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26.11.12 18:07최종 업데이트 26.11.12 18:07
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연길에 이어 도문으로 향했다. 두만강이 있다. 이곳은 잘 알려진 노래 <눈물 젖은 두만강>이 만들어진 곳이다. 그리고 김동환 시인은 <국경의 밤>을 통해, 이용악 시인은 <두만강 너 우리의 강아>를 통해 고향을 등져야 했던 민중의 눈물을 시로 지었다.[기자말]

도문 지도
도문 지도연길에 이어 도문으로 이어지는 범도루트방현석

북간도의 첫 밤은 김학철 선생의 사연이 깃든 연길국제호텔에서 묵었다. 국제호텔 정면 방향의 객실에서는 연화로 너머로 펼쳐진 시내가 한눈에 들어온다. 뒷면 객실에서는 부르하통하를 굽어볼 수 있다.

다행히 백두산을 찾는 관광객이 몰려드는 성수기가 지나서 일행들 모두 부르하통하가 바라보이는 객실을 배정받았다. 나는 김학철 선생이 재판을 받았던 자리에 지어진 호텔 객실 창가에 서서 김훈이 수장당한 연길대교를 오래 바라보았다.


이튿날 아침 연길을 떠나 도문으로 향했다. 도로가 좋아져 한 시간 만에 도문에 들어섰다. 나는 두만강공원 선착장으로 가면서 김정구의 노래 <눈물 젖은 두만강>을 이야기했다. <눈물 젖은 두만강>을 처음 부른 가수는 우리가 아는 김정구가 아니었다. 이 노래의 첫 작사자도 김용호가 아니었다.

두만강공원 선착장
두만강공원 선착장강 건너 보이는 민둥산이 북한 남양이다.방현석

국민가요가 된 <눈물 젖은 두만강>을 이야기하려면 작곡가 이시우로부터 시작해야 한다. 이시우는 극단 '예원좌'의 작곡가였다. 이시우가 북간도 순회공연에 나선 예원좌 단원들과 함께 도문 역전 부근에 있던 여관에 머물렀던 것은 1935년의 어느 날이었다. 그날도 공연을 마친 단원들과 함께 든 여관에서 잠을 청하던 이시우는 옆방에서 들려오는 어떤 여인의 울음소리를 들었다. 나지막하면서도, 애닯고 서러운 여인의 울음소리는 밤새 계속되었다. 이튿날 아침 이시우는 여관 주인에게 무슨 일로 여인이 밤새 그토록 울었는지 물었다.

여관 주인은 여인이 독립투쟁을 하다가 잡혀간 투사의 아내라고 했다. 여인은 어제가 남편의 생일이어서 면회를 왔는데, 이미 처형당했다는 소식을 들었다는 것이었다. 여관 주인은 여인에게 남편의 제사상을 차려주었고, 남편의 생일날 이국의 여관에서 남편의 제삿밥을 올리게 된 여인이 밤새 오열했다는 사연을 들은 이시우도 가슴에 미어졌다.

이시우는 이 아픈 사연을 노래를 만들기로 하고 도문에 머물던 청년 시인 한명천에게 작사를 부탁했다. 가슴이 뜨거웠던 청년 시인 한명천이 이 여인의 한맺힌 사연을 가사로 썼다. 이시우는 바로 이 도문에서 두만강 강물소리를 들으며 한명천이 작사한 가사에 곡을 붙였다.

그렇게 탄생한 노래를 예원좌의 소녀 배우 장월성이 공연 막간에 불렀다. <눈물 젖은 두만강>을 처음 부른 장월성은 노래를 전문으로 하는 가수가 아니라 목소리와 말솜씨가 뛰어난 화술배우였다. 그 시절, 예원좌와 같은 유랑극단의 공연은 연극과 노래, 재담을 결합한 형태였다.

예원좌 순회공연 레퍼토리에 애초에 없던 <눈물 젖은 두만강>은 망국노(亡國奴)가 되어 조국을 떠난 동포들의 뜨거운 반응을 얻었다. 무명의 소녀 배우 장월성은 무려 네 차례나 재창 요청을 받기도 했다. 눈물을 흘리며 재창을 요청하는 관객들의 입을 타고 노래가 가설극장 밖으로 퍼져나갔다.
순회공연이 끝난 다음 서울로 돌아온 이시우는 시인 김용호에게 가사의 보충을 부탁했다. 김용호는 한명천이 쓴 1절에 이어지는 2절과 3절을 썼고, 1938년 OK레코드사에서 음반으로 발매했다. 이 음반을 만들 때 노래를 부른 가수가 김정구였다.

