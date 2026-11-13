중앙일보

11월 13일 중앙일보 1면 기사.젠슨 황 엔비디아 CEO가 12일(현지시간) 자리에서 물러났다. 1993년 회사를 공동 창업한 지 33년 만이다. 잇단 불륜 의혹이 사임의 직접적인 계기가 됐는데 사임 직후에는 3번째 불륜 의혹 보도가 나왔다.엔비디아는 이날 젠슨 황이 CEO와 이사직에서 즉시 사임한다고 발표했다. 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡고 후임자를 물색한다. 엔비디아는 하비 존스 전 시놉시스 CEO를 이사회 의장으로 선임했다.회사는 사임 이유를 밝히지 않고, 발표문에는 젠슨 황의 공로에 감사한다는 문구만 담겼다.발단은 젠슨 황과 싱가포르 클라우드 업체 메가스피드의 전 임원 앨리스 황 간에 불륜 의혹이 있고, 미국 수사당국이 앨리스를 중국의 '정보 자산'으로 판단했다는 10월 29일 뉴욕타임스(NYT) 보도였다.젠슨 황은 8일 "아내에게 불충실했다"며 불륜을 인정했지만, NYT는 11일 젠슨 황이 킴벌리 파월 헬스케어 부문 부사장과도 혼외 관계를 맺었다는 후속 보도를 터뜨렸다.2008년 엔비디아에 입사한 파월은 2017년 부사장으로 승진해 회사의 의료 AI 플랫폼, 신약 개발 관련 전략을 총괄했다.NYT에 따르면, 두 사람이 지난 3월 캘리포니아주 새너제이에서 열린 엔비디아 연례 회의 중 애정 행각을 벌이는 장면을 한 목격자가 스마트폰으로 촬영하자 경호원들이 그를 따로 불러내 비밀유지 계약서에 서명할 것을 제안하는 일이 있었다.로이터는 12일 불륜 관계를 맺은 직원이 더 있다고 보도했다.엔비디아 이사회는 지난 8일 젠슨 황이 외국 정보기관의 공작 대상이 됐는지를 가리는 독립 조사에 들어가면서도 그에 대한 신뢰를 밝혔지만, 나흘 만에 입장을 바꿔 그를 해임했다.젠슨 황 스캔들로 시장은 크게 흔들렸다. 로이터에 따르면 이번 주에만 엔비디아의 시가총액이 약 6000억 달러 증발한 가운데 경쟁사 AMD와 브로드컴 주가는 각각 2%와 5% 올랐다.젠슨 황은 1993년 창업한 엔비디아를 게임용 그래픽 칩 회사에서 AI 반도체 1위로 키웠다. 가죽 재킷 차림으로 'AI 록스타'로 불린 그였지만 경영 과정에서 '1인중심 경영 체제'의 약점을 드러냈다는 평가가 나온다. 젠슨 황은 임원 수십 명에게서 직접 보고를 받았지만, 지분은 3.6%에 그쳤고 창업자 몫의 특별 의결권도 없었다고 한다.미국 민주당이 주도하는 미 의회가 젠슨 황을 불러 사실관계를 따지겠다는 입장이고, 황도 출석할 뜻을 밝힌 것으로 알려졌다.코레일이 AI 비서 앱 '피클'의 접근을 막았다. 사람 대신 열차표를 예매하는 자동화 프로그램을 차단한 것이다.코레일은 경향신문에 "공정하고 안정적인 승차권 예매 환경을 제공하기 위해 매크로(반복 작업을 자동으로 수행하는 프로그램) 차단 솔루션을 고도화하고 있다"고 밝혔다.피클은 미국 실리콘밸리에 본사를 둔 스타트업인데 당근과 정부24 등 국산 앱들과 연동이 가능해 국내에서 AI 비서 앱으로 인기를 끌고 있다.피클은 11일에는 "이제 피클이 카카오톡 대화방을 읽고, 나 대신 메시지를 보내줄 수 있다"고 공지했지만 카카오톡 연동 서비스를 하루 만에 중단했다. 