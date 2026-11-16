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2026 우승
2026 우승2026년 우승은 예상을 뛰어넘는 저력을 과시한 언더독 삼성 라이온즈의 것이었다.삼성 라이온즈

1982년, 출범한 한국프로야구의 강력한 우승후보는 두말할 것 없이 삼성 라이온즈였다. 현대와 대우가 야구단 창단을 포기한 마당에 삼성은 야구판에서 마땅한 비교대상조차 없는 독보적인 큰 손이었고, 연고지 대구는 그 이전 10여 년간 가장 많은 국가대표 선수들을 배출한 한국 야구의 중심지였기 때문이다. 과연 넘쳐나는 선수들 중 고르고 골라 넉넉한 연봉을 쥐어주며 구성한 라이온즈의 선수 진용은 국가대표팀과 큰 차이가 없었다.

하지만 그 해 우승은 중하위권 정도의 전력으로 예상되던 OB 베어스에 돌아갔다. 자신감이 지나쳤던 삼성의 시행착오들도 좀 있긴 했지만, 무엇보다도 OB가 미국에서 데려온 투수 박철순이 상상 이상의 위력을 발휘한 것이 결정적이었다. 한 해 동안 겨우 80경기를 치르던 과도기의 리그에서 혼자 24승을 만들어낸 슈퍼에이스의 힘은 절대적이었다.


1984년에는 라이온즈와 나머지 팀들의 전력차가 더욱 컸다. 김시진과 김일융이라는, 원년 박철순을 능가하는 위력의 선발투수를 두 명이나 보유하고 있었고 각각 파괴력과 정교함의 상징적인 이름이던 강타자 이만수와 장효조를 중심으로 한 타격의 힘도 독보적이었다. 심지어 전기리그를 우승하며 일찌감치 한국시리즈 출전권을 확보한 라이온즈는 비교적 만만한 롯데 자이언츠를 한국시리즈의 맞상대로 고르는 여유까지 부릴 수 있었다. 하지만 모두가 알다시피 그 해 우승팀은 롯데 자이언츠였다. 최동원이라는 또 한 명의 슈퍼에이스가 한국시리즈 5경기에 나와 4승을 책임지는, 도저히 예상하기 어려웠던 승부수에 가로막힌 탓이었다.

다른 모든 구단들에 언젠가 닿기 위해 끝없이 걸어가야 할 목표가 우승이라면, 삼성에게만은 의미가 좀 달랐다. 당연히 가졌어야만 할 것이고 그것도 아주 압도적이고 여유롭고 신사적으로 가져야만 할 영광이었으며, 이루지 못했다는 이유만으로 온갖 비난과 조롱을 감수해야 하는 난감한 문제였다. 다른 팀들이 '꼴찌'로 떨어졌을 때 마주하게 되는 것보다도 더 쓰라린 '준우승'의 수모를 당한 뒤, 삼성은 더 근본적인 해결책을 찾기로 했다. 한두 경기의 승패는 현장의 감각과 운에 어느 정도 맡길 수밖에 없더라도 한 단계 위의 전력을 구축하고 체계적으로 강화해나가는 것은 기업의 힘으로 가능하리라는 판단에 따른 것이었다.
경산볼파크
경산볼파크1986년 2월에 착공해 1987년 6월 준공한 삼성 라이온즈의 2군 훈련장 경산 볼파크는 경기도 이천의 베어스파크와 더불어 한국 프로야구에서 '육성'의 역사를 상징한다. 부상자 대기소 정도로 인식되던 2군은 OB와 삼성의 육성선수 교류전을 시작으로 정식 리그로 발전할 수 있었다. 오늘날까지 이어지는 삼성과 두산 두 구단의 저력은 그런 뿌리에서 나온다.삼성 라이온즈

베로비치 캠프

1985년 2월 28일부터 3월 13일까지, 한국 프로야구단 최초로 삼성이 미국으로 건너가 플로리다 베로비치의 LA 다저스 훈련 캠프에서 진행한 원정 전지훈련은 그 상징적인 사건이었다. 한 발 앞선 일본이 아니라 한 시대를 앞선 미국으로부터 직접 야구 기술을 전수 받자는 시도였고, 야구가 시작된 곳에서 야구의 본질을 찾아보려는 노력이었다.

2루에서 병살 처리하는 동작 시범을 보이는데, 이미 은퇴한 지 한참 된 치코 페르난데스의 몸놀림이 김성래보다도 빠르더라고.

당시 동행했던 원로 야구지도자 박용진 감독의 회상이다. 1932년생으로 다저스와 메츠 등에서 활약한 뒤 1963년을 끝으로 은퇴한 치코는 당시 삼성의 김영덕 감독보다도 나이가 많은 50대의 몸이었지만, 20대 청년 김성래가 따라가기 어려웠다는 얘기다. 단순한 몸 관리와 운동능력의 문제가 아니라 군더더기 없는 동작 그리고 본질에 집중하는 플레이의 차이였다.

