워너 브러더스 코리아㈜

▲영화 <원 배틀 애프터 어나더> 스틸컷 워너 브러더스 코리아㈜

'원 배틀 애프터 어나더'의 서사는 촘촘하고 복합적이지만 어렵지 않다. 혁명으로 세상을 바꿀 수 있다는 '프렌치 75'와 백인만이 세상을 구할 수 있다는 그림자 조직 '크리스마스 모험가 클럽'은 방향만 다를 뿐, 똑같이 극단적인 방법으로 쟁투한다. 그렇지만 영화는 이런 거대 헤게모니의 충돌보다 그 사이에 있는 개인의 욕망을 조명하며 시대의 아이러니를 다층적으로 그려내고 있다.



감독은 영화 속에서 트럼프를 직접 거론하지는 않지만, 여러 풍자를 통해 이곳이 트럼프의 미국임을 은연중에 드러낸다. 특히 밥이 세르지오의 차를 얻어 타고 그의 집으로 향하는 장면에서는 피식 웃음이 터져 나왔다. 밥은 MKU가 자신을 쫓는 이유를 말하며 과거 프렌치 75에서 '옳지 않은 짓'을 했다고 고백한다. 그러자 세르지오가 던진 한마디.



"넌, 나쁜 '옴브레'야."



'옴브레'는 스페인어로 '남자'를 의미한다. 그대로 해석하면 '나쁜 남자'라는 뜻이지만, 사실 이 말은 트럼프의 반이민정책을 상징하는 '밈'이다. 2016년 트럼프는 대선 토론에서 "이 나라에는 나쁜 옴브레들이 있다. 우리는 그들을 내쫓을 것이다"라고 말했다. 하지만 이 장면에서 '나쁜 옴브레'는 '무능한 백인인 줄 알았는데, 거친 녀석이었네'라는 뜻으로 풀이된다. 세르지오의 입을 빌려, 트럼프의 정책을 비튼 것이다.



이런 맥락은 지하 혁명조직 '프렌치 75'와 백인우월주의 엘리트 조직 '크리스마스 모험가 클럽'에서도 드러난다. 영화 속에 나오는 좌파의 이름은 모두 세련되고 낭만적이다. 도처에서 상징을 끌어와 그럴듯한 암호로 포장했다. 하지만 그런 그들의 진지함은 보는 이에겐 그저 유치할 뿐이다.



대척점에 존재하는 '크리스마스 모험가 클럽'은 기업가, 군인, 정치인들의 비밀 결사체다. 목적은 미국을 순혈 백인 국가로 만드는 것. 이들이 숭배하는 성인은 성 니콜라스, 즉 산타클로스다. 중년 이상의 백인 남자들이 모여서 진지하게 손을 모으며 '성 니콜라'를 외치는 모습은 유치함을 넘어 우스꽝스러움의 극치를 보여준다.



'크리스마스 모험가' 또한 트럼프를 떠올리게 한다. 트럼프는 좌파들이 크리스마스를 '해피 홀리데이'로 바꾸려 한다고 주장하며, 2016년 유세 내내 미국을 다시 '메리 크리스마스'라고 말하는 나라로 만들겠다는 레토릭을 사용했다.



이민자들을 단속하는 조직, MKU는 또 어떤가. 약자만 보면 그럴듯하지만, 막상 풀어 쓴 '인류연합'이라는 이름에는 실소가 터져 나온다. 그럼에도 트럼프의 미국과 오버랩되는 지점에서 이런 유머와 풍자는 잠시 웃음을 잃게 만들기도 한다.



MKU가 치킨 공장에 들이닥치고 거리의 시민들에게 폭력을 휘두르는 장면들은 왠지 어디서 본 듯 어색하지 않다. 2025년 우리 기업이 짓던 조지아 공장에서 한국인 노동자들이 줄줄이 체포되던 광경, 그리고 2026년 미니애폴리스에서 ICE 요원이 자국 시민을 총으로 쏜 순간이 고스란히 겹쳐 보이기 때문이다. 그 지점에 이르면 영화는 더 이상 허구가 아닌 현실로 다가온다.



밥이 세르지오와 헤어질 때, 그를 바라보며 '혁명 만세'라고 소리치는 모습도 인상적이다. 그 장면을 보며 나는 순간 무언가에 맞은 듯 머릿속이 얼얼해졌다. 한때 밥이 부르짖었던 혁명이 세르지오에게는 그저 살아남기 위한 일상이었구나. 그가 '제네시스'라고 부르는(매장 이름이기도 하다) 자신의 집에 갈 곳 없는 이민자들을 보호하며 견뎌낸 일상이 곧 저항이자 혁명이었던 것이다.



