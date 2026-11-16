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최민희 더불어민주당 의원이 국회에서 취재 중인 언론사 기자들 사진을 지인·지지자가 있는 단체대화방에 올리며 '하이에나 떼들'이라고 비하한 사실이 확인된 11일 최 의원이 국회 문화체육관광위원회 전체회의에 참석한 후 승강기에 올라 있다.
최민희 더불어민주당 의원이 국회에서 취재 중인 언론사 기자들 사진을 지인·지지자가 있는 단체대화방에 올리며 '하이에나 떼들'이라고 비하한 사실이 확인된 11일 최 의원이 국회 문화체육관광위원회 전체회의에 참석한 후 승강기에 올라 있다. 남소연

기자는 원래 사랑 받기 어려운 직업이라고 생각한다. 그것이 그 직업이 가진 운명일지도 모른다. 기자는 발생한 사건과 사고를 단순히 액면 그대로 보도하는 사람이 아니다. 어떤 일이 왜 발생했고 무엇이 문제인지 짚어야 한다. 즉 비판적 관점과 이를 뒷받침할 취재가 필수다.

그러다 보면 사람들이 숨기고 싶어 하는 부정이나 과오를 밝혀내는 것도 필요하게 된다. 특히 권력자에 대해서 더욱 그렇다. 이 말은 정치인, 기업인, 고위공직자 등 힘을 가진 사람의 입장에서 기자는 달가운 존재가 아니라는 뜻이 된다. 솔직히 내가 저 그룹에 속하는 사람이라면, 기자를 보면 짜증이 나지 반갑지는 않을 것이다. 게다가 기자의 비판적 관점이 선명할수록 가지고 있는 논조와 입장이 부각될 수밖에 없는데, 그에 동의하지 않는 사람의 미움을 받기도 딱 좋다.


아무튼 그런 이유로 한국에서 기자는 그리 환영받지 못하는 직업군에 속한다. 기자를 부르는 유명한 멸칭까지 있을 정도이니 말 다했다. 물론 직업의식이나 실력이 터무니없이 함량 미달이라 욕을 먹는 기자도 있다. 나는 시민단체에서 일하며 기자들이 취재차 한 연락을 종종 받곤 했는데, 성실함과 매너 있는 태도로 감탄을 하게 만드는 기자도 있었지만 욕이 나오게 한심하고 불량한 기자도 분명 있었다. 그런 사람이 쓰는 기사가 제대로일 리도 만무하다. 또한 인터넷 시대의 도래 이후 별의별 언론사가 난립하며 기상천외한 보도를 이어가기도 했다.

그럼에도 분명히 말할 수 있는 건 다른 직업과 기자는 근본적인 차이가 있다는 사실이다. 어느 업계든 이상한 회사에서 이상하게 일을 하면 욕을 먹는다. 기자는 멀쩡한 회사에서 일을 잘해도 욕을 먹기 좋다. 앞서 언급한 직업의 성격 때문이다.

대중이 하듯 기자를 대해선 안 되는 사람이 있다

측은한 마음이 들긴 한다. 다른 것도 아니고 대중을 향해 입바른 소리를 했다고 욕을 먹는 기자들을 볼 때는 더욱 그렇다. 하지만 사람들에게 '우리 기자들 불쌍합니다, 욕 적당히 하세요'라고 할 수도 없는 노릇이다. 사실 나도 이 칼럼을 연재하며 종종 메일로 욕을 먹는데 그러려니 넘겨버린다. 나는 칼럼을 통해 내가 할 말을 했다. 그렇다면 그 글을 읽은 사람도 나에게 할 말은 하는 것은 공평하다. 도를 넘는 협박이나 모욕이 아니라면 어느 정도의 험한 말은 수용하는 게 낫다. 적어도 나는 그렇게 생각한다.

다만 일반적인 대중이 하듯 기자를 대해서 안 되는 사람들이 있다. 앞서 언급한, 기자가 반갑지 않을 '권력자'들이다. 이들이 기자를 사랑하고 아껴줄 필요까진 없다. 그러나 기자라는 직업인들 자체에 대한 반감이나 악감정을 드러내는 건 곤란하다. 그런 의미에서 언급하지 않을 수 없는 인물이 있다. 바로 최민희 더불어민주당 의원이다. 가장 최근의 일부터 살펴보자. 최 의원은 자신의 지지자들이 모인 모바일 단체대화방에 국회 사진·영상 기자들이 모여 취재하는 모습을 찍어 올리며 "하이에나 떼들"이라 비하하고 "어떻게든 이간 영상을 찍으려 저러고 있습니다"라며 취재활동을 폄훼하는 발언을 했다.

이 메시지 내용은 결국 외부로 알려졌다. 그러자 최민희 의원은 '폐쇄톡방'에 사진을 올리고 느낌을 적었는데 그게 '유출'이 되는 일이 있었고, 과한 표현에 사과한다는 내용의 SNS 게시물을 올렸다. 그냥 가까운 사람끼리 하던 이야기였는데 그게 밖으로 새버렸으며, 모욕하려는 의도는 없었지만 미안하다는 뜻일까. 납득이 되지 않는 사과였다. 그리고 수백 명이 모여있는 대화방에서 한 말이 외부로 퍼지지 않으리라 생각했다는 것도 상식 밖의 해명이다. 이에 최 의원은 별도 기자회견을 통해 다시금 사과를 전했지만 그 또한 사과보다는 변명과 회피의 비율이 더 높아 보였다.