카카오는 이용자 보호 관점에서 정책과 법령상 문제가 없는지 확인하겠다는 입장이다. 네이버는 제휴 업체에 한해 외부 AI의 접근을 허용하는 방안을 검토 중이다.AI 비서가 이용자를 대신해 플랫폼에 접속하고 각종 작업을 직접 수행하는 사례가 늘면서 AI 비서의 플랫폼 접근 범위를 어디까지 허용할 것인지를 놓고 기존 플랫폼 업체들과의 갈등이 불거지고 있다.미국 아마존은 메타의 AI 비서 '뮤즈'의 자사 쇼핑몰 접근과 대리 구매를 차단했고, 미국 유나이티드 항공도 AI 비서가 자사 웹사이트·앱 등에 접속해 항공권 예매를 못하게 하겠다고 밝혔다. 유나이티드 항공의 CEO 스콧 커비는 "솔직히 말해 또 다른 중개인을 만들고 싶지 않다"고 말했다.AI 비서가 사용자의 의도와 다르게 작동하는 사례도 속출하고 있다. 동아일보는 사람이 산부인과 예약 전화를 맡기자 AI 비서가 산후조리원 번호를 누른 사례를 소개했다. 그만하라는 사람의 요청에도 AI는 병원에 서너 번 더 전화를 걸었다고 한다.최근 국민건강보험공단 고객센터 노조는 AI 비서의 상담 요청을 거부하고 통화를 끝낼 권리를 보장해 달라고 공단에 요구했다.최경진 가천대 법학과 교수는 동아일보에 "AI 비서 자체의 설계 문제로 볼 수 있는 경우까지 약관으로 면책하려는 것은 문제의 소지가 있다"면서 "다만 처음부터 규제 일변도로 가기보다 AI 비서가 일으킬 수 있는 상황별로 해법을 찾아야 한다"고 말했다.유홍준 전 국립중앙박물관장이 부인 명의로 소유한 충남 부여군의 자택 담장을 문화재로 등록한 사실이 확인됐다. 조선일보가 국민의힘 조은희 의원실을 통해 확보한 당시 문화재 등록 추진 문서에 따르면 신청자는 유홍준 본인이었다.충남 부여의 '휴휴당(休休堂)'은 유홍준이 "제2의 고향인 부여에서 5일은 도시, 2일은 시골생활(5도 2촌)을 하겠다"며 지은 집이다. 이 집의 담장이 포함된 '반교 마을 옛 담장'은 유홍준이 문화재청장이었던 2006년 12월 국가등록 문화재 280호로 등록됐다. 휴휴당 완공 두 달 만의 일이었다. 등록 이듬해인 2007년부터 담장 정비·보수에 5억 920만원의 예산이 쓰였다.이 신문에 따르면, 유홍준은 여러 방송에서 "은퇴 후 이 집(휴휴당)에서 도시와 시골을 오가며 살겠다"고 소개했다. 휴휴당은 건축 당시 주택이었으나 2014년 건축물 용도가 창고로 바뀌었다. 이에 따라 현재는 주택으로 상시 거주할 수 없는 상태다.유홍준은 "전문가 조사를 거쳐 돌담길을 등록 문화재로 만든 것은 나의 업적이고 미담이며 개인적으로 이득을 본 것도 없다"고 말했지만, 용도 변경 이유를 묻는 질의에는 답하지 않았다.유홍준은 자신의 소장품을 국립중앙박물관에 '셀프 출품'한 것이 논란이 되자 사임 이틀을 앞두고 10월 19일 국정감사에서 자신의 유물을 바탕으로 추진되던 부여문화원에 기증하려던 작품이라고 해명했다.그러나 이용우 부여군수는 전임 군수 시절 400억원을 투입하려던 미술관 건립을 지난 7월 중단했다. 이용우는 "지난해 부여군 재정 자립도가 10%에 불과할 정도로 재정 여건이 어려워 하드웨어 사업을 구조조정할 필요가 있었다"고 밝혔다.유홍준은 2019년부터 세 차례 소장품 865점을 부여군에 기증했다. 평가액은 27억원이다.신문에 따르면, 부여군에는 별도 수장고가 없어 기증품은 부여 문화원 뒤편 컨테이너 2개와 건물 내 여직원 휴게실과 화장실에 쌓여 있었다.