중앙일보

11월 11일 중앙일보 1면 기사.민주당 서울 지역 의원 30%가 정부의 종합부동산세 개편안을 고쳐 세금 부담을 줄여야 한다고 밝혔다. 정부는 '거주 중심' 원칙을 지켜야 한다는 입장이어서 당정 간 조율이 필요해졌다.중앙일보가 김민석 대표를 제외한 서울 의원 33명을 10일 전수 조사해 보니 10명이 비거주 1주택자의 종부세 공제 기준을 14억원으로 높이는 방안에 찬성했다. 반대는 8명, 답변 유보는 13명, 거부는 1명이었다. 33명 전체를 놓고 보면 30%(10명)가 세 부담 완화에 동의하고, 응답자 19명만 보면 53%가 동의한 셈이다.양도소득세 장기보유특별공제 폐지를 미루거나 한도를 올리는 방안에도 10명이 추가 논의나 수정이 필요하다고 답했다.황희 의원(양천갑)은 이 신문에 "1주택자는 거주와 비거주를 구분해선 안 된다"며 "직장이나 교육 등의 문제로 거주하지 못하는 1주택 서민을 투기자로 몰아서는 안 된다"고 말했고, 김영호 의원(서대문을)도 "총선 승리가 필요한데 한강벨트 (민주당) 의원들이 특히 힘들 것"이라고 했다.반면, 진성준 의원(강서을)은 "비거주 1주택자의 종부세 기준을 14억원으로 통일하는 건 사실상 부자 감세"라고 말했고, 익명의 재선 의원은 "정부가 이미 한 차례 수정한 안을 당이 다시 바꾸면 정책 신뢰를 잃을 수 있다"고 했다.답변을 안 한 의원들은 "당 안팎의 갈등 프레임이 우려된다"거나 "묻지 말라. 답변하기 괴롭다"는 반응을 보였다.그러나 서울의 여당 의원들만 정부의 부동산 정책에 대한 문제의식을 가진 것은 아니다.TV조선에 따르면, 박지혜 의원(경기 의정부갑)은 의원 단체 대화방에 "(거주와 비거주 구분이) 중산층과 서민이 전월세로 안정적인 주거 생활을 영위하던 상황을 흔들고 있다"며 "집주인이 들어와 살겠다고 집을 비워 달라는데 전세 물건은 씨가 말랐고 대출 규제로 자금줄도 말랐다고 호소하는 분들을 뵈면 드릴 말씀이 없다"는 글을 올렸다.원내 지도부는 10일 의원총회에서 일부 의원들의 공개 발언을 견제하는 움직임을 보였다.KBS에 따르면, 천준호 원내운영수석부대표는 "부동산 정책에 있어서 당정 간의 의견은 한목소리로 표출하는 게 중요하다"면서 "이렇게 (추가 수정) 발언이 나오는 건 안정감이 떨어져 보일 수 있다"고 말했다.당 수석대변인을 맡은 박성준 의원(중·성동을)이 8일 고위 당정협의회 브리핑 과정에서 비거주 1주택자의 종부세 공제 기준을 완화하자고 청와대에 요구했다고 밝힌 것을 우회적으로 경고한 것으로 풀이된다.이런 가운데 박성준과 황희는 이언주(경기 용인정)·전현희(서울 중·성동갑)·이해식(강동을) 의원 등과 함께 '전월세 안정화를 위한 부동산 실용주의 의원 모임'을 결성해 11일 국회에서 첫 토론회를 연다.이재명 대통령은 11일 김민석, 한병도 원내대표 등 여당 지도부와 청와대에서 만찬을 하는데, 이 자리에서 부동산 세제 문제가 논의될 가능성이 있다.이용철 법무부 장관 후보자가 2011년 성남시의회에서 대장동 사업의 활성화를 기대한다는 취지의 발언을 했다고 한국일보가 보도했다.