연합뉴스

11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '제25회 서울카페쇼'의 한 부스에서 관계자가 브루잉 커피를 만들고 있다.최근 지속되고 있는 커피 생두 가격의 상승으로 인해 커피 소비 시장에도 양극화 현상이 다양하게 벌어지고 있다. 파나마 게이샤로 대표되는 매우 높은 가격의 커피가 한 잔에 2만~3만 원에 소비되는 반면, 2000~3000원짜리 저가 커피도 증가하고 있다. 여기에서 그치지 않고 커피 대신 일반 곡물이나 과일을 발효시켜 만드는 다양한 성분과 향기를 지닌 이른바 '대체 커피' 시장도 급속히 확대되고 있다.물론 커피 원두를 갈고, 커피를 내리는 도구에도 명품 수준의 비싼 물건과 저렴한 물건이 공존한다. 경제 수준에 따라 사용하는 커피 원두와 커피 도구, 이용하는 카페가 달라지는 시대로 접어들고 있다.커피는 한동안 잔인한 음료라는 비난을 받아왔다. 왜냐하면 커피를 생산하는 이들은 주로 중남미, 아프리카, 동남아시아에 있는 저임금 노동자들이었고, 커피를 소비하는 것은 유럽과 북아메리카, 그리고 대양주의 일부 선진국 시민들이었기 때문이다. 역사적으로도 커피가 유럽 사회에 처음 등장한 17세기에는 그 가격이 매우 높았다. 따라서 일부 부유층의 전유물이었다는 것도 커피에 이런 이미지를 더해주었다.런던에서 시작되었고, 프랑스의 파리나 오스트리아의 빈에서 꽃피었다는 커피하우스와 카페 문화도 커피에 이런 이미지를 부여했다. 커피 역사책에는 커피하우스와 카페를 드나들던 인물들이 등장하는데 대부분 대단한 위인들이었으니 당연한 일이었다. 나폴레옹부터 볼테르, 발자크, 바흐, 베토벤, 사르트르, 헤밍웨이, 고흐, 피카소, 프로이트, 괴테, 링컨 등 헤아릴 수 없이 많다. 물론 대부분이 서양인들이고, 백인이고, 남성이고, 상류층 인사다. 일반 역사도 그렇지만 커피 역사도 이들의 이야기로 넘친다. 반면에 비서양인, 유색인, 여성, 그리고 서민의 이야기는 드물다. 커피 역사에서는 이들 역사 속 약자들의 이야기는 찾아보기 어렵다.그렇다면 정말 커피는 처음부터 부유층의 전유물이었을까? 부유층의 이야기로 커피 역사는 충분히 그려질 수 있을까? 우리가 아는 상식화된 커피 역사 이야기는 충분히 믿을 만한가?최근에 발굴된 역사적 자료 몇 가지는 이런 우리의 상식이 역사적 사실과 일치하지 않는다는 것을 보여준다. 지중해에 있는 작은 섬나라 몰타에 살던 사람들이 남긴 기록과 유물이 역사에 짜릿한 반전을 가져왔다.몰타는 지중해에 있는 강화도 정도의 영토(316㎢)를 지닌 인구 54만의 영연방 소속의 공화국이다. 이탈리아 시칠리섬 남쪽, 아프리카 대륙 튀니지의 동쪽이며 리비아의 북쪽 지중해 한가운데에 있다. 고대로부터 로마제국의 지배를 받던 몰타는 870년에는 무슬림에 점령당했고, 1091년에는 시칠리아의 기독교 세력 하에 들어갔다.1299년에 등장한 오스만의 세력이 성장하여 1453년 로마제국을 정복하자, 몰타는 기독교 세력과 이슬람 세력이 대립하는 중간에 놓였다. 오스만제국이 이탈리아를 위협하자 신성로마제국 황제 카를 5세는 1530년 십자군 전쟁 때 이슬람 세력에 대항하기 위해 결성된 '성요한 기사단'에게 몰타섬을 내주었다. 몰타 기사단과 오스만제국의 전쟁이 시작된 것이다. 1565년에 오스만제국이 몰타를 침략했고, 4개월 동안의 전투에서 기사단은 오스만제국 군대를 물리치며 유럽 기독교 사회에서 대단한 명성을 얻었다.몰타섬에는 현재의 수도인 발레타 등 해안 도시들이 등장했고, 몰타는 지중해의 교통 요지로 발전을 거듭했다. 이런 발전이 가능했던 것은 해적 활동 덕분이었다. '사략활동(corsairing activity)'이라고도 부르는 해적 활동을 통해 나포해 온 물품과 노예들은 발레타 시장에서 거래되었고, 이는 몰타의 중요한 수익원이 되었다. 이슬람 지역에서 데려온 백인 포로들을 유럽으로 돌려보내고, 잡아 온 무슬림 포로들을 노예로 삼았다.1633년 로마에서 이 지역에 파견된 종교재판관 마르티노 알피에리(Martino Alfieri)가 남긴 당시 노예 재판기록이 발견되었고, 이를 통해 당시 무슬림 노예들이 마시던 커피와 그들이 커피를 판매하던 카페의 존재가 세상에 드러났다. 알피에리는 한 노예를 체포하라는 명령을 내렸고, 그 노예는 "무슬림 노예들이 흔히 '카페'라 불리는 식물을 마시러 정기적으로 드나드는 가게"에서 발견되었다는 기록을 남겼다. 재판관 알피에리는 커피라는 음료가 식물이 아니라 식물의 씨앗으로 만드는 음료라는 것은 몰랐던 것으로 보이지만, 커피를 판매하는 업소가 주변에 존재한다는 것은 알고 있었다.몰타를 방문한 유럽 대륙에서 온 여행자들은 이 이국적인 음료를 맛보기 위해 '바뇨(bagno)'라고 부르던 노예들의 수용 시설을 찾았다. 일종의 열린 감옥 형태의 수용 시설이었다. 1663년 몇몇 기사들과 함께 이곳을 방문했던 프로이센 출신 게오르크 프리드리히 추 오일렌부르크 남작은 노예가 커피 재료를 준비하는 모습을 지켜보고, 그가 주는 커피를 마셨다는 기록을 남겼다. 커피를 준비하는 솜씨가 매우 능란했다고 한다. 당시 노예들과 생활을 함께했던 것은 몰타의 노동 계급이었다. 노동자들은 노예들과 같은 도시 공간을 공유하며 살고 있었다.뒤몽(Dumont)이란 연구자는 17세기 말 무렵 노예들이 해 뜰 무렵부터 해 질 녘까지 도시 거리를 자유롭게 돌아다녔다고 기록했다. 당시 비교적 자유로웠던 노예들이 커피를 판매하여 수입을 얻는 것이 허용되고 있었다는 얘기다. 주로 노예와 노동자들이 차려놓은 커피 가게에 기사, 귀족, 그리고 여행자들의 방문이 이어졌다. 16세기 중반 이후 콘스탄티노플의 커피하우스에서 커피를 마시던 사람들 사이에 존재했던 '평등'이라는 사회적 경험을 할 수 있던 곳이 몰타의 커피 상점이었다. 커피를 마시는 순간만큼은 기사나 귀족 같은 지배층의 권위가 잠시 흐려지고, 화해와 교류의 시간이 흘렀을 것이다.