서울중앙지방법원

한덕수 전 국무총리가 지난 1월 21일 오후 서울중앙지방법원 형사합의33부(재판장 이진관 부장판사) 심리로 진행된 선고공판에서 판결을 선고를 듣고 있다.'조희대 대법원'의 책임 방기로 한덕수 전 국무총리 석방이 초읽기에 들어간 가운데, 이진관 부장판사의 판단에 관심이 집중됩니다. 한 전 총리는 내란 혐의 외에 헌법재판관 미임명·지명 의혹으로 기소돼 있는데, 그 재판을 이진관 재판부가 맡고 있어서입니다. 만약 이 부장판사가 한 전 총리 구속기간 만료인 오는 20일 이전에 추가 구속영장을 발부하면 석방은 막을 수 있습니다.다만 1심 선고가 30일로 예정돼 있는데 사전에 구속 여부를 결정할 수 있느냐는 쟁점은 남아있습니다. 일각에선 대법원 전원합의체가 19일 전원합의 기일을 마친 뒤 당일 선고를 내릴 수 있다는 전망이 나오지만 가능성은 낮아 보입니다.법조계에서는 이진관 재판부의 선고 전 구속 결정 여부에 의견이 갈리는 분위기입니다. 현재까지는 이 부장판사가 선고를 앞둔 시점에 한 전 총리 구속영장을 발부하기는 쉽지 않다고 보는 견해가 다수입니다. 선고가 며칠 남지 않았는데 재판부가 사실상 판결에 대한 심증을 드러내기는 어려울 것이라는 게 가장 큰 이유입니다.법원은 선고기일이라는 절차를 통해 유무죄와 그에 따른 구속·불구속 여부를 가리는데, 재판부가 이를 먼저 공개하면 선고의 의미가 없어진다는 주장입니다. 실제로도 법원에서 선고 날짜가 정해진 상황에서 사전에 피고인을 구속시킨 사례는 거의 없는 것으로 알려집니다.소수이긴 하지만 이진관 재판부가 구속 결정을 내릴 수 있다는 관측도 있습니다. 우선 법적으로는 전혀 문제가 없다는 점입니다. 재판부는 재판 진행 도중이라도 필요하다고 판단하면 얼마든지 법정 구속을 할 수 있습니다. 물론 이번 한 전 총리 재판의 변론이 종결된 상태이긴 하지만 선고 이전까지는 모든 재판이 진행 중이라고 볼 수 있어 문제가 될 소지가 없다는 주장입니다.한 전 총리의 경우 사안의 중대성이 크다는 점도 고려 요인이 될 수 있습니다. 한 전 총리는 내란 중요임무종사 혐의로 2심에서 징역 15년을 선고받은 중범죄자입니다. 대법원이 지난 8월 전원합의체에 회부하지 않았다면 이미 대법원 판결이 내려져 실형을 살고 있을 가능성이 높습니다. 이런 내란 중범죄자가 대법원 재판이 늦어진다는 이유로 풀려나 거리를 활보하는 것을 납득할 국민은 많지 않습니다.한 전 총리는 이진관 재판부가 맡은 헌법재판관 미임명·지명 사건에서도 징역 5년의 중형이 구형된 상태입니다. 만약 한 전 총리가 석방되면 출석에 불응할 가능성도 배제할 수 없습니다. 선고날에는 피고인이 반드시 출석하도록 돼있는데 한 전 총리가 법정에 나오지 않는다면 재판 일정에 차질이 생길 수밖에 없습니다. 이진관 재판부로서는 원활한 재판 진행을 위해서라도 한 전 총리 신병을 확보해 둘 필요성은 있습니다.이 부장판사는 한 전 총리 내란 사건 1심 재판장이었다는 점에서도 인연이 있습니다. 이 부장판사는 지난 1월 한 전 총리 내란 1심에서 특검 구형보다 높은 징역 23년을 선고했습니다. 당시 이 부장판사는 한 전 총리를 향해 "계엄이 성공할지도 모른다는 생각에 의무와 책임을 끝내 외면하고 오히려 그 일원으로 가담했다"고 강도 높게 질책했습니다. 계엄을 막은 주역으로 '국민의 용기'를 언급하면서는 울먹이는 듯한 모습도 보였습니다. 그런 한 전 총리가 2심에서 징역 15년으로 감형되더니 이젠 구속기간 만료로 풀려날 상황에 놓였습니다.당초 한 전 총리에 대한 추가 구속영장 발부를 요청할 계획이 없었던 내란 특검도 입장을 바꿨습니다. 내란 특검팀은 지난 12일 한 전 총리 석방에 대한 우려를 담은 의견서를 이진관 재판부에 제출했습니다. 석방될 경우 1심 선고기일 등 향후 재판 출석에 영향을 미칠 수 있다고 밝혔습니다. 사실상 이진관 재판부에 한 전 총리가 석방되기 전에 구속영장을 발부해달라고 요청한 셈입니다.특검은 별도로 대법원에 석방이 되더라도 주거 제한 등 일정한 조건을 붙여야 한다는 의견을 냈습니다. 한 전 총리가 석방된다면 책임은 대법원에 있으니 법원이 결자해지하라는 주장입니다.