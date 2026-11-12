Gen Z regelt

11월 20일 시위를 앞둔 독일 청소년 운동 'Gen Z regelt'의 웹사이트. 단체가 직접 조직하는 4개 도시의 참가 신청 순위를 실시간으로 보여준다. Claude(Anthropic)로 한국어 번역 및 편집여러 나라의 청년을 인터뷰한 기사를 보니 그 사정이 제각각이었다. 바르셀로나의 열여덟 살 청년에게는 집세가 문제였다. 관광도시의 번영 속에서 주민들이 살 집을 잃고 있다고 전했다. 생드니의 열다섯 살 학생은 교실의 곰팡이와 교사 부족, 제대로 작동하지 않는 학교 교육 시스템에 분노했다.베오그라드의 청년은 노비사드 기차역 차양 붕괴 참사의 책임을 묻기 위해 시위에 나섰으나 그 항의는 부패와 정치적 억압에 맞서는 운동으로 이어졌다. 베를린의 열여덟 살 견습생은 자신이 감당할지도 모를 병역 문제를 왜 자신들과 이야기하지 않고 결정하느냐고 물었다.이들은 1968년 학생 운동 때와는 달리 같은 이념이나 새로운 사회 설계도를 공유하지 않는다. 공통점은 더는 가만히 기다릴 수 없다는 것이고 남들이 자기 삶을 결정하도록 두지만은 않겠다는 것이다.독일의 경우 사회에 넓은 공감대가 형성되어 있다. 11월 초 독일 공영방송 ARD 여론조사에서 응답자의 73퍼센트가 청년들이 제기한 문제에 공감을 표했다. 정치가 청년들의 요구를 충분히 고려하지 않는다고 답한 사람들은 80퍼센트가 넘었으며 모든 연령대에 걸쳐 이해와 지지를 표했다.그건 결국 청년들만의 문제가 아니라는 뜻이다. 연령대에 따라 관심사는 조금씩 다르겠지만 뭔가 바뀌어야 한다는 느낌은 거의 모두 갖고 있다.신문 기사 아래 달린 320여 개의 댓글을 읽었다. 청년들에게 연대하자고 제안하는 글도 있었고, 무엇을 요구하는지 모르겠다는 반응도 있었다. 정당을 둘러싼 논쟁은 금세 뜨거워져 설전이 벌어지기도 했다.그중 누군가 청년들이 '잘못된 상대'와 싸우고 있다고 지적했다. 정부가 아니라 돈과 이자로 결정되는 경제시스템이 문제라는 주장이었다. 정책만 바꿔서는 해결되지 않는 문제라는 지적이 바로 내가 느꼈던 답답함과 겹쳤다. 다음 질문이 따라왔다. 잘못된 구조를 바꾸는 것이 정치의 역할 아니던가? 현 정부가 당장 모든 문제를 해결할 수 없다고 해서 정치적 책임까지 사라지는 것은 아니지 않나.청년들은 물론 적극적으로 정치에 참여할 수 있다. 선거도 있고 의회도 있고 정당도 있다. 그런데 그 제도들이 자신의 삶을 바꿀 수 있다는 믿음이 상실되었다면 이들은 누구에게 말을 걸어야 할까.바로 이것이 내 불편함의 진짜 정체였던 것 같다. 청년들의 외침에 공감하지만 자신 있게 말해줄 수가 없다. 저기 당신들의 이야기를 듣고 해결해 줄 사람이 있으니 가서 얘기하라고.시위대에게 먼저 해법을 내놓으라는 요구도 있다. 학교가 망가졌다고 말하는 학생들에게 교육 재정을 설계하라는 건가? 살 집이 없다고 외치는 청년에게 주택정책의 부작용을 먼저 해결한 뒤 거리로 나오라고 말하는 것과 다름이 없다. 어처구니없는 요구다. 요구를 듣고 조정하고 실행하는 책임은 정치에 있다. 다만 현재 어느 나라에서도 제대로 작동하지 못하고 있을 뿐이다.