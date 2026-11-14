퍼블릭 도메인

▲일리야 레핀 <톨스토이와 아내> 1907년 퍼블릭 도메인

19세기 러시아를 대표하는 화가 일리야 레핀(1844~1930)의 <톨스토이와 아내>는 노년이 성숙의 시기임을 알려주는 인물을 묘사했다. 80세가 실감이 날 정도로 톨스토이 모습에 세월의 흔적이 그대로 드러난다. 어디 한 군데도 주름이 없는 곳을 찾기 어렵다. 레핀은 톨스토이와 30여 년 동안 깊은 우정을 나누었다. 여러 차례 방문하여 머물며 교감을 나눴다. 워낙 가까운 관계였기에 생생한 초상화를 남길 수 있었으리라.



손에 펜이 들려 있고 종이가 펼쳐져 있어서 집필 중이었음을 알 수 있다. 참고하려 읽던 책이 수북하게 쌓여 있다. 톨스토이가 세상을 떠나기 3년 전이고, 기력이 쇠해 있을 때임에도 창작열이 식지 않았다. 화가도 청장년 시기의 작품으로 얻은 명성에 의지해 사는 원로 작가가 아닌, 이른바 현역으로 왕성한 활동을 이어가는 톨스토이를 그리려 했던 듯하다.



실제로 노년기에도 주요 작품에 속하는, 세상과 인간에 대한 깊은 통찰이 담긴 작품을 쉬지 않고 내놓았다. 당시 기준으로는 노인에 접어든 50세에 <안나 카레니나>를 출판했다. 60세 즈음에는 <이반 일리치의 죽음>과 <크로이체르 소나타>, 70세를 넘어서는 <부활>과 <하지 무라트> 집필을 완성했다. 그리고 80세 즈음에는 15년에 걸쳐 쓰고, 생애 말년의 사색을 집대성한 명상록 <인생이란 무엇인가>를 출판했다.



톨스토이는 노화로 인한 신체의 쇠약이 정신과 삶을 파괴한다고 생각하는 많은 사람에게 전혀 다른 문제의식을 내놓는다. 인간이 어떻게 살아야 하는가에 대한 사유를 담은 <인생론>에서, 신체의 변화보다는 참된 행복을 갈망하는 정신 활동에 주목하라고 권한다.



"노쇠 때문에 생명이 쇠퇴한다고 슬퍼하는 것은 빛으로 다가간 만큼 그림자가 작아짐을 슬퍼하는 것과 같다. (…) 그림자를 너무 오래 바라봐서 그것을 물체 자체라고 상상하게 된 사람만이 다다르는 생각이다. 그러나 자기의 반영이 아니라, 세계에 대한 사랑의 성장을 통해 자신을 깨닫는 사람에게는, 그림자 소실이 빛의 강도가 커지는 표시에 불과하다."

톨스토이가 보기에 인간인 이상 신체와 무관하지 않더라도 진정한 생명은 자의식에 있었다. 적어도 육체가 '자아'의 생명을 결정짓지는 않는다. 스스로 나는 무엇인지를 물으면 "나는 '생각하고 느끼는 그 무엇'이라고 대답할 수밖에 없다"라고 한다. 세계와 관계를 맺을 때 육체와 감각이 일차적으로 접촉하지만, 최종적으로는 생각을 통해 받아들이고 반응한다는 것이다.



신체의 노화를 빛에 다가갈 때 그림자가 작아지는 현상에 비유한다. 빛은 정신을 의미한다. 노년으로 깊어가는 만큼 신체의 상태나 기능은 약해진다. 하지만 정신은 축적을 통해 능력이 더 활성화되는 특성이 있다. 그러므로 인생의 의미를 정신에서 찾는 사람이라면 신체 노화에 억울해할 필요가 없고, 가능성이 열려 있는 정신적 열망에 주목할 일이라고 한다.