단순히 기술만의 문제가 아니야. 이 동작을 왜 하는지, 그래서 무엇에 집중해서 어떻게 해야 하는지 생각하게 했어. 답이 아니라 질문을 던져준 거지. 삼성의 야구가 거기에서 시작됐어. 물론 그 짧은 기간 동안 기량이 갑자기 늘었다고 할 수는 없지만, 실제로 그 해부터 선수들이 야구를 생각하는 방식이나 팀이 함께 움직이는 방식이 확실히 달라졌어. (박용진)

투수를 담당한 레드 아담스, 타격 레오 포사다, 주루 모리 윌스도 마찬가지였고 지도를 총괄한 토미 라소다 감독의 관점도 일관됐다. 보름이 채 되지 않는 짧은 기간이었지만, 그 해의 캠프를 통해 라이온즈 선수들은 야구복을 입은 이래 상식처럼 답습해 오던 동작의 의미를 되짚어보기 시작했고, 지도와 훈련의 생산성이 폭발적으로 상승하기 시작했다.

다저스가 집대성한 이론서 <다저스의 길>(The Dodgers' Way)은 삼성 라이온즈의 첫 공식 매뉴얼로 자리 잡았고, 구단 운영 전반에서 다저스의 모범을 따라가는 토대가 됐다. 1987년에 경산에 2군 훈련장을 짓고 처음으로 일상적인 경기를 해나가는 체계적인 2군을 운영하기 시작한 것, 1990년에 대구 지역 최초의 리틀야구단을 만들어 강영식과 이정호 같은 유망주들을 키워낸 것도 다 같은 흐름 속에서 이루어진 일들이었다. 그렇게 라이온즈는 단순히 '좋은 선수들을 모아놓은 팀'에서 '좋은 선수가 더 좋은 선수로 성장하는 팀'으로 진화할 수 있었다.

1985, 가장 완벽한 우승

베로비치 캠프에서 돌아온 뒤 한 달 여 만에 개막한 1985년은 그런 삼성의 결기와 자신감으로 시작되고 마무리된 해였다. 그 해 라이온즈는 어떤 변수도 허락하지 않겠다는 각오로 질주했고, 전기리그와 후기리그를 모두 제패해 한국시리즈 자체를 취소해 버리며 이론의 여지가 없는 우승을 만들어냈다. 팀평균자책점은 3점이 채 되지 않았고 승률은 7할을 웃돌았다. 110경기를 치른 그 해에 2위 팀과의 경기차가 17.5였다. 어떤 의미에서는 한국프로야구 역사상 가장 절대적이고 완벽한 우승이었다.

그리고 그 해의 충격파는 삼성 라이온즈의 울타리 밖으로 번져 나갔다. 삼성이 확보한 확연한 기술적 우위를 극복하기 위한 각 구단의 처절한 노력 속에서 한국야구는 또 한 번의 전반적 성장을 이루기 시작한 것이다. 미국 유학을 다녀온 이광환 감독은 OB를 거쳐 LG에서 투수 분업을 뼈대로 하는 또 다른 선진 야구의 길을 제시했고, 김응용·김성근·김인식 감독 역시 나름의 조건 안에서 동기를 부여하고 숙련도를 끌어올리며 기술적 격차를 줄여나갈 비책을 찾아갔다. 또 한 세대를 지나 1990년대 후반부터는 일본 구단들과의 제휴를 통해 데이터 분석이 도입되었고 그 얼마 뒤에는 메이저리그에서 직접 활약했던 선수들이 건너와 실전을 통한 간접적 전수의 기회를 열기도 했다.

그렇게 자생적으로 뿌리내린 한국 야구는 재일동포들을 통해 가파른 기술적 성장을 이룬 뒤 미국 메이저리그 구단들로부터 받아들인 자양분을 통해 다시 한 단계 올라섰다. 특히 그 두 번째 도약 과정이 삼성 라이온즈의 1985년 첫 우승 과정에 크게 빚졌다는 사실은 기억할 만하다.
1985년 삼성 라이온즈 첫 우승
1985년 삼성 라이온즈 첫 우승1985년 삼성 라이온즈의 우승이 확정되는 순간, 동갑내기인 에이스 김시진과 주포 이만수가 부둥켜안고 있다. 기쁨과 희열보다 안도와 위로가 느껴진다는 점에서 독특한 우승 순간이다.삼성 라이온즈

삼성이 조금 더 일찍 우승했더라면

청룡과 베어스와 자이언츠와 타이거즈의 유니폼을 입고 1982년 개막전과 최종전 혹은 1984년 한국시리즈나 그 뒤의 기나긴 세월 동안 삼성 라이온즈에 치욕적인 패배를 안겼던 주역들 중 꽤 많은 이들이 입을 모아 이런 역설적인 이야기를 한다. "사실 삼성이 조금 더 일찍 우승을 했어야 한국 야구의 발전이 더 빨랐을지도 모른다". 삼성의 거듭된 불운이 모기업의 더 과감한 투자 의욕을 억눌렀다는 것이다.

