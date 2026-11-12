알리바바

2026년 1월 15일 항저우에서 열린 알리바바 '첸원(千？·Qwen) 앱' 발표회.중국컴퓨터학회(CCF)의 논의는 이를 한 문장으로 정리합니다. AI 네이티브 시대 조직의 최소 단위는 개인이 아니라 '인간+에이전트'의 결합체라는 것입니다. 인스퍼(Inspur)의 펑전(Peng Zhen) 회장은 이를 휴머전트(Humagent)로 개념화하며, 에이전트를 독립된 신분과 직무 책임, 권한 경계를 지닌 '디지털 직원'으로 규정했습니다. 인간은 목표와 방향, 최종 책임을 맡고 에이전트는 빈도가 높은 업무 실행을 맡습니다. 관리의 대상이 사람에서 협업 체계로 옮겨가고, 성과는 인간-AI 협업 효율과 시스템 증폭 배율이 결정합니다.기업의 조직도도 근본부터 달라집니다. 지금까지의 조직은 경영지원, 마케팅, 기술처럼 기능을 기준으로 사람을 나눠 담는 고정된 칸막이였습니다. 큐웬 오피스 위의 조직은 다릅니다. 과제가 생기면 그 과제를 중심으로 사람이 모이고, 과제가 끝나면 흩어져 다음 과제로 다시 짜입니다. 그리고 과제가 열릴 때마다 그 과제만을 위한 에이전트가 함께 생성되어, 맥락을 붙잡고 실행을 떠받칩니다. 조직은 더 이상 부서라는 고정된 칸이 아니라, 과제를 따라 모였다 흩어지는 유기체가 됩니다.일하는 장소가 클라우드 기반으로 옮겨갔다고 주인이 바뀌는 것은 아닙니다. 큐웬 오피스의 보안 설계는 빌딩의 관리 규칙과 같습니다. 서로 다른 기업의 데이터와 작업 이력은 섞이지 않고, 개인 계정과 기업 계정도 분리됩니다. 옆 사무실 문은 열리지 않습니다.에이전트는 샌드박스(Sandbox) 안에서 최소 권한만 받고, 고위험 작업은 승인을 거치며, 누가 무엇을 시켰고 에이전트가 어떤 데이터로 무엇을 했는지 감사 기록이 남습니다. 전송·저장 암호화가 기본이고, 공공기관용 에디션은 5중 테넌트 격리와 중국 국가 표준 암호를 갖췄습니다. 원격 제어는 관리자가 문을 열어주기 전까지 기본 차단입니다. 사람이 클라우드로 이주했어도 마지막 열쇠는 사람의 손에 있다는 설계입니다.거대한 댐도 무너질 때는 작은 구멍에서 시작됩니다. 에이전트와 함께 일하는 클라우드 사무실에는 두 개의 구멍이 있습니다. 하나는 바깥에서 들어오는 외부 협력업체의 통로이고, 다른 하나는 안에서 생기는 조직의 허술한 조작입니다.첫 번째 구멍은 앤트로픽 사고가 보여줍니다. 개인정보보호위원회가 조사에 착수한 이 사고는 외부 보안업체가 제3자 소프트웨어 취약점을 이용해 내부 시스템에 접근한 것이 원인으로 추정됩니다.업무 연락처가 노출됐을 수 있지만, 프롬프트와 결과물, 결제정보는 무사했다고 앤트로픽은 밝혔습니다. 사무실 금고가 털린 것이 아니라 빌딩을 드나드는 협력업체의 통로가 뚫린 것입니다. 사무실 안의 잠금장치는 사무실 안만 지킵니다. 기업 AI의 실질적 위험은 모델 자체보다 공급망과 제3자 접점에 있습니다.두 번째 구멍은 안쪽에 있습니다. 큐웬 오피스는 주민등록번호, 계좌, 미공개 재무 데이터, 소스코드를 대화에 넣지 말라고 권고합니다. 격리와 암호화가 아무리 철저해도, 직원이 민감한 정보를 무심코 입력하거나 관리자가 편의상 권한을 넓게 열어두는 순간 벽은 안쪽에서 뚫립니다. 최신 도어락을 달아도 비밀번호를 문에 붙여두면 소용이 없는 것과 같습니다.사람과 에이전트가 한 사무실에서 일하는 순간, 두 구멍 가운데 어느 쪽이 뚫리든 보안의 실패는 곧 업무의 실패가 됩니다. 바깥의 통로를 관리하는 일과 안에서 무엇을 들여놓지 않을지 정하는 일은 기술이 아니라 설계의 영역입니다. 보안은 기능 목록이 아니라 조직 설계의 일부입니다.우리가 에이전트가 무엇인지 손으로 만지작 거리는 사이에 중국의 직장인들은 에이전트의 사무실로 출근하는 법을 익히고 있습니다. 성공한 기업을 떠올리면 큰 마천루에 수 많은 직원들이 일하는 모습을 떠올리곤 합니다. 그런데 이 장면도 과거의 기억으로 사라질 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 휴머전트의 시대 일과 조직이 빠르게 재정의 되면서 우리에게는 삶의 가치를 다시 돌아보는 시간이 찾아왔습니다.https://www.dingtalk.com/