마음과 정신은 노년에 더 커질 수 있다



▲조지 뉴웰 바워스 <뜨개질하는 노인> 1893년 퍼블릭 도메인

정신의 긴장을 유지하는 철학자 중에도 노년에 전성기를 꽃피운 사람이 적지 않다. 독일 철학의 기반을 확립한 칸트는 3대 주저를 모두 노년기에 내놓았다. 60세 즈음에 사물을 인식하는 방식과 이성의 한계를 분석한 <순수이성비판>을, 60대 중후반에 보편적인 도덕 법칙을 탐구하는 <실천이성비판>과 아름다움과 숭고함을 다루는 <판단력비판>을 출판했다.



특별한 능력을 지닌 극소수만의 사례라고 넘겨버릴 일이 아니다. 지극히 평범한 사람들이라 해도 얼마든지 누릴 수 있는 노년의 특성이다. 미국 화가 조지 뉴웰 바워스(1849~1909)의 <뜨개질하는 노인>처럼 일상에서 흔히 접하는 노인이라 해도 말이다.



정신 활동은 학문이나 예술로 한정되지 않는다. 특별히 문학이나 철학처럼 적극적인 성과를 내는 활동이 아니어도 상관없다. 언뜻 수동적이고 정지한 듯 보이는, 세상을 조용히 관조하는 경지도 정신 활동의 한 부분이다. 세상과 자신에게 닥친 사건과 변화에 일희일비하지 않고 마음의 평정을 유지하는 능력도 정신이 인간에게 선사하는 훌륭한 선물이다.



뜨개질에 열중하는 노인에게서 평화로움이 느껴진다. 주위 사물이나 공기와 하나가 된 듯하고, 포용과 평화의 분위기가 전해진다. 화가가 의도한 느낌으로 보인다. 전반적으로 따뜻한 색조여서 눈과 마음을 편안하게 한다. 탁자와 꽃의 붉은색조차 튀지 않고 어우러진다. 명암도 과도하지 않다. 사물의 경계가 부드럽게 이어져 조화를 이루면서 차분한 분위기를 연출한다.



물론 노인이라면 누구나 저절로 도달하는 평정심은 아니다. 세상과 인생의 모든 일이 그러하듯이 공짜로 주어지는 결과란 거의 없다. 로마의 공화정을 상징하는 정치인이자 작가 키케로가 <노년에 관하여>에서 말한 내용은 충분히 귀 기울일 만하다.



"마음과 정신은 더 돌보아야 하네. 기름을 대주지 않으면 등불이 꺼지듯, 마음과 정신도 노년이 되면 꺼지기 때문일세. 육체는 힘든 운동을 하면 지쳐 무거워지는 반면 정신은 활동함으로써 가벼워진다네. (…) '우스꽝스럽고 어리석은 노인들'이란 귀가 여리고 건망증이 심하고 무기력한 노인들을 두고 한 말인데, 노년 일반이 아니라 나태하고 게으르고 꾸벅꾸벅 조는 노인들의 약점이지."

키케로에 의하면 노년에 분별력·통찰·평정심을 얻으려면 적극적인 정신 활동이 전제된다. 배를 움직이는 일을 예로 든다. 항해라고 하면 보통 돛대에 오르고 노 젓는 젊은 선원을 떠올린다. 노인은 짐이 될 뿐이라고 여긴다. 하지만 바다 항해를 위해서는 근육의 힘이나 민첩성만큼이나 키잡이 역할이 중요하다. "이러한 자질은 노년이 되면 대개 줄어드는 것이 아니라 더 늘어난다." 경험에서 오는 노련함이 필수적이기에 노인의 역할이 중요하다는 주장이다.



키케로의 주장을 더 풍부하고 실천적으로 이해할 필요가 있다. 노년기의 정신 활동에 회의적인 생각을 밝히는 사람이 많다. 노화와 함께 기억력이 감퇴하면서 정신 활동도 약해진다는 것이다. 시력이 약해져 책을 읽으면 어지러움을 느낀다는 불평도 섞인다. 만약 세월의 흐름에 자신을 맡기기만 한다면 이러한 회의적인 반응대로 되는 게 당연하다.



