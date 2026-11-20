미국 민방위대비청 / 미국 국립문서기록관리청

"난 두렵지 않아. 준비를 마쳤으니까. 난 살아남을 거야."

* 1961년 발표된 피터 스콧 피터스의 < Fallout Shelter >. 핵전쟁에 대비해 대피소를 마련한 남자가 자신만은 안전하게 살아남아 와인을 마시고 음악을 즐기겠다며 큰소리치는 내용을 담았다. 경쾌한 리듬과 익살스러운 가사로 냉전기 미국 사회에 퍼진 핵전쟁의 공포와 대피소 열풍을 풍자하고 있다.

▲1961년 미국의 민방위 전시회에 마련된 핵 낙진 대피소용 생존 물자. 당시 미국 정부는 핵공격 이후 외부 활동이 어려워질 상황에 대비해 식량과 식수, 의약품 등을 비축하도록 권고했다. 미 연방재난관리청 / 미 국립문서기록관리청

자기 가족을 살리기 위해 이웃을 죽음의 위험에 내몰아도 되는가. 종교계에서도 논쟁이 벌어졌다. 가족을 보호할 권리를 강조하는 주장과 위기에 처한 이웃을 외면해서는 안 된다는 주장이 맞섰다.



경제적 불평등도 문제였다. 넓은 뒷마당과 충분한 재산이 있는 사람은 대피소를 만들 수 있었다. 그러나 임대주택에 살거나 건설비용을 감당하기 어려운 사람들에게는 그런 선택이 쉽지 않았다.



핵전쟁의 위험은 누구에게나 닥칠 수 있었지만, 살아남기 위한 준비는 누구에게나 똑같이 허락되지 않았다. 대피소를 마련할 경제적 여유가 있는지, 비상시 다른 사람에게 문을 열어줄 것인지에 따라 생존 가능성마저 달라질 수 있었다.



핵 낙진 대피소는 단순히 방사능을 피하기 위한 시설이 아니었다. 극한 상황에서 사람들은 어디까지 자신과 가족의 안전을 우선할 수 있는가. 대피소 열풍은 미국 사회에 생존을 둘러싼 불편한 질문까지 던지고 있었다.



핵전쟁의 공포가 현실이 된 1962년



피터스의 노래가 발표된 이듬해인 1962년 10월, 미국인들은 핵전쟁의 공포를 다시 경험했다. 소련이 쿠바에 핵미사일을 배치하고 있다는 사실이 드러나면서 미국과 소련이 정면으로 충돌한 것이다.



미국 플로리다에서 불과 150km 떨어진 쿠바에 소련의 핵미사일이 배치된다는 것은 미국 본토가 직접적인 핵공격 위협에 놓인다는 의미였다.



▲1962년 10월 25일 미국이 촬영한 쿠바 산크리스토발의 소련 중거리탄도미사일 발사시설. 미국 본토를 공격할 수 있는 핵미사일의 배치가 확인되면서 미소 양국은 핵전쟁 직전까지 치닫는 위기를 맞았다. 미국 국방부 / 존 F. 케네디 대통령도서관

케네디 대통령은 쿠바에 대한 해상 봉쇄 조치를 발표했고, 소련은 이에 맞섰다. 세계는 핵전쟁이 실제로 일어날 수 있다는 두려움 속에서 며칠을 보냈다.



미국에서는 식량과 생필품을 비축하고 대피소를 점검하는 사람들이 나타났다. 1년 전에는 과장된 반응처럼 보였던 준비가 갑자기 현실적인 문제로 다가온 것이다.



다행히 미국과 소련은 협상을 통해 극적으로 위기를 넘겼다. 소련은 쿠바에서 미사일을 철수하기로 했고, 미국도 쿠바를 침공하지 않겠다고 약속했다. 미국의 튀르키예 배치 미사일 철수에 관한 비공개 합의도 이뤄졌다.



하지만 핵전쟁의 위험이 완전히 사라진 것은 아니었다. 미국과 소련은 이후에도 막대한 핵무기를 보유한 채 군비경쟁을 이어갔다.



시간이 흐르면서 대피소 건설 열풍은 식어갔다. 개인용 대피소만으로 대규모 핵전쟁의 피해를 막을 수 있느냐는 의문도 커졌다.



핵전쟁이 끝나도 파티는 계속될까



피터 스콧 피터스가 <폴아웃 셸터>를 발표한 1961년, 미국인들은 언제 핵전쟁이 벌어질지 모른다는 불안 속에 살고 있었다. 피터스는 그런 공포를 경쾌한 노래와 익살스러운 가사로 풀어냈다.



