이인자

글로 어떻게 표현하지?황윤석이 도대체 누구냐고 묻는다면, 실은 나도 잘 몰랐다. 황윤석도서관을 알게 된 건 순전히 유현준 건축가 때문이다. 지난해 12월 문을 연 고창 황윤석도서관은 유현준 건축가가 종묘를 모티브로 설계한 건물이다. 독특한 건축미 덕분에 도서관 '덕후'들 사이에서도 입소문이 자자했다.황윤석을 모르고 고창으로 갈 수는 없었다. 이재 황윤석(1729~1791)은 조선 후기 호남을 대표하는 실학자이자 평생 기록을 통해 세상을 탐구했던 학자다. 우리가 잘 아는 실학자 정약용 선생보다 33년 먼저 태어났다. 열 살 무렵부터 세상을 떠나기 직전까지 50여 년간 써 내려간 일기 <이재난고>는 당대의 생활상과 사상을 촘촘히 담아낸 거대한 지식의 '타임캡슐'과도 같다고 했다.황윤석도서관의 번듯한 외관은 이미 수도 없이 찾아본 터였다. 고창 시내에 다다랐을 때는 내비게이션을 보지 않고도 왼쪽에 보이는 건물이 도서관임을 한눈에 알아챘다. 예상했던 대로였다. 외벽을 수놓은 나무 무늬 하나하나가 예사롭지 않았다.그런데 막상 실내로 들어서자 마음이 무거워졌다. 과연 이 도서관을 글로 제대로 표현할 수 있을까 하는 막막함 때문이었다. 아름다운 풍경을 만났을 때 카메라 앵글만으로는 도저히 담아낼 수 없어, 차라리 마음속에 고스란히 간직하자 싶을 때가 있다. 딱 그런 기분이었다. 저 근엄하면서도 현대적인 박공지붕의 선을, 처마 끝을 우람하게 받친 나무 기둥의 위용을 어떤 언어로 표현해야 할까.서가는 또 어떤가. 박공지붕의 기울기를 따라 설원처럼 반짝이는 흰색 서가가 수만 권의 책을 품고 있었다. 기어이 저 설원을 오르지 않고서는 못 배길 것 같았다. 책 한 권을 뽑아 들고 베이스캠프처럼 안락한 자리에 앉아 책장을 넘긴다면 얼마나 행복할까 싶었다.그런데 문득 의문이 생겼다. 100미터 달리기를 해도 좋을 만큼 긴 도서관인데(실제 길이는 92미터다), 폭은 어딘가 좁아 보였다. 설마 눈에 보이는 이 공간이 전부는 아니겠지 싶었다. 서가 사이의 빈틈을 따라 안쪽으로 들어가 보았다. 그러자 오색찬란한 어린이실이 나타났고, 계단을 따라 올라가니 다시 1층 규모만 한 또 다른 공간이 모습을 드러냈다. 완벽하게 숨겨져 있던 공간이었다.