기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.11.12 07:18최종 업데이트 26.11.12 07:18
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
10월 31일(현지시간) 독일 베를린 브란덴부르크문 앞에서 열린 ‘GenZ regelt!’(Z세대가 해결한다!)가 주최한 시위에서 한 참가자가 ‘Z세대를 도구로 이용하지 말라’고 적힌 피켓을 들고 있다. 프랑스와 이탈리아 등 유럽 각지에서 벌어진 시위의 영향을 받은 독일 청년들은 자신들의 우려를 외면한다며 정치 지도층을 향해 분노를 표출해 왔다.
10월 31일(현지시간) 독일 베를린 브란덴부르크문 앞에서 열린 ‘GenZ regelt!’(Z세대가 해결한다!)가 주최한 시위에서 한 참가자가 ‘Z세대를 도구로 이용하지 말라’고 적힌 피켓을 들고 있다. 프랑스와 이탈리아 등 유럽 각지에서 벌어진 시위의 영향을 받은 독일 청년들은 자신들의 우려를 외면한다며 정치 지도층을 향해 분노를 표출해 왔다.AFP 연합뉴스

"우리의 목소리가 들리나요?"

25세 여성 마리아 마르티옌코의 글 제목이다. 얼마나 답답했으면 이런 제목을 내걸었을까. 지난 5일, 독일 주간지 <디 차이트>는 보통 사설이 차지하는 1면에 아마추어의 글을 실었다. 마리아는 청년들이 왜 거리로 나오는지 설명했다.


낡은 학교, 감당하기 어려운 집세, 불확실한 일자리와 연금. 그 위로 전쟁과 기후위기의 검은 그림자가 드리워져 있다. 나이 든 세대에게는 인생의 한 시기일지 몰라도, 청년들에게는 지금껏 살아온 삶 전체가 위기의 연속이었다고 얘기한다.

그 말을 들으며 고개를 끄덕이면서도 마음 한구석은 불편했다. 청년들의 요구가 부당해서가 아니다. 오히려 정당하다고 생각하지만 누가, 어떻게 이 문제들을 해결할 것인가? 라는 질문이 떠 올랐고 거기에 쉽게 답이 찾아지지 않았기 때문이다.

청년들은 아무도 우리들 목소리에 귀를 기울이지 않는다고 말하지만 그렇지 않다. 실은 전 사회가 경청하고 있다. 다만 정치가 문제를 해결해 줄 수 있으리라고 아무도 믿지 않을 뿐이다. 속수무책의 답답함을 모두 느끼고 있는 듯하다.

프랑스를 위시한 유럽 청년들의 거센 시위 소식이 들려오면서 관심이 갔다. 독일의 'Z 세대' 웹사이트에 들어가 보니 11월 20일 다시 거리로 나오겠다고 예고한다. 참가 신청을 받고, 다른 나라의 청년 시위 소식도 보여준다.

알고 보니 유럽에서 시작된 움직임이 아니었다. 모로코에서는 의료와 교육의 부실에 항의하는 'Gen Z 212'가 등장했다. 마다가스카르에서는 단수와 정전에 대한 분노가 통치 전반에 대한 저항으로 커졌다. 인도네시아에서는 정치인의 특혜와 불평등이, 네팔과 방글라데시에서는 부패와 정치적 억압이 청년들을 거리로 불러냈다. 이 국제적 흐름 속에 인도의 청년 운동도 합세했다. 아시아와 아프리카의 청년들이 이미 목소리를 내고 있었고, 최근 유럽의 시위가 그 흐름에 겹쳐진 것이다.

나는 왜 프랑스와 독일의 시위를 보고서야 이것을 세계적인 현상으로 생각하기 시작했을까. 다른 지역의 저항은 그 나라의 불안정한 사정으로 읽다가, 유럽에서 벌어지면 시대 전체의 징후로 받아들이는 것은 아닌가. 물론 언론 보도의 비중도 있지만 내가 세계를 바라보는 시선에도 중심과 주변이 있었음을 뒤늦게 깨닫는다.

서로 다른 사정, 비슷한 결심

어느 도시가 가장 시끄러울까?
어느 도시가 가장 시끄러울까?11월 20일 시위를 앞둔 독일 청소년 운동 'Gen Z regelt'의 웹사이트. 단체가 직접 조직하는 4개 도시의 참가 신청 순위를 실시간으로 보여준다. Claude(Anthropic)로 한국어 번역 및 편집Gen Z regelt

여러 나라의 청년을 인터뷰한 기사를 보니 그 사정이 제각각이었다. 바르셀로나의 열여덟 살 청년에게는 집세가 문제였다. 관광도시의 번영 속에서 주민들이 살 집을 잃고 있다고 전했다. 생드니의 열다섯 살 학생은 교실의 곰팡이와 교사 부족, 제대로 작동하지 않는 학교 교육 시스템에 분노했다.

베오그라드의 청년은 노비사드 기차역 차양 붕괴 참사의 책임을 묻기 위해 시위에 나섰으나 그 항의는 부패와 정치적 억압에 맞서는 운동으로 이어졌다. 베를린의 열여덟 살 견습생은 자신이 감당할지도 모를 병역 문제를 왜 자신들과 이야기하지 않고 결정하느냐고 물었다.

이들은 1968년 학생 운동 때와는 달리 같은 이념이나 새로운 사회 설계도를 공유하지 않는다. 공통점은 더는 가만히 기다릴 수 없다는 것이고 남들이 자기 삶을 결정하도록 두지만은 않겠다는 것이다.