그로부터 60년이 넘게 흘렀다. 냉전은 끝났지만 핵무기는 사라지지 않았다. 여기에 인공지능(AI)이 급속도로 발전하면서 인간의 통제를 벗어난 기술이 인류의 생존을 위협할 수 있다는 우려까지 제기되고 있다. 핵무기와 AI의 결합이 가져올 위험도 새로운 과제로 떠올랐다.



인류는 자신이 만들어낸 기술로 눈부신 발전을 이루었지만, 그 기술이 초래할 수 있는 재앙까지 완전히 통제할 수 있다는 확신은 갖지 못하고 있다. 수십 년 전의 공포가 오늘날에도 다른 모습으로 이어지고 있는 셈이다.



노래 속 남자는 대피소 문을 닫는 순간 모든 위험에서 벗어났다고 믿는다. 그러나 핵전쟁이 끝난 뒤에도 그가 기대했던 일상이 계속될 수 있을지는 알 수 없다. 자신의 안전을 보장한다고 믿었던 대피소가 과연 무엇을 지켜줄 수 있을까.



어쩌면 <폴아웃 셸터>가 지금도 낡은 농담처럼 들리지 않는 이유가 여기에 있을 것이다. 인류가 만들어낸 위험으로부터 인류 자신을 지킬 수 있는가. 노래는 끝났지만, 그 질문은 여전히 유효하다.

#전쟁과노래 #FALLOUTSHELTER #피터스콧피터스 #핵전쟁 #쿠바미사일위기 프리미엄 War & Song 이전글 "내가 남자로 태어났다면" 리메이크 되어 확 바뀐 군가 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

시리즈 연재발행

오마이뉴스 취재후원

기사 제보하기 1962년 10월 25일 미국이 촬영한 쿠바 산크리스토발의 소련 중거리탄도미사일 발사시설. 미국 본토를 공격할 수 있는 핵미사일의 배치가 확인되면서 미소 양국은 핵전쟁 직전까지 치닫는 위기를 맞았다.케네디 대통령은 쿠바에 대한 해상 봉쇄 조치를 발표했고, 소련은 이에 맞섰다. 세계는 핵전쟁이 실제로 일어날 수 있다는 두려움 속에서 며칠을 보냈다.미국에서는 식량과 생필품을 비축하고 대피소를 점검하는 사람들이 나타났다. 1년 전에는 과장된 반응처럼 보였던 준비가 갑자기 현실적인 문제로 다가온 것이다.다행히 미국과 소련은 협상을 통해 극적으로 위기를 넘겼다. 소련은 쿠바에서 미사일을 철수하기로 했고, 미국도 쿠바를 침공하지 않겠다고 약속했다. 미국의 튀르키예 배치 미사일 철수에 관한 비공개 합의도 이뤄졌다.하지만 핵전쟁의 위험이 완전히 사라진 것은 아니었다. 미국과 소련은 이후에도 막대한 핵무기를 보유한 채 군비경쟁을 이어갔다.시간이 흐르면서 대피소 건설 열풍은 식어갔다. 개인용 대피소만으로 대규모 핵전쟁의 피해를 막을 수 있느냐는 의문도 커졌다.피터 스콧 피터스가 <폴아웃 셸터>를 발표한 1961년, 미국인들은 언제 핵전쟁이 벌어질지 모른다는 불안 속에 살고 있었다. 피터스는 그런 공포를 경쾌한 노래와 익살스러운 가사로 풀어냈다.그로부터 60년이 넘게 흘렀다. 냉전은 끝났지만 핵무기는 사라지지 않았다. 여기에 인공지능(AI)이 급속도로 발전하면서 인간의 통제를 벗어난 기술이 인류의 생존을 위협할 수 있다는 우려까지 제기되고 있다. 핵무기와 AI의 결합이 가져올 위험도 새로운 과제로 떠올랐다.인류는 자신이 만들어낸 기술로 눈부신 발전을 이루었지만, 그 기술이 초래할 수 있는 재앙까지 완전히 통제할 수 있다는 확신은 갖지 못하고 있다. 수십 년 전의 공포가 오늘날에도 다른 모습으로 이어지고 있는 셈이다.노래 속 남자는 대피소 문을 닫는 순간 모든 위험에서 벗어났다고 믿는다. 그러나 핵전쟁이 끝난 뒤에도 그가 기대했던 일상이 계속될 수 있을지는 알 수 없다. 자신의 안전을 보장한다고 믿었던 대피소가 과연 무엇을 지켜줄 수 있을까.어쩌면 <폴아웃 셸터>가 지금도 낡은 농담처럼 들리지 않는 이유가 여기에 있을 것이다. 인류가 만들어낸 위험으로부터 인류 자신을 지킬 수 있는가. 노래는 끝났지만, 그 질문은 여전히 유효하다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 김도균 (capa1954) 내방 구독하기

