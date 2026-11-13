남소연

장동혁 국민의힘 대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 잠시 생각에 잠겨 있다.장동혁 국민의힘 대표가 이번엔 이재명 대통령 '탄핵'을 꺼내들었다. 그는 조작기소특검법이 여당 주도로 국회를 통과하자 "국민으로부터 위임받은 권력을 자신을 위해 남용한 대가는 탄핵뿐"이라고 말했다. '죄수 이재명' '이재명 탈옥법'이라며 공세 수위를 한껏 높이고 있다.현재 국민의힘 의석수로는 탄핵이 불가능하다는 걸 장 대표가 모를 리 없다. 최소한 2028년 총선에서 제1당을 차지해야 그나마 꿈이라도 꿔볼 수 있다. 아직은 먼 얘기다. 그런데도 그가 연일 탄핵을 입에 올리는 것은 딴 마음이 있어서일 것이다.조작기소특검법은 장 대표에게 내려온 또 하나의 동아줄이다. 선관위 특검이 지방선거 투표용지 현장검증을 마무리하면서 '올공 시위'는 사실상 막을 내렸다. 지방선거 패배로 퇴진 압박에 내몰리던 차에 돌출된 '부정선거'라는 동아줄도 더 이상 쓸모가 없게 됐다. 이 와중에 보수 정치권에는 만능키 같은 이 대통령 '공소 취소'가 재등장하자 장 대표로서는 재빨리 새로운 동아줄에 올라탄 것이다.자신에게 불리한 국면이 닥칠 때마다 동아줄을 찾아 위기를 돌파하는 장 대표의 생존술은 놀라울 정도다. 지난해 말 비상계엄 1년 때 계엄 사과와 윤석열과의 절연 거부로 당내 비토론이 폭발하자 찾아낸 동아줄이 필리버스터(무제한 토론)였다. 내란전담재판부 설치법 반대를 명분 삼아 제1야당 대표로는 처음으로 '필버'에서 나서 사퇴론을 잠재웠다.올 1월에는 한동훈 전 대표 제명을 두고 당내 반발이 커지자 느닷없이 단식에 들어갔다. 이른바 '쌍특검' 수용을 내세웠지만 내부의 비판 목소리를 잠재우기 위해 급조한 동아줄이라는 걸 모르는 사람은 없다.동아줄을 세 번 잡은 장 대표는 이제 국민의힘 최장수 대표로 기록됐다. 한나라당, 새누리당 등 전신을 포함해도 임기를 1년 넘긴 당 대표는 흔치 않다. 지도부를 무너뜨릴 구심점이 없다는 게 '장동혁 체제' 유지의 주된 요인이긴 하지만 고비마다 버텨온 '동아줄 정치'만큼은 인정해야 한다.장 대표의 시선은 보다 먼 곳을 향하고 있다. 그는 최근 방송에 출연해 당 대표 연임 도전을 시사했다. "시대적 사명에 필요한 리더들은 당원들이 결정할 것이고, 필요하다면 책임을 피할 생각이 없다"고 말했다. 2028년 총선과 그 다음의 대선에서 국민의힘이 승리하려면 자신 같은 리더십이 필요하다고 한 것이다. 당 대표에 연임해서 총선 공천권을 행사하고, 총선 승리를 바탕으로 차기 대선에 도전하겠다는 밑그림을 그리고 있다는 의심을 지울 수 없다.장 대표는 조작기소특검법을 네 번째 동아줄 삼아 대선까지 내달릴 생각일지 모르나 이번에도 뜻대로 될지는 의문이다. 당장 내부에서 변수가 생겼다. 차기 대선의 유력 주자인 오세훈 시장이 장 대표 구상에 제동을 걸고 나섰다. "장동혁 체제로 총선을 치르면 굉장히 어려울 것"이라며 비대위 체제를 거론했다.오 시장은 한발 더 나아가 "총선 승리를 위해서는 한동훈 복당이 반드시 필요하다"고도 했다. 당 대표 연임을 위해 오 시장의 협조가 필요한 장 대표로서는 예기치 않은 복병을 만난 셈이다. '오장(오세훈-장동혁) 연대'를 기대했던 장 대표는 이제 '훈훈(오세훈-한동훈) 연대'를 걱정해야 할 처지가 됐다.정치 입문 4년의 짧은 기간에 장 대표는 '고속 승진'을 해왔다. 국회 입성 1년반 만에 사무총장을 맡더니 이어 최고위원, 당 대표가 됐다. 장동혁이 추구하는 정치의 알맹이를 채울 시간조차 없었다. 그러니 상황에 따라 친한계에 속했다 갑자기 말을 갈아타고, 비상계엄 해제 찬성 표를 던졌다가 돌연 윤석열의 수호자처럼 행동하는 것 아닌가. 사석에서는 "부정선거를 믿지 않는다"고 했다가 느닷없이 부정선거 맹신론자로 돌변한 것을 납득할 유권자는 그리 많지 않다.장 대표는 '오늘만 사는 정치'를 하는 것처럼 보인다. 자기반성과 고백은 없고 그때그때 자신에게 유리한 것만 찾아나서는 임기응변의 정치다. 언제까지 하늘에서 동아줄이 내려오기만을 기다리며 정치를 할 수는 없다. 정치인의 리더십은 머리가 아니고 가슴에서 나와야 한다는 사실을 장 대표는 알아야 한다.