이 신문이 확인한 성남시의회 회의록에 따르면, 이용철은 2011년 7월 4일 성남산업진흥재단 대표이사를 맡은 지 약 3개월 만인 같은 해 10월 18일 성남시의회 경제환경위원회 업무보고에 참석했다. 한 시의원이 "신규 사업을 발굴해서 추진하고 계시는데, 하시려고 하는 의욕을 말씀해 달라"고 묻자 이용철은 "대장동, 동원동 이런 지구들이 시간을 갖고 활성화되어지는 과정들을 통해서 (성남)시의 자족 기능이 상당히 강화되어질 것이라고 예상된다"고 답했다.회의록에는 이용철이 이어 "저희 재단에 그런 전략적 접근과 관련된 연구 기능, 이런 것들을 한층 더 많이 필요로 하는 시기가 아닌가 생각한다"고 말한 것으로 되어 있다.국민의힘은 이용철이 2010년 '대장동 개발사업의 키맨'으로 불리는 유동규 전 성남시시설관리공단 기획본부장 임용 심사에서 유동규에게 90점, 경쟁자에게 76점을 줬다며 '대장동의 숨은 설계자'라고 주장한다.그러나 이용철은 대장동 사업을 주도한 성남도시개발공사가 2013년 설립됐다는 이유로 2011년 성남산업진흥재단 대표로 취임한 자신과는 무관하다는 입장을 밝혔다. 이용철은 9일 정부과천청사 출근길에 기자들에게 "그때나 지금이나 대장동 사업에 대해서 아는 게 거의 없다"고 말했다.이용철 측은 "후보자는 관내기업 육성 및 지역경제 활성화 등의 업무를 수행하던 재단의 대표였다"며 "야탑밸리·동원동·대장동 등 성남지역 산업지구 활성화가 필요하다는 취지의 일반론적인 발언을 한 것일 뿐"이라고 설명했다.국방부가 육군사관학교만 충청권으로 옮기고 해군·공군사관학교는 제자리에 두는 내용의 사관학교 통합안을 국회에 보고했다. 반대 여론을 반영한 절충안이지만 여당에서는 '개혁 후퇴'라는 반응이 나왔다.조선일보에 따르면 국방부는 대전 자운대에 4년제 '통합 본교'인 국군사관학교를 새로 세우고, 육·해·공군사관학교를 산하에 두는 수정안을 국회에 보고했다. 육사는 서울 노원구에서 충청권으로 옮기고, 해사는 경남 창원 진해구, 공사는 충북 청주에 남는다. 이재명 대통령의 공약인 통합을 유지하면서 생도와 동창회의 반발을 고려한 안이라는 평가가 나온다.생도들이 1학년과 4학년 때 대전에서 통합 교육을 받고 2·3학년 때 각 군 사관학교로 흩어지는 방식이다. 국방부는 보고 자료에서 "1학년 때 동기(同期) 의식을 함양하고, 2·3학년 때 각 군 전문성을 더한다"고 설명했다. 적용 시기는 2029년 입학생부터이고, 이달 중 설치법안을 발의할 방침이다. 다만, 국회 논의 과정에서 계획이 다시 수정될 가능성은 남아 있다.강신철 국방부 장관은 10일 육사 생도 60명과 한 간담회에서 "공감하는 부분이 많아서 (육사) 위치 문제는 고민하고 있다"고 하면서도 "옛날 공사 선배들도 다 같은 이야기를 했다. 청주로 내려가서 공사가 망했나"라고 되물었다.여권 내에서는 기존 사관학교의 교육과 시설을 유지하는 방향으로 통합안이 후퇴하는 것 아니냐는 불만이 나왔다.한국일보는 강신철 직전 국방부 장관을 지낸 민주당 안규백 의원이 강신철에게 전화를 걸어 항의했다고 보도했다. 