방현석

도문 두만강변에 세워진 중국과 북한의 국경 표지석.수많은 '그리운 내 님'들이 건넜던 두만강변 산책로를 따라 국경대교로 향했다. 1933년 일본이 만든 이 도문 국경대교는 소설 <범도> 취재를 다닐 때만 해도 다리 중간까지, 두만강 가운데 선을 그어둔 곳까지 걸어갈 수 있었다. 그러나 지금은 다리에 진입하는 것도 금지다.도문 국경대교 바로 위에 있는 다리는 2016년 건설되었다. 자동차 전용인 이 다리를 지나 기차가 오가는 도문 강철로대교로 향했다.나는 두만강을 따라 강철로대교로 걸어가며 두 시인의 이름을 떠올렸다. <국경의 밤>을 쓴 김동환과 <두만강 너 우리의 강아>를 쓴 이용악이다. 특히 김동환은 강을 건넌 남편의 안위를 걱정하는 여인의 밤을 그렸다. 김동환에게도 두만강은 고향을 등져야 했던 민중의 눈물에 젖은 강이었다.아하, 무사히 건넜을까,이 한밤에 남편은두만강(豆滿江)을 탈없이 건넜을까?저리 국경 강안(江岸)을 경비하는외투(外套) 쓴 검은 순사(巡査)가왔다 ―― 갔다 ――오르명 내리명 분주히 하는데발각도 안되고 무사히 건넜을까?소금실이 밀수출(密輸出) 마차를 띄워 놓고밤새 가며 속태우는 젊은 아낙네,물레 젓던 손도 맥이 풀려서'파!' 하고 붙는 어유(魚油) 등잔만 바라본다.북국(北國)의 겨울 밤은 차차 깊어 가는데.1925년 김동환이 쓴 27장에 달하는 유장한 장편 서사시 <국경의 밤> 1장이다. 그러나 김동환은 두만강에 서린 민족의 슬픔과 고통, 희망과 끝까지 동행하지 않았다. 1937년 무렵부터 자신이 발행하던 잡지 <삼천리>에 친일적 글을 쓰기 시작한 그는 1940년 조선의 여성들에게 자녀를 일본 침략전쟁에 보내라고 선동하는 글 <국방관념과 상무열의 고취>를 발표했다. 1942년에는 <삼천리>를 아예 <대동아>로 이름을 바꾸고 전면적인 반민족행위에 나섰다. 1943년부터는 조선청년들을 전장으로 끌고 가는 징병제를 찬양하는 시 <님의 부르심을 받들고서>를 비롯한 친일 시를 줄줄이 발표했다.어유 등불 밝힌 차가운 두만강의 밤을 노래했던 파인 김동환의 생애는 그가 쓴 시보다 더 비극적인 결말을 맞았다. 해방 조국에서 그는 반민족행위자 처벌 특별법에 따른 처벌의 대상이 되었다. 1948년 9월 7일 제헌국회에서 '반민족행위처벌법'이 통과되었고, 그해 10월 23일 구성된 반민족행위특별조사위원회는 김상덕을 위원장으로 선출하고 활동을 개시했다. 반민특위는 이듬해 1월 8일 친일 기업인 박흥식을 시작으로 반민족행위자 검거에 들어갔다.김동환에게도 체포영장이 발부되었으나 한동안 그의 소재지는 확인되지 않았다. 도주설이 나돌았다. 그러나 김동환은 박흥식이 체포된 다음 달인 2월 28일 반민특위에 자진 출두했다. 자신의 친일 행위에 대해 민족 앞에 처벌받아야 한다는 뜻을 밝히고 자수한 것으로 보도되었다. 끝내 반성조차 거부한 채 자신의 친일이 민족을 위한 것이라고 강변한 친일 문인들에 비하면 김동환은 그나마 양심적이었다.그러나 김동환에 대한 조사와 재판이 진행되던 1949년 6월 6일 이승만 대통령의 비호를 받는 친일 경찰들이 반민특위 사무실을 습격하면서 친일반민족행위자들의 처벌은 수렁으로 빠져들었다. 징역 3년을 구형받았던 김동환은 1949년 7월 1일 열린 특별재판에 회부되었다. 당시 조선중앙일보 보도에 따르면 이날 반민족행위특별재판부(주심 노진설) 대법정에서 열린 재판에서 김덕기는 사형, 김동환은 공민권 정지 7년을 선고받았다.김동환과 함께 재판을 받은 김덕기는 항일독립전쟁기에 독립투사들을 체포, 고문하고 살해한 악명 높은 고등경찰이었다. 압록강 연안에서 맹활약하며 국경시찰을 나온 조선총독 사이토 마코토가 탄 경비선을 기습공격했던 독립군 부대장 장창헌을 엽총으로 사살하고, 정의부 군사지도자였던 오동진을 체포해 공주형무소에서 옥사하게 만든 장본인이 김덕기였다. 김덕기는 사형을 선고받았지만, 1년도 지나지 않아 이승만이 반민특위를 완전히 무력화시킨 다음 당당히 석방되어 유유히 거리를 활보했다.한국전쟁 중이던 1950년 7월 23일 북한군 정치보위부에 자수한 김동환의 이후 행적은 확인되지 않는다. 1958년 북한의 노동수용소에서 사망했다고 알려지고 있지만, 정확한 최후는 알 수 없다.조국을 등지고 이 두만강을 건너야 했던 민족의 비애를 노래한 시인은 변절의 시간을 거쳐 분단의 어둠 속으로 사라져갔다.