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11월 8일 홍콩 이스트카오룽 문화센터에서 열린 2026 미래과학대상 시상식 및 음악회.11월 7일 오후 열린 인공지능 세션은 미래과학대상 주간의 핵심 프로그램 중 하나였습니다. 중국 AI의 대부로 불리는 칭화대학교 장야친(张亚勤)이 좌장을 맡았고, 중국 AI의 젊은 리더인 텐센트 수석 AI 과학자 야오순위(姚顺雨)가 '도구, 에이전트, 그리고 도구를 만드는 에이전트'를 주제로 발표했습니다. 야오순위는 AI for Science가 세 단계로 진화하고 있다고 설명했습니다.첫 단계는 알파폴드처럼 특정 과학 문제를 해결하는 전문 모델입니다. 두 번째는 범용 언어모델이 검색, 코딩, 계산 등의 도구를 활용해 문제를 해결하는 에이전트입니다. 세 번째는 에이전트가 필요한 도구와 소프트웨어, 모델까지 직접 만들어내는 단계입니다.이 변화의 본질은 AI가 인간이 설계한 도구를 사용하는 수준을 넘어, 문제 해결에 필요한 수단까지 스스로 개발하는 방향으로 나아간다는 것입니다. 미래의 연구실에서는 AI 에이전트들이 가설 수립, 논문 탐색, 계산, 실험 설계, 결과 분석을 분담할 수 있습니다. 로봇과 결합하면 이러한 작업은 실제 물리적 실험으로까지 확장될 수 있습니다.그러나 자동화된 연구 결과가 곧 과학적 발견을 의미하지는 않습니다. 연구의 재현성과 검증 가능성, 새로운 지식의 중요성을 평가하는 과정은 여전히 필수적입니다. AI가 연구 속도를 높이는 시대일수록 무엇이 발견할 가치가 있는지 판단하는 과학자의 통찰은 더욱 중요해집니다. 텐센트 HY모델을 이끄는 수장이기에 그의 목소리는 더욱 설득력이 있었습니다.이날 가장 흥미로운 대목은 장야친과 야오순위의 대담이었습니다. 장야친은 최신 AI 모델의 기술적 우위가 불과 3~6개월 사이에 뒤바뀔 수 있다는 점을 지적했습니다. 그렇다면 OpenAI, 앤트로픽, 딥시크, 텐센트 같은 기업들이 장기적으로 고객을 붙잡아 둘 수 있는 경쟁력은 어디에 있느냐는 질문이었습니다.야오순위의 답변은 명확했습니다. AI의 경쟁 장벽은 모델 자체보다 제품 계층에 있다는 것입니다. 그는 위챗을 예로 들었습니다. 사용자의 일정, 사회적 관계, 생활 습관을 이해하는 AI라면 반드시 세계 최고의 모델을 쓰지 않더라도 경쟁력 있는 서비스를 제공할 수 있습니다. 경쟁자가 더 뛰어난 모델을 개발하더라도 사용자가 누구인지, 무엇을 원하는지, 어떤 상황에 놓여 있는지 알지 못한다면 같은 경험을 제공하기 어렵습니다.또 하나의 핵심은 신뢰입니다. AI가 질문에 답하는 수준을 넘어 항공권을 예약하고, 결제하고, 업무를 처리하기 시작하면 사용자의 개인정보와 실행 권한을 위임받아야 합니다. 이때 신뢰는 추상적인 브랜드 이미지가 아니라 서비스가 작동하기 위한 조건이 됩니다.장야친은 모델이 결국 범용 상품이 된다면 앤트로픽의 천문학적인 기업가치도 다시 평가받을 수 있다는 농담을 던지기도 했습니다. 물론 모델의 경쟁력이 사라진다는 뜻은 아닙니다. 고성능 추론, 안전성, 비용 효율은 여전히 중요합니다. 그러나 모델 성능이 빠르게 평준화될수록 고객과의 접점, 독자적인 데이터, 사용자 맥락, 실제 업무를 수행하는 에이전트가 더 지속적인 경쟁우위를 만들어 낼 가능성이 높습니다.최근 한국 AI 산업계에서도 에이전트가 화두입니다. 동시에 AI의 신뢰와 보안이 중요한 사회적 쟁점으로 떠오르고 있습니다. 이는 한국의 산업 생태계 역시 미국, 중국과 같은 시간대에서 AI 혁명을 겪고 있다는 의미입니다.그런데 지금 미국은 AI 버블 논쟁 속에서 잠시 속도를 점검하고 있고, 중국은 과학기술과 산업 생태계를 결합하며 가속페달을 밟고 있습니다. 어쩌면 지금이 한국에는 귀중한 기회일 수 있습니다. 한국은 미국이나 중국에 비해 산업과 시장의 규모가 작지만, 역설적으로 그것이 강점이 될 수 있습니다.정부와 산업, 지역사회와 자영업 현장이 상대적으로 긴밀하게 연결되어 있어 AI 신뢰 인프라를 구축하고, 데이터를 정제하며, 효율적인 시스템을 설계하기에 유리하기 때문입니다. 나아가 AI가 무엇을 대신할 것인가를 넘어, AI와 함께 어떤 사회를 만들어 갈 것인가라는 질문에 구체적인 답을 찾아갈 수도 있습니다.이를 위해 필요한 것은 GPU와 데이터센터에 대한 투자만이 아닙니다. 기초과학의 토대를 더욱 단단히 다지고, AI 시대에 걸맞은 인재를 길러 내며, 과학자와 연구자가 존중받는 문화를 만드는 일입니다. 홍콩 미래과학대상에서 중국이 과학자들을 위해 깔아 준 레드카펫이 충격으로 남는 이유가 여기에 있습니다. 그것은 단순한 예우가 아니라 한 사회가 미래를 누구에게 맡기고 있는지를 보여주는 상징이기 때문입니다.대한민국은 풍부한 천연 자원 없이도 사람의 지식과 기술, 끈기와 신뢰로 세계적인 산업국가로 성장했습니다. AI 시대에도 그 저력을 이어 가지 못할 이유가 없습니다. 우리는 자원이 부족했을 뿐, 인재가 부족한 나라는 아니었으니까요.https://www.futureprize.org/en/index.html?lang_switch=1