페이스북

트위터 목차15 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 "내가 남자로 태어났다면" 리메이크 되어 확 바뀐 군가 맨위로 다크 1961년 미국의 민방위 전시회에 마련된 핵 낙진 대피소용 생존 물자. 당시 미국 정부는 핵공격 이후 외부 활동이 어려워질 상황에 대비해 식량과 식수, 의약품 등을 비축하도록 권고했다.자기 가족을 살리기 위해 이웃을 죽음의 위험에 내몰아도 되는가. 종교계에서도 논쟁이 벌어졌다. 가족을 보호할 권리를 강조하는 주장과 위기에 처한 이웃을 외면해서는 안 된다는 주장이 맞섰다.경제적 불평등도 문제였다. 넓은 뒷마당과 충분한 재산이 있는 사람은 대피소를 만들 수 있었다. 그러나 임대주택에 살거나 건설비용을 감당하기 어려운 사람들에게는 그런 선택이 쉽지 않았다.핵전쟁의 위험은 누구에게나 닥칠 수 있었지만, 살아남기 위한 준비는 누구에게나 똑같이 허락되지 않았다. 대피소를 마련할 경제적 여유가 있는지, 비상시 다른 사람에게 문을 열어줄 것인지에 따라 생존 가능성마저 달라질 수 있었다.핵 낙진 대피소는 단순히 방사능을 피하기 위한 시설이 아니었다. 극한 상황에서 사람들은 어디까지 자신과 가족의 안전을 우선할 수 있는가. 대피소 열풍은 미국 사회에 생존을 둘러싼 불편한 질문까지 던지고 있었다.피터스의 노래가 발표된 이듬해인 1962년 10월, 미국인들은 핵전쟁의 공포를 다시 경험했다. 소련이 쿠바에 핵미사일을 배치하고 있다는 사실이 드러나면서 미국과 소련이 정면으로 충돌한 것이다.미국 플로리다에서 불과 150km 떨어진 쿠바에 소련의 핵미사일이 배치된다는 것은 미국 본토가 직접적인 핵공격 위협에 놓인다는 의미였다.

