인물들이었다. 하지만 누구도 항일무장투쟁사 전체를 관통하면서, 그 투쟁에 뛰어들었던 사람들이 대체 어떤 사람이었는지 총체적으로 보여줄 수는 없었다.

오직, 항일무장투쟁사를 일관되게 보여주면서 항일무장투쟁에 뛰어들었던 사람들이 어떤 인간들인지 보여줄 수 있다는 사실을 깨닫는 데 10년이 걸린 셈이다. 나는 홍범도를 위대한 장군으로 그릴 생각이 조금도 없었다. 나는 홍범도를 통해서 한 시대의 가치가 어떻게 새롭게 출현하고, 그 가치가 어떻게 낡은 가치를 돌파하면서 자신의 길을 가는지를 알고 싶었다. 홍범도를 주인공으로 선택하고 나서야 비로소 내가 이 소설을 끝까지 써낼 수 있었던 것은 그가 항일무장투쟁사의 주인공이면서도 주인공이 아니었기 때문이다.

평범했던 사람들의 비범한 용기와 희생으로 얻은 승리

소설로 쓴 항일무장투쟁 교과서 <범도>의 주인공에게는 다른 소설에서는 전혀 필요치 않은 주인공의 자격 하나가 더 필요했다. 주인공의 자리를 양보할 줄 아는 주인공만이 이 소설을 주인공이 될 수 있었다. 혼자서 주인공 다 해먹는 그런 주인공은 이 소설의 주인공이 될 수 없었다. 만주와 연해주, 태항산에서 이름도 남기지 못하고, 시신도 남기지 못한 채 사라진 수많은 항일무장투쟁 전사들을 주인공으로 만들어줄 줄 아는 주인공만이 이 소설의 주인공이 될 수 있었다.

홍범도는 무엇보다 다른 사람을 주인공으로 만들어 줄줄 아는 주인공이었다. 홍범도는 소설 <범도>의 수많은 주인공을 만든 장본인인 동시에 그들이 얼마나 근사한 주인공들이었는지를 증언하는 관찰자이며 서술자다. 그래서 이토록 긴 대하소설을 1인칭 시점으로 견뎌내는 것이 가능했다. 그가 아닌 다른 누가 이 대하 서사를 1인칭으로 홀로 감당해낼 수 있겠는가.

홍범도가 처음 포수들을 규합해 창설한 항일연합포연대의 총대장이 홍범도였던가. 오로지 평생을 포수로 살아온, 포수 아닌 무엇도 해본 적이 없고 포수 아닌 무엇도 되어보려 한 적이 없는 원로 포수 임창근을 총대장으로 세웠던 사람이 홍범도였다.

여기 봉오동전투의 총사령관도 사람들이 흔히 생각하는 것처럼 홍범도가 아니었다. 대한민국의 이름으로 수행한 첫 전쟁의 첫 전투였던 봉오동전투의 총사령관 자리를 최진동에게 기꺼이 양보하고 1군 사령관으로 내려가 싸운 인물이 홍범도였다. 홍범도는 그렇게 임창근과 최진동을, 최재형과 리범진을, 김수협과 진포를, 김숙경과 장진댁을, 은희 금희를, 안국환과 김종천을, 차이경과 여연, 류진철, 한상호, 전홍태... 신포수를 주인공으로 만들고, 그들이 주인공의 자격이 있음을 보증하는 증인이 됨으로써 비로소 <범도>는 완성될 수 있었다.

여기 봉오동전투의 진정한 영웅도 홍범도가 아님을, 최진동도 아님을 보여준 사람이 홍범도였다. 봉오동에서 우리가 기억해야 할 이름들은 자신의 이름을 감춘 최운산과 김성녀며, 박서양과 길선주며, 박승길과 이화일이며, 봉오동 주민들이었음을 증명하는 사람이 홍범도였다.

독립군 승첩
독립군 승첩봉오동전투 승전을 다룬 상해판 1920.6.22. 독립신문 기사독립신문



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