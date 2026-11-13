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11월 8일 홍콩 이스트카오룽 문화센터에서 열린 2026 미래과학대상 시상식 및 음악회.
11월 8일 홍콩 이스트카오룽 문화센터에서 열린 2026 미래과학대상 시상식 및 음악회.자료사진

2026년 11월 8일, 홍콩 동구룡문화센터에 화려한 레드카펫이 깔리고 축하 음악회가 열렸습니다. 주인공은 영화배우도, 아이돌 스타도, 수조 달러의 기업가치를 자랑하는 빅테크 최고경영자도 아니었습니다. 평생을 연구실에서 보낸 과학자들이었습니다. 이날 생명과학상을 받은 장훙(张宏) 교수는 수상 소감에서 특별한 사람에게 감사를 전했습니다.

"우리는 연구에 바빠 결혼식도 올리지 못하고 혼인신고만 한 채 살아왔습니다. 31년을 함께한 오늘에야 아내와 함께 이 레드카펫을 걸었습니다." 아내에게 전한 이 짧은 인사는 행사장 중계를 지켜보던 이들의 마음을 울렸습니다. 스포트라이트 없이 수십 년간 기초 연구에 매진해 온 과학자와 그 곁을 지킨 가족에게 사회가 최고의 예우를 다한 것입니다.


같은 시기 미국의 분위기는 사뭇 달랐습니다. 월가에서는 AI 투자 거품을 둘러싼 논쟁이 거세지고 있었습니다. 엔비디아가 투자한 기업들이 다시 엔비디아의 칩을 구매하는 순환금융 구조에 대한 우려가 커졌고, AI 산업의 상징적 인물이었던 젠슨 황 엔비디아 최고경영자는 사생활 관련 논란과 대중국 반도체 거래를 둘러싼 조사 속에 11월 12일 사임했습니다.

태평양을 사이에 두고 한쪽에서는 기술자들의 우상이었던 기업가가 불명예스럽게 물러나고, 다른 한쪽에서는 과학자에게 레드카펫을 깔아주고 있었던 것입니다. 물론 이것만으로 미국과 중국의 과학기술 문화를 단순 비교할 수는 없습니다. 미국 역시 세계 최고의 기초과학 생태계를 갖춘 나라입니다. 다만 올해 홍콩의 장면은 오늘날 우리가 누구에게 박수를 보내고, 어떤 성취를 사회의 영광으로 기억해야 하는지 생각하게 합니다.

과학자를 우대하는 나라, 과학자가 되라고 장려하는 나라

11월 8일 홍콩 이스트카오룽 문화센터에서 열린 2026 미래과학대상 시상식 및 음악회.
11월 8일 홍콩 이스트카오룽 문화센터에서 열린 2026 미래과학대상 시상식 및 음악회.자료사진

미래과학대상(Future Science Prize)은 2016년 과학자와 기업가들이 공동으로 설립한 민간 과학상으로 중국 본토와 홍콩, 마카오, 타이완을 포괄합니다. 국적에 관계없이 이 지역에서 이룬 탁월한 기초과학 성과를 평가해 왔으며, 2027년부터는 수상 범위를 전 세계로 확대할 계획입니다.생명과학, 물질과학, 수학·컴퓨터과학 세 분야에서 탁월한 기초연구 성과를 낸 과학자에게 각각 100만 달러(한화 약 13억 4000만 원)의 상금을 수여합니다.

올해로 설립 10주년을 맞았습니다. 지금까지 49명의 과학자가 수상했으며, 조성된 기금은 1억 달러(한화 약 1340억 원)를 넘어섰습니다. 이 상의 특별함은 단순히 상금 규모에 있지 않습니다. 과학자가 연구 결과를 산업화해 얼마를 벌었는지가 아니라, 인류가 이해하지 못했던 자연의 원리를 얼마나 새롭게 밝혀냈는지를 평가한다는 데 있습니다.

올해 행사에는 1000명 이상이 현장을 찾았고, 청소년들도 과학자들의 수상을 지켜봤습니다. 시상식은 음악회로 이어졌으며, 젊은 연주자들이 과학자들에게 경의를 표했습니다. 연구 성과를 축하하는 자리에 음악과 예술을 결합하고 과학자를 문화적 존경의 대상으로 세운 것입니다. 이는 단순한 과학 진흥 행사를 넘어 다음 세대에게 과학자가 어떤 존재인지를 보여주는 사회적 의식에 가깝습니다. 적어도 이 무대에서는 과학자가 그 어느 직업보다 빛나는 주인공이었습니다.

노벨상 수상자부터 AI 연구자까지, 과학의 경계를 허물다

11월 8일 홍콩 이스트카오룽 문화센터에서 열린 2026 미래과학대상 시상식 및 음악회.
11월 8일 홍콩 이스트카오룽 문화센터에서 열린 2026 미래과학대상 시상식 및 음악회.자료사진

11월 6일부터 9일까지 열린 미래과학대상 주간 행사는 홍콩과학관, 홍콩과학기술대학교, 홍콩대학교 등을 중심으로 진행됐습니다. 전 세계 과학자 100여 명이 참여한 프로그램은 그 범위부터 인상적입니다. 2025년 노벨화학상 수상자인 오마르 야기는 지속가능 소재를, 2010년 노벨물리학상 수상자인 안드레 가임은 물리학의 새로운 가능성을 논의했습니다. 생명과학 분야에서는 스티브 호바스가 노화의 후성유전학적 원리를 설명했고, 물리학 분야에서는 광자와 원자를 이용한 양자컴퓨팅이 다뤄졌습니다.

