삼성 라이온즈

1985년 삼성 라이온즈의 우승이 확정되는 순간, 동갑내기인 에이스 김시진과 주포 이만수가 부둥켜안고 있다. 기쁨과 희열보다 안도와 위로가 느껴진다는 점에서 독특한 우승 순간이다.청룡과 베어스와 자이언츠와 타이거즈의 유니폼을 입고 1982년 개막전과 최종전 혹은 1984년 한국시리즈나 그 뒤의 기나긴 세월 동안 삼성 라이온즈에 치욕적인 패배를 안겼던 주역들 중 꽤 많은 이들이 입을 모아 이런 역설적인 이야기를 한다. "사실 삼성이 조금 더 일찍 우승을 했어야 한국 야구의 발전이 더 빨랐을지도 모른다". 삼성의 거듭된 불운이 모기업의 더 과감한 투자 의욕을 억눌렀다는 것이다.그런데 조금 관점을 바꾸면, 이런 점을 아쉬워할 수도 있다. 그저 1985년의 절대적 우승을 우리가 그대로 인정하고 평가해줬다면 한국 야구의 발전이 더 빨랐을지도 모른다. 그래서 그 성공을 자축하고 그 영광을 길이 이어가겠다는 삼성의 의욕과 어떻게든 그 격차를 극복하겠다는 나머지 구단들의 투지에 동시에 불을 붙였다면, 투자와 시스템 구축과 기술적 노력에 대한 존중이 지금과는 다를 수도 있지 않았을까, 라고 말이다.불행하게도 그 때는 물론이고 지금까지도, 사람들은 약속이라도 한 것처럼 1985년을 기억 속에서 지워버렸다. 무려 17년이 흘러간 2002년까지도 사람들은 삼성 라이온즈를 가리켜 '한국시리즈 우승을 한 번도 이루어내지 못 한 불운한 팀'이라고 부르다가, 굳이 시비 거는 이가 없을 때는 슬쩍 '한국시리즈'라는 말까지 생략한 채 '첫 우승에 목마른 팀'이라고 낙인 찍어버리곤 했다. 심지어 삼성 라이온즈의 팬들조차 1985보다는 2002에서 비교할 수 없는 울림을 느끼게 되고 말았다.그 뒤 전기리그와 후기리그 우승팀을 따로 결정하던 제도가 한 시즌을 통틀어 순위를 매기는 방식으로 바뀌었고, 한국시리즈도 '왕중왕을 가리는' 승부에서 '한 시즌을 마무리하는 특별 이벤트'로 성격이 바뀌었다. 정규시즌에서 가장 좋은 성적을 얻은 팀이 이미 우승팀이기에, 새삼 시즌이 끝난 뒤 다시 4위와 3위가 싸워 이긴 팀이 2위와 싸우고, 거기서 이긴 팀이 우승 팀과 붙어서 가려낸 승자에게 새삼 우승이라는 칭호를 붙여줄 이유가 사라진 것이다. 하지만 여전히 야구팬들이 연도와 함께 떠올리는 것은 정규시즌이 아닌 한국시리즈 우승팀의 이름이다. 길면 이미 한 달 전부터 예상할 수 있었던 순위대로 정하는 것보다는, 짜릿한 마지막 승부의 순간에 결정되는 우승팀을 원하는 이들이 훨씬 많았기 때문일 수도 있다.물론 그렇게 한국 프로야구는 '짜릿한 맛'을 키워왔고 그렇게 팬들을 매료시켰다. 그리고 한국프로야구는 절대강자가 존재하지 않고 아무리 가난하고 불비한 여건에서라도 선수들이 마음을 모으고 몸을 내던지면 우승 한 번쯤 못할 것도 없는 역동적인 리그로 성장해왔다. 그것은 그것대로 소중하고 그것대로 포기할 수 없는 매력이다. 하지만 기왕 대단한 투자와 각성과 노력으로 이룬 삼성의 1985년 빛나는 우승을 그 값어치만큼 인정해 주기만 했으면, 체계적 발전과 역동적 드라마가 공존하는 리그로 한 단계 올라설 수도 있지는 않았을까, 공상 속으로 한숨을 한 번 내쉬게 된다.2026년 한국프로야구는 삼성 라이온즈의 한국시리즈 우승과 함께 막을 내렸다. 2위로 정규시즌을 마친 라이온즈는 3위 기아 타이거즈와 접전을 벌인 피곤한 몸으로 한국시리즈에 올랐고 1차전 초반부터 대량실점하며 0-8의 코너에 몰렸다. 하지만 그 경기 7회부터 7점을 내며 따라붙는 저력을 보이더니, 다음 날 2차전부터 4경기를 모두 이기며 통산 9번째 우승을 달성했다. 2026년의 삼성 라이온즈는 역설적이지만 강팀의 저력과 언더독의 투혼을 함께 보여줬고, 그렇게 21세기의 팬들에게 더 이상의 구김살 없는 희열을 안겨주었다.하지만 그들의 역사를 기억하는 20세기의 팬들에게, 우리 모두 알고 있는 사실을 상기시키며 그 팀의 역사적 의미를 한 줄 덧붙여보고자 한다. 삼성의 승리가 한국 야구의 발전을 이끌었고, 삼성의 패배가 팬들을 끓어오르게 했다. 그렇게 그들은 이김으로써도 짐으로써도 한국 야구를 끌거나 밀었고, 그렇기에 지금의 승리에 한 점 거리낌 없는 기쁨을 누릴 자격이 충분하다, 라고.