1960년 무렵 미국의 핵 낙진 대피소 모습. 냉전기 미국 정부는 핵공격 이후 발생하는 방사성 낙진을 피하기 위해 가정과 공공시설에 대피 공간을 마련하도록 권장했다.이 시설은 '폴아웃 셸터(Fallout Shelter)'라고 불렸다. 핵폭발의 직접적인 충격을 막는 시설이라기보다, 폭발 뒤 공중에서 떨어지는 방사성 낙진으로부터 몸을 보호하기 위한 공간이었다.건설업체들은 가정용 대피소를 판매했고, 잡지들은 대피소를 만드는 방법을 소개했다. 1961년 9월 시사주간지 <라이프>는 핵 낙진에서 살아남는 방법을 특집으로 다루기도 했다.물론 모든 미국인이 대피소를 만든 것은 아니었다. 건설비용이 만만치 않았고, 이런 시설이 얼마나 효과가 있을지 의심하는 사람들도 많았다.불과 몇 년 전만 해도 핵폭발을 보기 위해 호텔 옥상에 올라갔던 나라에서, 이제는 핵폭발을 피하기 위해 땅속으로 들어가려는 사람들이 나타나고 있었다.바로 이즈음 이런 기괴한 분위기를 기막히게 풍자한 노래가 등장했다. 1961년 가을, 미국에서 발표된 <폴아웃 셸터(Fallout Shelter)>다. 노래를 부른 사람은 피터 스콧 피터스(Peter Scott Peters)였다.노래는 경쾌한 리듬과 함께 자신만만한 선언으로 시작한다.그가 이렇게 큰소리치는 데는 다 이유가 있다. 핵전쟁에 대비해 자신만의 대피소를 마련했기 때문이다. 가로세로 9피트, 약 2.7m 크기의 대피소에는 고급 오디오와 와인도 갖춰 놓았다. 핵미사일이 나라와 나라 사이를 날아다녀도 걱정할 필요가 없다. 자신에게는 방사능을 피하면서 파티를 즐길 공간이 있기 때문이다.노래 속 남자는 미사일은 마음껏 날아다니게 내버려두라고 말한다. 자신은 방사능 대피소에서 파티를 즐길 테니 말이다.나름대로 준비도 했다. 14일 치 비상식량에 물과 의약품을 챙긴 그는 핵전쟁이 벌어져도 여자 친구와 함께 대피소에서 아늑하게 지낼 생각에 들떠 있다.대피소를 지을 돈이 없다면 어떻게 할까? 그는 계약금도 없이 연방주택청(FHA)의 대출을 이용하면 된다고 소개한다.그의 자신감은 여기서 그치지 않는다. 대기권에서 핵실험이 계속돼도 상관없다고 노래한다. 자신의 대피소 안에서는 두려울 것이 없기 때문이다. 심지어 20메가톤급 핵폭탄이 터져도 자신은 끄떡없을 것이라고 큰소리친다. 핵전쟁이 벌어져 사람들이 혼비백산하더라도 자신만은 안전하게 살아남겠다는 것이다.노래에는 '코넬라드(CONELRAD)'라는 낯선 단어도 등장한다. 코넬라드는 냉전 초기 미국이 운영했던 비상방송 체계였다. 정식 명칭은 '전자파 통제를 통한 비상방송(Control of Electromagnetic Radiation)'이다.당시에는 적의 폭격기가 미국의 라디오 방송 전파를 이용해 목표를 찾아올 수 있다는 우려가 있었다. 미국 정부는 전쟁이 발생하면 일반 방송을 통제하고 지정된 주파수를 통해 비상정보를 전달하는 체계를 마련했다.대표적인 주파수가 AM 640kHz와 1240kHz였다. 피터스는 노래 마지막 절에서 바로 이 두 주파수를 언급한다. 핵공격이 끝났다는 안내가 나올 때까지 대피소에서 버티면 된다는 것이다.피터스는 마치 새집을 장만한 사람이 이웃에게 자랑하듯, 핵전쟁에 대비한 자신의 준비를 능청스럽게 늘어놓는다. 경쾌한 리듬에 익살스러운 가사가 더해져 듣다 보면 절로 웃음이 나온다.그러나 그가 자랑하는 것은 결국 세상이 핵전쟁의 참화에 휩싸여도 자신만은 무사할 것이라는 믿음이다. 피터스는 핵전쟁의 참혹함을 직접 묘사하는 대신, 대피소 하나로 모든 위험을 피할 수 있다고 확신하는 인물을 통해 당시 미국 사회에 퍼진 불안과 그에 대한 반응을 풍자한다.노래를 부른 피터스의 본명은 피터 시코르스키(Peter Sikorski)였다. 1930년 캐나다 새스커툰에서 태어난 그는 젊은 시절 라디오 DJ로 활동하며 재치 있는 말솜씨로 인기를 얻었고, 이후 미국으로 건너가 영화와 텔레비전 배우가 됐다.그는 공상과학 영화와 텔레비전 드라마에 여러 차례 출연했다. 1962년에는 핵공격 이후 혼란에 빠진 미국 사회를 그린 영화 <패닉 인 이어 제로 Panic in Year Zero!>에도 군인 역으로 등장했다.<폴아웃 셸터>는 음반 제작자 앨 케이블린(Al Kavelin)과 함께 구상한 노래였다. 피터스가 가사와 독백을 만들었고, 음반은 케이블린이 설립한 루트 레코드에서 발매됐다.케이블린의 아들 프랭크는 2013년 냉전기 대중문화를 다루는 웹사이트 코넬라드와의 인터뷰에서 피터스의 신앙과 노래의 관계를 설명했다.프랭크에 따르면 독실한 여호와의 증인 신자였던 피터스는 하느님이 인류를 핵전쟁으로 멸망하도록 내버려두지 않을 것이며, 지상에 자신의 왕국을 세우기 위해 반드시 개입할 것이라는 굳은 믿음이 있었다.흥미로운 것은 노래 속 인물과 실제 피터스의 생각이 대조를 이룬다는 점이다. 노래 속 남자는 콘크리트 대피소만 있으면 핵전쟁에서도 살아남을 수 있다고 큰소리친다. 반면 피터스는 인류의 운명이 궁극적으로 신의 손에 달려 있다고 믿었던 것이다.핵 낙진 대피소 열풍은 미국 사회에 뜻밖의 논쟁을 불러왔다. 핵전쟁에서 살아남으려면 무엇을 준비해야 하는 지뿐 아니라, 누구를 살려야 하는지까지 고민해야 했기 때문이다.1961년 9월 15일 발행된 <라이프>는 핵 낙진 대피소를 이용하면 핵공격을 받더라도 인구의 97%가 살아남을 수 있다는 낙관적인 전망을 표지에 내걸었다. 잡지에는 케네디 대통령의 서한과 대피소 건설 방법도 실렸다. 그러나 이런 생존율 추정치는 지나치게 낙관적이라는 비판을 받았다.더욱 첨예한 논쟁은 대피소에 들어올 사람을 누구까지 받아들여야 하느냐는 문제였다. 같은 해 8월 18일 <타임>은 '이웃에게 총을 겨눌 것인가?(Gun Thy Neighbor?)'라는 제목의 기사에서 이 문제를 다뤘다.시카고 교외에 사는 한 남성은 핵폭탄이 떨어졌을 때 이웃이 들어오지 못하도록 대피소 입구에 기관총을 설치하겠다고 말했다. 텍사스주의 한 주민은 대피소에 소총과 권총을 비축해 두었다고 밝혔다.