임실치즈마을

▲지정환 신부와 임실 청년들1966년 산양협동조합을 거쳐 1968년 임실치즈협동조합을 준비할 당시 임실 청년들과 찍은 사진이다. 가운데 앉아 있는 이가 지정환 신부다. 임실치즈마을

종교에도 구분을 두지 않았다. 목사와 스님도 끌어들여 조합원 집을 교차 방문하도록 했다. 신부가 빚쟁이로 비치면 성당 나오기를 꺼리다가 신앙마저 버릴 수 있기 때문이었다. 빚 갚기를 독촉할 일이 있으면 그는 개신교나 불교 신자를 찾고, 천주교 신자 집은 목사나 승려가 방문했다.



플라스틱 비눗갑에 탄생한 한국 최초의 치즈



지 신부에게는 부안에서부터 키우던 산양 두 마리가 있었다. 삼례성당의 오기순 신부에게서 얻은 것이었다. 오 신부는 이탈리아 유학 시절 산양유 먹는 법을 배워 귀국해서도 산양을 키우고 있었다. 당시 시골에서는 동물 젖을 먹는 일이 매우 드물었으나 환자 회복에 산양유가 좋다는 소문이 차츰 퍼지고 있었다.



지 신부는 풀밭이 많은 임실 야산에 소보다 훨씬 값이 싼 산양을 방목한 뒤 젖을 짜서 팔면 돈을 벌 수 있겠다는 생각이 들었다. 1966년 12명으로 산양협동조합을 조직한 뒤 산양을 분양했다. 그러나 기대와 달리 산양유는 한국인에게 익숙지 않아 잘 팔리지 않았다. 우유를 사 마시는 가정도 극히 드물던 시절이었다. 환자들의 수요만으로는 턱없이 부족했다.



고민 끝에 남아도는 산양유로 치즈를 만들기로 했다. 치즈는 분유나 버터 등 다른 유제품처럼 대형 시설이 필요한 것은 아니어서 벨기에의 농촌이나 산촌에도 치즈를 만드는 집이 많았다. 농민들은 듣도 보도 못한 치즈를 만들자는 말이 뜨악했으나 뾰족한 방법이 없으니 지 신부를 믿고 따르는 수밖에 없었다.



치즈에 문외한이던 지 신부는 책에 나온 대로 산양유에 응고제를 섞은 뒤 물기를 짜고 굳혔다. 졸이는 도구와 틀은 약탕기와 플라스틱 비눗갑으로 대신했다. 우여곡절 끝에 우리나라 최초의 치즈(임실치즈)를 만들어내는 데 성공했으나 판매는커녕 사람이 먹기도 힘든 조악한 제품이어서 돼지 먹이로 주고 말았다.



부모에게서 2000달러를 후원받아 1967년 공장을 지었다. 조합원들과 삽과 곡괭이를 들고 공장 뒤편 야산에 발효와 숙성을 위한 토굴도 팠다. 그러나 품질이 고르지 않아 상품화할 수 없었다. 실패를 거듭하다가 프랑스와 이탈리아 치즈 공장을 견학하고 기술자에게 제조법을 배워 와서 1969년 본격적인 생산에 나섰다. 이름은 정환치즈였다. 1969년 임실역전교회에 부임한 심상복 목사도 힘을 보탰다.



▲치즈 발효용 토굴1967년 임실읍 성가리 상성마을의 토굴 공사 현장. 지정환 신부가 조합원들과 함께 공장 뒤편의 야산에 삽과 곡괭이로 12m 길이의 토굴을 팠다. 임실치즈마을

당시 유제품은 정식으로 수입되지 않아 미군부대에서 흘러나오는 치즈가 밀거래로 유통되고 있었다. 임실 치즈는 외국인 전용 상점을 시작으로 판로를 넓힌 뒤 특급호텔 납품을 계기로 명성을 얻었다. 1970년대 들어서는 피자집도 하나둘씩 생겨나 수요가 늘어났다. 원유의 안정적인 공급을 위해 산양 대신 젖소를 키웠다.



이후로도 온갖 위기가 닥쳐왔다. 1994년 우루과이라운드 협상 타결로 외국산 치즈들이 쏟아져 들어오고 대기업들도 앞다퉈 치즈 생산에 뛰어들었다. 거센 파도와 소용돌이 속에서도 품질 하나만큼은 국내 최고라는 명성은 꿋꿋이 지켜냈다. 그러다 보니 지정환이라는 이름을 둘러싸고 상표권 분쟁이 불거지는가 하면 임실을 내세운 치즈 상품이 우후죽순처럼 등장하기도 했다.