하지만 '노년에 적합한' 정신 활동에 초점을 맞추면 얼마든지 더 활발한 실천이 가능하다. 노년의 정신 활동에 필요한 기억은 순발력 중심의 단기 기억이나 동시에 여러 가지 정보를 담아두는 암기가 아니다. 나름의 화두를 붙잡아 한발씩 심화해 들어가고, 현실의 삶에 적용하여 음미하는 성찰적 사고라면 신체 노화가 별 지장을 주지 않는다.



독서도 노년에는 달라져야 한다. 양의 정보를 흡수하는 독서에서 벗어나야 한다. 다독이 아니라 정독이 적합하다. 핵심 문장에서 멈추고 생각의 깊이와 지평을 확장하는 읽기 말이다. 눈이 침침하다고 책을 멀리하거나 귀찮다며 숙고의 과정을 회피한다면 키케로가 지적한, 등불에 기름은 대주지 않으면서 노화를 탓하는 나태하고 게으른 약점으로 작용할 수 있다. #미술인문학 #노년 #렘브란트 #톨스토이 프리미엄 미술로 만나는 인문학 이전글 늙어서 꾸미면 추하다? 명화에 숨은 불편한 시선 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

시리즈 연재발행

오마이뉴스 취재후원

기사 제보하기 조지 뉴웰 바워스 <뜨개질하는 노인> 1893년정신의 긴장을 유지하는 철학자 중에도 노년에 전성기를 꽃피운 사람이 적지 않다. 독일 철학의 기반을 확립한 칸트는 3대 주저를 모두 노년기에 내놓았다. 60세 즈음에 사물을 인식하는 방식과 이성의 한계를 분석한 <순수이성비판>을, 60대 중후반에 보편적인 도덕 법칙을 탐구하는 <실천이성비판>과 아름다움과 숭고함을 다루는 <판단력비판>을 출판했다.특별한 능력을 지닌 극소수만의 사례라고 넘겨버릴 일이 아니다. 지극히 평범한 사람들이라 해도 얼마든지 누릴 수 있는 노년의 특성이다. 미국 화가 조지 뉴웰 바워스(1849~1909)의 <뜨개질하는 노인>처럼 일상에서 흔히 접하는 노인이라 해도 말이다.정신 활동은 학문이나 예술로 한정되지 않는다. 특별히 문학이나 철학처럼 적극적인 성과를 내는 활동이 아니어도 상관없다. 언뜻 수동적이고 정지한 듯 보이는, 세상을 조용히 관조하는 경지도 정신 활동의 한 부분이다. 세상과 자신에게 닥친 사건과 변화에 일희일비하지 않고 마음의 평정을 유지하는 능력도 정신이 인간에게 선사하는 훌륭한 선물이다.뜨개질에 열중하는 노인에게서 평화로움이 느껴진다. 주위 사물이나 공기와 하나가 된 듯하고, 포용과 평화의 분위기가 전해진다. 화가가 의도한 느낌으로 보인다. 전반적으로 따뜻한 색조여서 눈과 마음을 편안하게 한다. 탁자와 꽃의 붉은색조차 튀지 않고 어우러진다. 명암도 과도하지 않다. 사물의 경계가 부드럽게 이어져 조화를 이루면서 차분한 분위기를 연출한다.물론 노인이라면 누구나 저절로 도달하는 평정심은 아니다. 세상과 인생의 모든 일이 그러하듯이 공짜로 주어지는 결과란 거의 없다. 로마의 공화정을 상징하는 정치인이자 작가 키케로가 <노년에 관하여>에서 말한 내용은 충분히 귀 기울일 만하다.키케로에 의하면 노년에 분별력·통찰·평정심을 얻으려면 적극적인 정신 활동이 전제된다. 배를 움직이는 일을 예로 든다. 항해라고 하면 보통 돛대에 오르고 노 젓는 젊은 선원을 떠올린다. 노인은 짐이 될 뿐이라고 여긴다. 하지만 바다 항해를 위해서는 근육의 힘이나 민첩성만큼이나 키잡이 역할이 중요하다. "이러한 자질은 노년이 되면 대개 줄어드는 것이 아니라 더 늘어난다." 경험에서 오는 노련함이 필수적이기에 노인의 역할이 중요하다는 주장이다.키케로의 주장을 더 풍부하고 실천적으로 이해할 필요가 있다. 노년기의 정신 활동에 회의적인 생각을 밝히는 사람이 많다. 노화와 함께 기억력이 감퇴하면서 정신 활동도 약해진다는 것이다. 시력이 약해져 책을 읽으면 어지러움을 느낀다는 불평도 섞인다. 