AI 분야에서는 텐센트의 야오순위, 피지컬 AI 연구자 런사오칭, AI 기반 신약 개발 연구자들이 참여했습니다. 이들을 잇는 핵심 의제는 과학의 융합입니다. 과거에는 물리학, 화학, 생물학, 수학이 각기 다른 연구 방법을 발전시켜 왔다면, 이제는 AI가 이들 학문을 연결하는 공통의 연구 도구로 부상하고 있습니다. 특히 눈길을 끈 것은 'AI 시대에 과학 연구는 어떻게 진화해야 하는가'라는 토론이었습니다. AI가 새로운 수학적 증명을 찾아내고, 과학적 가설을 생성하며, 실험까지 설계하는 시대에 과학적 발견의 공로를 누구에게 돌려야 하느냐는 질문입니다.

100만 달러의 상금은 어떤 과학자들에게 돌아갔나

올해 세 명의 수상자는 AI 산업의 화려한 스타가 아닙니다. 오랫동안 하나의 문제를 파고들며 새로운 학문적 토대를 만든 연구자들입니다. 생명과학상의 장훙은 세포가 불필요한 단백질과 소기관을 분해하고 재활용하는 자가포식(Autophagy) 현상을 연구했습니다. 특히 다세포 생물에서 작동하는 독특한 자가포식 메커니즘을 규명한 공로를 인정받았습니다.

물질과학상의 자오둥위안(赵东元)은 나노미터 크기의 정교한 기공을 가진 메조다공성 소재 연구를 개척했습니다. 이 연구는 에너지, 촉매, 환경, 바이오의료 분야에서 새로운 소재를 설계하는 기반이 됐습니다.

수학·컴퓨터과학상의 위안신이(袁新意)는 산술기하학의 난제를 해결하는 새로운 이론을 구축했습니다. 특히 아라켈로프 기하학의 산술적 풍부성 이론을 창안하고, 이를 균일 보골로모프 추측과 균일 모르델 추측에 적용한 성과를 인정받았습니다. 이들의 공통점은 연구의 가치가 단기간의 수익으로 측정되지 않는다는 점입니다.

장훙은 수상 소감에서 어린 시절 시골집에서 공부할 때 곁을 밝혀주던 외할아버지의 등잔불을 회상했습니다. 작은 선충을 연구해 온 오랜 시간과 연구팀의 노력을 이야기하며, 자신은 혼자가 아니라 동료들을 대표해 이 자리에 서 있다고 말했습니다. AI 시대에 오히려 이런 연구가 더욱 중요해지는 이유가 있습니다. 모델이 강력해질수록 그 방향을 이끌어 갈 미래의 인재가 더욱 필요하기 때문입니다.

야오순위가 제시한 AI의 진화, 도구에서 과학자로

11월 8일 홍콩 이스트카오룽 문화센터에서 열린 2026 미래과학대상 시상식 및 음악회.
11월 8일 홍콩 이스트카오룽 문화센터에서 열린 2026 미래과학대상 시상식 및 음악회.자료사진

11월 7일 오후 열린 인공지능 세션은 미래과학대상 주간의 핵심 프로그램 중 하나였습니다. 중국 AI의 대부로 불리는 칭화대학교 장야친(张亚勤)이 좌장을 맡았고, 중국 AI의 젊은 리더인 텐센트 수석 AI 과학자 야오순위(姚顺雨)가 '도구, 에이전트, 그리고 도구를 만드는 에이전트'를 주제로 발표했습니다. 야오순위는 AI for Science가 세 단계로 진화하고 있다고 설명했습니다.

첫 단계는 알파폴드처럼 특정 과학 문제를 해결하는 전문 모델입니다. 두 번째는 범용 언어모델이 검색, 코딩, 계산 등의 도구를 활용해 문제를 해결하는 에이전트입니다. 세 번째는 에이전트가 필요한 도구와 소프트웨어, 모델까지 직접 만들어내는 단계입니다.

이 변화의 본질은 AI가 인간이 설계한 도구를 사용하는 수준을 넘어, 문제 해결에 필요한 수단까지 스스로 개발하는 방향으로 나아간다는 것입니다. 미래의 연구실에서는 AI 에이전트들이 가설 수립, 논문 탐색, 계산, 실험 설계, 결과 분석을 분담할 수 있습니다. 로봇과 결합하면 이러한 작업은 실제 물리적 실험으로까지 확장될 수 있습니다.

