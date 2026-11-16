남소연

최민희 더불어민주당 의원이 국회에서 취재 중인 언론사 기자들 사진을 지인·지지자가 있는 단체대화방에 올리며 '하이에나 떼들'이라고 비하한 사실이 확인된 11일 최 의원이 국회 문화체육관광위원회 전체회의에 참석한 후 승강기에 올라 있다.기자는 원래 사랑 받기 어려운 직업이라고 생각한다. 그것이 그 직업이 가진 운명일지도 모른다. 기자는 발생한 사건과 사고를 단순히 액면 그대로 보도하는 사람이 아니다. 어떤 일이 왜 발생했고 무엇이 문제인지 짚어야 한다. 즉 비판적 관점과 이를 뒷받침할 취재가 필수다.그러다 보면 사람들이 숨기고 싶어 하는 부정이나 과오를 밝혀내는 것도 필요하게 된다. 특히 권력자에 대해서 더욱 그렇다. 이 말은 정치인, 기업인, 고위공직자 등 힘을 가진 사람의 입장에서 기자는 달가운 존재가 아니라는 뜻이 된다. 솔직히 내가 저 그룹에 속하는 사람이라면, 기자를 보면 짜증이 나지 반갑지는 않을 것이다. 게다가 기자의 비판적 관점이 선명할수록 가지고 있는 논조와 입장이 부각될 수밖에 없는데, 그에 동의하지 않는 사람의 미움을 받기도 딱 좋다.아무튼 그런 이유로 한국에서 기자는 그리 환영받지 못하는 직업군에 속한다. 기자를 부르는 유명한 멸칭까지 있을 정도이니 말 다했다. 물론 직업의식이나 실력이 터무니없이 함량 미달이라 욕을 먹는 기자도 있다. 나는 시민단체에서 일하며 기자들이 취재차 한 연락을 종종 받곤 했는데, 성실함과 매너 있는 태도로 감탄을 하게 만드는 기자도 있었지만 욕이 나오게 한심하고 불량한 기자도 분명 있었다. 그런 사람이 쓰는 기사가 제대로일 리도 만무하다. 또한 인터넷 시대의 도래 이후 별의별 언론사가 난립하며 기상천외한 보도를 이어가기도 했다.그럼에도 분명히 말할 수 있는 건 다른 직업과 기자는 근본적인 차이가 있다는 사실이다. 어느 업계든 이상한 회사에서 이상하게 일을 하면 욕을 먹는다. 기자는 멀쩡한 회사에서 일을 잘해도 욕을 먹기 좋다. 앞서 언급한 직업의 성격 때문이다.측은한 마음이 들긴 한다. 다른 것도 아니고 대중을 향해 입바른 소리를 했다고 욕을 먹는 기자들을 볼 때는 더욱 그렇다. 하지만 사람들에게 '우리 기자들 불쌍합니다, 욕 적당히 하세요'라고 할 수도 없는 노릇이다. 사실 나도 이 칼럼을 연재하며 종종 메일로 욕을 먹는데 그러려니 넘겨버린다. 나는 칼럼을 통해 내가 할 말을 했다. 그렇다면 그 글을 읽은 사람도 나에게 할 말은 하는 것은 공평하다. 도를 넘는 협박이나 모욕이 아니라면 어느 정도의 험한 말은 수용하는 게 낫다. 적어도 나는 그렇게 생각한다.다만 일반적인 대중이 하듯 기자를 대해서 안 되는 사람들이 있다. 앞서 언급한, 기자가 반갑지 않을 '권력자'들이다. 이들이 기자를 사랑하고 아껴줄 필요까진 없다. 그러나 기자라는 직업인들 자체에 대한 반감이나 악감정을 드러내는 건 곤란하다. 그런 의미에서 언급하지 않을 수 없는 인물이 있다. 바로 최민희 더불어민주당 의원이다. 가장 최근의 일부터 살펴보자. 최 의원은 자신의 지지자들이 모인 모바일 단체대화방에 국회 사진·영상 기자들이 모여 취재하는 모습을 찍어 올리며 "하이에나 떼들"이라 비하하고 "어떻게든 이간 영상을 찍으려 저러고 있습니다"라며 취재활동을 폄훼하는 발언을 했다.이 메시지 내용은 결국 외부로 알려졌다. 그러자 최민희 의원은 '폐쇄톡방'에 사진을 올리고 느낌을 적었는데 그게 '유출'이 되는 일이 있었고, 과한 표현에 사과한다는 내용의 SNS 게시물을 올렸다. 그냥 가까운 사람끼리 하던 이야기였는데 그게 밖으로 새버렸으며, 모욕하려는 의도는 없었지만 미안하다는 뜻일까. 납득이 되지 않는 사과였다. 그리고 수백 명이 모여있는 대화방에서 한 말이 외부로 퍼지지 않으리라 생각했다는 것도 상식 밖의 해명이다. 이에 최 의원은 별도 기자회견을 통해 다시금 사과를 전했지만 그 또한 사과보다는 변명과 회피의 비율이 더 높아 보였다.