만약 세월의 흐름에 자신을 맡기기만 한다면 이러한 회의적인 반응대로 되는 게 당연하다.하지만 '노년에 적합한' 정신 활동에 초점을 맞추면 얼마든지 더 활발한 실천이 가능하다. 노년의 정신 활동에 필요한 기억은 순발력 중심의 단기 기억이나 동시에 여러 가지 정보를 담아두는 암기가 아니다. 나름의 화두를 붙잡아 한발씩 심화해 들어가고, 현실의 삶에 적용하여 음미하는 성찰적 사고라면 신체 노화가 별 지장을 주지 않는다.독서도 노년에는 달라져야 한다. 양의 정보를 흡수하는 독서에서 벗어나야 한다. 다독이 아니라 정독이 적합하다. 핵심 문장에서 멈추고 생각의 깊이와 지평을 확장하는 읽기 말이다. 눈이 침침하다고 책을 멀리하거나 귀찮다며 숙고의 과정을 회피한다면 키케로가 지적한, 등불에 기름은 대주지 않으면서 노화를 탓하는 나태하고 게으른 약점으로 작용할 수 있다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 박홍순 (zorva1) 내방 구독하기 목차38 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 늙어서 꾸미면 추하다? 명화에 숨은 불편한 시선 맨위로 다크 일리야 레핀 <톨스토이와 아내> 1907년19세기 러시아를 대표하는 화가 일리야 레핀(1844~1930)의 <톨스토이와 아내>는 노년이 성숙의 시기임을 알려주는 인물을 묘사했다. 80세가 실감이 날 정도로 톨스토이 모습에 세월의 흔적이 그대로 드러난다. 어디 한 군데도 주름이 없는 곳을 찾기 어렵다. 레핀은 톨스토이와 30여 년 동안 깊은 우정을 나누었다. 여러 차례 방문하여 머물며 교감을 나눴다. 워낙 가까운 관계였기에 생생한 초상화를 남길 수 있었으리라.손에 펜이 들려 있고 종이가 펼쳐져 있어서 집필 중이었음을 알 수 있다. 참고하려 읽던 책이 수북하게 쌓여 있다. 톨스토이가 세상을 떠나기 3년 전이고, 기력이 쇠해 있을 때임에도 창작열이 식지 않았다. 화가도 청장년 시기의 작품으로 얻은 명성에 의지해 사는 원로 작가가 아닌, 이른바 현역으로 왕성한 활동을 이어가는 톨스토이를 그리려 했던 듯하다.실제로 노년기에도 주요 작품에 속하는, 세상과 인간에 대한 깊은 통찰이 담긴 작품을 쉬지 않고 내놓았다. 당시 기준으로는 노인에 접어든 50세에 <안나 카레니나>를 출판했다. 60세 즈음에는 <이반 일리치의 죽음>과 <크로이체르 소나타>, 70세를 넘어서는 <부활>과 <하지 무라트> 집필을 완성했다. 그리고 80세 즈음에는 15년에 걸쳐 쓰고, 생애 말년의 사색을 집대성한 명상록 <인생이란 무엇인가>를 출판했다.톨스토이는 노화로 인한 신체의 쇠약이 정신과 삶을 파괴한다고 생각하는 많은 사람에게 전혀 다른 문제의식을 내놓는다. 인간이 어떻게 살아야 하는가에 대한 사유를 담은 <인생론>에서, 신체의 변화보다는 참된 행복을 갈망하는 정신 활동에 주목하라고 권한다.톨스토이가 보기에 인간인 이상 신체와 무관하지 않더라도 진정한 생명은 자의식에 있었다. 적어도 육체가 '자아'의 생명을 결정짓지는 않는다. 스스로 나는 무엇인지를 물으면 "나는 '생각하고 느끼는 그 무엇'이라고 대답할 수밖에 없다"라고 한다. 세계와 관계를 맺을 때 육체와 감각이 일차적으로 접촉하지만, 최종적으로는 생각을 통해 받아들이고 반응한다는 것이다.신체의 노화를 빛에 다가갈 때 그림자가 작아지는 현상에 비유한다. 빛은 정신을 의미한다. 노년으로 깊어가는 만큼 신체의 상태나 기능은 약해진다. 하지만 정신은 축적을 통해 능력이 더 활성화되는 특성이 있다. 그러므로 인생의 의미를 정신에서 찾는 사람이라면 신체 노화에 억울해할 필요가 없고, 가능성이 열려 있는 정신적 열망에 주목할 일이라고 한다.