독일의 경우 사회에 넓은 공감대가 형성되어 있다. 11월 초 독일 공영방송 ARD 여론조사에서 응답자의 73퍼센트가 청년들이 제기한 문제에 공감을 표했다. 정치가 청년들의 요구를 충분히 고려하지 않는다고 답한 사람들은 80퍼센트가 넘었으며 모든 연령대에 걸쳐 이해와 지지를 표했다.

그건 결국 청년들만의 문제가 아니라는 뜻이다. 연령대에 따라 관심사는 조금씩 다르겠지만 뭔가 바뀌어야 한다는 느낌은 거의 모두 갖고 있다.

신문 기사 아래 달린 320여 개의 댓글을 읽었다. 청년들에게 연대하자고 제안하는 글도 있었고, 무엇을 요구하는지 모르겠다는 반응도 있었다. 정당을 둘러싼 논쟁은 금세 뜨거워져 설전이 벌어지기도 했다.

그중 누군가 청년들이 '잘못된 상대'와 싸우고 있다고 지적했다. 정부가 아니라 돈과 이자로 결정되는 경제시스템이 문제라는 주장이었다. 정책만 바꿔서는 해결되지 않는 문제라는 지적이 바로 내가 느꼈던 답답함과 겹쳤다. 다음 질문이 따라왔다. 잘못된 구조를 바꾸는 것이 정치의 역할 아니던가? 현 정부가 당장 모든 문제를 해결할 수 없다고 해서 정치적 책임까지 사라지는 것은 아니지 않나.

청년들은 물론 적극적으로 정치에 참여할 수 있다. 선거도 있고 의회도 있고 정당도 있다. 그런데 그 제도들이 자신의 삶을 바꿀 수 있다는 믿음이 상실되었다면 이들은 누구에게 말을 걸어야 할까.
바로 이것이 내 불편함의 진짜 정체였던 것 같다. 청년들의 외침에 공감하지만 자신 있게 말해줄 수가 없다. 저기 당신들의 이야기를 듣고 해결해 줄 사람이 있으니 가서 얘기하라고.

시위대에게 먼저 해법을 내놓으라는 요구도 있다. 학교가 망가졌다고 말하는 학생들에게 교육 재정을 설계하라는 건가? 살 집이 없다고 외치는 청년에게 주택정책의 부작용을 먼저 해결한 뒤 거리로 나오라고 말하는 것과 다름이 없다. 어처구니없는 요구다. 요구를 듣고 조정하고 실행하는 책임은 정치에 있다. 다만 현재 어느 나라에서도 제대로 작동하지 못하고 있을 뿐이다.

희미하지만 꾸준히 들려오는 목소리

10일(현지시간), 튀르키예 안탈리아에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)에 도착한 스웨덴 환경운동가 그레타 툰베리가 기자들과 대화하고 있다.
10일(현지시간), 튀르키예 안탈리아에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)에 도착한 스웨덴 환경운동가 그레타 툰베리가 기자들과 대화하고 있다.로이터 연합뉴스

그런데 청년들의 여러 요구 가운데 희미하지만 꾸준히 들려오는 목소리가 있다. 기후에 관한 우려다. 위의 댓글을 훑어보는 동안 기후를 논하는 글을 찾지 못했다. 사람들은 왜 기후문제에 대해 침묵할까? 관심이 없어서일까? 그렇게 생각하지 않는다. 기후위기를 말하면 결국 우리가 어떻게 살아야 하는가라는 질문을 피하기 어렵기 때문은 아닐까.

지금까지 우리의 당연한 권리라고 여겼던 '풍요' 가운데 무엇인가를 내려놓아야 한다는 사실을 알기 때문이고 내려놓을 마음이 없기 때문이 아닐까? 나도 예외는 아니다. 2013년 니코 페히의 책 <성장으로부터의 해방>을 번역했다. 문장 하나하나를 붙들고 씨름했기에 그의 논리를 지금도 또렷하게 기억한다. "많이 가진 사람이 아니라, 적게 필요로 하는 사람이 자기 삶의 주인이다."

그 말에 충분히 설득되었으면서도 온전히 그렇게 살지는 못한다. 내 경우 여행을 포기하기 어렵다. 탄소배출 허리띠를 다른 곳에서 더 조이더라도 일 년에 한 번 정도는 여행하고 싶다. 옳다고 생각하는 것과 실제로 사는 방식 사이의 간격에 대한 인식은 스스로 포기할 수 있는가 아니면 강요되어야 비로소 가능한가로 이어진다.

지금 튀르키예 안탈리아에서 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 열리고 있다. 청년들의 시위를 지켜볼 때와 비슷한 답답함을 가지고 지켜보고 있다. 만년설과 빙하는 녹고 있는데, 이 회의를 통해 과연 무엇을 바꿀 수 있을까. 그렇다고 서로 책임을 묻고 협상할 자리마저 없다면?

이 글이 실리는 다음 날인 13일, 청년들은 다시 거리로 나온다. 이번엔 기후 시위다. "당신의 기후부채를 갚으라"는 구호를 내건다. 독일이 취약한 나라들에 약속한 지원을 이행하라는 요구다. 청년들은 자신들의 앞날만 걱정하는 것이 아니라는 뜻이다. 이어 20일에는 Z 세대가 전국 시위를 예고하고 있다.

정치가 어떤 답을 내놓을지 아직 알 수 없다. 독일 프리드리히 메르츠 총리의 얼굴이 나날이 잿빛으로 변해가고 있다.
#청년시위 #기후변화 #독일 #국제기후회의
프리미엄

고정희의 오마이 베를린
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
고정희 (yohannah) 내방

독자의견

목차38 첫화부터 읽기>
이전글 "어떻게 저런 소리가..." 귀를 의심하게 만든 피아니스트