그러나 자동화된 연구 결과가 곧 과학적 발견을 의미하지는 않습니다. 연구의 재현성과 검증 가능성, 새로운 지식의 중요성을 평가하는 과정은 여전히 필수적입니다. AI가 연구 속도를 높이는 시대일수록 무엇이 발견할 가치가 있는지 판단하는 과학자의 통찰은 더욱 중요해집니다. 텐센트 HY모델을 이끄는 수장이기에 그의 목소리는 더욱 설득력이 있었습니다.

장야친의 날카로운 질문, AI의 진짜 해자는 어디에 있는가

이날 가장 흥미로운 대목은 장야친과 야오순위의 대담이었습니다. 장야친은 최신 AI 모델의 기술적 우위가 불과 3~6개월 사이에 뒤바뀔 수 있다는 점을 지적했습니다. 그렇다면 OpenAI, 앤트로픽, 딥시크, 텐센트 같은 기업들이 장기적으로 고객을 붙잡아 둘 수 있는 경쟁력은 어디에 있느냐는 질문이었습니다.

야오순위의 답변은 명확했습니다. AI의 경쟁 장벽은 모델 자체보다 제품 계층에 있다는 것입니다. 그는 위챗을 예로 들었습니다. 사용자의 일정, 사회적 관계, 생활 습관을 이해하는 AI라면 반드시 세계 최고의 모델을 쓰지 않더라도 경쟁력 있는 서비스를 제공할 수 있습니다. 경쟁자가 더 뛰어난 모델을 개발하더라도 사용자가 누구인지, 무엇을 원하는지, 어떤 상황에 놓여 있는지 알지 못한다면 같은 경험을 제공하기 어렵습니다.

또 하나의 핵심은 신뢰입니다. AI가 질문에 답하는 수준을 넘어 항공권을 예약하고, 결제하고, 업무를 처리하기 시작하면 사용자의 개인정보와 실행 권한을 위임받아야 합니다. 이때 신뢰는 추상적인 브랜드 이미지가 아니라 서비스가 작동하기 위한 조건이 됩니다.

장야친은 모델이 결국 범용 상품이 된다면 앤트로픽의 천문학적인 기업가치도 다시 평가받을 수 있다는 농담을 던지기도 했습니다. 물론 모델의 경쟁력이 사라진다는 뜻은 아닙니다. 고성능 추론, 안전성, 비용 효율은 여전히 중요합니다. 그러나 모델 성능이 빠르게 평준화될수록 고객과의 접점, 독자적인 데이터, 사용자 맥락, 실제 업무를 수행하는 에이전트가 더 지속적인 경쟁우위를 만들어 낼 가능성이 높습니다.

AI 시대, 한국에 찾아온 기회의 시간

최근 한국 AI 산업계에서도 에이전트가 화두입니다. 동시에 AI의 신뢰와 보안이 중요한 사회적 쟁점으로 떠오르고 있습니다. 이는 한국의 산업 생태계 역시 미국, 중국과 같은 시간대에서 AI 혁명을 겪고 있다는 의미입니다.

그런데 지금 미국은 AI 버블 논쟁 속에서 잠시 속도를 점검하고 있고, 중국은 과학기술과 산업 생태계를 결합하며 가속페달을 밟고 있습니다. 어쩌면 지금이 한국에는 귀중한 기회일 수 있습니다. 한국은 미국이나 중국에 비해 산업과 시장의 규모가 작지만, 역설적으로 그것이 강점이 될 수 있습니다.

정부와 산업, 지역사회와 자영업 현장이 상대적으로 긴밀하게 연결되어 있어 AI 신뢰 인프라를 구축하고, 데이터를 정제하며, 효율적인 시스템을 설계하기에 유리하기 때문입니다. 나아가 AI가 무엇을 대신할 것인가를 넘어, AI와 함께 어떤 사회를 만들어 갈 것인가라는 질문에 구체적인 답을 찾아갈 수도 있습니다.

이를 위해 필요한 것은 GPU와 데이터센터에 대한 투자만이 아닙니다. 기초과학의 토대를 더욱 단단히 다지고, AI 시대에 걸맞은 인재를 길러 내며, 과학자와 연구자가 존중받는 문화를 만드는 일입니다. 홍콩 미래과학대상에서 중국이 과학자들을 위해 깔아 준 레드카펫이 충격으로 남는 이유가 여기에 있습니다. 그것은 단순한 예우가 아니라 한 사회가 미래를 누구에게 맡기고 있는지를 보여주는 상징이기 때문입니다.

대한민국은 풍부한 천연 자원 없이도 사람의 지식과 기술, 끈기와 신뢰로 세계적인 산업국가로 성장했습니다. AI 시대에도 그 저력을 이어 가지 못할 이유가 없습니다. 우리는 자원이 부족했을 뿐, 인재가 부족한 나라는 아니었으니까요.

○ 미래과학대상 공식 홈페이지
https://www.futureprize.org/en/index.html?lang_switch=1
덧붙이는 글 임선영 씨는 중국 칭화대 전산언어학 석사를 마친 중국경제전문가이며 <중국경제 미래지도> <중국AI 미래지도>의 저자입니다. 이 글은 본인의 페이스북에도 올렸습니다.
#미래과학대상 #중국AI미래지도
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