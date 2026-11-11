사진공동취재단

"약 3690여 억 원의 사용처가 확인되었으나, 노 전 대통령의 조성자금 총액 4500억 원 내지 4600억 원 중 나머지 800여 억 원 내지 900여 억 원은 현재 그 사용처가 확인되지 아니한 상태임."

노태우씨 부인 김옥숙씨가 28일 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 마련된 노태우씨 빈소에 들어가고 있다.전두환·노태우 두 전직 대통령의 집안이 풀어야 할 것이 5·18 문제만은 아니다. 이들은 거액의 비자금 문제도 해결하지 않으면 안 된다. 서울중앙지방공소청 범죄수익환수부가 노재헌 주중한국대사를 노태우 비자금 관련 혐의로 최근 입건했다는 보도가 10일에 나온 것은, 비자금 문제가 여전히 두 집안의 숙제임을 상기시킨다.전두환은 1996년 2월 26일의 비자금 재판 제1회 공판에서 자신이 받은 돈은 "통치자금 또는 정치자금이었지 뇌물은 아니었다"고 주장했다. 노태우는 4개월 전인 1995년 10월 27일의 대국민 사과성명 때 "못난 노태우, 외람되게 국민 여러분 앞에 섰습니다"라고 첫마디를 꺼낸 뒤, 자신이 받은 돈을 "통치자금"으로 규정했다, 이날 그는 통치자금을 5회나 언급했다.그들은 통치자금이라고 강변했지만, 그것은 불법 비자금이고, 뇌물 혹은 강탈 금전에 불과했다. 그 돈에 관한 의혹을 한 점 남김없이 해소시켜야 할 책임이 전두환·노태우의 재산을 물려받은 가족들에게 있다.1997년에 대법원이 전두환에게 선고한 형사상의 추징금은 2205억 원이다. 이 중에서 현재까지 미환수된 금액은 867억이다. 그런데 금년 4월 2일에 대법원은 전두환 사망으로 인해 그에 대한 형사추징금 채권이 소멸했다는 판결을 확정했다. 이 때문에 형사추징금 미환수액 징수는 법적으로 불가능하게 됐다. 그렇지만, 국민 정서상 이 문제가 끝났다고 말하기는 힘들다.1997년에 노태우가 선고받은 추징금은 전두환보다 많은 2628억 9600만 원이다. 노태우 집안은 2013년 9월에 추징금을 완납했다. 그렇지만, 문제가 다 끝난 것은 아니다. 비자금에 관한 새로운 의혹이 최근 들어 불거졌기 때문이다.노태우의 딸인 노소영 아트센터 나비 관장이 최태원 SK그룹 회장과의 이혼소송에서 주장한 것이 있다. 아버지의 돈 300억 원이 1991년에 시댁 기업인 선경(SK)에 들어갔다는 점이다. 남편과의 재산분할에서 이 점이 반영돼야 한다는 게 그의 주장이다.국가데이터처가 운용하는 <지표누리> 사이트에 따르면, 2020년의 소비자물가를 100으로 하면 노태우 당시 대통령이 최종현 당시 선경그룹 회장에게 300억 원을 제공했다고 노 관장이 지목한 연도인 1991년의 연평균 소비자물가지수는 42.1이고 2025년의 이 지수는 116.6이다. 1991년부터 2025년까지 2.77배 올랐으므로, 이 지수의 추이만 놓고 보면 1991년의 300억은 지금의 831억 정도다. 이 돈이 SK의 사업에 사용됐다는 것이 노 관장의 주장이다.노 관장이 300억 부분을 입증하고자 법원에 제출한 것이 있다. 어머니 김옥숙이 1998년과 1999년에 작성한 이른바 '김옥숙 메모'가 그것이다. 2024년 당시의 언론 보도들에 따르면, 이 메모에는 '선경 300억 원'과 더불어 가족 등에게 배정된 604억이 기입돼 있었다. 도합 904억의 행방이 이 메모에 적혀 있었던 것이다.1998년은 노태우 비자금 문제로 온 나라가 들썩인 때로부터 얼마 지나지 않은 때다. 이런 시점에 그의 부인이 904억의 용처에 관한 메모를 남겼다. 노태우 비자금과의 연관성에 대해 의심을 품게 만들 만한 일이다.김옥숙 메모는 또 다른 점에서도 흥미를 준다. 하필이면 그 액수가 904억 원이라는 점이다. 노태우 비자금 수사 당시의 상황을 돌아보면 이 금액이 심상치 않다는 판단을 갖게 된다.1995년 12월 1일 검찰 소환장을 받은 전두환은 2일 오전 9시경 집 앞에서 '골목성명'을 발표하고 국립묘지를 참배한 뒤 검찰청이 아닌 합천군 고향집으로 향했다. 김영삼 정권도 이에 질세라 검찰 수사관들을 경상남도에 급파해 3일 새벽에 전두환을 서울로 연행했다.이로부터 이틀 뒤인 그달 5일, 대검찰청의 안강민 중수부장이 노태우 뇌물사건의 중간수사 결과를 발표했다. 이에 따르면, "못난 노태우" 운운하며 "대통령으로 재임하던 5년 동안 약 5천억 원의 통치자금이 조성"됐다고 국민들 앞에서 고백했던 노태우는 검찰 수사 때는 비자금 액수가 4500~4600억 원이라고 진술했다. 이와 관련된 검찰의 발표는 이렇다.이처럼 12월 5일에 검찰은 사용처 미확인 비자금이 800~900억 원이라고 발표했다. 그런데 엿새 뒤에 안강민 중수부장은 "노태우 씨가 대통령 재직 중에 정당 운영비와 특별격려금 명목으로 여당에 790억 원을 지원한 사실을 추가로 확인했다"고 발표했다. 이로써 800~900억 원은 최종적인 미확인 금액이 아니라 중간수사 결과상의 잠정적 미확인 금액으로 남게 됐다. 검찰이 최종적으로 얼마를 미확인 금액으로 정리했는지는 확인되지 않는다.그런데 김옥숙이 904억 원에 관한 메모를 작성한 사실이 노소영-최태원 이혼소송 중에 알려졌다. 904억 원은 1995년 12월 5일에 검찰이 밝혔던 사용처 미확인 금액과 비슷하다. 물론 정당 운영비와 특별격려금으로 790억을 지원한 사실이 추가로 발표됐으니, 현재로서는 904억이 그 미확인 금액이라고 단정하기는 힘들다. 하지만 검찰의 중간수사 결과 발표 때 언급된 금액과 거의 비슷하기 때문에, 노재헌 주중대사가 수사를 받는 지금 상황에서 그 액수가 다시 거론되고 있다.국세청의 공익법인 결산공시에 기초한 언론보도에 따르면, 김옥숙은 2016년과 2021년 사이에 노재헌 현 주중대사가 이사장과 상임이사로 있었던 동아시아문화센터에 147억 원을 출연했다. 서울중앙지방공소청이 노재헌 대사를 입건한 배경에는 이런 사실도 작용했다. 노태우 비자금과의 관련성에 대한 의혹을 캐기 위해서다. 사용처 미확인 비자금과의 관련을 떠나 김옥숙의 거액 운용은 의심을 살 소지가 다분하다.