반정부 인사로 낙인찍혀 추방 위기 넘겨



1974년 민청학련 사건이 일어났다. 유신 체제에 반대하는 재야인사, 종교인, 대학생 등이 내란을 선동했다는 죄목으로 체포돼 사형과 무기징역 등 중형을 선고받았다. 원주교구장 지학순 주교도 주요 가담자들을 도운 혐의로 구속되자 지정환 신부는 다른 신부들과 함께 석방 운동을 벌였다. 이때 지 신부가 경찰에 체포되는 사진이 외신으로 보도돼 벨기에 부모가 보고 깜짝 놀라는 일도 있었다.



▲체포되는 지정환 신부1974년 민청학련 사건 당시 지정환 신부가 지학순 주교 석방을 촉구하는 집회에 참가했다가 경찰에 체포되고 있다. 이 사진이 외신으로 보도돼 벨기에 부모가 보고 깜짝 놀랐다고 한다. 지정환피자

이듬해 서울 기독교회관에서 열린 기도회에서 미국인 조지 오글 목사가 인혁당 재건위원회 사건의 부당성을 폭로하는 글을 발표했다. 기도회에 참석한 지 신부는 오글 목사의 발표문을 전주로 가져와 한글로 번역한 뒤 수천 부를 찍어 서울 명동성당에서 배포했다.



블랙리스트에 적혀 있던 그의 이름은 추방 대상자 명단에까지 올랐다. 박정희 대통령은 "치즈 생산으로 농촌 발전에 헌신한 신부"라는 말을 듣고 즉각 추방 명령을 취소했다. 새마을운동을 한창 벌이던 시절이어서 농촌을 잘살게 만든 외국인 신부를 차마 쫓아낼 수 없었던 것이다.



1980년 5월 광주에서 비극이 일어났다는 소식이 들려왔다. 이미 계엄군이 시민군을 진압한 뒤였지만 가만히 있을 수 없었다. 실의에 빠진 시민들에게 우유라도 선물하고 싶었지만 광주로 향하는 도로가 차단된 상태여서 당국의 허락이 떨어지지 않았다. 출입 통제가 풀리자마자 트럭에 우유를 가득 싣고 광주의 병원들을 돌며 나눠줬다.



지 신부는 1970년대 초반부터 다발성 신경경화증을 앓았다. 중추신경계의 신경섬유를 둘러싼 피막이 손상되는 질병으로 몇 해 뒤에는 혼자서 걸을 수 없는 지경이 됐다. 1981년 벨기에로 돌아가 치료와 요양에 전념하다가 2년여 만에 휠체어를 탄 채 귀국했다. 1984년 전주교구 장애인 사목 지도신부로 부임해 중증 장애인을 위한 재활 공동체 무지개가족을 만들었다.



무지개가족은 혼자 골방에 틀어박혀 있던 중증 장애인을 세상으로 나오도록 하기 위한 것이었다. 처음에는 전주 인후동의 28평 전세 아파트에 4명의 장애인과 봉사자를 데리고 함께 살다가 전주 남노송동 천주교 사회복지회 사무실을 거쳐 완주군 소양면 해월리에 터전을 잡았다. 그는 "내가 아프게 됐으니 이제 그들의 고통을 함께 짊어질 수 있다"며 장애인을 위해 헌신했다.



임실 지씨 시조 됐으나 후손은 없어



지 신부는 치즈 산업 개척과 장애인 복지에 힘쓴 공로로 2002년 호암상을 받았다. 1억 원의 상금과 치즈 상표권 수익 등으로 기금을 마련해 2007년 무지개장학재단을 설립했다. 2016년 특별귀화를 통해 한국 국적을 얻었다. 임실 지씨 시조가 됐으나 후손은 없어 당대에 그쳤다. 2019년 4월 13일 선종해 전주시 치명자산 성직자 묘지에 안장됐다. 정부는 국민훈장 모란장을 추서했다.