강신철이 10월 7일 국정감사에서 사관학교 통합안이 "확정되지 않은 상태"라고 하자 안규백은 "당정이 합의해서 기본계획을 발표했는데 어떻게 확정된 안이 없다고 말할 수 있느냐"고 따져 물었다.국회 국방위원회 소속 한 여당 의원은 이 신문에 "(결국은) 후퇴 아닌가. 반발은 이전에도 있었다"고 말했다.미국 식품의약국(FDA)이 위고비·마운자로 등 비만 치료제 설명서에 시신경 질환 발생 위험을 경고하도록 했다.FDA는 9일(현지시간) 혈당을 낮추고 식욕을 줄이는 GLP-1 계열 의약품 전체의 '경고 및 주의 사항'에 비동맥염성 전방 허혈성 시신경병증(NAION)의 위험이 높아질 가능성을 추가하라고 제약사들에 요구했다. 대상은 세마글루티드(위고비·오젬픽), 티르제파타이드(마운자로·젭바운드), 리라글루티드(삭센다) 등이다.NAION은 시신경에 혈액이 공급되지 않으면 발생하는 질환이다. 주로 한쪽 눈에서 통증 없이 시력이 갑자기 떨어지거나 시야 일부가 가려지는 증상이 나타나고, 심하면 영구적으로 시력을 잃을 수 있다. FDA는 이런 증상이 생기면 즉시 의료진에 알리고 신속히 안과 진료를 받으라고 권고했다.유럽의약품청은 2025년 6월 NAION을 세마글루티드의 '매우 드문 부작용'으로 규정하고 경고 문구 추가를 권고했다.오유경 식품의약품안전처장은 10월 13일 국정감사에서 위고비 투여 후 시력 손상이 의심되는 사례가 2024년 12월 1건 접수됐다고 밝혔다.식약처는 10월 7일 위고비 등 세마글루티드 제제의 설명서에 관련 경고 문구를 추가했고, 마운자로에 대해서도 허가사항 변경을 검토할 방침이다.프랑스 정부가 슈퍼마켓 등 약 700곳의 냉장·냉동설비의 온도를 끌어올린 사이버 해킹 공격의 배후로 이란 혁명수비대를 지목했다.로이터통신에 따르면 장노엘 바로 프랑스 외무장관은 9일(현지시간) "이란 혁명수비대가 이번 공격을 저지른 것을 확인했다"며 "규모와 공격성 측면에서 전례가 없는 공격"이라고 말했다. 바로는 "우리는 유럽 차원에서 이 공격에 책임이 있는 모든 이들에 대한 제재를 시행할 것"이라고 밝혔다.로르 베쿠아 파리 검찰청 검사장은 "공격에 사용된 시스템에서 페르시아어 흔적이 발견됐고, 이란과 연관된 IP 주소도 확인했다"고 말했다. 프랑스 외무부는 이란 대사를 불러 강하게 항의했다.파리 검찰은 이란 정예 군사 조직인 혁명수비대 산하 사이버 공격 부대 '샤히드 카베'의 지휘관 등 3명에 대한 국제 체포영장을 신청했다.알자지라에 따르면, 이란은 프랑스의 주장을 '근거 없는 비난'이라고 반박하며 제기된 의혹을 부인했다.▲ 경향신문 = '징역 15년 내란범' 한덕수 '늑장 대법'에 석방 가능성▲ 국민일보 = 300만원 첫 신용대출 '1억 빚더미'로 불었다▲ 동아일보 = 이란전 출구찾는 트럼프 "군사적으로 사실상 끝나"▲ 서울신문 = 임피 코앞인데 -45% 눈물 뚝뚝 퇴직연금▲ 세계일보 = "워싱턴 내부 합의 없어" 전작권·핵잠 추진 험로▲ 조선일보 = 특검 vs 검사, 200일 '칼의 전쟁'▲ 중앙일보 = 여당 서울 의원 30% "종부세 완화"▲ 한겨레 = "트럼프 시대 종말 시작 공화 의원들 등돌릴 것"▲ 한국일보 = 코너 몰린 트럼프… "북미회담 동력 커졌다"