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1960년 무렵 미국의 핵 낙진 대피소 모습. 냉전기 미국 정부는 핵공격 이후 발생하는 방사성 낙진을 피하기 위해 가정과 공공시설에 대피 공간을 마련하도록 권장했다.미국 민방위대비청 / 미국 국립문서기록관리청
이 시설은 '폴아웃 셸터(Fallout Shelter)'라고 불렸다. 핵폭발의 직접적인 충격을 막는 시설이라기보다, 폭발 뒤 공중에서 떨어지는 방사성 낙진으로부터 몸을 보호하기 위한 공간이었다.
건설업체들은 가정용 대피소를 판매했고, 잡지들은 대피소를 만드는 방법을 소개했다. 1961년 9월 시사주간지 <라이프>는 핵 낙진에서 살아남는 방법을 특집으로 다루기도 했다.
물론 모든 미국인이 대피소를 만든 것은 아니었다. 건설비용이 만만치 않았고, 이런 시설이 얼마나 효과가 있을지 의심하는 사람들도 많았다.
불과 몇 년 전만 해도 핵폭발을 보기 위해 호텔 옥상에 올라갔던 나라에서, 이제는 핵폭발을 피하기 위해 땅속으로 들어가려는 사람들이 나타나고 있었다.
핵폭탄이 떨어져도 파티를 즐기겠다는 남자
바로 이즈음 이런 기괴한 분위기를 기막히게 풍자한 노래가 등장했다. 1961년 가을, 미국에서 발표된 <폴아웃 셸터(Fallout Shelter)>다. 노래를 부른 사람은 피터 스콧 피터스(Peter Scott Peters)였다.
노래는 경쾌한 리듬과 함께 자신만만한 선언으로 시작한다.
"난 두렵지 않아. 준비를 마쳤으니까. 난 살아남을 거야."
그가 이렇게 큰소리치는 데는 다 이유가 있다. 핵전쟁에 대비해 자신만의 대피소를 마련했기 때문이다. 가로세로 9피트, 약 2.7m 크기의 대피소에는 고급 오디오와 와인도 갖춰 놓았다. 핵미사일이 나라와 나라 사이를 날아다녀도 걱정할 필요가 없다. 자신에게는 방사능을 피하면서 파티를 즐길 공간이 있기 때문이다.
노래 속 남자는 미사일은 마음껏 날아다니게 내버려두라고 말한다. 자신은 방사능 대피소에서 파티를 즐길 테니 말이다.
나름대로 준비도 했다. 14일 치 비상식량에 물과 의약품을 챙긴 그는 핵전쟁이 벌어져도 여자 친구와 함께 대피소에서 아늑하게 지낼 생각에 들떠 있다.
대피소를 지을 돈이 없다면 어떻게 할까? 그는 계약금도 없이 연방주택청(FHA)의 대출을 이용하면 된다고 소개한다.
그의 자신감은 여기서 그치지 않는다. 대기권에서 핵실험이 계속돼도 상관없다고 노래한다. 자신의 대피소 안에서는 두려울 것이 없기 때문이다. 심지어 20메가톤급 핵폭탄이 터져도 자신은 끄떡없을 것이라고 큰소리친다. 핵전쟁이 벌어져 사람들이 혼비백산하더라도 자신만은 안전하게 살아남겠다는 것이다.
노래에는 '코넬라드(CONELRAD)'라는 낯선 단어도 등장한다. 코넬라드는 냉전 초기 미국이 운영했던 비상방송 체계였다. 정식 명칭은 '전자파 통제를 통한 비상방송(Control of Electromagnetic Radiation)'이다.
당시에는 적의 폭격기가 미국의 라디오 방송 전파를 이용해 목표를 찾아올 수 있다는 우려가 있었다. 미국 정부는 전쟁이 발생하면 일반 방송을 통제하고 지정된 주파수를 통해 비상정보를 전달하는 체계를 마련했다.
대표적인 주파수가 AM 640kHz와 1240kHz였다. 피터스는 노래 마지막 절에서 바로 이 두 주파수를 언급한다. 핵공격이 끝났다는 안내가 나올 때까지 대피소에서 버티면 된다는 것이다.
