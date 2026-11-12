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이재명 대통령이 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 건설현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에서 이재용 삼성전자 회장 등과 함께 기념 시삽을 하고 있다. (왼쪽부터) 박수현 충남도지사, 김정관 산업통상부 장관, 이 대통령, 이재용 회장. 2026.11.121995년 주민이 지방자치단체장과 지방의원을 함께 선출하는 민선 지방자치가 시작된 지 30년이 넘었다. 2026년 민선 9기 지방정부도 새롭게 출범했다.그동안 지방자치는 지역의 대표를 주민이 직접 선택하고, 지역의 문제를 지방정부와 지방의회가 논의하는 민주적 제도로 자리 잡았다.그러나 지방자치가 주민의 일상에 얼마나 실질적인 변화를 가져왔는지, 주민이 자신이 선출한 지방정부를 통해 지역의 미래를 얼마나 스스로 결정할 수 있는지에 대해서는 성찰과 과제가 여전히 남아 있다.현행 헌법은 제117조와 제118조에서 지방자치의 기본질서를 명시하고 있다. 특히 자치규정의 제정을 '법령의 범위 안에서' 허용하고, 지방의회의 조직과 권한 등 주요 사항을 법률로 정하고 있다.국가적 통일성과 주민의 기본권을 보장하기 위한 법적 규율은 필요하다. 다만 중앙의 법령과 행정규칙이 지역의 다양한 정책수요까지 규율한다면 지방정부가 주민의 요구에 맞는 시책을 자율적으로 설계하기 어렵다.지방자치의 제도적 한계는 바로 여기에 있다. 주민은 지역의 대표를 선출하지만, 지방정부는 중앙정부가 정한 사업과 재정운용의 틀에서 쉽게 벗어나지 못하는 '자치'를 하고 있다.그 결과 지역의 특수한 행정수요에 부합하는 새로운 해법을 제시하기보다 중앙부처의 사업을 유치하고 집행하는 데 행정역량을 집중하는 경우가 발생한다.주민의 선택으로 지방정부가 바뀌어도 정책의 내용과 우선순위가 충분히 달라지지 않는다면, 지방선거와 지방정치에 대한 주민의 관심 역시 높아지기 어렵다.역대 민주정부는 이러한 지방자치를 제약시키는 구조를 개선하기 위해 지속적으로 노력해 왔다.김대중 정부는 지방자치의 정착과 행정개혁을 추진했고, 노무현 정부는 지방분권을 주요 국정과제로 설정하여 지방분권특별법 제정과 중앙권한의 지방이양, 주민참여예산제도 확대의 기반을 마련했다.문재인 정부는 자치분권을 국정과제로 추진하면서 2018년 지방분권형 개헌안을 국회에 제출했고, 2020년 지방자치법 전부개정을 통해 주민조례발안제도의 개선과 지방의회 인사권 독립 등 지방자치의 제도적 발전을 이루었다.이러한 성과는 지방자치를 주민대표 선출 중심에서 주민참여와 지방정부의 정책역량을 강화하는 방향으로 발전시켜 왔다는 점에서 의미가 크다.이재명 정부가 국민주권을 국정운영의 핵심가치로 삼고, 주요 국정목표인 '모두가 잘 사는 균형성장'의 추진전략으로'자치분권'을 강조한 것도 이러한 발전의 연장선에 있다고 생각한다.특히 국정과제 52번은 '주민 삶의 질 향상'을 목표로 지방의 자치입법 역량과 지방의회의 독립성, 주민자치와 국가사무의 지방이양을 포괄하고 있다. 이는 지방자치의 성과를 권한이양의 규모뿐 아니라 이양된 권한이 지역에서 어떻게 활용되는가로 평가할 필요성을 보여준다.최근에는 이를 뒷받침하는 입법성과도 나타나고 있다. 올해 지방자치법 개정으로 주민자치회의 설치와 운영에 관한 법적 근거가 마련되었다.주민자치회에 대한 행정·재정지원과 지방정부 사무의 일부 위탁, 주민자치회 간 협력의 가능성을 제도화한 것은 의미 있는 진전이다.또한 통합특별시의 법적 지위가 마련되었으며, 중앙행정기관의 행정규칙에 의한 조례 제약을 개선하고, 지방정부 간 공공협약에 법적 구속력을 부여하는 입법도 이루어졌다.이러한 성과는 국민주권정부의 자치분권 정책이 구체적인 제도개선으로 이어지고 있다는 점에서 긍정적으로 평가할 수 있다.다만 법률이 정비되었다고 해서 주민의 정책결정권이 곧바로 확대되는 것은 아니다. 지방의회법 제정과 재정분권을 통한 자치재정권의 실질적 확대 등 남은 과제와 함께, 새롭게 확보한 권한이 주민생활에서 실제로 작동하도록 하는 정책적 노력이 중요하다.특히 이재명 정부의 5극 3특 균형성장 전략은 자치분권의 역할을 더욱 중요하게 만든다.수도권에 집중된 성장기회를 지역으로 확대하고 초광역권을 중심으로 산업과 일자리, 정주여건을 발전시키려는 방향은 국가의 지속가능한 성장을 위해 필요하다.