렘브란트 <사도 바울로 분장한 자화상> 1661년바로크 시대의 네덜란드 화가 렘브란트(1606~1669)는 흔히 '빛의 화가' 혹은 '빛과 어둠의 마술사'로 불린다. 빛과 어둠을 대비하여 효과를 극대화하는, 바로크 회화의 전형적인 묘사를 보여주었기 때문이다. <사도 바울로 분장한 자화상>을 봐도 극적인 대비가 선명하다. 뒷면은 아예 칠흑 같은 어둠이 지배한다. 한쪽 어깨와 팔이 어둠 속으로 빨려 들어가 인물과 배경이 구분되지 않을 정도다.이와 달리 상대적으로 튀어나온 모자·이마·코에서 직접 빛을 받는 끝부분은 밝게 그리다 못해 아예 흰색을 그대로 찍어 바른 느낌이다. 빛과 어둠의 경계를 중간 밝기의 영역이 부드럽게 이어주면서 평면의 캔버스에 입체 효과를 최대한 살려낸다. 캔버스를 손으로 훑으면 이마나 코에서 돌출 부분이 느껴지거나, 더 과장하면 툭 하고 걸릴 듯하다.그런데 렘브란트를 지칭하는 또 하나의 표현으로 '자화상의 거장'이 있다. 자화상이라면 먼저 프랑스 화가 반 고흐가 떠오르는 사람이 많으리라. 확인된 자화상이 총 36점에 이르고 귀를 자른 모습이나 우리를 꿰뚫을 듯한 시선이 강렬한 인상을 주었기 때문이다. 그런데 렘브란트는 죽기 직전까지 100점이 넘는 자화상을 남겼다. 잘 알려진 작품만 10여 점이 넘는다.<사도 바울로 분장한 자화상>은 당시 기준으로 노년기인 55세 무렵의 모습을 담았다. 신체 노화가 한눈에 들어온다. 이마와 눈·입 주위에 깊은 주름이 잡혀 있다. 허리도 약간 굽었고, 고개를 돌려 물끄러미 쳐다보는 동작에도 힘이 있어 보이지 않는다. 청년기 자화상에는 자부심과 성공에 대한 확신이 묻어났다. 20대 초반부터 명성을 얻기 시작했으니 자신감이 충만했으리라. 화려한 의상과 여유 있는 표정, 거칠 게 없을 듯한 동작으로 자신을 묘사했다.하지만 중년기를 지나며 큰 시련이 닥쳤다. 50대에 파산을 선언하고 저택도 경매로 처분했다. 비싼 값에 그림 주문이 이어졌다면 낭비벽이 큰 문제가 되지는 않았을 것이다. 미술 사조에 변화가 찾아왔다. 사람들은 강렬한 빛과 어둠 대비, 과도하고 감정 표현을 점차 부담스럽게 여겼다. 명료한 선과 안정된 구도, 이성·질서·조화·균형을 중시하는 고전주의 경향이 인기를 끌었다. 지역에 따라 시민의 일상을 담은 자연스러운 화풍에 주목했다.