두만강 나루터 표지석
두만강 나루터 표지석과거 140여 년 동안 두만강을 건너 배를 띄우던 옛 나루터의 흔적을 기념하는 표지석이다.방현석

주차장에 차를 세워두고 두만강공원 선착장을 둘러본 다음 강변을 따라 걸어 올라갔다. 겨울 두만강변을 걸으며 누군가 <눈물 젖은 두만강>을 부르기 시작했다. 일행들이 나지막이 함께 부르며 이곳 도문과 북한 남양을 잇는 국경대교를 향해 걸어갔다.

두만강 푸른 물에 노 젓는 뱃사공
흘러간 그 옛날에 내 님을 싣고
떠나간 그 배는 어디로 갔소
그리운 내 님이여 그리운 내 님이여
언제나 오려나

강물도 달밤이면 목메어 우는데
임 잃은 이 사람도 한숨을 지니
추억에 목메인 애달픈 하소
그리운 내 님이여 그리운 내 님이여
언제나 오려나

<눈물 젖은 두만강>을 탄생시킨 비운의 전사는 이제 두만강만이 그 이름을 아는 '그리운 내님'으로 남았다.

시인 김동환과 이용악의 두만강 애가와 <국경의 밤>

중국 국경표지석 86번
중국 국경표지석 86번도문 두만강변에 세워진 중국과 북한의 국경 표지석.방현석

수많은 '그리운 내 님'들이 건넜던 두만강변 산책로를 따라 국경대교로 향했다. 1933년 일본이 만든 이 도문 국경대교는 소설 <범도> 취재를 다닐 때만 해도 다리 중간까지, 두만강 가운데 선을 그어둔 곳까지 걸어갈 수 있었다. 그러나 지금은 다리에 진입하는 것도 금지다.

도문 국경대교 바로 위에 있는 다리는 2016년 건설되었다. 자동차 전용인 이 다리를 지나 기차가 오가는 도문 강철로대교로 향했다.

나는 두만강을 따라 강철로대교로 걸어가며 두 시인의 이름을 떠올렸다. <국경의 밤>을 쓴 김동환과 <두만강 너 우리의 강아>를 쓴 이용악이다. 특히 김동환은 강을 건넌 남편의 안위를 걱정하는 여인의 밤을 그렸다. 김동환에게도 두만강은 고향을 등져야 했던 민중의 눈물에 젖은 강이었다.

아하, 무사히 건넜을까,
이 한밤에 남편은
두만강(豆滿江)을 탈없이 건넜을까?
저리 국경 강안(江岸)을 경비하는
외투(外套) 쓴 검은 순사(巡査)가
왔다 ―― 갔다 ――
오르명 내리명 분주히 하는데
발각도 안되고 무사히 건넜을까?
소금실이 밀수출(密輸出) 마차를 띄워 놓고
밤새 가며 속태우는 젊은 아낙네,
물레 젓던 손도 맥이 풀려서
'파!' 하고 붙는 어유(魚油) 등잔만 바라본다.
북국(北國)의 겨울 밤은 차차 깊어 가는데.

1925년 김동환이 쓴 27장에 달하는 유장한 장편 서사시 <국경의 밤> 1장이다. 그러나 김동환은 두만강에 서린 민족의 슬픔과 고통, 희망과 끝까지 동행하지 않았다. 1937년 무렵부터 자신이 발행하던 잡지 <삼천리>에 친일적 글을 쓰기 시작한 그는 1940년 조선의 여성들에게 자녀를 일본 침략전쟁에 보내라고 선동하는 글 <국방관념과 상무열의 고취>를 발표했다. 1942년에는 <삼천리>를 아예 <대동아>로 이름을 바꾸고 전면적인 반민족행위에 나섰다. 1943년부터는 조선청년들을 전장으로 끌고 가는 징병제를 찬양하는 시 <님의 부르심을 받들고서>를 비롯한 친일 시를 줄줄이 발표했다.

어유 등불 밝힌 차가운 두만강의 밤을 노래했던 파인 김동환의 생애는 그가 쓴 시보다 더 비극적인 결말을 맞았다. 해방 조국에서 그는 반민족행위자 처벌 특별법에 따른 처벌의 대상이 되었다. 1948년 9월 7일 제헌국회에서 '반민족행위처벌법'이 통과되었고, 그해 10월 23일 구성된 반민족행위특별조사위원회는 김상덕을 위원장으로 선출하고 활동을 개시했다. 반민특위는 이듬해 1월 8일 친일 기업인 박흥식을 시작으로 반민족행위자 검거에 들어갔다.

반민특위 특별재판정에 섰던 친일 경찰과 친일 시인의 최후

김동환에게도 체포영장이 발부되었으나 한동안 그의 소재지는 확인되지 않았다. 도주설이 나돌았다. 그러나 김동환은 박흥식이 체포된 다음 달인 2월 28일 반민특위에 자진 출두했다. 자신의 친일 행위에 대해 민족 앞에 처벌받아야 한다는 뜻을 밝히고 자수한 것으로 보도되었다. 끝내 반성조차 거부한 채 자신의 친일이 민족을 위한 것이라고 강변한 친일 문인들에 비하면 김동환은 그나마 양심적이었다.