얼핏 극좌파를 향한 감독의 냉소로 보일 수도 있는 이 장면은 오히려 나에겐 '애정 어린 후회'로 다가왔다. 이건 한때 비슷한 생각과 행동을 가졌던 나 같은 사람만이 느낄 수 있는 감정일 게다. 혁명으로 현실을 뒤집을 수는 없지만, 그 꿈이 꼭 틀린 건 아니라는 '애정 어린 후회'.



미국을 차지한 멕시코 맥주



영화에서 맥주는 진정제다. 밥이 허둥대고 흥분할 때마다 세르지오는 맥주를 건넨다. 맥주에 들어있는 홉 때문일까. 대마에 절어있던 밥은 맥주를 마시면서 마음을 가라앉힌다. 캔 위로 보이는 이름은 '모델로'다. 흰색 라벨에 모델로가 있다면, 정체를 쉽게 알아챌 수 있다. 바로, '모델로 에스페시알(Modelo Especial)'이다.



모델로는 멕시코에 뿌리를 두고 있는 라거다. 멕시코 라거의 역사는 19세기 중반, 멕시코의 마지막 황제였던 막시밀리안 1세로부터 시작되었다. 오스트리아 제국 프란츠 요제프 황제의 동생이었던 막시밀리안은 나폴레옹 3세의 프랑스군을 등에 업고 멕시코 황제 자리에 올랐지만, 1867년 베니토 후아레스가 이끈 공화정 군대에 의해 처형당한 비운의 인물이다(관련 기사 :



▲모델로 에스페시알 solimancifuentes on Unsplash

막시밀리안이 멕시코로 건너올 때, 고향 오스트리아 맥주를 잊지 못해 궁정 양조사들을 데리고 왔고, 이들이 양조한 비엔나 라거가 멕시코에 정착했다고 전해진다. 1925년 출시된 '네그라 모델로'는 매혹적인 붉은빛 속에 섬세한 캐러멜 향과 깔끔한 목 넘김으로 지금까지 비엔나 라거의 흔적을 간직한 맥주다.



영화에 등장한 '모델로 에스페시알'은 '네그라 모델로'와 같은 해에 태어난 형제 맥주다. 독일 필스너 스타일의 밝은색 라거로 가볍고 깔끔한 목 넘김이 매력적이다. 우리에겐 낯설지 모르지만, 2023년 미국을 대표하는 버드라이트가 트랜스젠더 인플루언서와의 협업 이후 보수층의 불매 운동에 시달렸을 때, 미국 시장 1등으로 올라섰던 맥주가 바로 이 '모델로 에스페시알'이다(관련 기사 : [맥주실록 58화]



'불법 체류자', '추방 대상', '배드 옴브레'라며 감시와 차별을 받던 멕시코 이민자의 맥주가 100년 만에 미국 맥주 시장을 점령했다는 사실은 맥주사에 기록될 만큼 흥미로운 반전이라 할 수 있다. 그러나 2025년 이민 단속이 거세지자 신분과 상관없이 많은 라틴계 사람들이 가게와 바에 발길을 끊으면서 '모델로 에스페시알'은 1위 자리에서 내려왔다. 영화 속 MKU가 박탄 크로스를 휩쓸던 그해, 스크린 밖 흰색 멕시코 맥주는 같은 이유로 팔리지 않고 있었다.



그럼에도 세르지오는 기어코 '모델로 에스페시알'을 냉장고에서 꺼내 밥에게 건넨다. 이 흰색 맥주가 험난한 미국 땅에서 꿋꿋이 존재한다는 자부심이야말로 그가 일상의 저항을 이어가는 원동력이 되었으리라.



끝나지 않는 전쟁



▲영화 <원 배틀 애프터 어나더> 스틸컷 워너 브러더스 코리아㈜

영화 후반부, 윌라는 극좌 혁명가 퍼피디아와 극우 군인 록조 사이에서 태어난 아이로 밝혀진다. 그가 윌라의 목숨을 노린 이유도 여기 있었다. '크리스마스 모험가 클럽'의 가입을 열망하던 록조에게 윌라는 반드시 지워야 하는 오점에 불과했다. 이런 위기 속에서 윌라를 보호한 건 핏줄이나 순혈이 아니었다. 피 한 방울 섞이지 않은 아빠와 이민자 공동체를 지켜온 가라테 사부, 인종주의에 등을 돌린 원주민 혼혈인 킬러가 그녀를 지켜냈다.



영화의 마지막, 윌라는 해적 라디오에서 들리는 시위 소식을 듣고 차의 시동을 건다. 인류의 역사는 지배자와 피지배자 간 쟁투의 역사다. 이 전쟁은 인류가 살아있는 한 계속될 것이다. 싸움은 이제 그녀의 몫이다.