* 1961년 발표된 피터 스콧 피터스의 < Fallout Shelter >. 핵전쟁에 대비해 대피소를 마련한 남자가 자신만은 안전하게 살아남아 와인을 마시고 음악을 즐기겠다며 큰소리치는 내용을 담았다. 경쾌한 리듬과 익살스러운 가사로 냉전기 미국 사회에 퍼진 핵전쟁의 공포와 대피소 열풍을 풍자하고 있다.
피터스는 마치 새집을 장만한 사람이 이웃에게 자랑하듯, 핵전쟁에 대비한 자신의 준비를 능청스럽게 늘어놓는다. 경쾌한 리듬에 익살스러운 가사가 더해져 듣다 보면 절로 웃음이 나온다.
그러나 그가 자랑하는 것은 결국 세상이 핵전쟁의 참화에 휩싸여도 자신만은 무사할 것이라는 믿음이다. 피터스는 핵전쟁의 참혹함을 직접 묘사하는 대신, 대피소 하나로 모든 위험을 피할 수 있다고 확신하는 인물을 통해 당시 미국 사회에 퍼진 불안과 그에 대한 반응을 풍자한다.
핵전쟁을 두려워하지 않았던 남자가 부른 노래
노래를 부른 피터스의 본명은 피터 시코르스키(Peter Sikorski)였다. 1930년 캐나다 새스커툰에서 태어난 그는 젊은 시절 라디오 DJ로 활동하며 재치 있는 말솜씨로 인기를 얻었고, 이후 미국으로 건너가 영화와 텔레비전 배우가 됐다.
그는 공상과학 영화와 텔레비전 드라마에 여러 차례 출연했다. 1962년에는 핵공격 이후 혼란에 빠진 미국 사회를 그린 영화 <패닉 인 이어 제로 Panic in Year Zero!>에도 군인 역으로 등장했다.
<폴아웃 셸터>는 음반 제작자 앨 케이블린(Al Kavelin)과 함께 구상한 노래였다. 피터스가 가사와 독백을 만들었고, 음반은 케이블린이 설립한 루트 레코드에서 발매됐다.
케이블린의 아들 프랭크는 2013년 냉전기 대중문화를 다루는 웹사이트 코넬라드와의 인터뷰에서 피터스의 신앙과 노래의 관계를 설명했다.
프랭크에 따르면 독실한 여호와의 증인 신자였던 피터스는 하느님이 인류를 핵전쟁으로 멸망하도록 내버려두지 않을 것이며, 지상에 자신의 왕국을 세우기 위해 반드시 개입할 것이라는 굳은 믿음이 있었다.
흥미로운 것은 노래 속 인물과 실제 피터스의 생각이 대조를 이룬다는 점이다. 노래 속 남자는 콘크리트 대피소만 있으면 핵전쟁에서도 살아남을 수 있다고 큰소리친다. 반면 피터스는 인류의 운명이 궁극적으로 신의 손에 달려 있다고 믿었던 것이다.
핵전쟁에서 살아남는 데도 돈이 필요했다
핵 낙진 대피소 열풍은 미국 사회에 뜻밖의 논쟁을 불러왔다. 핵전쟁에서 살아남으려면 무엇을 준비해야 하는 지뿐 아니라, 누구를 살려야 하는지까지 고민해야 했기 때문이다.
1961년 9월 15일 발행된 <라이프>는 핵 낙진 대피소를 이용하면 핵공격을 받더라도 인구의 97%가 살아남을 수 있다는 낙관적인 전망을 표지에 내걸었다. 잡지에는 케네디 대통령의 서한과 대피소 건설 방법도 실렸다. 그러나 이런 생존율 추정치는 지나치게 낙관적이라는 비판을 받았다.
더욱 첨예한 논쟁은 대피소에 들어올 사람을 누구까지 받아들여야 하느냐는 문제였다. 같은 해 8월 18일 <타임>은 '이웃에게 총을 겨눌 것인가?(Gun Thy Neighbor?)'라는 제목의 기사에서 이 문제를 다뤘다.
시카고 교외에 사는 한 남성은 핵폭탄이 떨어졌을 때 이웃이 들어오지 못하도록 대피소 입구에 기관총을 설치하겠다고 말했다. 텍사스주의 한 주민은 대피소에 소총과 권총을 비축해 두었다고 밝혔다.