그러나 김동환에 대한 조사와 재판이 진행되던 1949년 6월 6일 이승만 대통령의 비호를 받는 친일 경찰들이 반민특위 사무실을 습격하면서 친일반민족행위자들의 처벌은 수렁으로 빠져들었다. 징역 3년을 구형받았던 김동환은 1949년 7월 1일 열린 특별재판에 회부되었다. 당시 조선중앙일보 보도에 따르면 이날 반민족행위특별재판부(주심 노진설) 대법정에서 열린 재판에서 김덕기는 사형, 김동환은 공민권 정지 7년을 선고받았다.

김동환과 함께 재판을 받은 김덕기는 항일독립전쟁기에 독립투사들을 체포, 고문하고 살해한 악명 높은 고등경찰이었다. 압록강 연안에서 맹활약하며 국경시찰을 나온 조선총독 사이토 마코토가 탄 경비선을 기습공격했던 독립군 부대장 장창헌을 엽총으로 사살하고, 정의부 군사지도자였던 오동진을 체포해 공주형무소에서 옥사하게 만든 장본인이 김덕기였다. 김덕기는 사형을 선고받았지만, 1년도 지나지 않아 이승만이 반민특위를 완전히 무력화시킨 다음 당당히 석방되어 유유히 거리를 활보했다.

한국전쟁 중이던 1950년 7월 23일 북한군 정치보위부에 자수한 김동환의 이후 행적은 확인되지 않는다. 1958년 북한의 노동수용소에서 사망했다고 알려지고 있지만, 정확한 최후는 알 수 없다.
조국을 등지고 이 두만강을 건너야 했던 민족의 비애를 노래한 시인은 변절의 시간을 거쳐 분단의 어둠 속으로 사라져갔다.

중국 도문과 북한 남양을 잇는 두만강의 다리들
중국 도문과 북한 남양을 잇는 두만강의 다리들맨 앞에 보이는 다리가 강철로대교이다.방현석

중국 도문과 북한 남양을 잇는 두만강 강철로대교 앞을 지나 두만강 옛 나루터에 도착했다. 여기가 바로 노 젖는 뱃사공이 배를 대던 나루터다. 다리가 생기면서 나루터는 사라지고, 기념비만 덩그러니 서 있다.

'두만강 나루터', 한글 새겨진 기념비를 눈여겨보는 사람은 드문데, 바로 옆에 서 있는 중국의 86번 국경비 앞에는 중국인들이 기념사진을 찍으려고 길게 줄을 서 있다.

'그리운 내 님'을 잃고서 밤새 울었던 여인이 묵었던 여관이 이 근처 어디에 있었을 것이다. 중국의 기록에 따르면 작곡가 이시우가 그 여인을 만났던 여관의 이름은 '만춘여관'이었다. 뒷마당에 여관 주인이 고향을 떠나올 때 가지고 와 심은 단풍나무 두 그루가 있었다는데, 나는 이 근처를 여러 번 돌아보았지만 그런 집을 찾을 수 없었다.

일광산에 선 범도루트 대원들
일광산에 선 범도루트 대원들뒤로 보이는 강이 두만강이다.방현석

두만강 나루터를 뒤로 하고 일광산으로 올라갔다. 봉오동전투 전초전이 벌어졌던 삼툰자로 가는 길목이 일광산이다. 일광산 정상에서 내려오며 두만강을 굽어보았다. 산의 높이에 따라 두만강과 북녘땅이 보여주는 풍경이 다르다.

일광산 중턱에서 일본군 남양수비대가 주둔했을 강 건너 북녘땅을 바라보았다. 봉오동전투의 선발대가 된 신민단 부대가 습격했던 일본군 초소는 저 남양의 어디쯤이었을까. 일본군이 독립군을 추격해 강을 건넌 지점은 또 어디쯤이었을까, 가늠해본다.

봉오동전투의 출발점이 된 두만강 대안의 남양을 바라보다 북한에서 최후를 마친 김동환과 이용악, 두 시인의 운명을 다시 생각했다. 그들은 빼앗긴 조국을 등지고 북간도로 떠나와야 했던 동포들의 아픔을 저 두만강에 새긴 뛰어난 시인이었다. 그 시를 쓸 때는 그들에게도 두만강은 '그리운 내 님'들의 눈물이 흐르는 강이었다.

그러나 두만강을 노래했던 김동환은 자신의 시와 운명을 함께 하지 않았다. 민족의 운명과 함께하지 않았다. 그는 자신이 아니면 아무도 지우지 못했을 시를 자기 손으로 지워버렸다. 소극적으로 친일을 했던 이용악은 자신의 시에 지울 수 없는 상처를 남겼다.

일광산에 선 범도루트 대원
일광산에 선 범도루트 대원뒤로 보이는 것이 두만강이다.방현석

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