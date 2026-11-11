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이재명 대통령이 지난달 23일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 2차 전체회의에서 발언하고 있다. 2026.10.23 [청와대통신사진기자단]하루에 5개씩 꾸준히 SNS 포스팅을 하는 남자가 있다. 이 남자의 팔로워는 116만 명쯤이다. 이 남자가 포스팅하면 보통 1천~2천, 많을 때는 3천 정도의 RT(인용)가 이뤄진다. 이 정도 수치는 온라인에서 영향력이 있는 인플루언서들에게는 종종 있는 숫자다. '116만 팔로워 인플루언서'의 영향력은 공동구매를 통해 꽤 많은 돈을 벌 수 있는 정도, 혹은 온라인 마케팅이 중요한 기업들의 광고를 받기 좋은 정도다. 그러나 이 남자의 직업이 '대통령'이라면 이야기는 완전히 달라진다.이재명 대통령은 지난 10월 한 달 동안 자신의 'X(구 트위터)'에 150개의 게시물을 포스팅했다. 말과 탈이 많았던 그 내용에 대해서는 굳이 언급하지 않겠다. 이야기하고 싶은 것은 말도 탈도 많았던 포스팅 이후에 벌어진 일이다.대통령의 글에 '직접적으로는' 혐오 표현이 없었지만, 이는 도그휘슬(Dog Whistle: 개에게만 들리는 초고주파 호루라기처럼, 특정집단에게 은유적으로 전달하는 메시지)로 작동해 실제로 다문화 가정과 이주노동자에 대한 혐오로 이어질 거라는 비판이 나왔다. 하지만 이에 대해 대통령은 'PC주의', '내로남불' 같은 말로 맞섰다. SNS 업로드의 양과 속도가 증가했고, 자신을 향한 비판에 대해 일일이 맞받아 싸우기 시작했다. 대통령의 '키보드 배틀'이라는 헌정 이래 초유의 사태가 벌어진 것. '키보드 워리어' 대통령에 대해 우려하는 목소리에는 "국민과의 직접 소통이 왜 문제냐"라는 방식으로 대응했다.맞다. 국민과의 직접 소통은 문제가 아니다. 키보드 배틀도 다소 우스울 뿐 '문제'는 아니다. 문제는 마치 대통령이 자신에겐 발화 권력과 의제 설정의 '권력'이 없는 양, 키보드 배틀을 '국민과의 직접 소통'이라고 꾸미는 일이다.대통령이 밤새 X에 포스팅을 올리면 언론은 그걸 그대로 받아 조간신문을 낸다. 논란이 되면 여당 정치인들은 "대통령의 말씀은 이런 말씀"이라며 이른바 '쉴드'를 치느라 바쁘고, 야당 정치인들은 대통령의 발언이 문제라며 공격하기 바쁘다. 유튜버들은 대통령의 SNS, 여당 정치인의 쉴드, 야당 정치인들의 공격을 제각각 재가공하며 말을 불리고 논란을 불붙인다. 그렇게 여론이 만들어진다. 대통령이 X에 어떤 글을 인용하거나 쓰는 것으로 '좌표'를 찍으면 온 사회가 그 좌표를 따라 움직이게 된다. 이것이 여느 인플루언서나 키보드 워리어에겐 없는 의제 설정의 권력, 발화의 권력이다.대통령이 인용한 '에펨코리아(펨코)'의 어느 글이 국정운영의 가장 큰 쟁점이 되는 동안, 지난달 20일 더불어민주당이 '지방주도성장을 위한 초광역권전략산업특구 지정 및 운영에 관한 특별법', 초광역특구법(메가특별법)을 발의했다.내용을 살펴 보면 초광역특구에 들어선 기업들은 온갖 규제가 사라지고 특례를 받게 된다. 토지수용과 개발제한구역 해제에 특례를 받고, 국공유재산을 수의계약으로 빌릴 수 있게 된다. 임대료는 감면된다. 군사기지나 군사 보호구역에서 사업을 허용해 주고, 각종 보조금과 세제지원으로 특구 내의 기업에 온갖 혜택을 밀어준다. 자연스럽게 환경파괴, 기후위기, 국가안보, 사회의 공공성 같은 말은 자취를 감춘다.일하는 사람들에겐 지옥이 열린다. 노동시간 상한이 없어진다. 기간제 노동자의 사용기간 한계는 현 2년에서 4년으로 늘어나고 일부 기업들엔 무급 휴일을 허용하고 파견 대상 업무도 확대된다. 다시 말해 오래 일하고, 안전장치는 없고, 노동시간이 증가하는 것과 달리 임금은 오르지 않으며, 비정규직으로 일하다 잘려도 구제받지 못하고, 더 많은 직군에서 파견 비정규직 노동자가 늘어나는 것을 '법'으로 허용하겠다는 것이다.이뿐 아니다. 이 법안엔 '수요응답형 규제유예'라는 생소한 이름의 제도가 있다. 이것은 '이 법안이 해줄 수 있는 상상할 수 있는 모든 규제를 풀고 특례를 줬지만, 혹시라도 미처 풀지 못한 다른 규제 때문에 불편하다면 말해줘, 군말 없이 규제를 풀어줄게'라는 내용이다.현재 발의된 초광역특구법에 따르면 초광역특구로 지정된 지역은 그야말로 기업의 천국, 동시에 일하는 사람들의 지옥이 된다. 동시에 여전히 법안 단계에 머물러 있는 이 법은 구체적으로 어디를 특구로 지정할지, 특구의 규모는 얼마나 될지 정하지 않았다. 논쟁의 지점은 많고, 구체적인 방안은 없이 정부와 여당의 '기조'만 나와 있다. 지금이야말로 가장 많은 논의와 질문, 반론과 다툼, 토론이 필요한 시기인 셈이다.노동계와 시민사회단체들은 제각각의 이유로 초광역특구법에 대한 의문과 우려를 제기하고 있다. 정부와 대통령도 물론 이 우려를 알고 있다. 애초에 이 초광역특구가 이 정부의 역점 사업이고 대통령은 규제합리화위원회를 직접 주재하며 이 초광역특구 특례를 논의했다. 그런데 우리는 이 초광역특구 논의에 대해 대통령이 펨코에서 인용해 온 글만큼 논쟁하고 있지 않다.