부여 문화원 관계자는 "미술관은 짓지 않기로 했지만 다른 방식으로 전시에 활용할 수 있도록 고민하고 있다"고 말했다.아동학대 논란을 빚은 한국민속촌 '귀신 참교육' 프로그램이 15일 막을 내린다. 민속촌은 논란 때문이 아니라 예정된 일정이라고 선을 그었다.'귀신 참교육'은 귀신으로 분장한 배우가 마을을 돌며 관람객과 즉석 상황극을 펼치는 프로그램이다. 부모가 "밥을 잘 안 먹어요"라며 자녀의 습관을 이야기하면 귀신이 "자꾸 그러면 잡아간다"며 겁을 주는 식이다.민속촌 유튜브 채널에 2일 올라온 영상은 9일 기준 800만 회 조회됐는데, 영상에는 아이가 울음을 터뜨리는 장면도 담겼다.그러나 한 방문객이 아이들이 심하게 무서워한다며 아동학대로 경찰에 신고해 논란이 커졌다. 용인시에도 국민신문고로 민원 9건이 접수됐고, 용인시는 9일 민속촌을 찾아 아동학대 판단 기준 등을 안내했다.용인시는 아동학대로 단정하기 어렵다는 입장이다. 용인시 관계자는 "법원 판결로 확정된 것도 아닌데 현 단계에서 제재를 가하기는 어렵다"고 말했다.민속촌은 프로그램이 9월 12일부터 11월 15일까지 야간 개장 기간에만 운영하기로 돼 있었다며 "최근 논란에 따른 조기 종료는 아니다"라고 밝혔다.민속촌 관계자는 경향신문에 "귀신교육 프로그램은 부모의 신청과 동의 아래 진행한 것"이라며 "너무 무서워할 경우 즉시 중단하는 등 내부 지침에 따라 운영했다"고 밝혔다.미국 남부 미시시피주에서 흑인 정치인이 연방 상원의원에 당선됐다. 노예제와 인종차별의 상처가 깊은 '딥 사우스'에서 약 145년 만에 나온 결과로, 공화당 텃밭이 흔들리고 있다는 신호로 읽힌다.11일(현지시간) 미 중간선거 개표 결과 민주당 스콧 콜롬 후보가 공화당 현역 신디 하이드스미스 상원의원을 꺾은 것으로 확정됐다. 개표율 99% 기준 득표율은 콜롬 49.2% 하이드스미스 48.7%로, 3일 투표 뒤 우편·잠정투표까지 8일간 집계한 끝에 승부가 갈렸다. 이곳은 도널드 트럼프 대통령이 2024년 대선에서 23%포인트 차로 이긴 지역이다.미시시피는 흑인 인구 비율이 37%로 50개 주 중 가장 높지만 1964년 KKK단이 민권운동가 3명을 살해한 '미시시피 버닝' 사건 등으로 인해 '인종차별 지역'이라는 악명이 깊었다.콜롬은 지방검사장 출신 흑인 법조인으로, 2022년 조 바이든 당시 대통령이 연방판사 후보로 지명했지만 하이드스미스의 반대로 무산된 적이 있어 이번 선거가 설욕전이기도 했다.미시시피에서 흑인 상원의원이 나온 것은 남북전쟁 재건기인 1870년 히럼 레블스와 1875년 블랜치 브루스 이후 처음이다. 두 사람은 주 의회 간접선거로 뽑혔기 때문에 주민 직선으로는 첫 사례다. 미국 민주당의 미시시피주 연방 상원의원 배출도 1982년 이후 44년 만이다.▲ 경향신문 = '손절' 황▲ 국민일보 = 사내 임원과도 불륜 드러나 궁지 몰린 젠슨 황 결국 사임▲ 동아일보 = AI 록스타 몰락하다▲ 서울신문 = 'AI 황제' 사라진 AI 생태계▲ 세계일보 = AI 황제의 추락… 젠슨 황, 엔비디아 CEO 사퇴▲ 조선일보 = 두번의 불륜, 무너진 황제▲ 중앙일보 = 젠슨 황 사임, AI 황제 추문으로 퇴장▲ 한겨레 = 33년 공든탑 뒤로… AI황제 불명예 퇴진▲ 한국일보 = 그가 없는 엔비디아, AI 돈줄 비상