그렇지만 윌라는 엄마처럼 폭탄을 들지도, 아빠처럼 숨지도 않을 것이다. 아마 세르지오처럼 부조리한 일상을 견뎌내며 타인을 지키는 방식으로 싸우지 않을까. 그 싸움을 이어가게 하는 힘은 증오가 아니라 사람을 향한 사랑일 테니까.



약자를 위해 싸우는 세르지오와 윌라를 위해, 건배. #맥주 #원배틀애프터어나더 #영화맥주 프리미엄 윤한샘의 맥주실록 이전글 독일군도 못 막은 양조장, 맥주에 이것까지 넣었다고? 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 영화 <원 배틀 애프터 어나더> 스틸컷영화 후반부, 윌라는 극좌 혁명가 퍼피디아와 극우 군인 록조 사이에서 태어난 아이로 밝혀진다. 그가 윌라의 목숨을 노린 이유도 여기 있었다. '크리스마스 모험가 클럽'의 가입을 열망하던 록조에게 윌라는 반드시 지워야 하는 오점에 불과했다. 이런 위기 속에서 윌라를 보호한 건 핏줄이나 순혈이 아니었다. 피 한 방울 섞이지 않은 아빠와 이민자 공동체를 지켜온 가라테 사부, 인종주의에 등을 돌린 원주민 혼혈인 킬러가 그녀를 지켜냈다.영화의 마지막, 윌라는 해적 라디오에서 들리는 시위 소식을 듣고 차의 시동을 건다. 인류의 역사는 지배자와 피지배자 간 쟁투의 역사다. 이 전쟁은 인류가 살아있는 한 계속될 것이다. 싸움은 이제 그녀의 몫이다.그렇지만 윌라는 엄마처럼 폭탄을 들지도, 아빠처럼 숨지도 않을 것이다. 아마 세르지오처럼 부조리한 일상을 견뎌내며 타인을 지키는 방식으로 싸우지 않을까. 그 싸움을 이어가게 하는 힘은 증오가 아니라 사람을 향한 사랑일 테니까.약자를 위해 싸우는 세르지오와 윌라를 위해, 건배. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 윤한샘 (livesaem) 내방 구독하기

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영화 <원 배틀 애프터 어나더> 포스터2026년 아카데미 작품상을 비롯해 6개 부문을 휩쓴 영화 <원 배틀 애프터 어나더(One battle after another)>는 현시대 최고의 감독으로 꼽히는 폴 토머스 앤더슨의 작품이다. 앤더슨은 1984년 미국 레이건 정부의 '마약과의 전쟁' 시대를 배경으로, 1960년대 급진주의자들의 배신과 정치를 다룬 토머스 핀천의 1990년 소설 <바인랜드>를 현재 미국 현실로 재구성했다.영화는 16년 전, 지하 혁명조직 '프렌치 75'의 대담한 활동으로 시작한다. 이 조직은 이민자 구금 시설을 습격해 수감자들을 풀어주고, 은행과 정부 기관을 노린다. 밥 퍼거슨은 조직의 중심인물인 흑인 여성, 퍼피디아 베벌리힐스와 동지이자 연인으로 함께 싸운다. 이들의 저항은 해방을 외치는 동시에 무장 투쟁과 폭력을 동원하는 급진적 행동으로 그려진다.이런 프렌치 75의 뒤를 쫓는 군인이 있었다. 스티븐 록조(숀 펜), 그는 백인우월주의를 신봉하면서도 퍼피디아에게 강박적인 욕망을 품는 이중적인 인물이다. 정부 건물에 폭탄을 설치하던 퍼피디아와 마주친 록조는 이번 일의 침묵을 대가로 그녀와의 만남을 요구하고, 두 사람의 은밀한 관계는 퍼피디아의 배신으로 이어지며 조직을 와해시키고 만다.시간이 지나, 작금의 미국. 밥은 이민자들이 모여 사는 국경 도시, 박탄 크로스에서 딸 윌라와 단둘이 숨어 살고 있다. 한때 혁명의 꿈을 품었던 그는 이제 과거의 흔적에서 벗어나고픈 무기력한 아버지가 되어 버렸다. 그런데 어느 날, 록조가 그 둘 앞에 들이닥친다. 그는 극단적 백인우월주의 단체, '크리스마스 모험가 클럽'의 가입을 눈앞에 두고 있었다. 그리고 무슨 연유인지, 혈안이 되어 윌라를 잡기 위해 안간힘을 쓰고 있다.록조의 등장으로 밥은 오랫동안 잊고 지냈던 프렌치 75와 다시 연결되고, 윌라의 가라테 스승이자 도시 이민자 수장, 세르지오의 도움으로 딸을 구하러 떠난다. 그러나 광기로 뒤덮인 록조의 욕망과 폭력으로 부녀는 끊임없이 위기에 처하고, 끝은 파국을 향해 달려간다. 도대체 록조는 왜 윌라를 찾으려는 것일까?