기존 예술가들이 유행 변화를 받아들이는 일은 쉽지 않다. 시장의 선호에 민감한 대중가수들을 떠올리면 금방 이해가 간다. 발라드 가수가 힙합 장르로 갈아타는 게 얼마나 어려운가. 전통과 권위를 중시하던 당시 예술가라면 더 말할 나위도 없었다. 바로크 회화의 거장 반열에 올랐으니 무게감 가득한 명암에서 가벼운 선으로 갈아타는 게 모욕처럼 느껴졌으리라.렘브란트로 향하던 그림 주문이 갈수록 줄어들었다. 게다가 네덜란드의 경제 상황도 추락하는 중이었다. 17세기 중반에 영국과의 전쟁에서 거듭 패하며 해상무역과 식민지 주도권을 빼앗겼다. 사회 전반에 경제적 어려움이 커지면서 주요 고객이었던 부유한 상인 계층의 발길이 급격히 줄어들었다. 그런데도 씀씀이는 줄지 않으니 파산은 당연한 결과였다.엎친 데 덮친 격으로 아내와 자식을 질병으로 떠나보내면서 삶이 벼랑 끝으로 내몰렸다. 오랜 활동 무대였던 암스테르담에서 벗어나 외곽의 빈민 지역으로 이사했다. 큰 굴곡을 거치며 노년에 접어든 렘브란트였지만, 그림에 대한 열정이 줄어들지는 않았다. 오히려 엄혹한 시련을 겪으며 고뇌와 성찰까지 담기면서 한결 더 깊어진 성취를 보였다.<사도 바울로 분장한 자화상>은 청년기의 밝고 화려한 분위기와 매끄러운 질감은 사라졌지만, 거친 붓질에서 세월의 무게가 느껴진다. 자신을 바울의 모습으로 나타낸 점도 눈여겨볼 만하다. 바울은 기독교를 전파하고, 신약성경의 여러 서신을 저술한 핵심 인물이다. 왼손에 바울의 서신서를 들고, 터번으로 고대 수도사의 모습을 연출했다.로마 시민 바울은 원래 기독교를 박해했으나, 부활한 예수의 음성을 접한 후 사도가 되었다. 이로 인해 '회심' 혹은 '회개'의 상징으로 통한다. 40세가 넘어 고난의 선교활동을 시작했다. 노년이 되어 여러 번 죽을 위기를 겪으면서도 더 왕성하게 소아시아와 유럽에 복음을 전파하고 곳곳에 교회를 세웠다. 결국 로마 네로 황제의 박해 시기에 참수형을 당해 순교했다.렘브란트는 바울에게 투영하여, 삶의 굴곡을 딛고 성숙해져 가는 자신을 담았다. 방랑하며 선교하느라 늘 낡은 옷차림이었지만 숭고한 뜻을 펼쳤던 바울처럼, 자신도 가난과 노화로 초라한 외모가 되었어도 예술혼을 불태우고 있음을 드러낸다. 육체가 노쇠해졌다고 해서 영혼까지 무뎌지거나 초라해지지 않는다는 점을 바울과 자신을 통해 보여준다.