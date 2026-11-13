하버드대 벨퍼센터

지난 8월 하버드대 벨퍼센터가 발표한 보고서 'AI 기반 생명공학의 이중용도 최전선'이 실험에서 치료 후보물질을 설계하던 프로그램과 신경작용제를 설계해낸 프로그램은 별개가 아니었다. 같은 모델과 같은 공개 데이터였고, 달라진 것은 점수를 매기는 기준 하나였다.이는 한 회사의 특수한 사정이 아니다. 하버드대 벨퍼센터가 지난 8월 발표한 보고서 'AI 기반 생명공학의 이중용도 최전선'은 AI와 생명공학이 결합한 기술 전반을 이중용도 기술로 규정했다. 신약 개발에 드는 시간과 비용, 전문성의 문턱을 낮추는 기술은 생물학적 무기를 만드는 데 드는 것들도 그만큼 낮춘다는 것이다. 개발 속도를 높이는 능력과 위험을 키우는 능력이 분리되지 않는다는 뜻이다.앞서 실험을 보고한 연구진은 논문에서 구체적인 제안을 함께 내놨다. ▲ 학계와 산업계가 이 문제를 공론의 장으로 끌어올릴 것 ▲ 화학 분야의 헤이그 윤리지침처럼 AI 신약개발 기업들이 따를 행동강령을 마련할 것 ▲ 모델을 외부에 공개할 때 접근을 통제할 수 있는 형태로 제공할 것 ▲ 비치료 목적의 독성 분자 설계를 인지했을 때 알릴 수 있는 체계를 둘 것 ▲ 대학이 과학과 컴퓨팅 전공 학생에게 기술 오용에 관한 교육을 강화할 것. 기술 개발과 나란히 갈 관리 체계를 지금 만들자는 요구였다.사실 의약품 관리 제도 자체가 그런 요구에서 출발했다. 허가 심사에서 유효성과 안전성을 함께 따지는 것도, 마약류를 별도로 관리하고 오남용 우려가 있는 성분의 판매를 제한하는 것도, 하나의 물질이 약도 독도 될 수 있다는 전제 위에 수십 년에 걸쳐 쌓아 올린 체계이다. 이번 감기약 사건은 그 체계의 빈틈이 드러난 사례이기도 하다.그렇다면 AI 신약개발에 대해서는 어떤 준비가 이뤄지고 있는가. 과학기술정보통신부는 올해 첨단바이오 분야 연구개발 투자를 전년보다 23% 늘린 8023억 원으로 책정하고, AI로 신약 개발 기간을 10분의 1로 단축해 2035년까지 혁신신약 10개를 창출하겠다고 밝혔다.실제로 AI가 표적을 발굴하고 분자 구조까지 설계한 특발성 폐섬유증 치료 후보물질이 표적 확인에서 전임상 후보물질 확정까지 18개월 만에 도달했다고 개발사는 밝혔고, 올해 3상 시험에 진입했다. 마땅한 치료제가 없던 질환에서 나온 의미 있는 성과이다. 그러나 제시된 목표는 개발 기간 단축과 신약 개수에 집중되어 있을 뿐, 그 속도에 상응하는 안전장치를 어떻게 설계할 것인지는 과제로 남아 있다.하나의 물질이 약도 독도 될 수 있다는 것은 약물학의 오래된 전제이다. 이를 잊은 채 기적의 치료제를 만들 수 있다는 기대만으로 앞만 보고 질주한다면, 우리가 먼저 마주하게 될 것이 약일지 독일지는 누구도 장담할 수 없을 것이다.미래의 결과는 예측할 수 없지만, 그 결과가 놓일 조건은 지금 정할 수 있다. 기술 개발에 투입되는 공적 자금을 어떤 연구에 어떤 순서로 배분할지, 거기서 나온 성과를 누구의 몫으로 돌릴지, 위험이 드러났을 때 개발한 쪽에 무엇을 물을지. 적어도 이 물음들은 지금 공론장에 올릴 수 있을 것이다.