그러나 경제활동과 광역행정의 범위가 넓어질수록 주민이 정책결정에 참여하고 그 결과를 통제할 수 있는 제도적 장치도 함께 발전해야 한다.초광역사업은 여러 지방정부가 공동으로 계획하고 집행하기 때문에 의사결정과 책임의 주체가 복잡해질 수 있다.특히 광역중심의 행정체제 확대가 주민생활과 밀접한 사무의 상위 행정단위 집중으로 이어진다면, 기초지방정부의 자율성과 주민의 정책선택권이 약화될 우려도 있다.따라서 앞으로의 과제는 권한이양이나 광역 간 연계·협력의 확대 자체를 넘어, 지방정부가 확보한 권한을 주민을 위해 어떻게 사용하고 그 결과에 누가 책임지는지를 분명히 하는 것이다.이를 위해 민선 9기에는 다음의 정책방향을 고려할 필요가 있다.정부가 추진한 지방자치법 개정은 중앙행정기관의 행정규칙이 조례의 자율성을 부당하게 제한하는 문제를 일정 부분 개선했다는 점에서 의미가 있다. 그러나 법적 제약을 완화하는 것만으로 지역의 정책자율성이 충분히 확보되는 것은 아니다.앞으로는 개별 법률의 조례 위임확대와 함께 지방정부가 주민의 요구를 반영하여 실제로 어떤 정책을 새롭게 시행할 수 있게 되었는지 점검할 필요가 있다.특히 지방정부가 자치입법권을 활용해 지역의 현안을 해결한 사례를 주민의 정책참여 및 지방의회의 책임성과 연계하여 평가해야 한다.올해 지방자치법 개정으로 주민자치회의 참여 기반과 주민총회의 역할이 확대된 것은 의미 있는 진전이다. 이제는 주민총회의 결정이 지역사회의 다양한 요구를 얼마나 균형 있게 반영하고, 실제 행정에서 어떻게 이행되는지를 살펴야 한다.특히 주민자치회가 주요 의제의 선정부터 예산반영과 집행까지 그 과정을 주민에게 설명하는 책임을 강화해야 한다.지방정부는 주민총회에서 채택되지 않거나 예산에 반영되지 못한 제안에 대해서도 그 사유와 향후 실천계획을 구체적으로 밝힐 필요가 있다.주민자치의 성과는 다양한 주민의 의사가 공정하게 다루어지고, 행정의 결정에 대해 주민이 책임을 물을 수 있는가에서 확인되어야 한다.이재명 정부가 지방의회법 제정을 국정과제로 추진하고, 최근 지방자치법 개정으로 지방정부 간 공공협약에 대한 지방의회 의결절차를 마련한 것은 중요한 제도적 진전이다.이제는 여러 지방정부가 공동으로 추진하는 사업에서 각 지방정부와 지방의회가 어떤 결정과 재정적 책임을 부담하는지 주민이 명확히 알 수 있도록 해야 한다.특히 초광역사업의 추진과정에서 사업계획이 변경되거나 추가적인 재정부담이 발생할 경우, 그 결정에 대한 지방의회의 심의결과와 책임주체를 구분하여 공개할 필요가 있다.지방의회의 독립성과 전문성 강화가 초광역행정의 실질적인 책임성으로 이어질 때, 광역협력의 확대와 주민주권의 보장이 조화를 이룰 수 있을 것이다.지방정부에 이양되는 재원의 규모뿐 아니라 지역의 수요에 따라 재원을 운용할 수 있는 재량을 확대해야 한다.중앙정부는 지역 간 재정격차를 조정하고 필수 공공서비스를 보장하되, 구체적인 사업의 우선순위와 집행방식에서는 지방정부의 자율성을 보다 존중할 필요가 있다.동시에 지방정부는 주요 재정사업의 필요성과 비용, 주민생활에 미친 영향을 공개하고 지방의회와 주민의 평가를 받아야 한다. 지역의 자율적인 정책선택과 민주적 책임이 결합될 때 지방재정의 효율성과 지역별 정책경쟁도 함께 발전할 수 있기 때문이다.지방정부의 정책적 창의성과 다양성은 지역의 문제를 스스로 해결할 수 있는 자율성에서 출발한다. 동시에 그 자율성이 주민의 민주적 통제와 결합될 때 지방정치에 대한 신뢰와 책임성도 높아질 수 있다.지역마다 축적되는 이러한 정책적 경험은 지방정부의 역량을 넘어 국가 전체의 정책혁신과 경쟁력 강화에도 기여할 것이다.자치분권은 국가균형성장과 분리해서 생각할 수 없는 정책과제다.중앙정부가 지역의 성장기회를 확대한다면 지방정부는 이를 지역의 특성에 맞는 정책으로 구체화하고, 주민은 그 과정에서 정책의 우선순위와 성과를 판단할 수 있어야 한다.국가의 성장전략이 지역의 자율적인 정책역량과 주민의 민주적 참여를 통해 실현될 때 균형성장 역시 지속가능한 지역발전으로 이어질 수 있다.그동안 지방자치는 주민이 지역의 대표를 직접 선택하는 민주주의를 발전시켜 왔다. 이제는 주민이 선택한 대표가 지역의 문제를 해결할 권한을 갖추고, 주민은 그 권한의 행사에 참여하며 결과에 책임을 물을 수 있는 지방자치로 나아가야 한다.국민주권정부의 자치분권이 중앙정부의 권한을 지방으로 옮기는 데서 한 걸음 더 나아가, 주민이 지역의 정책을 선택하고 그 결과를 확인할 수 있는 실질적인 주민주권으로 더욱 발전하기를 기대해 본다.