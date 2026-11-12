연합뉴스

"낙동강변 살인사건이 발생하기 한 달 전인 1989.12. 초순경 부산시 사하구 신평동 소재 낙동강변에서 그날 우연히 나이트클럽에서 만난 불상(不祥)의 여성을 자신이 운전하던 르망 승용차에 태워 집으로 바래다주던 중 낙동강변에 차를 정차하고 경치를 감상하고 있었는데, 괴한 2명이 나타나 칼로 조수석 쪽 유리창을 깨고 위협하여 현금을 강취당하고 자신이 입고 있던 티셔츠로 손이 묶인 채 트렁크에 감금되었으나, 트렁크 안에서 결박을 풀고 트렁크 잠금장치 부분을 힘껏 쳐서 탈출하였다."

경찰 고문에 못 이겨 살인죄 누명을 쓴 채 21년간 억울한 옥살이를 한 '낙동강변 살인사건' 피해 당사자 최인철(왼쪽)씨와 장동익씨가 2021년 2월 4일 오전 부산고등법원에서 열린 재심 선고 공판을 마치고 꽃다발을 들고 있다. 부산고법 제1형사부는 4일 재심청구 선고 재판에서 두 사람에게 무죄를 선고했다.1990년 1월 4일 자정쯤이었다. 부산의 A기업에서 운전기사로 일한 35세 B씨는 사장 승용차를 몰고 같은 회사 직원인 C씨를 찾아갔다. 두 사람은 차 안에서 시간을 보냈다.1월 5일자 <조선일보> 22면에 따르면, 새벽 2시경에 가스총을 든 것으로 보이는 괴한들이 이 차에 접근해 폭행을 가했다. 괴한들은 두 사람을 부산시 북구 엄궁동 낙동강변으로 끌고 가 둔기로 폭행했다. 괴한들은 B에게 "너는 마땅히 죽어야 한다"는 말을 했다. B는 중상을 입었다. C는 성폭행과 함께 폭행을 당해 목숨을 잃었다.사건이 신고된 것은 오전 6시경이다. 현장에서 탈출한 B씨의 신고를 받고 수색을 벌인 경찰은 낙동강변 갈대밭 근처에서 승용차와 C씨 시신을 찾아냈다. 그러나 범인은 끝내 찾아내지 못했다. 이 사건은 미제사건으로 처리됐다.이후 이 사건은 그 뒤 대표적인 재심 사건 중 하나로 발전했다. 2년 즈음 뒤에 수사기관이 진범을 지목하고 법원이 유죄를 선고했지만 재심에서 뒤집히는 일이 일어났다. 그래서 지금은 도로 미궁 상태에 빠져 있다.이 사건은 국가 사법시스템의 총체적 문제점을 보여준다. 경찰-검찰-법원으로 이어지는 각 단계에서 어느 한 곳만이라도 제 역할을 했다면 억울한 피해자가 생기지 않았을 사건이다.사건이 발생한 지 1년 10개월이 지난 1991년 11월, 부산 사하경찰서는 무면허 운전교습을 받던 중에 경찰을 사칭하는 사람에게 금전을 뜯겼다는 피해자의 신고를 받았다. 이 때문에 붙들린 사람들이 30세 최인철과 33세 장동익이다. 경찰은 11월 8일에 두 사람을 검거한 뒤, 공무원자격사칭 및 공갈 등의 혐의로 구속영장을 발부받았다.그런데 사흘 뒤, 이 사건은 낙동강변 살인사건으로 바뀌었다. 검거 사흘 뒤인 11월 11일 살인사건에 관한 최인철의 자백이 있었고, 14일 동일 사건에 관한 장동익의 자백이 나왔다.경찰을 사칭해 3만 원을 갈취했다는 혐의로 붙들린 사람들이 불과 사흘 만에 강간살인범으로 몰렸다. 이렇게 된 데는 한아무개라는 경찰관의 진술이 큰 역할을 했다. 한아무개는 낙동강변 살인사건 1개월 전에 자신이 낙동강변에서 비슷한 피해를 입었고 그때 목격한 범인들이 최씨·장씨와 비슷하다고 진술했다.2019년 4월 17일에 법무부 검찰과거사위원회가 배포한 '낙동강변 살인사건 조사 및 심의 결과'라는 보고서에 따르면, 한아무개는 자신이 1989년 12월에 피해를 입었다고 주장했다. 아래 내용은 한아무개의 주장에 근거한 사건 당일 그의 행적이다.수사관들은 한아무개가 지목한 범인 인상착의가 최·장과 비슷하다는 이유로 이 사건을 3만 원 갈취 사건에서 살인사건으로 전환시켰다. 이에 더해 피살자 C씨와 함께 현장에 있었던 B씨도 최·장을 범인으로 지목했다. 그러나 B의 주장은 재판부에 의해 받아들여지지 않았다. 밤중에 범인들의 인상을 정확히 확인했다고 보기 힘들다는 이유였다.