그런데 조금 관점을 바꾸면, 이런 점을 아쉬워할 수도 있다. 그저 1985년의 절대적 우승을 우리가 그대로 인정하고 평가해줬다면 한국 야구의 발전이 더 빨랐을지도 모른다. 그래서 그 성공을 자축하고 그 영광을 길이 이어가겠다는 삼성의 의욕과 어떻게든 그 격차를 극복하겠다는 나머지 구단들의 투지에 동시에 불을 붙였다면, 투자와 시스템 구축과 기술적 노력에 대한 존중이 지금과는 다를 수도 있지 않았을까, 라고 말이다.

불행하게도 그 때는 물론이고 지금까지도, 사람들은 약속이라도 한 것처럼 1985년을 기억 속에서 지워버렸다. 무려 17년이 흘러간 2002년까지도 사람들은 삼성 라이온즈를 가리켜 '한국시리즈 우승을 한 번도 이루어내지 못 한 불운한 팀'이라고 부르다가, 굳이 시비 거는 이가 없을 때는 슬쩍 '한국시리즈'라는 말까지 생략한 채 '첫 우승에 목마른 팀'이라고 낙인 찍어버리곤 했다. 심지어 삼성 라이온즈의 팬들조차 1985보다는 2002에서 비교할 수 없는 울림을 느끼게 되고 말았다.

그 뒤 전기리그와 후기리그 우승팀을 따로 결정하던 제도가 한 시즌을 통틀어 순위를 매기는 방식으로 바뀌었고, 한국시리즈도 '왕중왕을 가리는' 승부에서 '한 시즌을 마무리하는 특별 이벤트'로 성격이 바뀌었다. 정규시즌에서 가장 좋은 성적을 얻은 팀이 이미 우승팀이기에, 새삼 시즌이 끝난 뒤 다시 4위와 3위가 싸워 이긴 팀이 2위와 싸우고, 거기서 이긴 팀이 우승 팀과 붙어서 가려낸 승자에게 새삼 우승이라는 칭호를 붙여줄 이유가 사라진 것이다. 하지만 여전히 야구팬들이 연도와 함께 떠올리는 것은 정규시즌이 아닌 한국시리즈 우승팀의 이름이다. 길면 이미 한 달 전부터 예상할 수 있었던 순위대로 정하는 것보다는, 짜릿한 마지막 승부의 순간에 결정되는 우승팀을 원하는 이들이 훨씬 많았기 때문일 수도 있다.

물론 그렇게 한국 프로야구는 '짜릿한 맛'을 키워왔고 그렇게 팬들을 매료시켰다. 그리고 한국프로야구는 절대강자가 존재하지 않고 아무리 가난하고 불비한 여건에서라도 선수들이 마음을 모으고 몸을 내던지면 우승 한 번쯤 못할 것도 없는 역동적인 리그로 성장해왔다. 그것은 그것대로 소중하고 그것대로 포기할 수 없는 매력이다. 하지만 기왕 대단한 투자와 각성과 노력으로 이룬 삼성의 1985년 빛나는 우승을 그 값어치만큼 인정해 주기만 했으면, 체계적 발전과 역동적 드라마가 공존하는 리그로 한 단계 올라설 수도 있지는 않았을까, 공상 속으로 한숨을 한 번 내쉬게 된다.

2026, 언더독 삼성의 승리

2026년 한국프로야구는 삼성 라이온즈의 한국시리즈 우승과 함께 막을 내렸다. 2위로 정규시즌을 마친 라이온즈는 3위 기아 타이거즈와 접전을 벌인 피곤한 몸으로 한국시리즈에 올랐고 1차전 초반부터 대량실점하며 0-8의 코너에 몰렸다. 하지만 그 경기 7회부터 7점을 내며 따라붙는 저력을 보이더니, 다음 날 2차전부터 4경기를 모두 이기며 통산 9번째 우승을 달성했다. 2026년의 삼성 라이온즈는 역설적이지만 강팀의 저력과 언더독의 투혼을 함께 보여줬고, 그렇게 21세기의 팬들에게 더 이상의 구김살 없는 희열을 안겨주었다.

하지만 그들의 역사를 기억하는 20세기의 팬들에게, 우리 모두 알고 있는 사실을 상기시키며 그 팀의 역사적 의미를 한 줄 덧붙여보고자 한다. 삼성의 승리가 한국 야구의 발전을 이끌었고, 삼성의 패배가 팬들을 끓어오르게 했다. 그렇게 그들은 이김으로써도 짐으로써도 한국 야구를 끌거나 밀었고, 그렇기에 지금의 승리에 한 점 거리낌 없는 기쁨을 누릴 자격이 충분하다, 라고.
#삼성라이온즈 #우승
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