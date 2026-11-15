▲
영화 <원 배틀 애프터 어나더> 스틸컷워너 브러더스 코리아㈜
'원 배틀 애프터 어나더'의 서사는 촘촘하고 복합적이지만 어렵지 않다. 혁명으로 세상을 바꿀 수 있다는 '프렌치 75'와 백인만이 세상을 구할 수 있다는 그림자 조직 '크리스마스 모험가 클럽'은 방향만 다를 뿐, 똑같이 극단적인 방법으로 쟁투한다. 그렇지만 영화는 이런 거대 헤게모니의 충돌보다 그 사이에 있는 개인의 욕망을 조명하며 시대의 아이러니를 다층적으로 그려내고 있다.
감독은 영화 속에서 트럼프를 직접 거론하지는 않지만, 여러 풍자를 통해 이곳이 트럼프의 미국임을 은연중에 드러낸다. 특히 밥이 세르지오의 차를 얻어 타고 그의 집으로 향하는 장면에서는 피식 웃음이 터져 나왔다. 밥은 MKU가 자신을 쫓는 이유를 말하며 과거 프렌치 75에서 '옳지 않은 짓'을 했다고 고백한다. 그러자 세르지오가 던진 한마디.
"넌, 나쁜 '옴브레'야."
'옴브레'는 스페인어로 '남자'를 의미한다. 그대로 해석하면 '나쁜 남자'라는 뜻이지만, 사실 이 말은 트럼프의 반이민정책을 상징하는 '밈'이다. 2016년 트럼프는 대선 토론에서 "이 나라에는 나쁜 옴브레들이 있다. 우리는 그들을 내쫓을 것이다"라고 말했다. 하지만 이 장면에서 '나쁜 옴브레'는 '무능한 백인인 줄 알았는데, 거친 녀석이었네'라는 뜻으로 풀이된다. 세르지오의 입을 빌려, 트럼프의 정책을 비튼 것이다.
이런 맥락은 지하 혁명조직 '프렌치 75'와 백인우월주의 엘리트 조직 '크리스마스 모험가 클럽'에서도 드러난다. 영화 속에 나오는 좌파의 이름은 모두 세련되고 낭만적이다. 도처에서 상징을 끌어와 그럴듯한 암호로 포장했다. 하지만 그런 그들의 진지함은 보는 이에겐 그저 유치할 뿐이다.
대척점에 존재하는 '크리스마스 모험가 클럽'은 기업가, 군인, 정치인들의 비밀 결사체다. 목적은 미국을 순혈 백인 국가로 만드는 것. 이들이 숭배하는 성인은 성 니콜라스, 즉 산타클로스다. 중년 이상의 백인 남자들이 모여서 진지하게 손을 모으며 '성 니콜라'를 외치는 모습은 유치함을 넘어 우스꽝스러움의 극치를 보여준다.
'크리스마스 모험가' 또한 트럼프를 떠올리게 한다. 트럼프는 좌파들이 크리스마스를 '해피 홀리데이'로 바꾸려 한다고 주장하며, 2016년 유세 내내 미국을 다시 '메리 크리스마스'라고 말하는 나라로 만들겠다는 레토릭을 사용했다.
이민자들을 단속하는 조직, MKU는 또 어떤가. 약자만 보면 그럴듯하지만, 막상 풀어 쓴 '인류연합'이라는 이름에는 실소가 터져 나온다. 그럼에도 트럼프의 미국과 오버랩되는 지점에서 이런 유머와 풍자는 잠시 웃음을 잃게 만들기도 한다.
MKU가 치킨 공장에 들이닥치고 거리의 시민들에게 폭력을 휘두르는 장면들은 왠지 어디서 본 듯 어색하지 않다. 2025년 우리 기업이 짓던 조지아 공장에서 한국인 노동자들이 줄줄이 체포되던 광경, 그리고 2026년 미니애폴리스에서 ICE 요원이 자국 시민을 총으로 쏜 순간이 고스란히 겹쳐 보이기 때문이다. 그 지점에 이르면 영화는 더 이상 허구가 아닌 현실로 다가온다.
밥이 세르지오와 헤어질 때, 그를 바라보며 '혁명 만세'라고 소리치는 모습도 인상적이다. 그 장면을 보며 나는 순간 무언가에 맞은 듯 머릿속이 얼얼해졌다. 한때 밥이 부르짖었던 혁명이 세르지오에게는 그저 살아남기 위한 일상이었구나. 그가 '제네시스'라고 부르는(매장 이름이기도 하다) 자신의 집에 갈 곳 없는 이민자들을 보호하며 견뎌낸 일상이 곧 저항이자 혁명이었던 것이다.
얼핏 극좌파를 향한 감독의 냉소로 보일 수도 있는 이 장면은 오히려 나에겐 '애정 어린 후회'로 다가왔다. 이건 한때 비슷한 생각과 행동을 가졌던 나 같은 사람만이 느낄 수 있는 감정일 게다. 혁명으로 현실을 뒤집을 수는 없지만, 그 꿈이 꼭 틀린 건 아니라는 '애정 어린 후회'.
미국을 차지한 멕시코 맥주
영화에서 맥주는 진정제다. 밥이 허둥대고 흥분할 때마다 세르지오는 맥주를 건넨다. 맥주에 들어있는 홉 때문일까. 대마에 절어있던 밥은 맥주를 마시면서 마음을 가라앉힌다. 캔 위로 보이는 이름은 '모델로'다. 흰색 라벨에 모델로가 있다면, 정체를 쉽게 알아챌 수 있다. 바로, '모델로 에스페시알(Modelo Especial)'이다.
모델로는 멕시코에 뿌리를 두고 있는 라거다. 멕시코 라거의 역사는 19세기 중반, 멕시코의 마지막 황제였던 막시밀리안 1세로부터 시작되었다. 오스트리아 제국 프란츠 요제프 황제의 동생이었던 막시밀리안은 나폴레옹 3세의 프랑스군을 등에 업고 멕시코 황제 자리에 올랐지만, 1867년 베니토 후아레스가 이끈 공화정 군대에 의해 처형당한 비운의 인물이다(관련 기사 : [맥주실록 32화] 사라진 오스트리아 맥주, 지구 반대편 멕시코에 살아있다 https://omn.kr/233vz
).