최민희 의원의 행동은 분명 '적대적'이다

최민희 더불어민주당 최고위원이 지난 10월 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
최민희 더불어민주당 최고위원이 지난 10월 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.남소연

최민희 의원의 언론을 향한 부적절한 행동은 이번이 처음이 아니다. 익히 알려져있기에 간략히 언급하자면, 더불어민주당 전당대회가 한창이던 지난 8월 최민희 의원의 보좌관들이 오마이TV 촬영팀의 카메라를 보며 촬영 내용을 지켜보거나 사진을 찍고 심지어 카메라를 가로막는 소위 '카틀막' 사태가 있었다. 다른 것도 아니고 언론의 취재 행위를 방해했던 셈인데, 최민희 의원은 이에 대해 상급자로서 사과와 재발 방지를 약속하기는커녕 오히려 보좌진을 두둔하는 변명이나 자신은 그 자리에 없었다는 식의 책임 회피성 발언을 늘어놓았다.

본인이 직접 저지른 일도 있다. 최 의원이 생중계 중인 오마이TV 카메라를 직접 들여다보는가 하면, 현장에 있던 기자를 '조선일보 쪽 출신 오마이뉴스 기자'라 지목해 SNS에 올리며 사실상 좌표 찍기를 행한 사건도 전당대회 당시에 벌어졌다. (관련 기사: 최민희 후보는 왜 오마이TV 카메라를 들여다봤나 https://omn.kr/2jcsu)

지난해에는 국회 과학기술방송통신위원회(과방위) 국정감사 현장에서 자신에 대해 비판적인 보도를 한 MBC의 보도본부장과도 마찰이 있었다. 최민희 의원은 해당 보도에 문제를 제기하는 자신의 질문에 보도본부장이 답변을 피하자 국정감사장에서 그를 퇴장시켜 버렸다. (관련 기사: 보도본부장 퇴장 비판 MBC에, 최민희 "국힘 행태는 지적 못하면서..." https://omn.kr/2fqrs) 그나마 이건 추후에 사과라도 했지만 '카틀막' 사태에 대해선 아직 공개적인 사과도 없다.

물론 최민희 의원이 특정 언론의 특정 보도에 불만을 가질 순 있다. 그리고 언론이 최민희 의원과 관련된 이슈를 다루는 데 있어 완벽하지 않았을 수 있고 그래서 본인에게 억울함이 있을 수도 있다. 그렇다면 해당 보도가 왜 문제이고 억울한지 구체적인 사실을 들어 조목조목 따지면 된다. 그게 아니라 언론의 카메라를 막는 일을 비호하거나, 특정 기자를 지목하며 사실상 사이버 불링을 유도하거나, 국정감사장에서 자신에게 비판적인 보도를 한 방송사 보도본부장을 퇴장시키는 건 언론사에 대한 '적대를 드러내는' 행동으로밖에 보이지 않는다.

언론이 누구의 창구인지 기억하라

최민희 의원은 정치인으로서 해선 안 되는 행동을 했다. 대부분의 언론은 미디어 기업이지만 동시에 이 사회와 권력을 감시하고 사실과 정보, 문제의식을 전달하는 점에서 막중한 공적 책무를 가지고 있다. 언론사를 운영하고 기자로 활동하는 것에 까다로운 조건과 높은 윤리성이 요구되는 것은 그래서이다.

특히 언론은 평범한 시민들이 정치와 권력을 보는 창구이기도 하다. 평범한 일상을 사는 사람들이 매번 국회와 정부, 기업들을 직접 감시할 수 없다. 그래서 직업인으로서 언론인들이 그 일을 하는 것이다. 허울만 좋은 이야기가 아니냐고? 이건 매우 실질적이다. 간담이 서늘할 예를 들어보겠다. 만일 2024년 12월 3일 새벽에 주요 언론사의 카메라들이 국회로 뛰어가지 않았다면, 현장을 생중계하고 기록을 남기지 않았다면 각자의 집에 있던 평범한 시민들은 과연 무슨 일이 있었는지 정확하게 파악할 수 있었을까.

정치인과 고위공직자 등 권력자들은 무엇보다도 언론의 역할과 기능 때문에라도 언론을 존중해야 한다. 언론사의 카메라 뒤에는 그리고 취재하는 기자의 뒤에는 다름 아닌 시민들이 있기 때문이다. 정치인들에게 언론인을 사랑하고 아끼라는 게 아니다. 하지만 언론 본연의 역할 수행을 가로막거나 무분별한 적의를 드러내선 안 된다. 그건 카메라 뒤에 있는 '시민'에 대한 존중이 완벽히 결여된 행동이기 때문이다. 기억하라. 언론이 누구의 창구인지. 그래서 그 끝에 결국 누가 있는지.
#최민희 #더불어민주당 #카틀막 #언론 #기자
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