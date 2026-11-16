▲청년 사제 지정환
1958년 사제품을 받고 이듬해 한국에 부임하기 직전 부모와 함께 찍은 사진.임실치즈마을
"정의가 환하게 빛날 때까지"
영국 런던대 어학당에서 1년간 영어와 한국어를 배운 뒤 1959년 12월 8일 천주교 전주지목구(1962년 전주교구로 승격)에 부임했다. 김이환 부주교가 지정환이라는 한국식 이름을 지어주었다. 본명 디디에의 첫 글자 '디'와 비슷한 발음의 성을 고르고 김이환의 마지막 글자를 땄다. 지 신부는 "정의가 환하게 빛날 때까지"라는 뜻이라고 풀이했다.
전주 전동성당 보좌신부를 거쳐 1961년 7월 부안성당 주임신부로 발령받았다. 그 시절 농촌에는 복음보다 아쉬운 게 밥이었다. 지 신부는 농사지을 땅이 없어 굶주림에 시달리는 농민들을 보다 못해 바닷물을 막아 농지를 만드는 일에 나섰다. 벨기에가 원조해 준 밀가루를 팔아 공사비에 보태가며 3년에 걸쳐 100정보를 개간했다. 100명에게 1정보(3000평)씩 나눠주었다.
희망을 안겨주고 보람도 느꼈으나 한국 풍토와 음식에 적응하지 못한 상태에서 너무 무리한 탓인지 병을 얻었다. 1963년 담낭 제거 수술을 받았다. 이후로 그는 '쓸개 빠진 놈'이라고 자처하는 우스개를 자주 늘어놓았다. 벨기에 가족 품에서 요양을 마치고 6개월 만에 건강한 모습으로 돌아왔다.
한국에 오자마자 달려간 곳은 부안이었다. 그러나 땅을 나눠받은 농민들은 모두 떠나고 없었다. 바다를 막아 조성한 간척지는 적어도 3년은 지나야 염분이 빠져 농사를 지을 수 있는데, 그새를 참지 못하고 땅을 저당 잡혀 술과 노름에 빠졌다가 고리대금업자들에게 헐값으로 넘긴 것이다. 실망을 넘어서 배신감마저 느꼈다. "다시는 한국인의 삶에 개입하지 않겠다"고 결심했다.
부안의 경험을 되풀이하지 않겠다고 다짐했으나…
1964년 6월 새로 맡은 곳은 임실성당이었다. 건강이 나빠진 지 신부가 편안하게 생활할 수 있도록 교구에서 비교적 조용하고 인구가 적은 곳으로 배려한 것이다. 지 신부는 부안에서 뼈아픈 경험을 겪은 터라 사제의 임무에만 충실하겠다고 거듭 다짐했으나 척박한 산골의 자연 환경에서 가난을 숙명처럼 여기며 사는 주민들을 보고 가만히 있을 수 없었다.
자활을 위해 청년들과 함께 신용협동조합을 만들었다. 성직자가 돈놀이한다고 손가락질하는 사람도 있었으나 고리대금업자에게 손을 벌려야 할 처지에 놓인 농민에게는 구원의 동아줄이었다. "당장 끼니를 때우기도 힘든데 무슨 저축이냐"며 타박하던 사람들에게도 비빌 언덕이 생겼다는 안도감과 남을 도울 수 있다는 자부심을 안겼다.