▲'임실 치즈의 아버지'로 불린 고 지정환 신부의 장례 미사가 열린 16일 오전 전북 전주시 완산구 중앙성당에서 지 신부의 영정이 장지로 떠나고 있다. 2019.4.16 연합뉴스

지 신부는 치즈 공장 소유권과 운영권을 일찌감치 임실치즈축산업협동조합(현 임실치즈농협)으로 넘겼다. 1986년 준공된 임실읍 갈마리 제1공장에서는 피자치즈, 스트링치즈, 모짜렐라치즈를 생산하고, 2019년 가동을 시작한 인근 제2공장에서는 구워먹는 치즈, 포션치즈, 훈연치즈·요구르트를 만든다.



지 신부가 처음 치즈를 만들었던 임실읍 성가리 상성마을의 치즈공장은 전시장으로 꾸며졌다. 목장형 유가공 공방이 자리 잡았던 인근 금성리 화성마을은 임실치즈마을이 됐다. 2011년에는 임실군이 성수면 도인리에 임실치즈테마파크를 세웠다. 해마다 10월 테마파크와 임실읍 일원에서는 임실N치즈축제가 열린다.



▲치즈 만들기 체험임실읍 금성리 임실치즈마을을 방문한 관광객들이 치즈 만들기를 체험하고 있다. 임실치즈마을

#지정환 #임실치즈 #월드코리안 프리미엄 이희용의 월드코리안 이전글 죽기 직전에 완성된 '직지 대모'의 마지막 소원 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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1958년 사제품을 받고 이듬해 한국에 부임하기 직전 부모와 함께 찍은 사진.영국 런던대 어학당에서 1년간 영어와 한국어를 배운 뒤 1959년 12월 8일 천주교 전주지목구(1962년 전주교구로 승격)에 부임했다. 김이환 부주교가 지정환이라는 한국식 이름을 지어주었다. 본명 디디에의 첫 글자 '디'와 비슷한 발음의 성을 고르고 김이환의 마지막 글자를 땄다. 지 신부는 "정의가 환하게 빛날 때까지"라는 뜻이라고 풀이했다.전주 전동성당 보좌신부를 거쳐 1961년 7월 부안성당 주임신부로 발령받았다. 그 시절 농촌에는 복음보다 아쉬운 게 밥이었다. 지 신부는 농사지을 땅이 없어 굶주림에 시달리는 농민들을 보다 못해 바닷물을 막아 농지를 만드는 일에 나섰다. 벨기에가 원조해 준 밀가루를 팔아 공사비에 보태가며 3년에 걸쳐 100정보를 개간했다. 100명에게 1정보(3000평)씩 나눠주었다.희망을 안겨주고 보람도 느꼈으나 한국 풍토와 음식에 적응하지 못한 상태에서 너무 무리한 탓인지 병을 얻었다. 1963년 담낭 제거 수술을 받았다. 이후로 그는 '쓸개 빠진 놈'이라고 자처하는 우스개를 자주 늘어놓았다. 벨기에 가족 품에서 요양을 마치고 6개월 만에 건강한 모습으로 돌아왔다.한국에 오자마자 달려간 곳은 부안이었다. 그러나 땅을 나눠받은 농민들은 모두 떠나고 없었다. 바다를 막아 조성한 간척지는 적어도 3년은 지나야 염분이 빠져 농사를 지을 수 있는데, 그새를 참지 못하고 땅을 저당 잡혀 술과 노름에 빠졌다가 고리대금업자들에게 헐값으로 넘긴 것이다. 실망을 넘어서 배신감마저 느꼈다. "다시는 한국인의 삶에 개입하지 않겠다"고 결심했다.1964년 6월 새로 맡은 곳은 임실성당이었다. 건강이 나빠진 지 신부가 편안하게 생활할 수 있도록 교구에서 비교적 조용하고 인구가 적은 곳으로 배려한 것이다. 지 신부는 부안에서 뼈아픈 경험을 겪은 터라 사제의 임무에만 충실하겠다고 거듭 다짐했으나 척박한 산골의 자연 환경에서 가난을 숙명처럼 여기며 사는 주민들을 보고 가만히 있을 수 없었다.자활을 위해 청년들과 함께 신용협동조합을 만들었다. 성직자가 돈놀이한다고 손가락질하는 사람도 있었으나 고리대금업자에게 손을 벌려야 할 처지에 놓인 농민에게는 구원의 동아줄이었다. "당장 끼니를 때우기도 힘든데 무슨 저축이냐"며 타박하던 사람들에게도 비빌 언덕이 생겼다는 안도감과 남을 도울 수 있다는 자부심을 안겼다.