혈액형 감정 결과도 최·장에게 불리했다. B씨와 C씨의 혈액형이 모두 A형이고 최인철은 AB형이며 장동익은 O형이라는 점이 이들의 유죄 입증에 활용됐다.위 보고서는 "범행 현장에 주차되어 있던 차량 후방 35m 지점에서 수거한 여자용 흰색 손수건에 묻은 이물질에 대해 감정한 결과, 에스엠시험에 의할 때 정액반응 양성이고 혈액형 시험 결과 AB형으로 반응"했다고 알려준다. 사건 현장으로부터 35미터 지점에서 손수건이 발견됐고 여기에 묻은 이물질에서 AB형 반응이 나왔다는 것이 당시의 수사 결과다.11월 18일에 사건을 송치받은 부산지방검찰청은 경찰의 수사 결과를 의심하지 않았다. 부산지방법원·부산고등법원·대법원도 마찬가지다. 최·장은 무기징역을 선고받고 복역하다가 모범수로 인정돼 2013년에 출소했다.그런데 검찰과거사위원회는 한아무개를 의심했다. 과거사위는 한아무개의 피해 사건이 정식으로 신고된 사건이 아니었고, 최인철·장동익이 구금된 이후인 1991년 11월 11일 이후의 경찰 문서에 이 사건이 처음 등장한다는 점에 주목했다.과거사위는 한아무개가 당했다는 강도 피해 자체에 대해 의문을 제기했다. 과거사위는 "한○○에 대한 특수강도 범행은 부산 사하경찰서에 의해 만들어진 가공의 사건으로 판단"된다고 입장을 정리했다.한아무개는 손목이 결박당한 채로 트렁크에 갇힌 상태에서 르망 승용차 내부의 열림 장치를 손으로 쳐서 탈출했다고 진술했다. 하지만, 당시의 르망에는 그런 비상탈출 장치가 없었다는 점 등을 과거사위는 강조했다.과거사위는 혈액형 감정에도 문제가 있다고 지적했다. 과거사위는 "혈액형은 정액만을 순수 분리시키지 않고 혈액형을 판정한 것이므로 A형과 B형, A형과 AB형, B형과 AB형이 혼합된 경우에도 AB형으로 반응할 수 있음"이라고 말한다. 그같은 조건에서는 범인의 혈액형이 B형인 경우에도 혈액 감정상으로는 AB형이 나올 수 있으므로 범인이 AB형이라고 단정하기 힘들다는 것이다.최·장에게 유리한 증거도 있었다. 대법원 사법정책연구원이 펴낸 <형사 재심의 현황과 운용 방안에 관한 연구>는 "최씨는 낙동강변 살인 사건에 대한 검찰 수사에서 사건 발생일인 1990. 1. 4.은 신정 연휴였기 때문에 대구에 있는 처가를 방문했다고 알리바이를 주장했다"고 기술한다.최인철의 주장은 사실로 확인됐다. 하지만, 경찰은 인정하지 않았다. "이 알리바이를 뒷받침하는 증언을 최씨의 처남이 한 다음, 처남은 위증으로, 최씨의 아내는 위증교사로 1992. 5.과 1992. 6. 각각 구속된 다음, 1992. 7. 각각 징역 5개월에 집행유예 1년, 징역 8개월에 집행유예 1년을 선고받았다"고 위 책은 말한다.경찰이 증거를 제대로 확보하지 못했다는 점은 고문 사실에서도 추론된다. 과거사위 보고서에 따르면, 최인철은 치아가 깨지고 팔을 다쳤다. 증거가 확실했다면 이런 강압 수사를 굳이 할 필요가 있었을까 하는 생각을 품게 된다.그런 가혹행위 끝에 허위자백이 나왔고, 최·장은 이 점을 검찰에서 진술했다. 하지만 소용이 없었다. "이 사건 수사 검사는 그러한 진술을 제대로 확인하지 않았고, 송치된 기록 자체를 면밀히 검토하였더라도 발견할 수 있었던 각종 모순점들 또한 제대로 검증하지 아니한 채 기소하는 과오를 범하였"다고 과거사위는 지적한다.2019년 4월에 과거사위는 이 사건을 조작사건으로 판단했다. 2020년 12월 10일의 부산고법 재심 결심공판에서 검찰은 무죄를 구형했다. 고문에 의해 자백이 나왔고 범죄를 입증할 증거가 없다는 이유 때문이었다. 2021년 2월 4일, 부산고법은 무죄를 선고했다. 공무원 사칭 부분에 대해서는 징역 6개월의 선고유예 판결이 있었다.사법 시스템이 오류에서 헤어나지 못하는 동안에, 최인철·장동익은 22년간이나 옥살이를 했다. 무죄가 밝혀진 것은 체포 시점으로부터 근 30년 뒤인 2021년이다. 1991년 당시 두 사람은 30대 초반이었다. 그때 나이와 비슷한 인생을 더 산 뒤에야 두 사람은 살인죄 누명을 벗게 됐다.