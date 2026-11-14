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렘브란트 <사도 바울로 분장한 자화상> 1661년퍼블릭 도메인
바로크 시대의 네덜란드 화가 렘브란트(1606~1669)는 흔히 '빛의 화가' 혹은 '빛과 어둠의 마술사'로 불린다. 빛과 어둠을 대비하여 효과를 극대화하는, 바로크 회화의 전형적인 묘사를 보여주었기 때문이다. <사도 바울로 분장한 자화상>을 봐도 극적인 대비가 선명하다. 뒷면은 아예 칠흑 같은 어둠이 지배한다. 한쪽 어깨와 팔이 어둠 속으로 빨려 들어가 인물과 배경이 구분되지 않을 정도다.
인생의 아픔을 예술로 승화하다
이와 달리 상대적으로 튀어나온 모자·이마·코에서 직접 빛을 받는 끝부분은 밝게 그리다 못해 아예 흰색을 그대로 찍어 바른 느낌이다. 빛과 어둠의 경계를 중간 밝기의 영역이 부드럽게 이어주면서 평면의 캔버스에 입체 효과를 최대한 살려낸다. 캔버스를 손으로 훑으면 이마나 코에서 돌출 부분이 느껴지거나, 더 과장하면 툭 하고 걸릴 듯하다.
그런데 렘브란트를 지칭하는 또 하나의 표현으로 '자화상의 거장'이 있다. 자화상이라면 먼저 프랑스 화가 반 고흐가 떠오르는 사람이 많으리라. 확인된 자화상이 총 36점에 이르고 귀를 자른 모습이나 우리를 꿰뚫을 듯한 시선이 강렬한 인상을 주었기 때문이다. 그런데 렘브란트는 죽기 직전까지 100점이 넘는 자화상을 남겼다. 잘 알려진 작품만 10여 점이 넘는다.
<사도 바울로 분장한 자화상>은 당시 기준으로 노년기인 55세 무렵의 모습을 담았다. 신체 노화가 한눈에 들어온다. 이마와 눈·입 주위에 깊은 주름이 잡혀 있다. 허리도 약간 굽었고, 고개를 돌려 물끄러미 쳐다보는 동작에도 힘이 있어 보이지 않는다. 청년기 자화상에는 자부심과 성공에 대한 확신이 묻어났다. 20대 초반부터 명성을 얻기 시작했으니 자신감이 충만했으리라. 화려한 의상과 여유 있는 표정, 거칠 게 없을 듯한 동작으로 자신을 묘사했다.
하지만 중년기를 지나며 큰 시련이 닥쳤다. 50대에 파산을 선언하고 저택도 경매로 처분했다. 비싼 값에 그림 주문이 이어졌다면 낭비벽이 큰 문제가 되지는 않았을 것이다. 미술 사조에 변화가 찾아왔다. 사람들은 강렬한 빛과 어둠 대비, 과도하고 감정 표현을 점차 부담스럽게 여겼다. 명료한 선과 안정된 구도, 이성·질서·조화·균형을 중시하는 고전주의 경향이 인기를 끌었다. 지역에 따라 시민의 일상을 담은 자연스러운 화풍에 주목했다.
기존 예술가들이 유행 변화를 받아들이는 일은 쉽지 않다. 시장의 선호에 민감한 대중가수들을 떠올리면 금방 이해가 간다. 발라드 가수가 힙합 장르로 갈아타는 게 얼마나 어려운가. 전통과 권위를 중시하던 당시 예술가라면 더 말할 나위도 없었다. 바로크 회화의 거장 반열에 올랐으니 무게감 가득한 명암에서 가벼운 선으로 갈아타는 게 모욕처럼 느껴졌으리라.
렘브란트로 향하던 그림 주문이 갈수록 줄어들었다. 게다가 네덜란드의 경제 상황도 추락하는 중이었다. 17세기 중반에 영국과의 전쟁에서 거듭 패하며 해상무역과 식민지 주도권을 빼앗겼다. 사회 전반에 경제적 어려움이 커지면서 주요 고객이었던 부유한 상인 계층의 발길이 급격히 줄어들었다. 그런데도 씀씀이는 줄지 않으니 파산은 당연한 결과였다.
엎친 데 덮친 격으로 아내와 자식을 질병으로 떠나보내면서 삶이 벼랑 끝으로 내몰렸다. 오랜 활동 무대였던 암스테르담에서 벗어나 외곽의 빈민 지역으로 이사했다. 큰 굴곡을 거치며 노년에 접어든 렘브란트였지만, 그림에 대한 열정이 줄어들지는 않았다. 오히려 엄혹한 시련을 겪으며 고뇌와 성찰까지 담기면서 한결 더 깊어진 성취를 보였다.
<사도 바울로 분장한 자화상>은 청년기의 밝고 화려한 분위기와 매끄러운 질감은 사라졌지만, 거친 붓질에서 세월의 무게가 느껴진다. 자신을 바울의 모습으로 나타낸 점도 눈여겨볼 만하다. 바울은 기독교를 전파하고, 신약성경의 여러 서신을 저술한 핵심 인물이다. 왼손에 바울의 서신서를 들고, 터번으로 고대 수도사의 모습을 연출했다.
로마 시민 바울은 원래 기독교를 박해했으나, 부활한 예수의 음성을 접한 후 사도가 되었다. 이로 인해 '회심' 혹은 '회개'의 상징으로 통한다. 40세가 넘어 고난의 선교활동을 시작했다. 노년이 되어 여러 번 죽을 위기를 겪으면서도 더 왕성하게 소아시아와 유럽에 복음을 전파하고 곳곳에 교회를 세웠다. 결국 로마 네로 황제의 박해 시기에 참수형을 당해 순교했다.
렘브란트는 바울에게 투영하여, 삶의 굴곡을 딛고 성숙해져 가는 자신을 담았다. 방랑하며 선교하느라 늘 낡은 옷차림이었지만 숭고한 뜻을 펼쳤던 바울처럼, 자신도 가난과 노화로 초라한 외모가 되었어도 예술혼을 불태우고 있음을 드러낸다. 육체가 노쇠해졌다고 해서 영혼까지 무뎌지거나 초라해지지 않는다는 점을 바울과 자신을 통해 보여준다.
늙음이 의식과 삶을 파괴하는가?