연합뉴스

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.2주 전 이재명 대통령은 국무회의에서 이주노동자들이 임금을 전부 본국에 송금하니 "국가 경제에 크게 도움이 안 된다"고 발언했고, 다문화 가정 지원과 관련해서는 '우대' 정책과 내국인 '역차별'을 거론하며 '폐지' 가능성까지 언급했다.사회적 파장이 커지고 이주민과 시민사회단체의 비판이 잇따르자, 대통령은 오늘 SNS에 "이주노동자들은 우리 산업현장과 지역사회를 함께 일궈 가는 동료이자 이웃"이라며 "국적과 언어는 달라도 노동의 가치는 다르지 않다"는 글을 올렸다. 이는 최근 사회적 논란을 의식한 유화적 메시지로 보인다. 그럼에도 불구하고 이미 쏟아진 대통령의 발언들은 그 자체로 파급력을 갖는다.국정 책임자의 말은 이주민을 향한 부정적 편견과 차별 담론에 공적인 힘을 실었고, 반이민, 반다문화와 같은 '신인종주의'의 다양한 양상이 확산될 우려를 낳고 있다.이번 발언을 두고 이주민에 대한 대통령의 태도가 과거와 달라졌다는 지적이 나온다. 대선후보 시절에는 이주민에 대한 차별을 바로잡겠다는 공약을 내세웠고, 나주 벽돌공장에서 이주노동자가 지게차에 묶인 사건을 두고는 "명백한 인권유린"이라고 분노했다. 그러나 지금은 이주노동자의 경제적 기여를 따지고 다문화가족 지원이 내국인에 대한 '역차별'이 될 수 있다고 말한다.'그때는 맞고, 지금은 틀리다' 인가? 그렇지 않다. '인권'을 폭력으로부터 약자를 보호하는 일로 좁게 이해하고 '국민 우선주의'의 입장에서 이주민을 본다면, 둘은 한 사회 안에서 얼마든지 공존할 수 있다. 폭력 피해를 입은 이주민에게 연민을 느끼면서도 그가 일터와 지역사회에서 동등한 권리를 요구하는 것은 거부하는 것이다.그러나 인권은 부당한 폭력과 차별, 신체적 피해 등을 입었을 때만 인정받는 권리가 아니다. 눈에 띄는 피해에만 반응하는 '협소한 인권'의 이해는, 인간이기에 갖는 당연한 권리인 '보편적 인권'을 위협할 수 있다.안전하게 일하고, 아플 때 치료받고, 사회적 위험에 처했을 때 보호받을 권리는 경제에 얼마나 기여했는지에 따라 달라져서는 안 된다. 이주노동자의 송금이나 경제적 기여는 자료를 바탕으로 논의할 수 있다. 그러나 그 결과가 이주노동자의 존엄과 권리를 판단하는 기준이 될 수는 없다.인권침해와 차별은 개인의 사정만으로 설명되지 않는다. 사회적 소수자가 겪는 차별과 불평등은 오랜 시간 누적된 구조적 불리함에서 비롯된다. '적극적 차별시정조치'(affirmative action)는 바로 이 불리함을 바로잡기 위한 제도다.공공산후조리원의 다문화가족 우선 입소도 이런 맥락에서 봐야 한다. 이는 언어 장벽과 정보 접근의 제약, 관계망의 부재 속에서 출산과 양육을 감당하는 이주여성에게 공공서비스에 접근할 기회를 넓혀주는 최소한의 장치일 수 있다.물론 지원 기준이 적절한지는 따져볼 수 있다. 그러려면 제도가 어떤 어려움을 줄이기 위해 마련됐는지, 실제로 누구에게 도움이 되는지도 살펴야 한다. 이런 과정은 지운 채 몇몇 사례만으로 '우대'나 '역차별'이라 부르면, 정작 제도가 바로잡으려 했던 불평등은 논의에서 사라진다.